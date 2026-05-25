ВС РФ вошли в Покровское, большая часть выступа Днепропетровщины под контролем
Вслед за освобождением села Добропасово подразделения группировки войск «Восток» вошли в поселок городского типа Покровское с юго-востока. Это бывший административный центр Покровского района (с 2020 относится к Синельниковскому району). Население на 2022 год – около 10 тысяч человек.
Это знаковое событие не только с тактической, но и с символической точки зрения. Впервые с начала специальной военной операции российские войска продвинулись на территорию Днепропетровской области на глубину порядка 10-11 километров за сутки. Под контроль ВС РФ перешла большая часть оперативно-тактического Покровского выступа. Это территория на юго-востоке области, которая долгое время оставалась плацдармом для украинских сил.
Напомним, Добропасово было освобождено от ВСУ гвардейцами-забайкальцами из 36-й мотострелковой бригады 29-й армии. Противник, представленный элитными 82-й и 95-й отдельными десантно-штурмовыми бригадами ВСУ, понес серьезные потери.
Освобождение село Добропасово открыло дорогу на Покровское. Этот пгт, расположенный на берегу реки Волчья, является важным логистическим узлом украинской обороны на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Вполне вероятно, скоро мы услышим заявления Киева о том, что никакого стратегического значения он не имел. Покровское находится у дороги Донецк-Запорожье. В этом тоже есть определённый символизм.
