ЦБ РФ: Карты Mastercard и Visa должны уйти из России, останется только МИР
Центральный банк России объявил о постепенном завершении многолетнего транзитного периода. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка. В ближайшем будущем в России будут работать только карты МИР.
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в отношении Mastercard и Visa заявила:
Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали.
После введения антироссийских санкций Visa и Mastercard остановили операции в России. Однако карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжали работать внутри страны благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК) – оператору карт «Мир». Срок действия старых карт неоднократно продлевался. Теперь же время «технических» компромиссов истекает. По словам Бакиной, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17%.
Процесс сопровождается сокращением банкоматной сети. За первый квартал 2026 года количество банкоматов снизилось на 1,2% – до 130,3 тысяч. В ЦБ заявили, что не видят в этом негатива. Бакина пояснила:
Количество операций на один банкомат не увеличивается.
Люди всё чаще платят картами и телефонами, а не идут за наличными. Сокращение числа банкоматов – естественный процесс на фоне активного использования безналичных расчётов. При этом на фоне ситуации с отключениями интернета россияне стали чаще оплачивать покупки именно наличными.
