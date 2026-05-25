МИД РФ рекомендовал киевлянам держаться подальше от административных объектов
МИД России распространил срочное предупреждение для иностранных дипломатов и граждан, призвав их немедленно покинуть Киев. В ведомстве заявили, что терпение Москвы переполнил удар по Старобельску, после чего было принято решение о нанесении серии ответных ударов по украинской столице.
По данным внешнеполитического ведомства, российские военные приступают к последовательному уничтожению военных и административных объектов в Киеве. В первую очередь удары будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к боевому применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, рассредоточенным по городу и окрестностям.
Из заявления МИД России:
Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
Жителям Киева настоятельно рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, а также к местам дислокации подразделений ВСУ.
В Москве подчеркивают, что решение об эскалации стало прямым следствием атаки на гражданскую инфраструктуру в ЛНР. Удар по общежитию в Старобельске, унесший жизни более 20 мирных жителей, в МИД назвали терактом, который не останется без ответа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие ситуации, подтвердила, что удары по Киеву будут продолжены. Она отметила, что такие меры являются вынужденной реакцией на действия противника и будут реализовываться до тех пор, пока сохраняются угрозы для российских территорий и граждан.
Кроме того, в МИД РФ возложили ответственность на специалистов НАТО за поставки комплектующих для украинских дронов, предоставление разведывательных данных и наведение ударных беспилотников на цели.
