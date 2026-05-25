ВС РФ теперь можно привлекать для помощи осужденным за рубежом россиянам

Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет его правом привлекать Вооружённые силы РФ для защиты граждан России, арестованных или подвергаемых преследованию по решению иностранных судов без участия российской стороны.Документ опубликован 25 мая на официальном портале правовой информации. Теперь президент может направить армию для защиты россиян, которые арестованы, удерживаются или преследуются по решениям иностранных или международных судов, в которых Россия не участвовала. Также закон позволяет поручить органам государственной власти в рамках их полномочий принять необходимые меры для защиты таких граждан.Ключевое положение закона - возможность задействовать вооруженные формирования для защиты соотечественников за рубежом в случаях, когда речь идет о незаконном, с точки зрения нашего законодательства, уголовном преследовании. Эта мера рассматривается как жёсткий и своевременный ответ на действия стран, которые, по мнению депутатов, пытаются судить россиян, игнорируя нормы международного права.В пояснениях к документу отмечается, что применение армии будет точечным и не подразумевает ведения полномасштабных боевых действий. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

