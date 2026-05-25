Спикер ВС Игнат: Россия прекрасно осведомлена о ситуации с ракетами ПВО у ВСУ

Россия прекрасно осведомлена о имеющихся запасах зенитных ракет на Украине и планирует удары, исходя из этих данных. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Поставки западного оружия и боеприпасов на Украину, особенно различных ракет, в том числе к системам ПВО, контролируются российской разведкой. Поэтому Москва прекрасно знает, какое количество тех же противоракет на сегодняшний день имеется у украинской ПВО. Пусть не конкретно по регионам и городам, но общее количество россиянам известно.



Россия прекрасно знает, сколько у нас ракет. Может, не точно по регионам, но по количеству, которое поставляет Запад, поверьте, россияне хорошо проинформированы.

А с этим у Киева ситуация практически критическая, на сегодняшний день наблюдается огромный дефицит зенитных ракет, особенно к комплексам, способным перехватывать баллистику. Об этом сегодня и напомнил Игнат в преддверии начала последовательных ударов по Киеву, объявленных российским МИДом.

Между тем некоторые украинские ресурсы предполагают, что Зеленский на фоне предупреждения Москвы буквально огромными прыжками помчится в Европу выпрашивать зенитные комплексы и боеприпасы к ним. Также не исключается, что часть комплексов ПВО снимут с других направлений для защиты Киева.
  Denissdaf
    +1
    Сегодня, 17:46
    Да ты не переживай, у России всего две-три ракеты осталось.
  Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 17:47
    А что, Россия должна заплакать, что 404 отстреливаться нечем, и попросить "партнеров" подкинуть ракет ПВО?
    Говорила мамка - не играй в карты ...
  Kvakosavrus
    0
    Сегодня, 18:09
    (риторический вопрос)
    Если ракет нет - почему же наша авиация там не летает?
    (ответ - брехня, ракеты есть)