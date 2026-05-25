Новый высокоскоростной СКАТ 220 поможет российским разведчикам в зоне СВО

Концерн «Калашников» разработал новый разведывательный беспилотник, получивший название СКАТ 220. В отличие от уже применяемого в зоне СВО БПЛА СКАТ 350М, новый обладает гораздо большей скоростью.

Разработчики «Калашникова» продолжают создавать беспилотники двойного назначения. Как и СКАТ 350М, новый СКАТ 220 можно использовать в боевых действиях в качестве разведчика, так и в гражданской сфере для различных мониторингов и т.д. Новая разработка будет представлена на Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза России.



Как пояснили в концерне, СКАТ 220 разработан на базе СКАТ 350, но новинка имеет меньший размах крыла — «всего» 2,2 метра, и, соответственно, меньший вес — 12 кг. Это позволяет СКАТ 220 развивать скорость до 160 км/час, что является очень редким в классе разведывательных дронов. Нахождение в воздухе заявлено в 60 минут.



Все остальное примерно как у «старшей» модели: электрический двигатель, старт с катапульты и приземление при помощи парашюта. И, конечно же, уже знаменитая надежность и износостойкость. Пока информации по перспективам появления нового СКАТ 220 в зоне СВО нет.
  1. Юрий_Я
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 14:59
    На первой фотке он мне журавля напомнил...
    Поможет, чем больше тем....
  2. Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:05
    Значит будем мочить бандэрлогов ещё активнее.
    1. topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 15:11
      Ибо они только на бумаге есть. Ну или опытный образец.
      1. Кулл90
        Кулл90
        0
        Сегодня, 15:23
        так и написано разработан
        скат-350 вполне применяется
      2. красноярск
        красноярск
        0
        Сегодня, 17:37
        Цитата: topol717
        Ибо они только на бумаге есть. Ну или опытный образец.

        Может это и к лучшему?
        1. Уже столько "наизобретали", что пора сказать - а зачем? Если их ТТХ мало чем отличаются.
        Первое. У "Скат 220" время полета 1 час, это ни о чем, для разведчика. Ну скорость чуть больше. Это для того, чтобы оператор не заметил цель, ибо она быстро промелькнула?
        Я о том, что нагромождение всевозможных БПЛА ни к чему хорошему не приведет.
        А если и появилась новая модель, она должна отличаться от предыдущей на много. Если разведчик, то он должен долго "висеть" над территорией противника, быть малозаметным и очень малошумным с очень сильной камерой. Если боевой, то большая скорость и мощный заряд ВВ, ближнего боя и дальнего.
  3. gridasov
    gridasov
    0
    Сегодня, 15:27
    И откуда интересно в нем получилась добавленная скорость. Каждый день все лучше и скорости выше- и на чем, если ничего не меняется.
    1. Лена Петрова
      Лена Петрова
      +1
      Сегодня, 15:43
      Ну как не меняется? У нового размах на целый метр меньше и вес на 3 кг. Отсюда и сопротивление меньше и тяга на вес побольше. Единственный минус - время работы - 1 час, вместо 4-х. Испытают, сравнят, что лучше.