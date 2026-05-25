«Должна быть усилена защита»: Зеленский выпрашивает у Запада усиление ПВО
В понедельник Владимир Зеленский, продолжающий называть себя президентом Украины, выступил с очередным обращением к западным партнёрам. Поводом стала масштабная атака российских войск на Киев и окрестности накануне.
Зеленский:
Должна быть усилена защита, поддержка ПВО - ежедневный приоритет внешней политики Украины на всех уровнях.
Он призвал партнёров усилить давление на Россию и предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны. Это уже далеко не первое подобное заявление.
Зеленский использует любую массированную атаку Вооружённых сил РФ как удобный повод для очередного раунда выпрашивания оружия и финансовой помощи у Запада. Независимо от масштаба и последствий удара, реакция следует по одному сценарию: публичные кадры разрушений, заявления о «терроре» и немедленные запросы на новые пакеты военной поддержки, Patriot, F-16, деньги и санкции.
Критики подобной тактики указывают, что она превратилась в рутину: каждый российский удар становится элементом информационной кампании, направленной на поддержание внимания и финансирования со стороны союзников. При этом вопросы эффективности существующей ПВО, распределения уже полученной помощи и стратегии ведения боевых действий остаются на втором плане.
По состоянию на май 2026 года Украина продолжает получать значительные объёмы западной военной и финансовой помощи, однако Зеленский регулярно подчёркивает «критическую нехватку» систем ПВО, используя трагические инциденты для усиления давления на европейские столицы и Вашингтон. Потом часть выделенных средств оказывается на счетах лиц, приближённых к Зеленскому. Например, Ермака и Миндича.
