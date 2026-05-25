ВС РФ вошли в Покровское, большая часть выступа Днепропетровщины под контролем

Вслед за освобождением села Добропасово подразделения группировки войск «Восток» вошли в поселок городского типа Покровское с юго-востока. Это бывший административный центр Покровского района (с 2020 относится к Синельниковскому району). Население на 2022 год – около 10 тысяч человек.



Это знаковое событие не только с тактической, но и с символической точки зрения. Впервые с начала специальной военной операции российские войска продвинулись на территорию Днепропетровской области на глубину порядка 10-11 километров за сутки. Под контроль ВС РФ перешла большая часть оперативно-тактического Покровского выступа. Это территория на юго-востоке области, которая долгое время оставалась плацдармом для украинских сил.



Напомним, Добропасово было освобождено от ВСУ гвардейцами-забайкальцами из 36-й мотострелковой бригады 29-й армии. Противник, представленный элитными 82-й и 95-й отдельными десантно-штурмовыми бригадами ВСУ, понес серьезные потери.



Освобождение село Добропасово открыло дорогу на Покровское. Этот пгт, расположенный на берегу реки Волчья, является важным логистическим узлом украинской обороны на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Вполне вероятно, скоро мы услышим заявления Киева о том, что никакого стратегического значения он не имел. Покровское находится у дороги Донецк-Запорожье. В этом тоже есть определённый символизм.
  1. ПВВ22121922 Звание
    Сегодня, 16:32
    Отличная новость. Может, им до уничтожения укрологистики через Днепр дело дойдёт?
  2. Замкадыш Звание
    Сегодня, 16:55
    Замечательная новость! Наверное, все же в Александровку вошли, судя по карте? Или таки форсировали Волчью и в само Покровское вошли?
  3. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 17:07
    Покровка крупный населенный пункт на трассе Запорожье - Донецк. Теперь у тех бандерлогов, что остались восточнее, начнутся проблемы с логистикой. Да и как рокада была очень удобная.
  4. nobody75 Звание
    Сегодня, 17:09
    Радует то, что мой план наступления вдоль трассы Н15 осуществляется! Это позволит отрезать Орехов с севера и продвинуться к Запорожью. После взятия Орехова и выхода к Запорожью по Н15 будет не важно кто контролирует Степногорск. Противник сам его оставит.
  5. Stalingrad2010 Звание
    Сегодня, 17:58
    Удачи нашим бойцам, хороший рывок, но сходу взять крупный посёлок под тучей беспилотников ох как трудно. Придумали бы светлые головы как выжечь электронику беспилотников в полосе наступления, дело освобождения Новороссии пошло бы веселей. За такие разработки можно и нужно государству ежегодную премию учредить, типа Нобеля.