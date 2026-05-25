Связанная с Миндичем фирма участвует в разработке евроаналога ЗРК Patriot


Согласно заявлению основателя украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана, Украина участвует в разработке дешевого европейского аналога американского ЗРК Patriot. Проект, в котором участвует несколько стран, носит наименование Freya.



Об этом предприниматель сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады.

Предполагается, что новая система ПВО сможет перехватывать российские баллистические ракеты. Пока что из всего вооружения ВСУ на это способны только американские системы Patriot. И если программа будет реализовываться, как запланировано, то она сможет начать это делать уже в текущем году.

Бизнесмен заявил:

Если все будет хорошо, то до конца года у нас будут первые перехваты.

Штиллерман сообщил, что украинскую часть проекта Freya возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, с которым он контактирует на регулярной основе. Они созванивались только вчера.

На данный момент, по словам бизнесмена, программа находится в стадии испытания опытных образцов.



В настоящее время Штиллерман и Умеров входят в число подозреваемых в уголовном деле о коррупции в сфере обороны. Его ведут следователи НАБУ.

Штиллерман также сообщил что сделка по продаже Fire Point Тимуру Миндичу не состоялась. На покупку компании, стоимость которой оценили в 2,4 миллиарда долларов, у него не хватило денег. Теперь Антимонопольный комитет Украины рассматривает возможность продажи предприятия представителям одной из арабских стран. При этом компанию на Украине продолжают связывать с Миндичем, кошельком Зеленского.
  Irokez
    Irokez
    0
    Вчера, 18:50
    Делай не делай, а отстали навсегда. Лучшее ПВО в мире - Российское. Как бы это не резало глаза и уши некоторым форумчанам, тут мы лучшие.
    Sevastiec
      Sevastiec
      +1
      Вчера, 18:59
      На пятый год войны, мы всё ещё машем шапками и недооцениваем противника.
      Irokez
        Irokez
        +1
        Вчера, 19:03
        Кто Вам сказал, что мы машем шапками и недооцениваем противника зная о том, что противник весь "цветущий сад" всегда являющийся нам противником. Распиаренный гегемон вон с Ираном не справился, а Вы всё в наш огород камни кидаете.
      kventinasd
        kventinasd
        +1
        Вчера, 19:59
        Цитата: Sevastiec
        мы всё ещё машем шапками и недооцениваем противника.

        Никто шапками не машет, а оценку возможностей европейских сил показал конфликт на Ближнем Востоке. Они даже главному спонсору Нато отказались помогать, понимая что скорее всего не отобьются от иранских ракет, если Иран решит ответить.
  Incvizitor
    Incvizitor
    0
    Вчера, 18:56
    Эти владельцы и кураторы фирм должны быть уничтожены в первую очередь.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +1
    Вчера, 19:11
    Напоминает шутку из старого фильма))) "галантерейщик и кардинал - это сила"))) если бы "Патриот" было так просто сделать, его бы делали все кому не лень, а не платили бешенные деньги амерам. И дело не только в РЛС или ЗУР, дело в ПО - очень сложная и дорогая вещь, хотя руками ее потрогать невозможно.
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Вчера, 19:11
    Кто играет Миндича понятно-Бошаров. . .Интересно,а кто играет Штиллермана? . . . winked
  gridasov
    gridasov
    0
    Вчера, 20:26
    Слава Богу, что они ничего не понимают в каком направлении двигаться прогрессирующе, а только повторяют известную и не имеющую будущее технологию.
    Седов
      Седов
      0
      Сегодня, 00:09
      Слава Богу, что они ничего не понимают в каком направлении двигаться прогрессирующе, а только повторяют известную и не имеющую будущее технологию.
      Ну почему же? Там целая солянка технических решений (ниже приведу ТТХ), вот только сами "технологи" из 404 пока еще не знают, что будут применять. А началось все с того, что медийный проект двух евреев Штиллермана и Зе "Фламинго" загнулся и над FP начали сгущаться тучи. Поток денег затормозился, а так не должно было быть. И тогда они придумали новый гениальный план, по масштабам превосходящий "Фламинго" в разы. Новая вундервафля-перехватчик FP-7.x.. Как сказал Штиллерман: "Это свободное небо всей Европы.." Заливая это всё нытьем об отсутствии MIMов к Патриотам, проклятых русских со своими Геранями и невозможностью их сбивать, защитой Европы от этих русских (там много шума) - они анонсируют новую концепцию проекта - модульная европейская система ПРО в рамках создания Антибаллистической коалиции. И начинают громить "фраеров ушастых из Европы". Европейцы, понимая, что их недостаточно кинули на 2,5 млрд. с удовольствием несут и деньги и технологии. Попутно Зе отводит подозрения от FP, которая занимается мировыми разработками. Вкидываются статьи, что давление на FP это попытка остановить контракты и закрыть предприятие, ну и т.д. и т.п.
      Вот и вся схемка. Все дело в бабле.
      Седов
        Седов
        0
        Сегодня, 00:12
        ТТХ новой украинско-европейской вундервафли (извините, получилось в виде мини-статьи). Презентовал Штиллерман сей проект Freya 16 мая. Быстро.
        Проект Freya представляет собой модульную межевропейскую систему ПРО, построенную по принципу «plug-and-play». Её ядро — украинский перехватчик и пусковая установка, интегрированные с западными радарами, командным пунктом и каналами связи натовского стандарта.

        Перехватчик FP-7.x разработан и производится украинской компанией Fire Point. Длина ракеты составляет 7,25 метра, диаметр фюзеляжа — 0,53 метра, а с учётом выступающих внешних элементов максимальный поперечный размер достигает примерно 1,15 метра. Заявленная скорость перехватчика лежит в диапазоне от 1500 до 2000 метров в секунду. Корпус выполнен из композитных материалов, что удешевляет производство и снижает массу. Аэродинамически ракета опирается на наследие советско-российской линии 48Н6 от систем С-300 и С-400, однако внутренняя начинка полностью переработана. Головка самонаведения создаётся в кооперации с немецкой компанией Diehl Defence, причём рассматриваются два варианта: инфракрасная тепловизионная головка IIR (Image Infra-Red). Она работает как очень чувствительная тепловая камера. Ракета видит тепловой след цели — например, нагрев боеголовки от трения об атмосферу — и наводится по этому изображению.
        Или полуактивная радиолокационная головка. Здесь принцип иной: наземный радар непрерывно «подсвечивает» цель мощным радиолучом, а ракета принимает отражённый сигнал и летит по нему. Окончательный выбор по системе ГСН пока не сделан.

        Пусковая установка также украинская, разработана Fire Point. Она охарактеризована как лёгкая и мобильная, что подразумевает возможность быстрой переброски, в том числе авиацией.

        Радары дальнего обнаружения представлены тремя опциями на выбор, все от ведущих европейских производителей. Это шведский Saab Giraffe 8A или 4A, французский Thales Ground Master 400 с инструментальной дальностью свыше 400 километров и немецкий Hensoldt TRML-4D — полностью цифровая РЛС с активной фазированной решёткой.

        Радары подсвета и управления огнём, необходимые для наведения ракеты на конечном участке, также предлагаются в двух вариантах: датский Weibel GFTR-2100/48, специализирующийся на высокоточных траекторных измерениях, и итальянский Leonardo KRONOS Land.

        Командный пункт системы — норвежский Kongsberg FDC от Kongsberg Defence & Aerospace. Это зрелое решение для управления противовоздушным и противоракетным боем. Сетевая архитектура проекта опирается на натовский протокол обмена данными Link-16 (лицензионное соглашение на его использование подписано Украиной в мае 2025 года), протокол ASTERIX для подключения разнородных радаров и полнодуплексный канал связи с ракетой для передачи команд коррекции в полёте.

        Сроки. Базовый план предполагает первый тестовый перехват в 2027 году, оптимистичный сценарий допускает попытку до конца 2026-го.