Антикриз от СБУ: «задержан российский агент, корректировавший удары по Киеву»
Служба безопасности Украины решила сыграть в антикриз. Чтобы перенаправить гнев немалого числа киевлян, винящих Зеленского в провоцировании России на мощные удары, СБУ решила показать «настоящего виновника».
Украинская спецслужба заявила о задержании «российского агента, который выполнял функции корректировщика ударов по Киеву 24 мая».
На роль «корректировщика» был назначен 18-летний молодой человек, которого, как заявили в СБУ, задержали «недалеко от объекта министерства обороны»:
Задержание было произведено на следующий день. Он фотографировал результаты прилётов. Ему грозит пожизненное заключение.
Если учесть, что фотографии последствий прилётов распространяют сотни киевлян, а также и «президент» Зеленский, значит ли это, что и их СБУ просто обязана записать в число российских агентов?
Напомним, что одной из целей для ударов в ночь на 24 мая стало здание штаба Сухопутных сил Украины. Его координаты есть на любой современной электронной карте. Поэтому сама фраза о том, что парень «корректировал удары», в данном случае звучит нелепо.
