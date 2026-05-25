МИД РФ рекомендовал киевлянам держаться подальше от административных объектов

МИД России распространил срочное предупреждение для иностранных дипломатов и граждан, призвав их немедленно покинуть Киев. В ведомстве заявили, что терпение Москвы переполнил удар по Старобельску, после чего было принято решение о нанесении серии ответных ударов по украинской столице.

По данным внешнеполитического ведомства, российские военные приступают к последовательному уничтожению военных и административных объектов в Киеве. В первую очередь удары будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к боевому применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, рассредоточенным по городу и окрестностям.

Из заявления МИД России:

Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.

Жителям Киева настоятельно рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, а также к местам дислокации подразделений ВСУ.

В Москве подчеркивают, что решение об эскалации стало прямым следствием атаки на гражданскую инфраструктуру в ЛНР. Удар по общежитию в Старобельске, унесший жизни более 20 мирных жителей, в МИД назвали терактом, который не останется без ответа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие ситуации, подтвердила, что удары по Киеву будут продолжены. Она отметила, что такие меры являются вынужденной реакцией на действия противника и будут реализовываться до тех пор, пока сохраняются угрозы для российских территорий и граждан.

Кроме того, в МИД РФ возложили ответственность на специалистов НАТО за поставки комплектующих для украинских дронов, предоставление разведывательных данных и наведение ударных беспилотников на цели.
    Прекрасная новость. Долгожданная.
    Главное, чтобы всё это последовательно реализовывалось и давление нарастало.
    Чтобы посольства вражьи оттуда бежали и пятки сверкали.
    И чтобы политический туризм в Киев прекратился навсегда.
      Неужели наконец начнут уничтожать всю бандеровскую верхушку? Большинство народа давно ждет этого решения! Не забудьте про мосты и подстанции!
        "Жителям Киева настоятельно рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, а также к местам дислокации подразделений ВСУ."

        После всех ужасных терактов ждем наконец настоящих нокаутирующих ударов по бандеровцам , без оглядки на бывших западных "партнеров"!
        Гуманно конечно, но еще гуманнее был бы совет держаться подальше от киева и приступить к выносу всей военно-стратегической байды хутора и не только... negative
      hi Почему бы не заявить всем спонсорам бандеронацистов, включая мелко бритов, матрасников, триболтов, фиников и прочих гейропейцев со страной харакири, что отныне всем соучастникам-организаторам терактов не гарантируется безопасность не только на территории бандерштата, но и на своих территориях при получении доказательств службами ГРУ, СВР, СК, ФСБ, ГП об участии каждого и виновного в военных преступлениях против россиян.
      Пришла пора расплачиваться кровью за смерть и страдания военных и мирных россиян.
    Намечается продолжение банкета?! good Ждём, заждались даже! fellow Если ещё и в труху разнесут окраину, то мы, так и быть, подымем рейтинг Верховного, даже Му-ма пусть мычит что пожелает...
    Двумя руками "ЗА" за возмездие.
    И за предупреждение.
    Очень надеюсь, что будет именно возмездие. Протянувшие руки на Старобельск вместе со всеми своими начальниками и вождями - должны и обязаны протянуть ноги. И чем быстрее и нагляднее, тем лучше и тем меньше будет жертв в дальнейшем. И "уважаемые партнеры" будут тихонько оправляться в уголке...
    Посмотрел на китайской русскоязычной странице новости. Зеленский выполз а Киев посмотреть разрушения и поплакаться о раненых и погибших. Даже украинцы комментируют, типа: "Вылез падло, посмотреть что натворил" Ну и видео ударов тоже выложено. Красиво китайцы умеют показать-ощущение Армагедона наших дней.Несколько раз пересмотрел. Главное не останавливаться, ну и по Банковой не промахнуться, что бы Зеле, далеко не ходить😂
    Вот только опираясь на предыдущие заявления хочется сказать:"не говори "гоп"!пока не перескочишь...!" хотя,хотелось бы чтобы ожидания сбылись....хунта явно страх потеряла,да и Эвропа тоже...
    Возмездие должно идти без предупреждений. Так будет надёжнее для того чтобы захватить гостей, которые повадились с визитами на окраину.
    Об уничтожении верхушки нет ничего в заявлении.Жаль что дальше будут ещё воздух портить.Метро в Киеве работает вроде,есть где гражданским укрыться.
    МИД России распространил срочное предупреждение для иностранных дипломатов и граждан, призвав их немедленно покинуть Киев

    "Э-э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо. Это наш гость — важно вылечить, важно вернуть обществу полноценного человека, да" (с)
    Ну что ж, посмотрим, как слова будут делом подкрепляться. Давно пора уже либо форсировать события, либо прекращать всю эту движуху. Сколько можно тити мять.
    Нам не стыдно - представитель Дании в СБ ООН.В Куеве посольство Дании есть ?датскиеки .
    Эту чушь уже все годами слушаем.
    Если это очередное бла-бла-бла то России в конце концов придет, нет прибежит из Чукотки зверек такой пушистый, с дорогой шкуркой - песец называется.....
    российские военные приступают к последовательному уничтожению военных и административных объектов в Киеве.
    дай то Бог!!!!