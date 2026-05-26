«Бегемот»: украинский планер, немецкий ИИ, британская регистрация
Пока единственная доступная фотография изделия «Бегемот»
Украина при зарубежной поддержке продолжает развивать производство ударных беспилотных летательных аппаратов. На днях стало известно об очередном образце такого рода — среднем БПЛА «Бегемот», который предполагается использовать для ударов на дальность в сотни километров. По общим характеристикам аппарат укладывается в свой класс, не выделяясь среди уже существующих образцов; за счёт массовости и кооперации с европейскими разработчиками производители рассчитывают на устойчивый заказ.
Чтобы читателю было проще ориентироваться, в фактологических блоках ниже использованы три пометки: Известно — данные, проверяемые по открытым реестрам и официальным сводкам; Заявлено — характеристики и тезисы со стороны разработчиков, украинских СМИ и OSINT-сводок, независимо не подтверждённые; Оценка — выводы автора.
По доступным данным…
Первые детальные сообщения об изделии «Бегемот» (Behemoth) появились в открытых источниках 21–22 мая 2026 г. К настоящему времени доступны общие сведения о происхождении проекта, ряд заявленных характеристик и единственная фотография низкого качества; публикации разошлись по украинским и зарубежным СМИ и блогам.
Заявлено: разработчиками «Бегемота» названы украинские компании Culver Aerospace и Glefa. К проекту также привлечены иностранные участники — прежде всего немецкая Helsing, специализирующаяся на программном обеспечении и системах автономного управления для БПЛА.
Известно: Culver Aerospace ведёт начало с 2014 г., первоначально работала под названием ITEC и за прошедшие годы довела до серии несколько военных БПЛА. Современное название появилось в результате преобразований 2021 г. Формальным владельцем украинских активов сейчас выступает британская Culver Aerospace UK, Ltd. (Companies House № 15010661, зарегистрирована в июле 2023 г.). Подробнее о корпоративной структуре — во врезке ниже.
По данным реестра Companies House, директором и лицом с существенным контролем Culver Aerospace UK, Ltd. числится украинский предприниматель Олег Крот. По данным украинских профильных изданий, через ту же британскую структуру контролируется и значительная доля в компании «Глефа». В 2023 г., по сообщениям украинских СМИ, Крот был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в отношении иностранного инвестора, часть его активов арестована; связанные с ним предприятия при этом продолжают работу, в том числе в военном секторе. К техническому содержанию проекта «Бегемот» этот контекст прямого отношения не имеет, но он объясняет, почему формальное юридическое лицо проекта зарегистрировано в Великобритании, а не на Украине.
С треугольным крылом
Оценка: доступные данные и единственная фотография позволяют отнести «Бегемот» к классу барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) средней дальности — тому же, что и иранский «Шахед-136» и его российская локализованная версия «Герань-2». Архитектура и общие конструктивные решения для аппаратов этого класса близки; конкретный набор комплектующих по одному фото определить нельзя.
Близкий по классу БПЛА «Січень», представленный в апреле 2026 г.
Известно (по фото): «Бегемот» построен по схеме «бесхвостка» с выраженным фюзеляжем и среднерасположенным треугольным крылом. Плоскости оснащены законцовками-килями. Двигательная установка размещена в хвостовой части — это традиционная компоновка для аппаратов такого типа.
Габариты и масса аппарата официально не приводятся, оценить их по фото без масштабного объекта затруднительно. Заявлено: боевая нагрузка — 75 кг. Оценка: это косвенно указывает на максимальную взлётную массу порядка 200–250 кг. Старт, вероятно, осуществляется с катапультной установки, силовая установка — двигатель внутреннего сгорания с толкающим винтом.
Оценка: исходя из заявленной полезной нагрузки и общей архитектуры, лётные параметры могут находиться в следующих диапазонах: крейсерская скорость — порядка 170–180 км/ч, максимальная — около 200 км/ч, рабочая высота — от 70–90 до 250–300 м, дальность — до 300 км в базовой версии. Заявлено: прорабатывается модификация с увеличенной дальностью (упоминаются значения 450–600 км); вклад Helsing связан не столько с дальностью как таковой, сколько с системами автономного управления и ИИ-наведения, которые должны снизить зависимость аппарата от устойчивой связи с оператором и спутниковой навигации, облегчая работу в условиях радиоэлектронного противодействия. Отдельные источники упоминают и возможность работы с участием оператора — то есть речь, по-видимому, идёт о комбинированной схеме «автономный маршрут с опциональной корректировкой».
Известно (по фото): в хвостовой части фюзеляжа заметен характерный обтекатель с плоской верхней частью. Оценка: предположительно, в нём размещена антенна спутниковой связи Starlink — в этом случае аппарат способен поддерживать двустороннюю связь с оператором: передавать данные о прохождении точек маршрута и принимать новые задания в полёте.
О боевой части — со значительной долей осторожности. Заявлено, что БЧ выполнена тандемной, с ударным ядром (EFP, Explosively Formed Penetrator) в качестве первого элемента и термобарическим зарядом в качестве второго. Эта формулировка требует оговорки. Комбинация «EFP + термобар» технически нетипична: ударное ядро — самостоятельное противоброневое средство, формирующее при подрыве компактный металлический «снаряд», сохраняющий пробивную способность на десятках метров, и в усилении термобарическим зарядом для большинства целей оно не нуждается. Чаще встречаются связки «кумулятивный заряд + термобар» или «фугасный пробивающий элемент + термобар». Возможны два объяснения. Первое: в русскоязычных сводках «ударное ядро» иногда употребляется как разговорный синоним кумулятивного заряда направленного действия — и тогда речь идёт о привычной схеме «кумулятив + термобар» для пробития укрытия и подрыва внутри объёма. Второе: разработчики действительно реализовали нестандартное решение под конкретный класс целей — пробитие железобетона ударным ядром с последующим объёмным взрывом за преградой. До появления независимых данных о реальной конструкции БЧ обе версии остаются гипотезами; в любом случае назначение БЧ — поражение защищённой инфраструктуры (ангаров, складов, укрытых командных пунктов), а не борьба с танками.
В сравнении с аналогами
Заявлено (по открытым источникам): для предметной оценки имеет смысл поставить «Бегемот» в один ряд с близкими по концепции аппаратами.
- «Бегемот» (Украина): взлётная масса ~200–250 кг (оценка), БЧ 75 кг (тандем), дальность до 300 км в базовой версии, до 450–600 км в перспективной модификации, скорость 170–180 км/ч, преимущественно маловысотный профиль, навигация на сочетании автономного управления (с участием ИИ-решений Helsing) и спутниковой связи через Starlink.
- «Січень» (Украина): взлётная масса порядка 140 кг, БЧ около 40 кг (моноблочная осколочно-фугасная или зажигательная), дальность 300–400 км, скорость 150–200 км/ч, автономный полёт по заранее заложенным координатам без обратной связи.
- «Герань-2» (Россия, локализованный «Шахед-136»): взлётная масса ~250 кг, БЧ 50 кг (в ночной модификации — до 90 кг), дальность 1500–2000 км, скорость 180–220 км/ч (для реактивной версии «Герань-3» — до 600 км/ч), навигация — инерциальная плюс помехозащищённая антенная решётка «Комета-М», на части аппаратов — 4G-модемы для маршрутной коррекции.
- UJ-26 «Бобёр» (Украина, для контекста): дальность около 800 км при БЧ около 20 кг, известный по ударам в глубоком тылу; стоимость единицы — около $108 тыс.
Оценка: из сопоставления виден главный смысловой разрыв. «Герань-2» — стратегическое средство дальнего действия (полторы–две тысячи километров) с относительно лёгкой БЧ. «Бобёр» оптимизирован под ту же логику в украинском исполнении: дальность за счёт минимизации БЧ, цель — точечные удары в глубоком тылу. Это не конкурент «Бобру» в дальних ударах и не аналог «Герани-2» в стратегической нише — это аппарат под другую задачу: поражение защищённых объектов на оперативной глубине, где требуется именно тяжёлая БЧ, а не максимальный радиус.
Иначе говоря, у украинской стороны уже есть «дальний и лёгкий» («Бобёр») и «средний и средний» («Січень»). Ниша «средняя дальность + тяжёлая БЧ» оставалась незанятой — и именно её закрывает «Бегемот». Это объясняет, почему Culver Aerospace вышла на рынок с продуктом, не выдающимся по отдельным параметрам: смысл аппарата не в превосходстве по ТТХ, а в дополнении линейки.
Стоимость. Известно: точные цены разработчиками не раскрываются. Заявлено (экспертные оценки в открытых источниках): себестоимость «Бегемота» оценивается в диапазоне $60–80 тыс., закупочная цена для оборонных ведомств — $100–120 тыс. с учётом наземного оборудования и сопутствующего ПО; стоимость серийной «Герани-2» в 2026 г. — $20–50 тыс. за единицу против $190–370 тыс. у первых иранских комплектов в 2022 г. (снижение достигнуто глубокой локализацией на заводе в ОЭЗ «Алабуга», переходом на более дешёвые двигатели и оптимизацией планера). Оценка: таким образом, «Бегемот» оказывается в одной ценовой категории с «Бобром» (~$108 тыс.) и стоит в два–четыре раза дороже «Герани-2» — за счёт более тяжёлой БЧ, ИИ-компонентов и каналов спутниковой связи.
Угроза и ответ
«Бегемот» — не единственный украинский проект в этом классе. Барражирующие боеприпасы средней дальности сегодня осваивают практически все стороны вооружённых конфликтов с интенсивным применением БПЛА, поэтому появление новых образцов в этой нише — закономерное явление, а не «копирование» одного конкретного аппарата.
Цель программы понятна: расширить парк ударных БПЛА и нарастить интенсивность ударов по объектам в РФ. Эта сфера на украинской стороне получает повышенное внимание и дополнительное финансирование, что закономерно привлекает к ней частные компании. Расчёт разработчиков «Бегемота» прозрачен: класс уже подтвердил свой потенциал, заявленные ТТХ для него стандартны, простая конструкция должна упростить и удешевить выпуск, а свободная ниша «тяжёлая БЧ на оперативной дальности» обеспечивает спрос.
Здесь важно разделить два уровня оценки. На уровне одиночной цели аппараты этого класса не представляют для современной ПВО принципиально новой задачи: существующие радиолокационные и зенитные средства способны их обнаруживать и поражать, а маловысотный профиль и оптимизированный маршрут лишь частично снижают вероятность перехвата. На уровне массированного применения картина иная: разнотипные группы из нескольких десятков аппаратов с разной траекторией, скоростью и сигнатурой создают существенную нагрузку на средства обнаружения и наведения, повышая шанс прорыва отдельных машин к целям. Именно в этом, а не в характеристиках конкретного образца, и состоит реальный смысл подобных программ — и именно отсюда вытекает их экономическая логика: пока стоимость одного дрона ($60–120 тыс. для «Бегемота», $20–50 тыс. для «Герани-2») остаётся существенно ниже стоимости зенитной ракеты, способной его перехватить, размен в этой паре будет привлекателен для применяющей стороны.
По официальным сводкам, ежедневно поражаются от нескольких десятков до семидесяти ударных и оперативно-тактических БПЛА с обеих сторон; «сотни» в публикациях обычно складываются с учётом малых FPV-дронов поля боя. Появление ещё одного аппарата того же класса само по себе не меняет баланса, однако и не сводится к нулевому эффекту: дополнительный тип в общем потоке усложняет работу ПВО, а ниша «тяжёлая БЧ на средней дистанции» расширяет круг целей, по которым ударные БПЛА становятся применимыми.
С учётом сильной зависимости подобных аппаратов от спутниковой навигации и канала связи (Starlink, GNSS) отдельным направлением остаётся развитие средств РЭБ — подавление навигации и связи нередко оказывается эффективнее прямого огневого перехвата и существенно дешевле. Анонсированная интеграция ИИ-наведения от Helsing, если она будет реализована в серии, направлена ровно против этого слабого места — то есть на снижение зависимости от внешних сигналов. Это и задаёт основной вектор противодействия: массовость и автономность ударных БПЛА требуют ответа в виде дешёвых, массовых и адаптивных средств обнаружения, поражения и подавления.
Информация