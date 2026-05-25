Подтверждено огневое поражение ЛПДС «Глинско-Розбишевская» под Полтавой

В Полтавской области подтверждено огневое поражение линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Глинско-Розбишевская» на трубопроводе «Гнединцы-Глинско-Розбишевская».

Объект входил в систему Приднепровского нефтепровода и использовался украинской стороной в том числе для обеспечения военных нужд.





По поступающим данным, на объекте фиксировался устойчивый пожар с 23 мая. Первоначально он попал в поле зрения спутников NASA и был отражён на картах FIRMS. Потом появились и снимки чёрного дыма, который поднимался на сотню метров.

Кадры с места показывали как задымление, так и открытое горение на территории станции.

Ликвидация последствий, судя по всему, затруднена из-за возможных повторных прилётов и характера повреждений.

Удар по этому инфраструктурному объекту существенно ограничивает возможности ВСУ по транспортировке и распределению энергоносителей в центральных и южных регионах. Такие объекты имеют важное значение для снабжения украинской группировки топливом и поддержания работы тыловых объектов, а также для функционирования экономики противника.

.Российские военные продолжают планомерно выводить из строя элементы энергетической и логистической инфраструктуры врага, снижая его способность к длительному сопротивлению. Важно, чтобы эта работа дополнялась и той, которую сегодня анонсировал российский МИД - ударами по административным объектам в украинской столице. Тогда атаки в целом будут носить более системный характер и всеобъемлющий характер.
  1. DIM(a) Звание
    Сегодня, 17:50
    Гори гори ясно...
    Это если коротко)
    1. майор Юрик Звание
      Сегодня, 17:55
      Какой нахрен селюко-нефтепровод, кизяковая биржа, вот исход хутора за убийство детей.... negative
  2. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 18:06
    В ходе последнего удара, по данным украинской стороны, ВС РФ атаковали Бортницкую станцию аэрации под Киевом, без функционирования которой нормальная жизнь в столице будет невозможна.

    «В считанные дни Украина ниже столицы утонет в фекалиях»

    Об этом в эфире видеоблога заявил глава райадминистрации Деснянского района Киева Максим Бахматов, предлагавший рыть выгребные ямы на улицах для оставшихся без тепла, воды и света жителей столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

    Чиновник рассказал, что Киев и без того испытывает колоссальные проблемы с утилизацией отходов.

    Он напомнил, что Бортницкая станция строилась еще в 1960-е годы, и на данный момент «ее состояние аварийное на 90%».

    В 2015 году японцы выделили 1,1 миллиарда долларов на реконструкцию станции, а договор лично с главой правительства Японии подписывал тогдашний президент Петр Порошенко*.

    «Сейчас кредит не реализовывается из-за коррупции в киевской власти, поскольку японцы не вкладывают деньги в коррупционные проекты», – сказал Бахматов.
    * - внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов