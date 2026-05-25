ЦБ РФ: Карты Mastercard и Visa должны уйти из России, останется только МИР

Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали.

Количество операций на один банкомат не увеличивается.

Центральный банк России объявил о постепенном завершении многолетнего транзитного периода. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка. В ближайшем будущем в России будут работать только карты МИР.Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в отношении Mastercard и Visa заявила:После введения антироссийских санкций Visa и Mastercard остановили операции в России. Однако карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжали работать внутри страны благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК) – оператору карт «Мир». Срок действия старых карт неоднократно продлевался. Теперь же время «технических» компромиссов истекает. По словам Бакиной, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17%.Процесс сопровождается сокращением банкоматной сети. За первый квартал 2026 года количество банкоматов снизилось на 1,2% – до 130,3 тысяч. В ЦБ заявили, что не видят в этом негатива. Бакина пояснила:Люди всё чаще платят картами и телефонами, а не идут за наличными. Сокращение числа банкоматов – естественный процесс на фоне активного использования безналичных расчётов. При этом на фоне ситуации с отключениями интернета россияне стали чаще оплачивать покупки именно наличными.