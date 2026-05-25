«И 12 млрд долларов разморозьте»: названы пункты рамочного соглашения Иран-США
Вашингтон и Тегеран обсуждают рамочное соглашение, которое должно, как утверждается, привести к деэскалации на Ближнем Востоке.
Соглашение это продлевает 60-дневное перемирие на период переговоров о полноформатном мирном договоре. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных, но очень осведомлённых, чиновников.
Согласно условиям, Иран в течение 30 дней после подписания вновь откроет Ормузский пролив и уберёт установленные там мины, что позволит восстановить судоходство на довоенном уровне. В ответ США отменят морскую блокаду иранских портов. Кроме того, Вашингтон разморозит 12 миллиардов долларов иранских активов, хранящихся в Катаре — это жёсткое условие Тегерана для одобрения сделки.
Иран на высоком уровне обязуется не стремиться к созданию ядерного оружия. При этом в США уже озвучен скепсис, так как формулировка «обязуется не стремиться» - более чем размыта.
Полноценные переговоры по ядерной программе отложены на следующий этап. Окончательное всеобъемлющее соглашение пока не подписано.
Для администрации США это фактически означает возврат к ситуации, с которой всё начиналось. Вдобавок ещё и частичная отмена антииранских санкций, которые действовали десятилетиями.
Критики в Вашингтоне уже называют сделку пораженческой, отмечая, что Тегеран получает значительное финансовое облегчение и возможность возобновить экспорт нефти без серьёзных немедленных уступок по ядерной программе. При этом на мировом рынке оптимизм вокруг соглашения уже привёл к снижению цен на нефть и росту мировых фондовых рынков. Президент США Трамп подчёркивал, что окончательная сделка «ещё не полностью согласована», и призывал не торопиться.
