Российский философ: Интернет в РФ нужно заслужить, до него нужно дорасти

Известный российский философ Александр Дугин выступил с неожиданной инициативой. В своем выступлении он заявил:

Интернет можно выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо учиться пользоваться, до интернета надо дорасти, его надо заслужить.

Поводом для такого заявления стали его наблюдения за реакцией людей на ограничение работы Telegram.



По словам Дугина, как только «стали глушить Telegram», люди вышли из домов и квартир (по крайней мере, так лично наблюдал философ):

Ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче или в городе.

Философ усмотрел в этом возвращение к «нормальной жизни». Мол, раньше люди общались лицом к лицу, встречались, обсуждали важные проблемы, а не переписывались в чатах, сидя в разных углах одной комнаты.

Дугин призвал не отказываться от интернета полностью и резко, а использовать тёплое время года для эксперимента:

Пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.

Возникает вопрос: электричество с газом тоже «заслуживать» будем? Ведь если рассуждать логически, то и телевидение, и радио, и телефонная связь – тоже «отрывают» людей от реального общения. При этом философ не упоминает о том, сколько «прекрасных» кафе за последнее время закрылось - не в последнюю очередь из-за проблем с интернетом и элементарной невозможностью заказать еду, а также в связи с тотальным распространением точек сетевого фастфуда.

Парадокс в том, что сам Дугин высказался через интернет. И его слова мгновенно разлетелись по тем самым телеграм-каналам, которые он предлагает «дозировать».
  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +13
      Сегодня, 14:49
      Категорически не согласен с Дугиным. Каждый человек имеет право пользоваться свободным интернетом и выражать свои мысли и общаться не нарушая уголовного кодекса.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +10
        Сегодня, 14:56
        У меня другой вопрос, критерии заслужить , что для этого нужно? Если к примеру "орден Сутулого" предъявить, достаточная заслуга будет? wink
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +11
          Сегодня, 15:49
          Если бы не Инет, о Дугине народ и не знал. Т.е. Дугина нам надо заслужить wassat
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            +1
            Сегодня, 15:52
            Тот случай, когда инициатива должна иметь инициатора. Жестко.
          2. Doccor18 Звание
            Doccor18
            0
            Сегодня, 17:12
            Цитата: хрыч
            Дугина нам надо заслужить

            Неужели заслужили? belay request Но чем, за что?
        2. frruc Звание
          frruc
          -5
          Сегодня, 15:51
          как только «стали глушить Telegram»

          Как только стали глушить, я его просто удалил. И WhatsApp ранее тоже.
        3. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 15:53
          Цитата: НИКНН
          критерии заслужить

          Этот бред надо только игнорировать.
          Его нет никакого смысла обсуждать.
      2. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +4
        Сегодня, 16:00
        Поддерживаю.
        Мракобесием от ряда высказываний Дугина веет... скользкая дорожка, на которую он толкает регулярно, по которой мы уже не раз прошли, неужели выводы не сделаны?
      3. Комментарий был удален.
      4. Stas157 Звание
        Stas157
        +2
        Сегодня, 16:33
        Цитата: vasyliy1
        Категорически не согласен с Дугиным.

        Я его вообще немного того считаю. С прибабахом.
      5. astepanov Звание
        astepanov
        +1
        Сегодня, 16:42
        Цитата: vasyliy1
        Каждый человек имеет право пользоваться свободным интернетом и выражать свои мысли и общаться не нарушая уголовного кодекса.
        Ничего подобного.Право на любое действие нужно заслужить. Хотите есть досыта, дышать, иметь собственные мысли? Предоставьте справку от домкома за личной подписью товарища Швондера о том, что мыслите восторженно, жрете умеренно, лично преданы и одеваетесь политкорректно, поёте песни из утвержденного списка и гневно осуждаете то, что положено осуждать, посещаете субботники и Храм - и будет вам право пользования интернетом, но не всем, а только северокорейским.
        Дугин вообще очень темная личность, а его биография полна некрасивых эпизодов. Он мистик, сторонник срастания Церкви и государства, от его теорий явственно попахивает нацизмом. И, к сожалению, оказывает сильное влияние на Путина.
    3. кредо Звание
      кредо
      -12
      Сегодня, 15:17
      Как бы кому не нравился Александр Гельевич Дугин, но он не первый кто считает что пользоваться интернетом может не каждый, так что обзывать его наркоманов не умно.

      Жизнь уже показала, что для некоторых категорий граждан действительно нужно вводить определённые ограничения и доступ к интернету оговаривать либо достижением соответствующего возраста (дети), либо состоянием здоровья (психически больные, слабоумные), либо полным запретом на определённые действия в интернете - пропаганда определённых практик и действий, которые наносят вред определённой категории граждан (различные интернет гуру лёгкой жизни, зож, экстросенсы, гадалки, провидцы и прочие.).

      Бесконтрольность порождает вседозволенность, что мы и наблюдаем сейчас. hi
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 15:38
        Вы готовы отказаться от интернета, чтобы впоследствии заслужить это право тяжким многолетним трудом?
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 17:24
          А в чём противоречие? Говорят, что платные версии Телеграмма продолжают работать. Заработал тяжким многолетним трудом на платную версию и наслаждайся. Вот вам и интернет для ограниченного круга лиц.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        Сегодня, 16:01
        Цитата: кредо
        пропаганда определённых практик и действий, которые наносят вред определённой категории граждан (различные интернет гуру лёгкой жизни, зож, экстросенсы, гадалки, провидцы и прочие.).

        Все это мы наблюдаем в телевизоре, при чем тут инет?
        Телевизор настолько опротивел, смотреть в нем на одни и те же рожи (Киркоров и гопкомпания, к примеру), смотреть дебильную рекламу ....
        Лучше зайду в инет и посмотрю то, что мне хочется в данный момент.
        Дугин считает, что я не дорос для инета? А 43 года работы на заводе выпуская продукцию, которой Дугин регулярно пользуется, я до этого дорос? А может Дугин не дорос пользоваться той продукцией, в которой есть и моя доля труда?
        Цитата: кредо
        , что для некоторых категорий граждан действительно нужно вводить определённые ограничения и доступ к интернету

        А кто будет определять эту "категорию граждан", - Дугин, или он Вам поручит?
      3. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 16:07
        Есть предел и ограничениям. Бесконтрольность... очень емкий термин, с ним нужно очень аккуратно обращаться.
        Охотничий нож купить без разрешения (не имитацию, а настоящий охотничий) - дело не простое, абы чего не вышло... А большинство убийств (как-то видел статистику по этой теме в МВД) совершается кухонными ножами, отвертками, вилками, даже карандашами...
        И вывод? Запретить кухонный или столовый нож? Карандаш? Отвертку?
        И так по другим ограничениям... на 5-м году войны вдруг (именно...) разрешили ЧОПам огнестрел для сбития БПЛА... на селе фиг купишь двустволку для защиты от дронов, ни под каким соусом... это ведь тоже "охранительная" политика ... подставьте между Р и Н букву Е и получится совсем другая песня....
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 17:12
          Цитата: Василий_Островский
          Охотничий нож купить без разрешения (не имитацию, а настоящий охотничий) - дело не простое, абы чего не вышло..

          Да так то бы больших проблем с приобретением охотничьего ножа нет. Вступил в охотобщество, или приобрёл федеральный охотничий билет и покупай.
          Цитата: Василий_Островский
          на селе фиг купишь двустволку для защиты от дронов, ни под каким соусом... это ведь тоже "охранительная" политика ...

          Проблема решается так же, как и с охотничьим ножом, только помимо обретения билета надо ещё медкомиссию пройти и сейф для хранения приобрести.
          А вот до середины 60-х годов прошлого века да, обычную гладкостволку можно было в сельпо на сдачу купить без каких либо бюрократических процедур. Нарез с 1968 года полагалось иметь только охотникам промысловикам, которые сдавали добытую продукцию государству.
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +1
            Сегодня, 17:28
            Цитата: Ныробский
            Да так то бы больших проблем с приобретением охотничьего ножа нет. Вступил в охотобщество, или приобрёл федеральный охотничий билет и покупай

            Ну так только подтверждаете мой пост... "вступил", "приобрел федеральный..." Да ведь это не миномет, это нож, только чуть толще и из более качественной стали с чуть более высокой прочностью... кухонный нож из дамасской стали ничуть не безобиднее, да и просто любой нож тоже... само понятие холодного оружия в нашей стране очень избыточно, на мой взгляд...
            Цитата: Ныробский
            Проблема решается так же, как и с охотничьим ножом, только помимо обретения билета надо ещё медкомиссию пройти и сейф для хранения приобрести.

            Вот и по охотничьему - да не в Москве, а в Белгородской, Курской, Брянской и других прифронтовых областях - и чем отбиваться от БПЛА гражданскому на селе? Метлой? Звонить по телефону (который ещё и не работает) в полицию - защитите?
            Если государство не может обеспечить защиту граждан в глубине страны (а это объективная реальность, к сожалению), то с какой целью препятствовать самозащите?
            Ведь обязательная эвакуация не объявляется, то есть государство считает, что жить там можно мирной жизнью. И как с этим быть?
      4. Roman_4 Звание
        Roman_4
        +1
        Сегодня, 16:20
        Бухать то оно всяко интереснее , как в советское время за железным занавесом, и работать не давали людям на себя и информацию нужную ограничивали , зато водки завались, пей досыта. Народ спивался от того что не мог себя реализовать по настоящему. Спасибо вам дорогой товарищ за заботу о нас , вы себя сами ограничьте в правах если вам так хочется, а мы сами как нибудь разберёмся что нам нужно , без вашего коммунизма, тоталитаризьма и диктатуры.
        Ещё раз спасибо и оставьте ваши добрые советы себе . Начните с себя и испытывайте на себе , Постройте с вашими единомышленники колонию и живите в ней долго и счастливо и не пишите ничего в интернете.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 16:43
          Цитата: Roman_4
          Народ спивался от того что не мог себя реализовать по настоящему.

          я не знаю в каком окружении вы жили, в моем спитых не было
      5. akropin Звание
        akropin
        +1
        Сегодня, 16:26
        Как вы себе представляете систему контроля? Я никак.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 16:44
          ну почему, очень просто, обрубили всем интернет и ни какого контроля
      6. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 16:38
        Цитата: кредо
        Жизнь уже показала, что для некоторых категорий граждан действительно нужно вводить определённые ограничения и доступ к интернету оговаривать

        Тяжёлая у вас жизнь!
      7. внук Перуна Звание
        внук Перуна
        -1
        Сегодня, 17:05
        Цитата: кредо
        Бесконтрольность порождает вседозволенность, что мы и наблюдаем сейчас

        Всё верно пишете.
        На мошенников и русофобов нельзя распространять "свободу слова".
        Вообще "свобода слова" такой же инструмент получить привилегии, как и "честная конкуренция". Только в России "свобода" и "конкуренция" должны быть. А у самих "партнеров" процветает жесткий контроль и протекционизм.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 17:13
          Цитата: внук Перуна
          На мошенников и русофобов нельзя распространять "свободу слова".

          а как вы будете отделять одних от других?
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 14:44
    Ну да, ну да.... Сначала подсадили, теперь по рукам бьют....
    Вообще- то все оплачено....
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:42
      Ну да, ну да.... Сначала подсадили, теперь по рукам бьют....

      Правители стран мира ни раз совершали глупости, а потом начинали, и до сих пор продолжают, бороться с - потреблением алкогольных напитков, табака, сладких газировок, фастфудом, ограничением скорости на электросамокатах или их запретом на определённых территориях и прочим.
      Интернет в этом плане не исключение. yes
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 16:09
        Именно так...
        Всё разрешено, пока дает возможность власти на этом зарабатывать, и не только дензнаки, но и влияние, управляемость массами и т.п.
  3. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +21
    Сегодня, 14:45
    Можно ставить диагноз , и вообще где его филосовские труды , он что зарабатывает философией и кто признал его как философа
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      -4
      Сегодня, 15:13
      Ладно, Дупин известный персонаж, главный труд - "Консервативная Революция". Даже Пелевин его в своих книгах упоминал, саркастически, конечно. А кто он по вашему - папа погибшей Дарьи Дугиной?
      1. dimy44 Звание
        dimy44
        -1
        Сегодня, 15:30
        Цитата: Стирбьорн
        Ладно, Дупин известный персонаж

        Дупин). Опечатка по Фрейду.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 16:05
        Цитата: Стирбьорн
        Даже Пелевин

        А Пелевин что, тоже - гуру? Вот не знал. Хотя, - каждому свое (было написано на воротах Бухенвальда)
    2. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 16:10
      Пытался найти именно философские труды, а не публицистические... пока не удалось... может, плохо искал? или образования не хватает..
  4. Seneka Звание
    Seneka
    +16
    Сегодня, 14:45
    Безумный идеи от безумного деда
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +16
    Сегодня, 14:45
    По словам Дугина, как только «стали глушить Telegram», люди вышли из домов и квартир (по крайней мере, так лично наблюдал философ):


    А Филосов -Дугин деньги откуда получает на свое творчество?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 14:46
    С философом можно соглашаться ,можно и не соглашаться .Сегодня аванс - к вечеру у нас число философов зашкалит. drinks Не только Песков умеет нести пургу оказывается .
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 15:39
      Дугин, это персонаж известный. Как раз своей пургой.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: tralflot1832
      Не только Песков умеет нести пургу оказывается .

      Такие запретители - враги России.

      Сужденья черпают из забытых газет...

      Мракобесы, одним словом.
    3. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +2
      Сегодня, 16:15
      Не трогайте несчастного Пескова - он пургу несёт по должности и строго в рамках выдаваемой зарплаты. То есть - он раб по должности, ему пургу нести велено, и он с этой задачей справляется отлично, его пурга всем нравится. Не верите? Но ведь он с должности не снят...
      А вот про аванс и количество философов - тут Вы правы на все 100! К вечеру требуются философы - и уже с 19 часов на ящике увидите их в обалденном количестве... хоть вчера они были "военными экспердами", "политологами" (вот профессия - класс! хвали свою власть и ругай чужую - и ты политолог!).... и прочими "чего изволите"...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 16:45
        Цитата: Василий_Островский
        его пурга всем нравится.

        мне не нравится, речь очень не внятно, хрен поймешь что шепелявит
        1. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          +1
          Сегодня, 16:57
          Цитата: Василенко Владимир
          мне не нравится

          Ну так ведь не Вы заказчик его пурги... заказчику (он же наниматель) нравится, он ему и платит...
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +11
    Сегодня, 14:46
    "Возникает вопрос: электричество с газом тоже «заслуживать» будем?"
    Так ведь по логике русских мыслителей, этих любителей "третьего пути", управлять массой, будут достойные люди, им виднее. Он вообще, как умеет, нажористо накидывает и ведь по трезваку! Сейчас среди говорящих голов экспертов и прочих "патриотических кругов", начнётся возня.
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 15:41
      "Возникает вопрос: электричество с газом тоже «заслуживать» будем?"

      До проклятой лапочки Ильича, населенее России росло рекордными темпами.
      Методика проверена временем. Дуги призывает вернуться к истокам, к корням, к славным традициям.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:54
        Цитата: Aken
        До проклятой лапочки Ильича, населенее России росло рекордными темпами.

        связи с лампочкой ноль целых, хрен десятых
        дугин пургу несет, для начала ограничение тырнета обвалит экономику, а после и еду с водой нужно будет заслужить, а может и воздух
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 16:09
          Не несёт он пургу. Он действует чётко и целенаправленно. Он точно знает, чего от него хотят заказчики.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 16:42
            от того что он делает чей то заказ то что он несет не перестает быть бредом
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 17:12
              Для посвящённых это не бред, а команда к действию.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:53
      Цитата: Копчёный
      "Возникает вопрос: электричество с газом тоже «заслуживать» будем?"

      а еще еду и одежду, да и про бензин не забудьте, не заслужили бензин идете пешком
      к некоторым с возрастом приходит мудрость, а к некоторым маразм с альцгеймером
  8. Ru_Na Звание
    Ru_Na
    +12
    Сегодня, 14:47
    Мда, совсем плох стал, потихоньку крыша то съезжает.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 15:42
      ❝ Хоровод – это смысл бытия. ❞

      🧑🏼 Александр Дугин 🔗 https://citaty.info/quote/478020
  9. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +11
    Сегодня, 14:47
    Интернет в РФ нужно заслужить, до него нужно дорасти

    Что ещё надо заслужить? И до чего дорасти? А может данный "философ" не дорос и не заслужил? Может всё под запрет?
  10. 1976AG Звание
    1976AG
    +15
    Сегодня, 14:49
    "Парадокс в том, что сам Дугин высказался через интернет. И его слова мгновенно разлетелись по тем самым телеграм-каналам, которые он предлагает «дозировать»."

    Никакого парадокса. Просто он считает, что сам то он интернет заслужил.
  11. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    -4
    Сегодня, 14:49
    Летом нужно больше гулять,двигаться,столько дел,можно интересно время проводить.жаль информацию в телеге.меньше времени проводить в сети,а то реально наркозависимость
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 15:13
      Да, нарко-интернет-зависимость имеет место. Но отрываться от телефона или компа человек должен самостоятельно, хоть это и трудно. Но полезно!
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 15:59
        Цитата: МБРШБ
        Да, нарко-интернет-зависимость имеет место.

        кухонные ножи будем запрещать?!
        интернет это не наркотик это инструмент, кто то с его помощью дом строит, кто то соседей дурит, а кто то спускает деньги в казино
        бороться не с инструментом нужно
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:58
      хватит ересь писать и подменять понятия, вы курсе кокой объем экономики крутится через сетку?
      дугину проще, рот закрыл, рабочее место убрано, хотя и он без тырнета быстро ноги с голодухи протянет

      у нас в области реальные доходы с ельской местности 20-40 т и то эту работу еще найти надо
      я живя в КО работаю благодаря тырнет в москве и имею доход 200-300
      лично вы с дугиным, готовы оплачивать мне финансовые потери?
    3. Roman_4 Звание
      Roman_4
      +1
      Сегодня, 16:27
      А вы непрерывно в течении дня двигаетесь по лесу и воздух ноздрями внюхиваете ?
      Или у вас есть некие промежутки между движениями для общения и работы в интернете ?
  12. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    Сегодня, 14:51
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)

    Дугин такой тип как этот Кормухин!!!
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 14:53
    Так и до цветовой гаммы штанов дойдём и к" КУ " с присиданием.
  14. Баюн Звание
    Баюн
    -11
    Сегодня, 14:58
    Дугин - умный дядька, не верю, что он такой бред сказал. Может, где пошутил или съязвил, а слышавший человек без чувства юмора, разнес по интернетам.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 15:51
      Дугин такой же экстремист как те типы радикальной организации Сорок Сороков, которую, кстати, поддерживает главпоп Кирилл!
  15. Forcecom Звание
    Forcecom
    +9
    Сегодня, 14:59
    Да-а, дедушка и раньше был неоднозначен, а скорбные (без шуток) события в семье совсем его подкосили, плох стал, но пусть покажет пример, ака Лев наш НиколаичЪ граф Толстой, пусть сам поживет лепо, по заветам славянским, с плугом за лошадкой походит, а мы со стороны посмотрим, авось и проникнимся.
  16. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +5
    Сегодня, 14:59
    Чем абсурдней идея, тем нелепей оправдание, (как с пенсионной "реформой". Пусть почтенный философ объяснит парадокс: "пастыри" размахивают флагом ИИ и ратуют за "Е-обрезание".
  17. viktor_47 Звание
    viktor_47
    +6
    Сегодня, 15:02
    Мракобес конечно же заслужил! Если население страны "отрезать от интернета", то с кем этот мудрый "философ" будет общаться по этому самому интернету?! Видимо, с иноагентами, спрятавшимися за рубежом, и прочими врагами страны!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:00
      Цитата: viktor_47
      Если население страны "отрезать от интернета", то с кем этот мудрый "философ" будет общаться по этому самому интернету?!
      а он перед зеркалом сядет
  18. AleksByk Звание
    AleksByk
    +5
    Сегодня, 15:02
    Интернет можно выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо учиться пользоваться, до интернета надо дорасти, его надо заслужить.


    Ну не знаю гражданин Дугин. Что еще нам нужно заслужить и до чего дорасти? Мне вот пятьдесят уже стукнуло, думал зрелым стал.. А мне вон оно как! До интернета дорасти надо успеть, и еще заслужить его надо успеть.. Во дела!
    А если честно и серьезно - кому то надо немного думать прежде чем говорить, раздражителей и так хватает, и напоследок - у меня работа с нетом связана, собственно как и у многих в современном мире, и до чего я дорос и чего я заслужил - желаю и вам "философ" диванный.
    1. Roman_4 Звание
      Roman_4
      0
      Сегодня, 16:33
      Ну вот и разинетят нас с инетом, ибо не заслужили, голубями будем информацию передавать , на улицу выйдем , зимой особенно хорошо , в мороз -35. Самое то. А если далеко от города живёшь то надо мощных жирных голубей, чтобы смогли доставить письмо ✍️.
      Сейчас спрос на голубей вырастет, развитие голубеводства попрёт-реальный сектор экономики. Экспресс доставщики , голубиные чаты , глашатаи ,выкрикивальщики , развитие почты опять же.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 16:46
        вы еще забыли про сумочки для голубей
  19. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +4
    Сегодня, 15:04
    Цитата: АВТОР
    Ведь если рассуждать логически, то и телевидение, и радио

    Зомбоящик не включаю уже лет 20. Выбросить жалко, пока пылится (на случай, если идея Дугина прокатит и инет прикроют)). Пытался слушать радио, но быстро надоело - куча рекламы, анонсов, программы повторяются по нескольку раз одни и те же. Я про Вести ФМ и Радио КП.
    Дугин он вообще-то почвенник, чернорубашечник и черносотинец, что с него взять.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 15:56
      ...да и наврняка поклонник Сорок Сороков, у которых, кстати, официальное сокращение СС!!!!
      Меня, кстати, еще в советское и гдровское время удивило и пугали сокращение "СС" на формах советских солдат ГСВГ no
  20. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 15:05
    Какой то полупокер будет мне окно в мир прорубать)))?по талонам)?весь мир интернетом обтянули даже в Африке а у нас все взад или по талонам)))для особо отличившихся и верных партийцев
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 15:07
    Цитата: Zaurbek
    А Филосов -Дугин деньги откуда получает на свое творчество?
    Я бы постеснялся это назвать творчеством wink
  22. Комментарий был удален.
  23. Опториус Звание
    Опториус
    +2
    Сегодня, 15:11
    Чтобы хоть немного расширить свой кругозор-это ещё надо заслужить. laughing Правильно. А то больно грамотные стали. Их в стойло-а они упираются, не хотют. Не понимают своего блага.
  24. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +5
    Сегодня, 15:14
    Еду тоже надо заслужить - кто плохо себя ведет, того не кормить………..
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:20
      Еду тоже надо заслужить - кто плохо себя ведет, того не кормить………..

      это - просто вслух не сказано - но подразумевается...
  25. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 15:15
    А право жить тоже надо заслужить? Зачем вообще его печатают, кто это вообще? Что за мода пошла всякие мутные личности восхвалять
  26. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    Сегодня, 15:19
    Баре решили людей закрепостить посильнее.
    Совсем плохо ,что пиарят этого бывшего "неонациста" (по многим отзывам)....
    Попиарили ,сделали паузу - и вперед опять пиарить....
  27. Хорон Звание
    Хорон
    +1
    Сегодня, 15:20
    Интернет можно выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо учиться пользоваться, до интернета надо дорасти, его надо заслужить.

    "Улыбаемся и машем"(с)
    Укропы ещё в 14 году предрекали интернет по талонам в России, зря я с ними спорил. what
  28. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Сегодня, 15:33
    А не пошло бы это ископаемое пешком, прогуляться, в сторону того, что на заборе часто пишут?
  29. двп Звание
    двп
    +2
    Сегодня, 15:40
    Канта знаю,Гегеля,Бердяева, Флоренского, Чернышевского. Дугина не знаю,кто такой?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 15:58
      ойойой...не знаете поклонника ВВП wink laughing laughing
  30. dementor873 Звание
    dementor873
    +1
    Сегодня, 15:43
    Похоже после вчерашней стать о возмездии Дугину объяснили, что будет, если продолжит идти вразрез с линией партии.
  31. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:50
    Интернет можно выдавать порционно за хорошее поведение, например.
    я что собака, что бы заслуживать кусочек сахара, да и как бы не бесплатно мне его прдоставляют
  32. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:54
    Т.е. своему населению интернет только по талонам, а мигранты смогут пользоваться интернетом свободно, т.к. у них симки своих операторов и ограничения их ни как не коснуться?
  33. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 15:55
    философ Александр Дугин выступил с неожиданной инициативой

    Как раньше говорили: Инициатива наказуема. Видимо, не зря.
    Что то инициаторов развелось, но ни одной инициативы в пользу народа.
  34. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 16:02
    Значит собрались отключать общедоступный интернет.. А Дугин используется здесь как катализатор - так.. чисто как вброс мнения от "философа" для обоснования дальнейших действий.. Ну-ну.. динамика вполне предсказуема и понятна. А вместе с интернетом нужно отключить все СМИ, а что.. тоже нужно заслужить. И в библиотеки вход только по пропускам сделать и то для избранных.
  35. Cepera H Звание
    Cepera H
    +2
    Сегодня, 16:06
    "Заслужить" - это наворовать больше миллиарда рублей? Пятый год в армии - это в зачет точно не пойдёт.
  36. Энный Звание
    Энный
    +2
    Сегодня, 16:20
    А Дугин это разве не в интернете заявил? Это из интервью, на секундочку, Собчак. Которое выложено было на ее ютуб канале. Заблокированном. Короче угарный мужик.
  37. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 16:23
    В какой то своей России, по Дугину, отключение от всемирной сети - благо. Видимо эта та Россия в которой царь со своей пристяжью живет. Там где зарплаты по 130 тысяч....
  38. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:29
    Доктор всего на свете, но походу всё пустое, т.к. везде фигурирует, в основном, как философ. То есть по сути человек, занимающийся измышлениями, придумывающий теории и выносящий на публику своё понимание мироустройства и жизни. Ну и бреда у таких людей хватает.
  39. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 16:31
    Что-то из Дугина философ как из тракториста, балерина. Цифровое развитие цивилизации, это неизбежность, её следующий этап эволюции. То что в стране всё про*али и продали, и в итоге оказались в стане догоняющих, это разве проблема населения? А теперь тоже население пытаются доить и душить под благостными намерениями. Благо Дугин в силу возраста и такие же как он, скоро представятся и произойдёт замещение поколений с более адекватными взглядами на реальную ситуацию.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:48
      Цитата: МятныйПряник
      Что-то из Дугина философ как из тракториста, балерина.

      ну вот тырнет отключат и пойдет дуги в трактористы, что бы с голоду не сдохнуть, поскольку не хрен он ни кому не будет нужен и денюжку за его измышлизмы платить не будут
  40. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 16:56
    Да, немного он прав. Заслужить нашему обществу нужно, но не интернет, а другое. А именно - социальное расслоение более определенного предела. Скажем, нужно прямо установить законом допустимый предел социального расслоения, то есть, максимальную разницу в доходах и имуществе, для физ.лиц, в России, в принципе. И установить ее законом в виде определенной величины, скажем, по доходам максимально допустимая разница в 5 раз, в имуществе в 3 раза. Как это работает, очень просто, есть МРОТ - от него и отталкиваемся. Максимально возможная зарплата в России, значит, не может быть более 5 МРОТ, в принципе, устанавливать и получать выше запрещено в принципе, под страхом уголовного наказания. Разница в имуществе также, устанавлиется некий базовый "нижний" уровень стоимости имущества, которое может принадлежать одному физ.лицу, эта сумма отражает квартиру, машину, кое-какие вещи, небольшой бизнес. или долю в бизнесе. Максимальная сумма устанавливается как 3-кратная относительно этой величины, больше богатеть запрещено под страхом уголовного наказания, все что превышает этот уровень подлежит национализации. Вот, и от этого уровня постепенно начинать "расти", как он говорит, обществу нужно "дорасти", созреть до немного большего социального расслоения, со скоростью примерно 1 крат в 50 лет, т.е. через 50 лет можно будет поднять разницу до 4 и 6 раз соответственно. А пока до олигархизма и миллиардерства мы не дорасли, не может быть пока у нас миллиардеров.
    1. Roman_4 Звание
      Roman_4
      0
      Сегодня, 17:04
      Вот именно ! Отнять и поделить ! Ибо других вариантов нет !
  41. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 16:57
    Интересная инициатива. До доступа к интернету по результатам измерения формы черепа остался один шаг :(((....
  42. Roman_4 Звание
    Roman_4
    0
    Сегодня, 17:02
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: Roman_4
    Народ спивался от того что не мог себя реализовать по настоящему.

    я не знаю в каком окружении вы жили, в моем спитых не было

    Ну вам можно смело отрубить интернет вы и не сопьетесь , и найдёте себя в реальной жизни. Можете начать прямо сейчас , отключите роутер. И выходите на улицу. Смелее мой юный друг. Познавайте реальный мир.
  43. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 17:05
    Дедушка точно философ?Его бы на вменяемость проверить.
  44. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 17:07
    Все комментаторы так и не поняли сарказма и стёба над властью в этом заявлении.
  45. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +1
    Сегодня, 17:12
    Что-то в этот раз Дугин не туда пошел мягко говоря... Если руководствоваться его логикой с интернетом, то надо запретить/заслужить и электричество, и с автомобилей пересесть на лошадей - так и с экологией вопросы решим и к природе будем ближе! laughing

    P.S. Вообще не заметил чтобы люди вышли на улицы общаться из-за блокировки Телеги, тем более поехали на дачные участки. ВПН тащит, сам на даче копаю огород, а вечерком зависнуть в Ютубчике за милое дело))
  46. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:03
    И перед кем я должен "заслужить" интернет? Перед Дугиным?Или перед кем-то ещё?
    Мне кому подать прошение об этом?