Российский философ: Интернет в РФ нужно заслужить, до него нужно дорасти

Интернет можно выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо учиться пользоваться, до интернета надо дорасти, его надо заслужить.

Ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче или в городе.

Пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.

Известный российский философ Александр Дугин выступил с неожиданной инициативой. В своем выступлении он заявил:Поводом для такого заявления стали его наблюдения за реакцией людей на ограничение работы Telegram.По словам Дугина, как только «стали глушить Telegram», люди вышли из домов и квартир (по крайней мере, так лично наблюдал философ):Философ усмотрел в этом возвращение к «нормальной жизни». Мол, раньше люди общались лицом к лицу, встречались, обсуждали важные проблемы, а не переписывались в чатах, сидя в разных углах одной комнаты.Дугин призвал не отказываться от интернета полностью и резко, а использовать тёплое время года для эксперимента:Возникает вопрос: электричество с газом тоже «заслуживать» будем? Ведь если рассуждать логически, то и телевидение, и радио, и телефонная связь – тоже «отрывают» людей от реального общения. При этом философ не упоминает о том, сколько «прекрасных» кафе за последнее время закрылось - не в последнюю очередь из-за проблем с интернетом и элементарной невозможностью заказать еду, а также в связи с тотальным распространением точек сетевого фастфуда.Парадокс в том, что сам Дугин высказался через интернет. И его слова мгновенно разлетелись по тем самым телеграм-каналам, которые он предлагает «дозировать».