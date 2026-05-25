Обновлённый Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В впервые поднялся в воздух
Импортозамещенный российский вертолет Ка-226Т совершил первый полет в рамках начала летных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Российский холдинг «Вертолеты России» вывел на летные испытания модернизированный вертолет Ка-226Т. Машина в рамках импортозамещения получила отечественный двигатель ВК-650В, модернизированную авионику и систему управления. Также на вертолете обновили кабельную сеть и другие элементы оборудования.
Сегодня обновленный Ка-226Т впервые поднялся в воздух под управлением летчика-испытателя Национального центра вертолетостроения им. Миля и Камова Александра Чередниченко. Машина провела в воздухе 20 минут, выполнив висение и некоторые маневры, проверив устойчивость и управляемость. Также в ходе испытаний определялись нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами.
Первый полет полностью российского многоцелевого вертолета Ка-226Т — еще одно значимое достижение отечественного авиастроения. Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации.
Напомним, что вертолет Ка-226Т является модульным, с помощью замены заднего модуля его можно превратить в пассажирский, грузовой или медико-эвакуационный. Замена модуля занимает не больше 45 минут.
