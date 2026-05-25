Иран не доверяет США, несмотря на непрямые переговоры через Пакистан

Иран не доверяет США, несмотря на идущие переговоры через посредника, в роли которого выступает Пакистан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.Тегеран и Вашингтон ведут непрямые переговоры, но на сегодняшний день финального соглашения нет, оно еще не сформулировано. И даже когда оно оно уже появится, Иран все равно будет не доверять американцам, потому что США могут просто отказаться от выполнения своих обязательств. Поэтому Тегеран будет сохранять рычаги влияния.Между тем член совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резайи заявил, что Иран готов к возобновлению боевых действий, если США все же решат склонить Тегеран к принятию своих требований силовым путем. Однако сегодня спикер парламента Ирана Галибаф и глава МИД Ирана Арагчи прибыли сегодня в Катар для переговоров о продолжающихся дипломатических усилиях по прекращению конфликта. С ними впервые в столицу Катара прибыл глава Центробанка Ирана, явно для обсуждения вопроса о разблокировании замороженных иранских средств, хранящихся в банковской системе Катара.Ну а Трамп по-прежнему делает противоречивые заявления. То грозит разбомбить Иран, то заявляет, что сделка уже на подходе, то говорит, что в ближайшее время ожидать подписания не стоит. В общем, кто в лес, кто по дрова.