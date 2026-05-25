Связанная с Миндичем фирма участвует в разработке евроаналога ЗРК Patriot
2 20110
Согласно заявлению основателя украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана, Украина участвует в разработке дешевого европейского аналога американского ЗРК Patriot. Проект, в котором участвует несколько стран, носит наименование Freya.
Об этом предприниматель сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады.
Предполагается, что новая система ПВО сможет перехватывать российские баллистические ракеты. Пока что из всего вооружения ВСУ на это способны только американские системы Patriot. И если программа будет реализовываться, как запланировано, то она сможет начать это делать уже в текущем году.
Бизнесмен заявил:
Если все будет хорошо, то до конца года у нас будут первые перехваты.
Штиллерман сообщил, что украинскую часть проекта Freya возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, с которым он контактирует на регулярной основе. Они созванивались только вчера.
На данный момент, по словам бизнесмена, программа находится в стадии испытания опытных образцов.
В настоящее время Штиллерман и Умеров входят в число подозреваемых в уголовном деле о коррупции в сфере обороны. Его ведут следователи НАБУ.
Штиллерман также сообщил что сделка по продаже Fire Point Тимуру Миндичу не состоялась. На покупку компании, стоимость которой оценили в 2,4 миллиарда долларов, у него не хватило денег. Теперь Антимонопольный комитет Украины рассматривает возможность продажи предприятия представителям одной из арабских стран. При этом компанию на Украине продолжают связывать с Миндичем, кошельком Зеленского.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация