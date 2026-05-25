Спикер ВС Игнат: Россия прекрасно осведомлена о ситуации с ракетами ПВО у ВСУ
Россия прекрасно осведомлена о имеющихся запасах зенитных ракет на Украине и планирует удары, исходя из этих данных. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Поставки западного оружия и боеприпасов на Украину, особенно различных ракет, в том числе к системам ПВО, контролируются российской разведкой. Поэтому Москва прекрасно знает, какое количество тех же противоракет на сегодняшний день имеется у украинской ПВО. Пусть не конкретно по регионам и городам, но общее количество россиянам известно.
Россия прекрасно знает, сколько у нас ракет. Может, не точно по регионам, но по количеству, которое поставляет Запад, поверьте, россияне хорошо проинформированы.
А с этим у Киева ситуация практически критическая, на сегодняшний день наблюдается огромный дефицит зенитных ракет, особенно к комплексам, способным перехватывать баллистику. Об этом сегодня и напомнил Игнат в преддверии начала последовательных ударов по Киеву, объявленных российским МИДом.
Между тем некоторые украинские ресурсы предполагают, что Зеленский на фоне предупреждения Москвы буквально огромными прыжками помчится в Европу выпрашивать зенитные комплексы и боеприпасы к ним. Также не исключается, что часть комплексов ПВО снимут с других направлений для защиты Киева.
