ЦБ РФ: Карты Mastercard и Visa должны уйти из России, останется только МИР

Центральный банк России объявил о постепенном завершении многолетнего транзитного периода. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка. В ближайшем будущем в России будут работать только карты МИР.



Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в отношении Mastercard и Visa заявила:

Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали.

После введения антироссийских санкций Visa и Mastercard остановили операции в России. Однако карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжали работать внутри страны благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК) – оператору карт «Мир». Срок действия старых карт неоднократно продлевался. Теперь же время «технических» компромиссов истекает. По словам Бакиной, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17%.

Процесс сопровождается сокращением банкоматной сети. За первый квартал 2026 года количество банкоматов снизилось на 1,2% – до 130,3 тысяч. В ЦБ заявили, что не видят в этом негатива. Бакина пояснила:

Количество операций на один банкомат не увеличивается.

Люди всё чаще платят картами и телефонами, а не идут за наличными. Сокращение числа банкоматов – естественный процесс на фоне активного использования безналичных расчётов. При этом на фоне ситуации с отключениями интернета россияне стали чаще оплачивать покупки именно наличными.
  1. Aken Звание
    Aken
    -4
    Сегодня, 16:19
    Кто не верит ЦБ, тот скрытый иноагент и коммунист.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +3
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Aken
      Кто не верит ЦБ, тот скрытый иноагент и коммунист.

      Чего вы взяли от того, что коммунист - это скрытый иноагент???
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 16:31
        Как минимум потому, что коммунисты на словах против существующей элиты. О Зю речь сейчас не идёт.
        Тут скорее надо задать вопрос - для кого иноагент?
        А по сути, слово иноагент совсем не такое ругательное, как либерал или демократ. А коммунист - вообще ностальгия по светлым временам.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +9
          Сегодня, 16:35
          Коммунисты против существующего общественно-экономического строя. А вот против типа элиты - по моему уже всё население РФ, даже самые аполитичные персонажи..
        2. frruc Звание
          frruc
          +4
          Сегодня, 16:58
          Речь идет о картах платежных систем Mastercard и Visa. Лично мне по барабану, пусть отменяют и сокращают. В заморские страны я уже давно не ездил и не собираюсь.
      2. Репортёр Звание
        Репортёр
        -4
        Сегодня, 16:46
        коммунист - это скрытый иноагент???

        В нашей стране - на 100 %
        Посмотрите историю становления коммунизма в России.
        Где жил Ульянов Вовка, во время войны с немцами. И что писал по этому поводу. И с чьими деньгами на чьем вагоне вернулся в Россию. И как закончил эту войну с немцами.
        А теперь переложите это всё на современные реалии сво.
        Тут даже похлеще, чем иноагент
        1. Lykases1 Звание
          Lykases1
          +3
          Сегодня, 17:05
          Извините, но, вроде бы, никаких документальных подтверждений вагона с деньгами нет. Или есть?
    2. sergey822
      sergey822
      +1
      Сегодня, 16:31
      ну вы сегодня смотрю опять в ударе laughing , думаю коммунисты тут лишнии wassat
      1. Aken Звание
        Aken
        +7
        Сегодня, 16:33
        Да, что-то меня после дачных дел пробило. Вот, развлекаюсь.
        Но коммунистов я не просто так упомянул. Нас всех в сентябре ждёт протестное голосование против придворных партий. Так что коммунисты для этой цели оптимальный вариант.
        1. sergey822
          sergey822
          +4
          Сегодня, 16:36
          ну в сентябре думаю мы покажем ЕР, тут они только одним запретом со своим РКН всем поднадоели laughing
        2. Акрида Звание
          Акрида
          +1
          Сегодня, 16:47
          В ответ на Aken. Воооо!!! Один ТРЕЗВЫЙ ответ. А я то думал - идти на выборы или нет. Пойду!!!
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Сегодня, 17:48
            hi Кажется, ещё в прошлом веке появились слова - Неважно, как вы проголосуете, а как мы посчитаем.
            В нынешний век IT- технологий данной проблемы не существует от слова совсем.
        3. Joker62 Звание
          Joker62
          0
          Сегодня, 17:15
          Цитата: Aken
          Да, что-то меня после дачных дел пробило. Вот, развлекаюсь.
          Но коммунистов я не просто так упомянул. Нас всех в сентябре ждёт протестное голосование против придворных партий. Так что коммунисты для этой цели оптимальный вариант.

          Партия коммунистов к гласти больше не придут, т.к. разрушены структуры и базы основ.
          А вот потрепать нервов для партии воров и жуликов, да могут.
          Пора партию "ЕдимРоссию" опустить до уровня плинтуса или почти ниже 50% от выборного списка.
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 16:21
    Карты международных платежных систем Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка.

    Вместе с деньгами...
    Очень тревожный вектор нашего ЦБ, одно к другому, прямо счастье скоро настанет. Забор растет всё выше и выше. Тотальный контроль ну просто уже не на горизонте, он уже дома...
    1. PN Звание
      PN
      0
      Сегодня, 16:28
      Ну в отношении визы и мастера тревожного вектора нет. От них сейчас действительно толку ноль. Будет мир (не платёжная система) вернутся и они.
      1. Ростов_1976
        Ростов_1976
        0
        Сегодня, 17:04
        Толк есть для тех кто ездит отдыхать за границу, удобство оплаты по всему миру
        1. sergey822
          sergey822
          0
          Сегодня, 17:21
          хотелось бы узнать, а как мне при поездке за границу положить на карты этих систем? в каком банке? просто я так и не смог wassat
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 16:37
      Вместе с деньгами...

      С чего вдруг? Наоборот, их отлучили от кормушки.
      Забор растет всё выше и выше. Тотальный контроль ну просто уже не на горизонте, он уже дома...

      Вам приятнее, когда процессинг был за бугром, диктовал свои условия и парализовал работу карт клиентов целых банков?
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +2
        Сегодня, 16:50
        Отлучили от кормушки.... звучит красиво, да вот только кто эту кормушки сделал на таких суперльготных условиях?
        Российской платежной системы даже не прорабатывалось, сами сдали всё Визе и Мастеру... раскачивались с МИРом просто неприлично долго, в мире систему своевременно не продвигали, как впрочем и всё остальное. Причины понятны и говорены многократно.
        Вышибить Визу и Мастера нужно было давно, а не тянуть кота за фаберже и продлять сроки действия карт на своей территории...
        Процессинг и прочие штуки - кто мешал делать это до войны? Жадность и нежелание видеть в мире чуть дальше собственного носа...
        Всё, что сейчас делается - запоздало на годы и годы, и не мешает вывозить капитал акулам финбизнеса, но задевает рядовых граждан... эквайринг у МИРа самая низкая? до 3,8% от оборота - щеки не треснут?
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 17:00
          раскачивались с МИРом просто неприлично долго, в мире систему своевременно не продвигали, как впрочем и всё остальное.

          Вот в этом с вами согласен.
        2. sergey822
          sergey822
          +1
          Сегодня, 17:23
          ну вы видимо еще в 90-х не жили, там вообще было ощущениние что мы живем в какой нибудь провинции США wassat
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            0
            Сегодня, 17:36
            Цитата: sergey822
            ну вы видимо еще в 90-х не жили,

            Давно здесь сидим (с)... довелось и 90-е пережить, и на провинцию мы тогда были похожи, но только не американскую, а скорее на африканскую... извините за резкость )
      2. Ростов_1976
        Ростов_1976
        +1
        Сегодня, 17:11
        Многим на это по барабану, главное удобство оплаты по всему миру, именно поэтому сейчас ездят за этими картам в Беларусь-Казахстан-Узбекистан
        1. sergey822
          sergey822
          0
          Сегодня, 17:25
          я сейчас в отпусках уже лет десять езжу по за границам не посещая за картами ваши перечисленные страны laughing и как то очень все не плохо wassat
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +1
          Сегодня, 17:26
          Многим на это по барабану

          Когда в одностороннем порядке блокировались карты на территории РФ, как раз было совсем не по барабану. Национальные платежные системы необходимы в любом случае.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Василий_Островский
      Очень тревожный вектор нашего ЦБ,
      Как будто у ЦБ есть выбор. UnionPay же никуда не уходит.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +2
        Сегодня, 16:55
        Цитата: topol717
        Цитата: Василий_Островский
        Очень тревожный вектор нашего ЦБ,
        Как будто у ЦБ есть выбор. UnionPay же никуда не уходит.

        У ЦБ выбор есть, а вот делать его не спешат уже неприлично долго..

        UnionPay же никуда не уходит.

        А что, уже пришел? Про ограничения обслуживания карт UnionPay за рубежом, выданных в РФ, уже все уши прожужжали...
        1. topol717 Звание
          topol717
          -2
          Сегодня, 17:01
          Цитата: Василий_Островский
          Про ограничения обслуживания карт UnionPay за рубежом, выданных в РФ, уже все уши прожужжали..
          Глубоко фиалетово кто и как себя за рубежом чувствует. В Китае например все работает.
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +1
            Сегодня, 17:07
            Цитата: topol717
            Глубоко фиалетово кто и как себя за рубежом чувствует.

            И очень зря.
            Изоляция страны - это прямой путь к закатыванию себя в бочку, или как страус - голову в песок...
            За границу едут не только загорать и купаться, но и торговать, работать на Россию, учиться и заниматься наукой (а вот тут вообще без вариантов, окукливание в образовании и науке - смерть для того и другого)...
            И не Китаем мир ограничивается, это глубокое заблуждение ... чем китайская зависимость отличается от европейской или американской?
            1. sergey822
              sergey822
              0
              Сегодня, 17:27
              так Китай это одна из самых больших стран, и чуть ли не первая экономика МИРа laughing
              1. Василий_Островский Звание
                Василий_Островский
                0
                Сегодня, 17:37
                Цитата: sergey822
                и чуть ли не первая экономика МИРа

                Спасибо за красивое выражение bully
                Согласен laughing
    4. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      0
      Сегодня, 17:04
      Ув. поросенок, работу карт Visa и Mastercard прекратило вовсе не "наше ЦБ".
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 16:35
    Я вижу в этом попытку подсадить население на безнал, через различные ухищрения. Что там будет с визой и мастеркард всё равно, а то что у людей наличный расчёт пытаются отобрать, это весело.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:37
    Давно пора , не хрен их кормить.
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:39
    а как быть деревенским? - их совсем списать хотят?
    Количество операций на один банкомат не увеличивается.

    как там, в детстве, мы читали:
    "... а из нашего окна - площадь Красная- видна..."
    а как быть деревенским? - их совсем списать хотят?
    там в почтальоны - никто не хочет идти за такую зарплату, а банкоматов в деревнях и правда - никто не ставил...
    как жить деревенским, когда в деревне осталось несколько домов, когда до магазина несколько километров, а у почтальна десяток таких населенных пунктов?
    или как говорил известный "товарищ" - они не вписались в новую систему??
    1. Репортёр Звание
      Репортёр
      0
      Сегодня, 16:52
      а как быть деревенским

      Давно в деревне видимо не жили.
      В деревне в 100 раз легче организовать онлайн расчет в маленьком магазине.
      Так как инкасация и вывоз мелкой суммы наличных будет очень дорого обходится.
      Проще интернет спутниковый подключить
  6. Акрида Звание
    Акрида
    -3
    Сегодня, 16:39
    А мне по-барабану! Мне и МИРа хватает! Продавцы порой визжат, типа дай нал. Года три уже работаю по безналу и пофиг-ветер. Пусть продавцы привыкают.
  7. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 17:04
    Хотят лишить нас наличных денег.Для полного контроля.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:15
    ЦБ РФ: Карты Mastercard и Visa должны уйти из России, останется только МИР

    ЦБ точно не на нас работает. Ладно бы просто деньги воровали, так они еще разные пакости творят.
  9. mErLin68 Звание
    mErLin68
    0
    Сегодня, 17:29
    Никогда не имел МИРов - из принципа )). Есть пара просроченных VISA и MASTERCARD. Но работают же. И не надо задумываться об их регулярном обмене. А что до их безопасности - мультильярдов на счетах в РФ давно уже нема (как и у многих бывших представителей частного мало-среднего бизнеса) - спасибо ФНС. Ну разве что за продуктами зайти по приезду к пенатам или за электричество на пустой даче заплатить. Хотя, некоторые фронтенды российских платёжных систем уже ругаются на старую дату. И всегда путаешься - какую карту давать в российской "Пятёрочке" - эти самые эрзацы или нормальные (а их штук 10 похожих - и личные, и бизнес). Поначалу было страшновато - ещё перепутаешь, а грозная налоговая возьмёт и прищучит за наличие "иносчетов". Только загранишные карты в РФ теперь ни до какой налоговой не доходят. Они, в принципе, не принимаются - даже в аэропортах. Отбиваются на этапе авторизации. МИР, конечно, по расцветке, уже ни с чем не перепутаешь - удобно. Но какая-то ностальгия по временам, когда ещё были надежды, проекты, а РФ ещё была почти нормальной западной страной. Вдруг ещё наступят времена вечного мира, и ты уже такой - опаньки - с картами. И не нужен берег турецкий. "Жаль только жить в эту пору прекрасную..." (с)