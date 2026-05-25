Обновлённый Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В впервые поднялся в воздух

Импортозамещенный российский вертолет Ка-226Т совершил первый полет в рамках начала летных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Российский холдинг «Вертолеты России» вывел на летные испытания модернизированный вертолет Ка-226Т. Машина в рамках импортозамещения получила отечественный двигатель ВК-650В, модернизированную авионику и систему управления. Также на вертолете обновили кабельную сеть и другие элементы оборудования.



Сегодня обновленный Ка-226Т впервые поднялся в воздух под управлением летчика-испытателя Национального центра вертолетостроения им. Миля и Камова Александра Чередниченко. Машина провела в воздухе 20 минут, выполнив висение и некоторые маневры, проверив устойчивость и управляемость. Также в ходе испытаний определялись нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами.

Первый полет полностью российского многоцелевого вертолета Ка-226Т — еще одно значимое достижение отечественного авиастроения. Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации.


Напомним, что вертолет Ка-226Т является модульным, с помощью замены заднего модуля его можно превратить в пассажирский, грузовой или медико-эвакуационный. Замена модуля занимает не больше 45 минут.
  Ivanhoe
    Сегодня, 17:23
    Чисто и мирно небе и на добър час. Все пак мисля, че на този етап БПЛА не могат да заменят пилотируемата авиация.
  ТермиНахТер
    Сегодня, 17:28
    Странно, почему "ВК" не озаботился созданием серии турбовальных движков малой мощности? Запорожье производило АИ (МС) мощностью от 450 л. с. для замены движков на Ми - 2, до 800 л. с. для любых потребителей, в том числе и БПЛА.
  Stalingrad2010
    Сегодня, 17:38
    Рабочая лошадка, надеюсь её ждёт прекрасное будущее. К тому же постройка нового и нужного изделия даёт толчок смежным производствам. Подчеркну - производствам на территории России.
  Radikal
    Сегодня, 18:00
    Есть информация, что ресурс у него меньше чем у французского, с которого он сскопирован. sad
  helmi8
    Сегодня, 18:08
    Пора бы забывать слово "импортозамещенный". В России есть все условия для собственного производства авиатехники (и не только). Нужна только воля руководства. Надеяться на поставки от западных "партнеров", которые в любой момент объявляют санкции - это не смотреть в будущее.