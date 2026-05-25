МИД России: в ближайшее время по Киеву будут новые атаки
Нанесение ударов по Киеву российскими военными в дальнейшем прекращено не будет. В самое ближайшее время следует ожидать новых атак.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
Дипломат сказала:
В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении.
В ночь на 24 мая российские военные предприняли самую масштабную атаку на украинскую столицу за все время проведения СВО. В числе прочего вооружения, ими были применены новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник».
Этот удар возмездия стал ответом на украинскую террористическую атаку на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета, которая произошла в ночь с 21 на 22 мая. На момент удара в общежитии учебного заведения находилось 86 человек. Это были подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек.
Как сообщил глава Луганской Республики Леонид Пасечник, в той или иной степени пострадали и все остальные 65 человек.
Комментируя эту трагедию, президент России Владимир Путин пообещал дать жесткий ответ на это преступление. По его словам, в данном случае ограничиваться одними заявлениями нельзя.
