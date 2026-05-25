«И 12 млрд долларов разморозьте»: названы пункты рамочного соглашения Иран-США

Вашингтон и Тегеран обсуждают рамочное соглашение, которое должно, как утверждается, привести к деэскалации на Ближнем Востоке.

Соглашение это продлевает 60-дневное перемирие на период переговоров о полноформатном мирном договоре. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных, но очень осведомлённых, чиновников.



Согласно условиям, Иран в течение 30 дней после подписания вновь откроет Ормузский пролив и уберёт установленные там мины, что позволит восстановить судоходство на довоенном уровне. В ответ США отменят морскую блокаду иранских портов. Кроме того, Вашингтон разморозит 12 миллиардов долларов иранских активов, хранящихся в Катаре — это жёсткое условие Тегерана для одобрения сделки.

Иран на высоком уровне обязуется не стремиться к созданию ядерного оружия. При этом в США уже озвучен скепсис, так как формулировка «обязуется не стремиться» - более чем размыта.

Полноценные переговоры по ядерной программе отложены на следующий этап. Окончательное всеобъемлющее соглашение пока не подписано.

Для администрации США это фактически означает возврат к ситуации, с которой всё начиналось. Вдобавок ещё и частичная отмена антииранских санкций, которые действовали десятилетиями.

Критики в Вашингтоне уже называют сделку пораженческой, отмечая, что Тегеран получает значительное финансовое облегчение и возможность возобновить экспорт нефти без серьёзных немедленных уступок по ядерной программе. При этом на мировом рынке оптимизм вокруг соглашения уже привёл к снижению цен на нефть и росту мировых фондовых рынков. Президент США Трамп подчёркивал, что окончательная сделка «ещё не полностью согласована», и призывал не торопиться.
  tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:59
    Чёт мне кажется ,это не конец.Конец это когда сборная Ирана будет играть 16 июня свой первый матч в Калифорнии с сборной Новой Зеландии в США на чемпионате мира по футболу.Вот это будет КОНЕЦ. lol
    Монтесума
      +5
      Сегодня, 15:22
      Надо ждать официального сообщения из Тегерана по итогам любого соглашения с Америкой, источникам информации из Вашингтона доверия нет.
    ser-pov
      +6
      Сегодня, 15:27
      Все эти сделки и договорённости с Трампампамом не стоят и той бумаги на которой написаны... Помоему очередное манипулирование рынком нефти, чтоб бабла заработать....
  topol717
    +1
    Сегодня, 14:59
    3 месяца Россия продавала свою нефть, теперь на этот рынок выходит Иран.
    Монтесума
      -1
      Сегодня, 15:15
      Иран и не покидал рынок, несмотря на блокаду, просто объём продаж уменьшался.
      Информация иранского издания "Тасним новости":
      Ежедневный экспорт 1,4 миллиона баррелей иранской нефти в условиях американской блокады;

      Как сообщает «Eghtesademoaser», Международное энергетическое агентство оценило экспорт иранской нефти в четвёртом месяце текущего года по григорианскому календарю в 1 миллион 400 тысяч баррелей в сутки, что на 410 тысяч баррелей в день меньше показателя предыдущего месяца.

      В своём докладе международное агентство подчёркивает, что, несмотря на относительное снижение экспорта, добыча нефти в Иране в течение этого месяца продолжалась, а процесс накопления нефти в береговых и морских хранилищах по-прежнему продолжается.

      https://tasnimnews.ir/ru/news/2026/05/22/3597658/ежедневный-экспорт-1-4-миллиона-баррелей-иранской-нефти-несмотря-на-заявленную-сша-блокаду
      topol717
        +1
        Сегодня, 15:44
        Возможности Ирана по экспорту намного выше, плюс вести в туже Индию намного ближе.
  Ирек
    +4
    Сегодня, 15:04
    Сионисты устроят провокацию и вынудят Лохматого начать военные действия.
  VovaVVS
    +1
    Сегодня, 15:10
    Нихт шиссен! Рыжий капут! Матрас капитулирен!
  Schneeberg
    +4
    Сегодня, 15:10
    Да он и был всегда этот рынок. Только не афишированный
  al3x
    +1
    Сегодня, 15:49
    Халява в виде завышенных цен на нефть заканчивается и в ближайшее время вернется обратно на уровень ~60$. Значит будут жарить народ с ещё более страшной силой, на другое наш экономический блок не способен - налоги и рост цен, всё, на что у них хватает ума.
  APASUS
    +3
    Сегодня, 16:04
    Трамп хозяин своего слова ,легко возьмет свое решение обратно.
  HAM
    0
    Сегодня, 16:16
    Чтоб окончательно закрепить "победу Трампа" персам просто необходимо потребовать репарации за нанесённый ущерб с "победителей"..
  Mathurin Nankap
    +2
    Сегодня, 16:22
    Beaucoup sur ce forum affirmait qu'en cas de conflit entre les Usa et l'Iran, ce sera une catastrophe pour les perses. Je disais à l'époque que ce ne serait une mince affaire pour les yankees et à juste titre. Je suis content de constater que cet opinion a pratiquement disparu du forum. Bravo et respect aux perses qui disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent.
  Fitter65
    +1
    Сегодня, 16:53
    в США уже озвучен скепсис, так как формулировка «обязуется не стремиться» - более чем размыта.
    А подписывая соглашения с США вы уверены, что эта страна утром подписав это соглашение, вечером от него не откажется?
    Кмет
      0
      Сегодня, 17:39
      Верно. И плюсом к тому, что Вы сказали может еще нанести повторные, массированные удары. Так было много раз - Ирану ли не знать об этом.. А тем временем спекулянты вновь заработают на бирже.