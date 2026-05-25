Папа Лев XIV: ИИ должен служить человечеству, а не участвовать в его порабощении

Искусственный интеллект способен стать фактором, облегчающим разжигание войн на планете. ИИ должен служить человечеству, а не участвовать в его порабощении.Такие мысли содержатся в опубликованной сегодня энциклике под названием «Великолепное человечество», автором которой является Папа римский Лев XIV.Произведение содержит социальную доктрину Католической церкви в эпоху искусственного интеллекта. В нем красной нитью проходит мысль, что ИИ не должен способствовать концентрации власти над людьми.Папа отмечает, что любые технологии не способны быть злыми или добрыми. Они не могут проявлять враждебность или дружелюбие к человечеству. Но в то же время технологии не являются нейтральными, так как становятся носителями того, что в них вложили создатели и владельцы.По мнению Льва XIV, инструментам ИИ нельзя находиться лишь в руках немногих избранных – они должны стать всеобщим общественным достоянием. В противном случае начнет расти пропасть между теми, кто вовлечен в цифровую революцию, и оставшимися в стороне от нее. Доступ к технологиям в новую эпоху становится одним из элементов социальной справедливости.Он должен быть у каждого, считает понтифик, а не только у горстки властителей. По его мнению, даже в цифровую эпоху нельзя забывать о величии человеческой личности. Поэтому в сфере искусственного интеллекта нельзя упускать из виду правовые рамки, независимый надзор за применением ИИ и доступ пользователей к обучению.

