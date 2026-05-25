Иран не доверяет США, несмотря на непрямые переговоры через Пакистан

Иран не доверяет США, несмотря на идущие переговоры через посредника, в роли которого выступает Пакистан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Тегеран и Вашингтон ведут непрямые переговоры, но на сегодняшний день финального соглашения нет, оно еще не сформулировано. И даже когда оно оно уже появится, Иран все равно будет не доверять американцам, потому что США могут просто отказаться от выполнения своих обязательств. Поэтому Тегеран будет сохранять рычаги влияния.



Иран не доверяет США, несмотря на продолжающиеся непрямые переговоры через Пакистан. Окончательное соглашение еще не достигнуто, и даже если оно будет достигнуто, Иран будет внимательно следить за действиями США и сохранять рычаги влияния на случай, если Вашингтон не выполнит свои обязательства.

Между тем член совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резайи заявил, что Иран готов к возобновлению боевых действий, если США все же решат склонить Тегеран к принятию своих требований силовым путем. Однако сегодня спикер парламента Ирана Галибаф и глава МИД Ирана Арагчи прибыли сегодня в Катар для переговоров о продолжающихся дипломатических усилиях по прекращению конфликта. С ними впервые в столицу Катара прибыл глава Центробанка Ирана, явно для обсуждения вопроса о разблокировании замороженных иранских средств, хранящихся в банковской системе Катара.

Ну а Трамп по-прежнему делает противоречивые заявления. То грозит разбомбить Иран, то заявляет, что сделка уже на подходе, то говорит, что в ближайшее время ожидать подписания не стоит. В общем, кто в лес, кто по дрова.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Вчера, 18:34
    А кто сегодня доверяет США, нет таких, даже просроченный обиделся.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Вчера, 18:57
      hi Более года назад Кремлёвские мечтатели надеялись на закрепление своих мирных инициатив с военным преступником и педофилом из Фашингтона.
      Что из этого вышло, всем очевидно, но опять находятся головы, призывающие за возобновление переговоров с полосатыми лохотронщикам.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Вчера, 19:13
        Так они и сейчас надеются, ждут когда зять военного преступника и педофила приедет
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Вчера, 19:32
          Иран не доверяет США

          Иран, а попробуй через розовые очки и тогда рога США покажутся короной. laughing
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Вчера, 19:38
          alexoff
          Сегодня, 19:13
          Так они и сейчас надеются, ждут когда зять военного преступника и педофила приедет

          hi Подозреваю, хотят взять в заложники зятькоффа-витькофффа- самое разумное, что можно предпринять.
          what
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 18:34
    ❝ Ну а Трамп по-прежнему делает противоречивые заявления ❞ —

    — Трамп биржи «качает» ...
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Вчера, 18:39
    То есть иранцы не собираются на каждом углу кричать про "дух Пакистана".
    1. napalm Звание
      napalm
      +1
      Вчера, 18:44
      Цитата: taiga2018
      То есть иранцы не собираются на каждом углу кричать про "дух Пакистана".

      И Иранская элита, не их элита. Счетов и родственников нет, наверное.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Вчера, 18:47
    Ну а Трамп по-прежнему делает противоречивые заявления.

    Типично для самодуров и диктаторов которые всё делают только для себя и во имя себя. Дональд довёл мир до анархии где уже трудно договориться между собой когда нет доверия даже в элементарных договорённостях, а это приводит к нестабильности и конфликтам.
    1. borys Звание
      borys
      -1
      Вчера, 18:49
      Небольшое уточнени - не приведет, а уже привело.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 18:59
    Отчего бы США не пригласить иранскую делегацию в Анкоридж?. . . hi
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Вчера, 19:11
    Иран не доверяет США

    И это очень разумно.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    -1
    Вчера, 19:36
    И даже когда оно оно уже появится, Иран все равно будет не доверять американцам, потому что США могут просто отказаться от выполнения своих обязательств.

    Янки никто не доверяет, а Трампу особенно. Они везде облажались. Соблюдают заключённые договоры только до тех пор пока им они выгодны. С ними что-либо планировать и расчитывать на них заведомо провальное дело. Самые беспринципные в мире
  8. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Вчера, 21:23
    Ничего из этого не выйдет... Не смогут они договориться. Гарантий никаких.
  9. Наган Звание
    Наган
    -1
    Вчера, 22:01
    Недоверие взаимно. И именно поэтому обогащенный уран должен быть выдан Ираном, или ничего подписано не будет. Никто не верит уверениям Ирана, что он не имеет в виду делать бомбу, потому что уран, обогащенный свыше 3.6% никакого иного применения не имеет и иметь не может.
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 00:20
    если Вашингтон не выполнит свои обязательства.
    Иран на себе испытал, как США выполняют свои обязательство, так что барабан Трампу на пузо