ВС РФ теперь можно привлекать для помощи осужденным за рубежом россиянам

Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет его правом привлекать Вооружённые силы РФ для защиты граждан России, арестованных или подвергаемых преследованию по решению иностранных судов без участия российской стороны.

Документ опубликован 25 мая на официальном портале правовой информации. Теперь президент может направить армию для защиты россиян, которые арестованы, удерживаются или преследуются по решениям иностранных или международных судов, в которых Россия не участвовала. Также закон позволяет поручить органам государственной власти в рамках их полномочий принять необходимые меры для защиты таких граждан.



Ключевое положение закона - возможность задействовать вооруженные формирования для защиты соотечественников за рубежом в случаях, когда речь идет о незаконном, с точки зрения нашего законодательства, уголовном преследовании. Эта мера рассматривается как жёсткий и своевременный ответ на действия стран, которые, по мнению депутатов, пытаются судить россиян, игнорируя нормы международного права.

В пояснениях к документу отмечается, что применение армии будет точечным и не подразумевает ведения полномасштабных боевых действий. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +16
    Вчера, 19:19
    Официально Россия заявила следующее: при необходимости может привлекать свои силовые структуры - спецназ ГРУ, ФСБ и любые другие структуры (ну почти) для изъятия своих граждан (и не только уже своих, впрочем, не забываем о закрытых Указах о принятии в гражданство) из под контроля недружественных (а при необходимости, и "дружественных", типа многовекторных) государств.
    То есть идет медленное восстановление дееспособности государства российского как великой державы. В добрый путь.
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +3
      Вчера, 19:22
      Угу, результат уже за окном. Даже не смешно.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +6
        Вчера, 19:24
        Ну, быстро только кошки родятся...
        Хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий (С) laughing
        1. Perpetually Звание
          Perpetually
          +5
          Вчера, 19:31
          Если правильно понимаю, то это звоночек западу после Мадуро.
        2. guest Звание
          guest
          +1
          Вчера, 23:11
          Родятся может и быстро, но пока мышей эти кошки начнут ловить на много больше времени понадобится. laughing
      2. tjeck91 Звание
        tjeck91
        0
        Вчера, 23:36
        Идея то хорошая. Вопрос только будет ли этот закон исполнятся и в отношении ВСЕХ незаконно осужденных россиян или только в отношении ''тех кого не бросают'' вроде Медведчука? Посмотрим...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Вчера, 19:35
      hi С кого начнём?
      Зданию МУС в Гааге приготовиться отменить решение прокурора Карима Хана от 17 марта 2023 о выдаче ордеров по арестам ВВП и Советника по правам ребёнка РФ Беловой.
      Остальным судебным постановлениям в Фашингтоне и Ландоне и гейропе об ущемлении прав россиян отвести срок две недели для исправления.
      angry
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +8
        Вчера, 19:41
        Не возражаю bully
        Забыли ещё ордер на арест нашего президента... выдавших его бедолаг нужно настойчиво и усердно пригласить и дать пояснения в Москве wassat
      2. Седов Звание
        Седов
        +4
        Вчера, 20:36
        Нет Зов hi, опробовать действие сего документа предлагаю в Азербайджане. Надо с малого начинать. Там глядишь под впечатлением может кое-кто сам свои решения отменит. Но только если сей Закон действительно планируется применять, и это не просто сигнал какой-нибудь очередной для кого-нибудь, как у нас обычно бывает.
  2. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Вчера, 19:20
    лучше бы приняли закон об осужденных в рф, но до которых нельзя добраться нашим доблестным полицейским. Буданов например
    1. Факапыч Звание
      Факапыч
      +1
      Вчера, 19:22
      Высшая мера наказания - ракета дом. И все по чесноку
    2. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Вчера, 19:22
      Так это тоже входит в комплект... Бац - и примут Буданова в гражданство РФ закрытым Указом по обращению озабоченных граждан wassat
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Вчера, 20:43
        Не-не. Его вообще гражданства Земли лишить надо. Ему ниодно не подойдёт - сограждан его жаль будущих.
  3. Теренин Звание
    Теренин
    -1
    Вчера, 19:23
    Нужно начать с опубликования координат судебного заседания, и при вынесении несправедливого приговора гражданам России после убытия конвоя, сравнять это здание суда с лужайкой для гольфа. bully
    А что, армии России это под силу.
  4. ulembeck Звание
    ulembeck
    +5
    Вчера, 19:32
    А какие вообще могут быть практические применения этого закона? Может, я чего-то не понимаю?
    1. Репортёр Звание
      Репортёр
      +5
      Вчера, 19:45
      Да ни каких. Обычная писанина для понта.
      Как и с изменением доктрины применения ЯО.
      Написали, подписали, в шкаф убрали и забыли.
      Всё начинается с того, что ты можешь сделать физически, а не что ты у себя там в законах понаписал и напринимал .
      А физически мы Туапсе 4 дня тушили.
      И граждане наши в азербайджане сидят по камерам
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +3
      Вчера, 19:47
      Ни какого практического применения этого закона не будет. Ну если только где-нибудь в Абхазии или Приднестровье, но и там нет смысла, сами отдадут, им то это зачем? А в случае с остальными странами это будет выглядеть как проникновение вооруженных частей одного государства на территорию другого, с вполне предсказуемыми последствиями. И если не получится по тихому, то тогда что делать с самим спецназом ФСБ или кого там направят. Когда по тревоге будут подняты вооруженные силы (и остальные структуры) недружественного государства и группа (или группы) будут блокированы или преследоваться. Что тогда делать? Для освобождения уже спецназа отправлять ТА или кого? Вон в Азербайджане, до сих пор сидят осужденные по сфабрикованным делам, посмотрю как применят этот закон (заранее ответ - ни как).
      1. ulembeck Звание
        ulembeck
        +1
        Вчера, 20:27
        Ну, может, супер-операция какая, навроде захвата Мадуро штатами. Их же там не заблокировали lol
      2. Седов Звание
        Седов
        +3
        Вчера, 20:44
        Законы надо принимать для применения, а не для устрашения.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 19:38
    Решение-прекрасное. Но мне с трудом верится, что это возможно. Хотя, время покажет...
  6. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +3
    Вчера, 19:39
    Кое кому , не мешало бы помочь и вернуться из бывших чиновников ,для того ,чтобы дома ответили.МУС свой замутить и судья готовый есть,Димон юрист.и украденное вернуть
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -1
    Вчера, 19:49
    Для каких россиян? Это все смешно читать, информация для наивных. Это сделано для того, чтобы Путина вытащить, когда его повяжут для Гааги, или чтобы боялись арестовать его.
  8. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Вчера, 20:57
    Представляю себе высадку морского десанта на Брайтоне и разбегающихся в ужасе черных полицейских.
  9. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    -1
    Вчера, 20:59
    А у Мадуро тоже есть красный паспорт?
  10. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Вчера, 21:12
    Он боится применить вооруженные силы даже для защиты граждан РФ, находящихся на территории РФ.
    1. tabex Звание
      tabex
      +1
      Вчера, 23:53
      И ничего он не боится, например росгвардейцев привлекает для защиты одних граждан РФ, что "поравнее", от других граждан РФ..
  11. Melior Звание
    Melior
    +1
    Вчера, 21:28
    Ну что, ждем рейд на Баку? laughing
  12. mgb250 Звание
    mgb250
    -3
    Вчера, 21:28
    Давно пора! Много наших граждан задержаны без суда и следствия по надуманным предлогам.
  13. 501Legion Звание
    501Legion
    -1
    Вчера, 21:33
    в первую очередь это сигнал молдавской шлюхе которую там президентом называют чтобы она даже не думал рыпаться на Приднестровье.
  14. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 22:06
    Ну вот как раз в Чехии патриарха какого-то задержали, как я понял - нашего гражданина. Да, у "друга" Алиева там в застенках какие-то наши бестолоковые, но наши блогера...
    Вот и посмотрим для чего закон приняли, выполнять его или рейтинга поддуть.
  15. nikanikolich Звание
    nikanikolich
    -1
    Вчера, 22:31
    Ну как говорится -лучше поздно , чем никогда.
  16. nz-bt Звание
    nz-bt
    -1
    Вчера, 22:52
    Молдавии приготовиться?
  17. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    -3
    Вчера, 22:55
    Законодательную базу подводят под что-то....
    what
    Думаю, подошла очередь Латвии и Молдавии.
    На украине тактику применения БПЛА обкатали, теперь настало время заткнуть рты особо лающим не по делу шавкам, которые думали, что им всё с рук сходит.
  18. tabex Звание
    tabex
    +1
    Вчера, 23:49
    Ждём значит операцию наших спецслужб по освобождению метрополита Иллариона из лап чешских полицаев???