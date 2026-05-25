МИД России: в ближайшее время по Киеву будут новые атаки

Нанесение ударов по Киеву российскими военными в дальнейшем прекращено не будет. В самое ближайшее время следует ожидать новых атак.



Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Дипломат сказала:

В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении.

В ночь на 24 мая российские военные предприняли самую масштабную атаку на украинскую столицу за все время проведения СВО. В числе прочего вооружения, ими были применены новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

Этот удар возмездия стал ответом на украинскую террористическую атаку на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета, которая произошла в ночь с 21 на 22 мая. На момент удара в общежитии учебного заведения находилось 86 человек. Это были подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек.

Как сообщил глава Луганской Республики Леонид Пасечник, в той или иной степени пострадали и все остальные 65 человек.

Комментируя эту трагедию, президент России Владимир Путин пообещал дать жесткий ответ на это преступление. По его словам, в данном случае ограничиваться одними заявлениями нельзя.
  1. marchcat Звание
    +7
    Сегодня, 15:39
    Надеюсь в этот раз удар будет по пунктам принятия решений...или опять по складам?
    1. ian Звание
      +2
      Сегодня, 15:42
      Цитата: marchcat
      Надеюсь в этот раз удар будет по пунктам принятия решений...или опять по складам?

      Пункты принятия решений находятся увы вне территории незалежной. Максимум, до чего Россия может дотянутся- это транслирующее их руководство... Которое оперативно заменится при необходимости. request
      1. кот Краш Звание
        +17
        Сегодня, 15:50
        Если оперативно истреблять "руководство", то могут иссякнуть резервы, желающие стать заменой. Тут почти всё зависит от нас. Нужны воля и правильный приказ.
        1. Светлан Звание
          -10
          Сегодня, 15:57
          Сомнительно. Хезбола с Ираном тому пример. «Обезгловливание» их руководства к достижению военных целей Израиля и США, не привели.

          К тому же «Просроченный» - как президент никто, и пусть он руководит страной так, как руководит. Кто его знает кто сегодня придет на его место. А завтра на его место должен прийти либо пророссийский, либо нейтральный президент
          1. БойКот Звание
            +13
            Сегодня, 16:09
            Сомнительно. Хезбола с Ираном тому пример
            Сомеительно, что можно сравнивать. Там фанатики, здесь хапуги. Не попробуешь - не узнаешь.
            1. Себенза Звание
              0
              Сегодня, 17:07
              фанатики x хапуги. Я вот смотрю и наслаждаюсь. Хапуги х Хапуг, не вставляет
          2. мазута Звание
            +1
            Сегодня, 16:13
            У Ирана сильная карта -Ормузский пролив.С ним ничего две ядерные державы сделать не смогли,а армию и флот потрепали всё же прилично.Ну и ядерная программа как минимум на паузе иранская.Конечно может уже где то в глубине гранитных штолен их "ядрён-батон"и готов.Поэтому частично конечно,но цели достигнуты,пролив вроде как открыт,нефть падает в цене.Другое дело что Иран они в покое не оставят,пополнят запасы,учтут промахи и накинутся с новой силой.
          3. Электроник2000 Звание
            +1
            Сегодня, 16:54
            Нынешнее руководство Украины тесно повязано коррупционными связями на всех уровнях, но не монолитно. Стоит убрать несколько ключевых звеньев и разгорится такая борьба за власть и вона компроматов, что там не до РФ будет. Пытаться проводить аналогии этой шайки лейки с однородной религиозно-военной верхушкой Ирана конечно попытаться можно, вот только в этом мало кто поверит.
          4. commbatant Звание
            0
            Сегодня, 16:56
            Цитата: Светлан
            А завтра на его место должен прийти либо пророссийский, либо нейтральный президент

            Зачем обманываться? Пока существует украина хоть в границах клозета, президент там будет всегда прозападный, пророссийского там никогда не было, а единственный нейтральный в ужасе сбежал в Ростов.
        2. ian Звание
          -5
          Сегодня, 16:17
          Цитата: кот Краш
          Если оперативно истреблять "руководство", то могут иссякнуть резервы, желающие стать заменой.

          Нетаньяху вам не родственник? Идеи те же. Знамя Алоизыча в надежных руках... hi
          1. кот Краш Звание
            0
            Сегодня, 18:01
            Разочарую Вас. У меня в предках русские, мокша, мари и чуваши. А вот богоизбранных нету. И знамя оставьте себе.
      2. Хорон Звание
        +3
        Сегодня, 16:01
        Правильно, если хочешь разрушить систему производства надо выбивать из неё самых мелких рабочих и не в коем случае не трогать ни руководителей, ни итр, ведь руководители и итр легко будут заменены. wassat
        1. Алексий Звание
          0
          Сегодня, 16:30
          Ваш сарказм более чем уместен в ответ на некоторые коментарии!
          Сравнение зачётное
    2. ваш вср 66-67 Звание
      -3
      Сегодня, 15:42
      Цитата: marchcat
      Надеюсь в этот раз удар будет по пунктам принятия решений...или опять по складам?

      .... и в ночное время! laughing
    3. bambr731 Звание
      -2
      Сегодня, 15:57
      Надеюсь в этот раз удар будет по пунктам принятия решений..

      Пустые, к сожалению, надежды. Даже если БПЛА на Красной площади упадёт и рванёт этого не будет
    4. Андрей из Челябинска Звание
      0
      Сегодня, 16:13
      По пунктам принятия решений. На складах...
  2. майор Юрик Звание
    +14
    Сегодня, 15:43
    Все верно, а вот куевский вокзал куда приезжает вся западная шваль как бы тоже стратегический объект и тоже должен утилизироваться. Пусть эти евроотбросы от границы хутора на такси ездят.... negative
    1. Монтесума Звание
      +11
      Сегодня, 15:55
      Цитата: майор Юрик
      Все верно, а вот куевский вокзал куда приезжает вся западная шваль как бы тоже стратегический объект и тоже должен утилизироваться.

      Плюс оставшиеся пять ПС-750 кВ и Киевская ГЭС. Пора останавливать все крупные предприятия, связанные с ВПК Украины, и прекращать движение по ж/дорогам на электротяге.
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      -2
      Сегодня, 16:09
      Очевидно такая цель не устраивает кума ВВП...некий укроп Медведчук winked
      1. ian Звание
        0
        Сегодня, 16:24
        Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
        Очевидно такая цель не устраивает кума ВВП...некий укроп Медведчук winked

        Я тоже против. Киев русский город и рушить его чтоб напакостить кому то заграничному не умно. Электричество выключить да. А в воздух его только в 41 поднимали. Вместе с немецким командованием....
        1. kventinasd Звание
          0
          Сегодня, 16:57
          Цитата: ian
          Я тоже против. Киев русский город и рушить его чтоб напакостить кому то заграничному не умно.

          Если будет стоять вопрос - сохранить Киев или Москву, уверен что большинство населения России будет всеми руками за полное уничтожение Киева. Думаю, что населения противника давно желает уничтожение нашей столицы и страны в целом, поэтому давно надо перестать играть в братский народ, но для начала нашим главкомам надо хотя бы попытаться ликвидировать 95-й квартал.
  3. FoBoss_VM Звание
    -7
    Сегодня, 15:54
    Сейчас опять гигантский арсенал впустую профукают . Если за дело берется Захарова толку не будет ...
    1. Монтесума Звание
      +5
      Сегодня, 16:01
      Цитата: FoBoss_VM
      Если за дело берется Захарова толку не будет ...

      Ага, именно Захарова лично будет управлять пусками ракет и беспилотников. lol

      Цитата: FoBoss_VM
      Сейчас опять гигантский арсенал впустую профукают

      А точно впустую профукали, или неважно, что написать, лишь бы в сторону ВС РФ кусок г-на подкинуть?
  4. Tagan Звание
    +8
    Сегодня, 16:00
    Цитата: FoBoss_VM
    Сейчас опять гигантский арсенал впустую профукают . Если за дело берется Захарова толку не будет ...

    За какое именно дело? Захарова определяет цели и осуществляет нанесение ударов?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      -5
      Сегодня, 16:07
      Она как и Песков иД.Медведьев болтает и болтает...
      1. Монтесума Звание
        +5
        Сегодня, 16:11
        Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
        Она как и Песков иД.Медведьев болтает и болтает..

        Захарова должна из пулемёта с трибуны стрелять? Работа дипломата такого варианта не предусматривает. request
        1. Aken Звание
          +1
          Сегодня, 16:21
          Она не дипломат. Она говорящая голова.
      2. Tagan Звание
        +3
        Сегодня, 16:13
        Тем не менее, не имеет отношения к тому, что ей вменил гражданин выше.))
  5. alexboguslavski Звание
    +5
    Сегодня, 16:01
    Этот удар возмездия


    Не вижу никакого возмездия, вижу рутинную работу по военным и околовоенным целям.

    Возмездие - это не что-то обезличенное. Это конкретные фамилии, которые отдавали приказ. И если бы «Циркон» залетел в форточку какого-нибудь террориста и экстремиста, информационный эффект был бы куда больший, нежели от удара по какому-нибудь мосту.
    Кровь за кровь, смерть за смерть. Не должны камни уравновешивать человеческие жизни.
  6. HAM Звание
    +5
    Сегодня, 16:03
    Интересно будет посмотреть на реакцию буржуинских дипломатов-поверят или нет...своей шкурой они рисковать вряд ли будут,это и будет тест для нашего МИДа.....янки вон в Белграде "случайно" попали по китайскому посольству,а английское в Куеве так и просится "промахнуться"...
    Зеля,однозначно в "командировку" слиняет,возможно в Занзибар или Антарктиду,он только там ещё не был..
    1. Tagan Звание
      +5
      Сегодня, 16:18
      Зеля,однозначно в "командировку" слиняет,возможно в Занзибар или Антарктиду,он только там ещё не был..

      Только пингвинов не успел развести на бабки.
  7. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    +3
    Сегодня, 16:05
    А зачем об этом заранее говорить.... все эти предупреждения и слова угрозы....действовать надо молча, но эффективно!
    Например надо было бы сегодня разбомбить поезд из Польши в Киев; в нем в гости к ССеленскому прехала Тихановская-Дрянникова с кучой таких дерм.... единомышленников...
  8. Гардамир Звание
    +1
    Сегодня, 16:20
    Вот интересно. почему о всех военных делах сообщают мидовцы. Неужто в МО больше нет пресс-секретарей?
  9. Хорон Звание
    +2
    Сегодня, 16:23
    МИД России: в ближайшее время по Киеву будут новые атаки

    Атаки должны были быть на постоянной основе с момента начала сво, иметь стратегический или тактический смысл и реальный, контролируемый результат. Предупреждение выставлено один раз всем и далее по принципу "кто не спрятался - я не виноват". А это балобольство с постоянными предупреждениями и остановками на время приезда иностранцев, это больше похоже на шоу.
  10. ПВВ22121922 Звание
    0
    Сегодня, 16:33
    Атаки по Киеву должны быть ежедневными. И разрушительными. И не объявленные заранее "миролюбивым" МИДом.
  11. Scaffold Звание
    0
    Сегодня, 16:35
    Цитата: ian
    Цитата: кот Краш
    Если оперативно истреблять "руководство", то могут иссякнуть резервы, желающие стать заменой.

    Нетаньяху вам не родственник? Идеи те же. Знамя Алоизыча в надежных руках... hi

    С мягкого дивана, да под пивко с рыбкой, чего бы не порассуждать о гуманизме? Не на передовой под дронами же, в самом деле!
  12. МятныйПряник Звание
    0
    Сегодня, 16:37
    Ладно, удары по Киеву, какие вышестоящие лица были ликвидированы этими ударами? request
  13. Scaffold Звание
    0
    Сегодня, 16:41
    Цитата: alexboguslavski
    от удара по какому-нибудь мосту

    Да если бы по мосту!!!
  14. matwey Звание
    0
    Сегодня, 16:42
    По тв уже объявили, предупредили все посольства покинуть Киев, в ближайшее время будут нанесены удары по центрам принятия решения а также по ВПК краины.
  15. Fitter65 Звание
    0
    Сегодня, 16:57
    Комментируя эту трагедию, президент России Владимир Путин пообещал дать жесткий ответ на это преступление. По его словам, в данном случае ограничиваться одними заявлениями нельзя.
    Меня порадовало другое сообщение
    «В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», — уточнили в МИД России.
    дай бог чтобы всё оно так и было, как в МИД сказали....
  16. commbatant Звание
    -1
    Сегодня, 16:58
    Маше идет зеленый цвет...