Папа Лев XIV: ИИ должен служить человечеству, а не участвовать в его порабощении

274 6
Папа Лев XIV: ИИ должен служить человечеству, а не участвовать в его порабощении


Искусственный интеллект способен стать фактором, облегчающим разжигание войн на планете. ИИ должен служить человечеству, а не участвовать в его порабощении.



Такие мысли содержатся в опубликованной сегодня энциклике под названием «Великолепное человечество», автором которой является Папа римский Лев XIV.

Произведение содержит социальную доктрину Католической церкви в эпоху искусственного интеллекта. В нем красной нитью проходит мысль, что ИИ не должен способствовать концентрации власти над людьми.



Папа отмечает, что любые технологии не способны быть злыми или добрыми. Они не могут проявлять враждебность или дружелюбие к человечеству. Но в то же время технологии не являются нейтральными, так как становятся носителями того, что в них вложили создатели и владельцы.

По мнению Льва XIV, инструментам ИИ нельзя находиться лишь в руках немногих избранных – они должны стать всеобщим общественным достоянием. В противном случае начнет расти пропасть между теми, кто вовлечен в цифровую революцию, и оставшимися в стороне от нее. Доступ к технологиям в новую эпоху становится одним из элементов социальной справедливости.

Он должен быть у каждого, считает понтифик, а не только у горстки властителей. По его мнению, даже в цифровую эпоху нельзя забывать о величии человеческой личности. Поэтому в сфере искусственного интеллекта нельзя упускать из виду правовые рамки, независимый надзор за применением ИИ и доступ пользователей к обучению.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svarog77 Звание
    svarog77
    +2
    Сегодня, 17:02
    Действительно, порабощение человечества это прерогатива Церкви... am
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      0
      Сегодня, 17:13
      Папа Лев XIV: ИИ должен служить человечеству, а не участвовать в его порабощении

      Капитализм служит этому концептуально. Чтобы ИИ работал на человечество, человечество должно что-то сделать с крупными частными капиталами. Все корпорации, занимающиеся ИИ находятся в частных руках. Маркс и Ленин были правы.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:10
    Папа Лев XIV: ИИ должен служить человечеству, а не участвовать в его порабощении

    Пусть это Папа пойдет ИИ объяснит, а я посмотрю как это у него получится.
  3. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 17:24
    Вроде все правильно сказано. Но, я бы на месте Святого Отца, не пытался бы сгладить углы, проблеммы возможного вытеснения, а возможно и подавления ИИ, человеческой личности.
  4. Велизарий Звание
    Велизарий
    -1
    Сегодня, 17:24
    Ну в целом, все верно сказал, осталось только реализовать это на практике....
    Однако,сказано,повторюсь разумно. Это пример для РПЦ -церкви все же следует не вылизывать сапоги одной группировки людей пока контролирующей власть в одной стране,а заботиться о спасении души и стараться говорить и действовать относительно важных проблем касающихся всего человечества.
  5. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 17:37
    А чё за суета? Что за "немногие избранные" и "группа властителей"? Это по какому поводу и к кому обращение, интересно? wink