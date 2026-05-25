Киев пытался оценить «Орешник» в «Геранях», чтобы показать его «неэффективность»
Украинские медиа начали пропагандистскую компанию, запущенную Зеленским с целью приуменьшить потери от российских ударов, особенно баллистической ракеты средней дальности «Орешник», показав якобы ее «неэффективность» в неядерном исполнении.
Украинское издание Defense Express, выполняя указание Зеленского, попыталось оценить мощность удара «Орешника» в тротиловом эквиваленте. Украинские «эксперты» заявили, что, по их мнению, удар ракеты в неядерном исполнении сопоставим с ударом примерно 36 дронов-камикадзе «Герань» с усиленной боевой частью (90 кг). К такому выводу они пришли, якобы изучив оставшиеся после ударов «Орешника» воронки в Белой Церкви.
Однако, как пишут некоторые украинские ресурсы, данная публикация не соответствует истине, она написана специально по указанию офиса Зеленского в рамках дискредитации ракет «Орешник» с целью успокоить киевские элиты. Удар, опять же по данным украинцев, наносился по аэродрому в Белой Церкви, который они назвали «очень жирный объект». А гаражи, которые показывает Киев, предпочитая скрывать остальное, расположены рядом с аэродромом, их просто сдуло во время ракетного удара.
Как подчеркивается, Киев не показал ни одного видео последствий удара ракеты «Орешник», хотя продолжает утверждать про его якобы «неэффективность». Если бы он был неэффективным, то соответствующие картинки показывали бы даже украинские утюги.
