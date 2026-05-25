После ударов РСЗО логистический хаб противника в Дергачах перестал существовать

Российские войска сегодня атаковали крупный логистический хаб противника под Харьковом. Речь идёт о транспортно-логистической площадке в Дергачах – пригороде Харькова.

В результате удара дальнобойными РСЗО площадка, принадлежащая «Новой почте», фактически перестала существовать. Публикуются фото с результатами прилётов реактивных снарядов по узлу, который активно использовался для трафика военных грузов и грузов двойного назначения.





По последним сведениям, через инфраструктуру «Новой почты» в Дергачах шли активные поставки дронов и комплектующих для них. Также в складских помещениях и ангарах противник хранил технику, с помощью которой осуществлял обстрелы Белгородской области.



Также поступает информация о поражении Газокомпрессорная станция в селе Первомайское Харьковской области. Это Крестищенская компрессорная станция, связанная с Крестищенским газоконденсатным месторождением.
  1. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +7
    Вчера, 18:19
    В сводках МО РФ пора дописывать "в результате удара ни одно животное Зеленского не пострадало".
  2. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +3
    Вчера, 18:21
    Так держать! Хорошая новость!
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Вчера, 20:19
      Представляешь сколько там такого осталось после Союза, и сколько еще понастроено? А территория? Новость хорошая, но многие не врубаются, что так как воюет тот же Израиль на территории с гулькин член, с Украиной не пройдет. Россия физически не сможет произвести столько ракет даже за десятилетие 😑
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Вчера, 21:30
        Цитата: Мини Мокик
        и сколько еще понастроено?
        Где понастроено? Я когда в 15 году приехал в Крым был просто в шоке. Там с 91 года вообще никто ничего не делал. Думаю на остальной части 404 точно также. Они упорно проедали наследие СССР.
        1. Мини Мокик Звание
          Мини Мокик
          -2
          Вчера, 22:38
          Ты дядя конченый? За последние 3 года. Или ты думал там только золотые унитазы покупают? Не прокатит такое от западных решал. Что то себе можно, но война по расписанию. Давай дедок, потянки подмышки, и иди сам посмотри, диванный гуманоид.
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            -3
            Вчера, 22:39
            2015 год он вспонил. Ты еще свою полноценную потенцию, что была в последний раз полвека назад вспомни.
          2. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Вчера, 23:03
            Ты дядя конченый?
            Ух ты ЦИПСо психует. Вот я классно попал.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Вчера, 18:27
    "новА поШта", "БлыШчЭ тут"... Какой некрасивый язык.((( На мове только анекдоты, хорошо звучат.)
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Вчера, 19:12
      Какой некрасивый язык.

      Язык, как язык. Такой же как русский, белорусский или болгарский. Просто надо знать языки.
      7 классов проучился в украинской школе на полтавщине. Ничего страшного. Правда первый год дразнили ... ацапом за мой русский. Но, где то через полгода перешел на украинский. У детей это быстро. На Полтащине, кстати народный язык практически идентичен украинскому литературному.
      А сейчас в образовании власть захватили западенцы со своим галичанским поганым диалектом и навязывают его всей Украине. А на галичанском и анекдоты не так звучат.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +4
        Вчера, 19:29
        Ну а про галичанский акцент я вообще, молчу. Они так говорят, как будто у них понос и до туалета, не добежать....)))) Говорят, как собака лает..(
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Вчера, 19:29
      Цитата: Андрей Николаевич
      " Какой некрасивый язык.((( На мове только анекдоты, хорошо звучат.)

      Язык, которого не знаешь, всегда "некрасивый"
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Вчера, 19:42
        Красноярск, вот вы его и учите.. Мне он и даром не нужен.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Вчера, 20:05
          Цитата: Андрей Николаевич
          Красноярск, вот вы его и учите.. Мне он и даром не нужен.

          Андрей Николаевич, так я и не призывал Вас к этому. Хотя бы потому, что он Вам действительно не нужен. Кстати, я его тоже не изучал. Но когда находился в зоне ЧАЭС, 2,5 месяца, я пользовался батальонной "библиотекой", а там сплошь книги на украинском языке. Через недельку я уже бегло читал , и не было случая, чтобы чего либо не понял.
          Да, сейчас в этот язык вбрасываются совсем не украинские слова: польские, английские, словацкие, венгерские. Это те слова, которые в ходу на Зап.Окраине.
          А язык, даже деревенский, Полтавской, Черниговской, Киевской Областей любой русский человек поймет без переводчика. Вы измените свое мнение о языке, если наберетесь смелости и почитаете, на украинском, Нэчуй-Лэвицький "Кайдашева симья". Поверьте, наши хохмачи не умывались до этого автора. Я "ржал" до коликов в животе. hi
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +4
            Вчера, 20:43
            Красноярск, я ОДИН раз слышал красивейший украинский язык, от доктора филологии. Кстати, преподавателя одного из украинских ВУЗов. Заслушаться можно.. А то на чем гавкают сейчас храмадяне украины- телячья мова. Просто помои из западенских и польских слов.
          2. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Вчера, 21:50
            Польский, чешский и украинский языки это наречия. Проще говоря, языки примитивные. Кто-нибудь гото вспомнить великого поляка кроме Шопена?
            А на русском языке писали Тургенев, Лесков, Пушкин. Их знает весь мир и умные люди их читают!
            Тот же Гоголь писал на русском!
            1. Lako Звание
              Lako
              0
              Вчера, 22:35
              Вы здесь, явно перегнули. А Болеслав Прус, Януш Корчак, Адам Мицкевич, Хенрик Сенкевич. Это только те писатели и поэты кого я вспомнил. Хенрик Сенкевич, кажется, вообще Нобелевский лауреат и получил эту премию, в то время, когда она была ещё не политизирована, за роман "Камо грядеши" Когда то, это было моё любимое произведение.
      2. BAI Звание
        BAI
        0
        Вчера, 21:31
        которого не знаешь, всегда "некрасивый"

        Ничего подобного. Много народу знает итальянский? Однако на итальянские оперы всегда полные залы
    3. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      +1
      Вчера, 20:31
      Няма "некрасив" език. Има "некрасиви" особи, които говорят този език и го правят "некрасив". На английски говорят и Шекспир и Стармер, на немски Гьоте и Мерц и да не изброявам повече.Важното е кой как използва езика и какви помисли има.
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Вчера, 21:19
      Зато сарай какой красивый с надписью убежище. И ведь выстоял...
  4. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +3
    Вчера, 18:27
    А ГСМ они как получают.Через Затоку?
  5. eleronn Звание
    eleronn
    0
    Вчера, 18:31
    Это единственный "хаб"? Других нет? Если есть - почему функционируют?
  6. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    -5
    Вчера, 18:34
    Так и будут докладывать о каждом взорваном ларьке союзпечать ?
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Вчера, 18:44
      Цитата: ЗлойКоммунист
      Так и будут докладывать о каждом взорваном ларьке союзпечать ?

      Грузооборот этого "ларька" составлял почти 80 млн доллЯров в год. И это только официальная статистика. С учётом военной логистики - минимум раза в три больше.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Вчера, 21:21
        Владимир, не буду с вами спорить насчёт оборотов, но у меня возник вопрос, а как этот склад с такими движениями простоял более четырех лет???
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Вчера, 21:28
          Цитата: Михаил-Иванов
          Владимир, не буду с вами спорить насчёт оборотов, но у меня возник вопрос, а как этот склад с такими движениями простоял более четырех лет???

          И не вы один хотели бы узнать об этом у Владимира)).
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Вчера, 21:48
            И там таких целей, о которых мы знаем, сотни! Но они до сих пор почему то целы...
  7. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    -1
    Вчера, 19:03
    У них продумано многое, укрытия есть. Я таких у нас нигде не видел.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Вчера, 21:01
      Цитата: Эд Мак
      У них ... укрытия есть. Я таких у нас нигде не видел

      У них видели, у нас не видели... Интересный личный опыт.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Вчера, 21:22
      Они физически воюют двенадцать лет! И плюс готовились к войне какое-то время!
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Вчера, 19:18
    Днём с нацистами атаковали или ночью пустой?
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Вчера, 19:35
      Цитата: Incvizitor
      Днём с нацистами атаковали или ночью пустой?

      В НСДАП все немцы состояли?
  9. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +2
    Вчера, 19:18
    "По последним сведениям, через инфраструктуру «Новой почты» в Дергачах шли активные поставки дронов и комплектующих для них."
    т.к. ЕС ввозит БПЛА, явно не через Пошту, значит комплектующие поставляет Китай, для дронов делаемых в Укре... Это к вопросу о союзе с Китаем и их поддержке нас..
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Вчера, 19:44
      Цитата: советник 2 уровня
      Это к вопросу о союзе с Китаем и их поддержке нас..

      А кто Вам сказал, что Китай, 1. Наш союзник, и 2. Что Китай нас поддерживает в вопросе Окраины?
      Китай выступает за целостность государства. Догадываетесь почему? С позиции Китая мы нарушаем целостность Окраины. Поэтому позиция Китая - "Платон мне друг, но истина дороже"
      И никто не обращает внимания на то, что мы вынуждены это делать.