Иран не доверяет США, несмотря на непрямые переговоры через Пакистан
1 55116
Иран не доверяет США, несмотря на идущие переговоры через посредника, в роли которого выступает Пакистан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Тегеран и Вашингтон ведут непрямые переговоры, но на сегодняшний день финального соглашения нет, оно еще не сформулировано. И даже когда оно оно уже появится, Иран все равно будет не доверять американцам, потому что США могут просто отказаться от выполнения своих обязательств. Поэтому Тегеран будет сохранять рычаги влияния.
Иран не доверяет США, несмотря на продолжающиеся непрямые переговоры через Пакистан. Окончательное соглашение еще не достигнуто, и даже если оно будет достигнуто, Иран будет внимательно следить за действиями США и сохранять рычаги влияния на случай, если Вашингтон не выполнит свои обязательства.
Между тем член совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резайи заявил, что Иран готов к возобновлению боевых действий, если США все же решат склонить Тегеран к принятию своих требований силовым путем. Однако сегодня спикер парламента Ирана Галибаф и глава МИД Ирана Арагчи прибыли сегодня в Катар для переговоров о продолжающихся дипломатических усилиях по прекращению конфликта. С ними впервые в столицу Катара прибыл глава Центробанка Ирана, явно для обсуждения вопроса о разблокировании замороженных иранских средств, хранящихся в банковской системе Катара.
Ну а Трамп по-прежнему делает противоречивые заявления. То грозит разбомбить Иран, то заявляет, что сделка уже на подходе, то говорит, что в ближайшее время ожидать подписания не стоит. В общем, кто в лес, кто по дрова.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация