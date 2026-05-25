Антикриз от СБУ: «задержан российский агент, корректировавший удары по Киеву»

Служба безопасности Украины решила сыграть в антикриз. Чтобы перенаправить гнев немалого числа киевлян, винящих Зеленского в провоцировании России на мощные удары, СБУ решила показать «настоящего виновника».

Украинская спецслужба заявила о задержании «российского агента, который выполнял функции корректировщика ударов по Киеву 24 мая».



На роль «корректировщика» был назначен 18-летний молодой человек, которого, как заявили в СБУ, задержали «недалеко от объекта министерства обороны»:

Задержание было произведено на следующий день. Он фотографировал результаты прилётов. Ему грозит пожизненное заключение.

Если учесть, что фотографии последствий прилётов распространяют сотни киевлян, а также и «президент» Зеленский, значит ли это, что и их СБУ просто обязана записать в число российских агентов?

Напомним, что одной из целей для ударов в ночь на 24 мая стало здание штаба Сухопутных сил Украины. Его координаты есть на любой современной электронной карте. Поэтому сама фраза о том, что парень «корректировал удары», в данном случае звучит нелепо.
  1. Андрей Николаевич Звание
    +8
    Вчера, 19:46
    Бедный ребенок.. Это чубатое быдло уже за детей взялось..
    1. isv000 Звание
      Вчера, 20:11
      Цитата: Андрей Николаевич
      Сейчас лещей накидают чтоб на камеру намычал чего, и в войска, годы у него подходящие...
      1. SAG Звание
        Вчера, 20:23
        Он фотографировал результаты прилётов. Ему грозит пожизненное заключение

        Никто его не посадит, его запугают до жидкого стула и заставят выполнять задания СБУ. Например куда надо донесёт бомбу в рюкзаке, с которой его и взорвут !
        Это самые настоящие методы гестапо и сс!
        Сказать что его жаль - ни сказать ничего! Ему сломали жизнь в худшем смысле слова. А он судя по фото ребёнок ещё и в тюрьме не выживет!
        А сколько таких о которых не пишут в прессе!!!?!?!
        1. alex-defensor Звание
          Вчера, 20:36
          Так удары же наносились по объектам недвижимости... Зачем их "корректировать"?
          1. SAG Звание
            Вчера, 21:04
            А зачем после этого именно корректировщику фотографировать в упор?! Это называется додолбаться до столба. Было бы желание- повод найдется!
            1. alex-defensor Звание
              Вчера, 21:48
              Цитата: SAG
              Это называется додолбаться до столба. Было бы желание- повод найдется!

              Это называется иначе, надо было показать работу, вот её и показали. Виновник найден и пойман... а то, как там было на самом деле - оболваненный телемарафоном народ не спрашивает.
              1. SAG Звание
                Вчера, 22:45
                Одно другому не мешает.
                А виновата у них всегда Россия. Козла отпущения назначили, что бы скрыть свою полную импотенцию по части защиты с воздуха.
        2. михаилл Звание
          Сегодня, 00:09
          Цитата: SAG
          куда надо донесёт бомбу в рюкзаке

          Куда этот дрищ донесет бомбу в рюкзаке? Он на пятый этаж без лифта не поднимется!
          Вернее донести то десять килограмм он может быть и понесет, только не туда, не вовремя и половину потеряет по дороге.
          1. SAG Звание
            Сегодня, 01:17
            Вы перепутали этот сайт, с инстаграмом или вкладкой гейминга на дзене. Реально хотите захейтить неизвестного пацана, который за попытку фото попал нацикам под раздачу?
            1. михаилл Звание
              Сегодня, 01:46
              Цитата: SAG
              Реально хотите захейтить неизвестного пацана, который за попытку фото попал нацикам под раздачу?

              Отнюдь. Это Вы предположили, что неизвестного пацана "заставят выполнять задания СБУ. Например куда надо донесёт бомбу в рюкзаке, с которой его и взорвут".
              То есть Вы предполагаете, что идейно мотивированного юного разведчика можно размотивировать и послать подрываться с рюкзаком взрывчатки обратно?
              Ах, да! Профессор Преображенский и не такое делал.
  2. dimy44 Звание
    Вчера, 19:50
    Зачем заретушировали лица на фото в статье, если на фото в заголовке они прекрасно видны?
    1. Володин Звание
      Вчера, 19:55
      Цитата: dimy44
      Ну написано же внизу материала. Ретушировала их СБУ. А это попытка их восстановить.
  3. Василий_Островский Звание
    Вчера, 19:50
    Да уж, быть стрелочником в этом случае - перспектива грустная... бедный парень...
    Конечно, без него Орешник не знал, где упасть...
  4. aybolyt678 Звание
    Вчера, 19:54
    Сколько их таких уже было! Реально ждущих нашу армию, сгинули не дождавшись Россию.
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Вчера, 20:07
    Это они у наших научились. Когда после обстрела Белгорода из рсзо нам рассказывают, что мы эту рсзо нашли и уничтожили.
  6. isv000 Звание
    Вчера, 20:09
    Тут даже не полудурки, полные, критические идиёты! Да этот "корректировщик" слово "координаты" напишет с пятнадцатью ошибками! При нём был чемодан с рацией? Нет? Отпускайте парня, не он это...
    1. Василий_Островский Звание
      Вчера, 20:12
      На нем были погоны енерала армии РФ и флаг РФ в руках, а также удостоверение личности полковника ФСБ, личная книжка красноармейца и пенсионное удостоверение офицера КГБ....
      А, ещё инструкция на картоне формата А2 о правилах корректировки Орешника....
      1. isv000 Звание
        Вчера, 20:16
        Если за спиной не волочится парашют а в кармане не обнаружили коробку с "Казбеком" то остальное - бутафория...
      2. KCA Звание
        Сегодня, 00:41
        Карта формата А0 была, и ещё парашут раскрытый за спиной, в кармане парабеллум
      3. Igool Звание
        Сегодня, 00:51
        Забыли добавить три килограмма "Новичка" в ампуле в виде бидона, для самоуничтожения, в случае попытки задержания.
    2. Lako Звание
      Вчера, 22:10
      Да они отловили пацана, который, возможно, фотографировал последствия прилетов и сделали из него козла отпущения.
  7. gridasov Звание
    Вчера, 20:21
    Можно ли назвать агентом того, кто не понимает смысла этого термина.
  8. al3x Звание
    Вчера, 21:14
    Это хороший дополнительный сигнал украинцам, кроме сегодняшнего мидовского заявления, чтобы не шастали, где не следует, если жизнь дорога.
  9. Fan-Fan Звание
    Вчера, 22:39
    штаб Сухопутных сил Украины.
    Ну и спрашивается - зачем бить по штабу ночью, ведь ночью там только сторож, а служивые дома спят. Кто-нибудь обьяснит мне, логику таких ударов?
    1. ученый Звание
      Вчера, 22:51
      Цитата: Fan-Fan
      Кто-нибудь обьяснит мне, логику таких ударов?

      Нормальной логикой этого не объяснить. Но вот как то в 2023 году один из представителей СМИ задали Путину вопрос почему не наносятся удары по правительственным зданиям на Банковой в Киеве. Тогда "гарант российской Конституции" ответил вопросом на вопрос "А вы готовы взять на себя ответственность за жизнь мамочек с детьми которые будут там рядом гулять?".
      Очевидно, по логике Путина ночью мамочки с детьми рядом со зданием штаба ВСУ гулять не станут.