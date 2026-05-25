Киев пытался оценить «Орешник» в «Геранях», чтобы показать его «неэффективность»

Украинские медиа начали пропагандистскую компанию, запущенную Зеленским с целью приуменьшить потери от российских ударов, особенно баллистической ракеты средней дальности «Орешник», показав якобы ее «неэффективность» в неядерном исполнении.

Украинское издание Defense Express, выполняя указание Зеленского, попыталось оценить мощность удара «Орешника» в тротиловом эквиваленте. Украинские «эксперты» заявили, что, по их мнению, удар ракеты в неядерном исполнении сопоставим с ударом примерно 36 дронов-камикадзе «Герань» с усиленной боевой частью (90 кг). К такому выводу они пришли, якобы изучив оставшиеся после ударов «Орешника» воронки в Белой Церкви.



Однако, как пишут некоторые украинские ресурсы, данная публикация не соответствует истине, она написана специально по указанию офиса Зеленского в рамках дискредитации ракет «Орешник» с целью успокоить киевские элиты. Удар, опять же по данным украинцев, наносился по аэродрому в Белой Церкви, который они назвали «очень жирный объект». А гаражи, которые показывает Киев, предпочитая скрывать остальное, расположены рядом с аэродромом, их просто сдуло во время ракетного удара.

Как подчеркивается, Киев не показал ни одного видео последствий удара ракеты «Орешник», хотя продолжает утверждать про его якобы «неэффективность». Если бы он был неэффективным, то соответствующие картинки показывали бы даже украинские утюги.
  1. Василий_Островский Звание
    +9
    Вчера, 19:38
    Лучше в попугаях, так будет больше wassat
    1. Андрей Николаевич Звание
      +4
      Вчера, 19:44
      Лучше в тоннах, сала. Им это и ближе, и понятней.
      1. Mitos Звание
        +2
        Вчера, 21:05
        Не сало они не покажут, они его перепрячут.
      2. Бородач Звание
        0
        Вчера, 23:46
        Удар Орешника - это натурные испытания нанесения ядерного удара по Европе в условиях противодействия европейских и американских систем ПВО.
  2. bambr731 Звание
    +2
    Вчера, 19:42
    Украинские «эксперты» парятся, что-то расчитывают, мозг напрягают. Надо им помочь и наглядно продемонстрировать фугасное воздействие, а не болванки. Пусть эффективность заценят на своей шкуре. Вломить и пусть воронки изучают. Да и 36 дронов-камикадзе «Герань» с усиленной боевой частью (90 кг это для них, по ходу, ни о чём?
    1. Starover_Z Звание
      -1
      Вчера, 21:19
      На правительственном квартале, чтоб уж все увидели, как "осыпается" "Орешник" !
      И не пустыми болванками, а хотя бы с простой фугасной частью.
  3. андрей мартов Звание
    +2
    Вчера, 19:46
    А удар ядерной ракеты, в офисе Зеленского, наверное ,оценили всего в 179 "Гераний" . . .мол ничего страшного в ядерных боеголовках нет. . . winked
  4. Zaurbek Звание
    +4
    Вчера, 19:48
    Для территории 404 в Искандерах максимально выгодно и действенно. Для западной Европы Орешник -длинная рука
  5. agoran Звание
    0
    Вчера, 19:59
    Хм,Ну смотрим:
    На сегодняшний день об ударах Орешника известно это
    Южмаш , с высокой долей вероятности прилеты были в эту область завода 48.43544 34.98936
    По львовскому авиаремонтному заводу , сравнивая снимки мая 25 года и мая 26 года , учитывая что какие то земляные работы производились после удара на объектах и исключая удары что были в 25 году имеем пару мест куда мог зайти Орешник
    Подробности на lostarmour.
    Там много, сами читайте.
  6. tralflot1832 Звание
    +2
    Вчера, 20:00
    А в миндичах мерять не пробовали ?
    1. Комментарий был удален.
  7. anjey Звание
    +2
    Вчера, 20:00
    Почему Орешником не завалить бункер зели и буданова гур и сбу,вместе с содержимым???Что бы новые приемники влады жидко ходили под себя при упоминании Орешника!!! whatСамое плохое ,что при полной победе над краиной,этих негодяев спасет запад от праведного суда,зачем же так рисковать laughing ....
    1. Normann Звание
      -6
      Вчера, 20:11
      А почему мосты, тоннели, ж.д хабы целы? Ясно ведь изначально - это нельзя трогать, ато будет ата-та.
  8. Василенко Владимир Звание
    +1
    Вчера, 20:00
    В попугаях будет расчет?!!!
  9. noWAR Звание
    +2
    Вчера, 20:05
    Судя по кадрам этих ударов мне показалось , что скорость прилёта по цели была далеко от даже 1 км\с, не то , что гиперзвук или хотя бы сверх звук. В чём дело, моя адекватность восприятия или что-то другое?
    Видео прикладывать не буду, т.к сравнение с двумя предыдущими прилётами контрастирует неимоверно!.
    1. agoran Звание
      -2
      Вчера, 20:15
      Хм, и где вас учили.
      В замкнутой системе энтропия не возможна.
      Львовский АРЗ превратился в головешку.
      1. nik-mazur Звание
        +2
        Вчера, 20:55
        Не может уменьшаться, вы хотели сказать? Потому как согласно второму закону термодинамики, в замкнутой системе энтропия не просто возможна, а либо возрастает, либо, в крайнем случае, остаётся постоянной.
        1. Тополь Звание
          0
          Вчера, 22:55
          Согласно второму закону термодинамики в замкнутой системе энтропия возрастает без всяких либо.
          1. nik-mazur Звание
            0
            Вчера, 23:58
            А если энтропия уже на максимальном уровне, куда ещё ей расти?
    2. nik-mazur Звание
      +1
      Вчера, 20:52
      Нет никакого смысла оценивать и предполагать, если неизвестно чем и в каких условиях велась съёмка.
    3. KCA Звание
      0
      Сегодня, 00:27
      Боеголовки отделяются от носителя и входят в плотные слои атмосферы, естественно тормозятся, вы-же их видите, светятся, а от чего светятся? От трения об воздух
  10. Single-n Звание
    +1
    Вчера, 20:28
    1 вопрос. а где наши видео и фото? Ну что бы мы могли сами наглядно убедится во вранье вражеской пропаганды ? Ведь там сейчас устраняют последствия ударов. а через неделю там вообще может никаких следов не остаться.
  11. Диvannый анаlitик Звание
    0
    Вчера, 20:28
    Долбануть по банковой и ВР для наглядности и доходчивости, чтобы помочь чубчикам в их желании правильно оценить "Орешник" в соотношении с "Геранями".
    1. isv000 Звание
      0
      Вчера, 21:21
      Мой завядший оптимизм наполняется живительной влагой при каждом новом ударе по окраине. Не надо нам Банковая, теперь бы не останавливаться, и так четыре года запрягали...
  12. kamakama Звание
    0
    Вчера, 20:33
    Интересно, если в боеголовку "Орешника" напихать ВВ и сделать по образцу Tallboy - в высокпрочном корпусе с массой ГЧ чуток поменьше - 2-3 тонны и запустить в район мостовой опоры - она навернется?
    Ведь к сейсмическим воздействиям опоры мостов довольно чувствительны
    1. isv000 Звание
      0
      Вчера, 21:17
      В приведённом Вами примере лучше применить ноутбук для забивания гвоздей.
      1. kamakama Звание
        0
        Вчера, 22:56
        ну а чем нынешнее забивание лучше? Кинетический боеприпас имеет смысл применять исключительно по заглубленным сооружениям, по наземным он бессмысленен, хотя и выглядит эффектно
  13. isv000 Звание
    0
    Вчера, 21:14
    Удава лучше мерять в попугаях, бандерлоги!
  14. Велизарий Звание
    -2
    Вчера, 21:31
    Очередная в высшей степени странная статья.Как же Украина не показала,когда она показала ? И именно широко показала и с видео. Попали в старый советский гаражный кооператив. И воронку показали и разрушения среди этих гаражей.
    Другое дело,что можно в это не верить и утверждать,что это они обманывают,а на самом деле попали вовсе не туда. Но утверждать,что они не показали никак нельзя.
    P.S Сдается что 90 % статей в разделе новости рассчитаны уже на тех у кого "интернет по белым спискам". Если создавать полностью виртуальную реальность-тогда все норм. Тогда-не показали ))
  15. Metallurg_2 Звание
    +1
    Вчера, 22:04
    Ну если для них в неядерном оснащении он неэффективен - нужно применить в ядерном.
  16. tabex Звание
    +1
    Вчера, 23:46
    Да пусть само Министерство обороны РФ и покажет результаты ударов орешками, спутники есть, вроде бы. Украинцы показывают спутниковые снимки последствий своих ударов, как например в Новороссийске по нефтебазе...
  17. SUKRAM Звание
    0
    Сегодня, 02:18
    why does the RU top brass not show the images
    this will automatically make the zio clown look even more stupid