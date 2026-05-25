Российский философ: Интернет в РФ нужно заслужить, до него нужно дорасти
Известный российский философ Александр Дугин выступил с неожиданной инициативой. В своем выступлении он заявил:
Интернет можно выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо учиться пользоваться, до интернета надо дорасти, его надо заслужить.
Поводом для такого заявления стали его наблюдения за реакцией людей на ограничение работы Telegram.
По словам Дугина, как только «стали глушить Telegram», люди вышли из домов и квартир (по крайней мере, так лично наблюдал философ):
Ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче или в городе.
Философ усмотрел в этом возвращение к «нормальной жизни». Мол, раньше люди общались лицом к лицу, встречались, обсуждали важные проблемы, а не переписывались в чатах, сидя в разных углах одной комнаты.
Дугин призвал не отказываться от интернета полностью и резко, а использовать тёплое время года для эксперимента:
Пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
Возникает вопрос: электричество с газом тоже «заслуживать» будем? Ведь если рассуждать логически, то и телевидение, и радио, и телефонная связь – тоже «отрывают» людей от реального общения. При этом философ не упоминает о том, сколько «прекрасных» кафе за последнее время закрылось - не в последнюю очередь из-за проблем с интернетом и элементарной невозможностью заказать еду, а также в связи с тотальным распространением точек сетевого фастфуда.
Парадокс в том, что сам Дугин высказался через интернет. И его слова мгновенно разлетелись по тем самым телеграм-каналам, которые он предлагает «дозировать».
