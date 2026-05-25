На встрече с депутатами президент в очередной раз назвал очередную дату теоретического окончания войны. Я думал ее написать... Но, учитывая, что на каждой встрече это звучало по-разному и каждый раз не соответствовало действительности, то нет никакого смысла.

Анонсированное заседание фракции «Слуга народа» с участием Зеленского оказалось очередной формальностью, ни один из интересующих депутатов вопросов на ней не обсуждался. Правда, одно заявление «нелегитимный» все же сделал. Об этом сообщил нардеп верховной Рады Украины Железняк.Накануне в Верховной Раде объявили о встрече депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» с Зеленским. Нардепов попросили одеться в строго-деловом стиле, потому что якобы будет дресс-код. Как предполагалось, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с МВФ, а также с последним коррупционным скандалом.Однако ничего такого не случилось, Зеленский просто призвал депутатов «к единству». Как утверждает Железняк, встреча была «ни о чем», простой формальностью, зря только перед ней у депутатов отбирали телефоны и другие гаджеты. Правда, Зеленский назвал очередную дату «окончания войны», заявив, что есть большие надежды на то, что «горячая фаза» войны закончится до ноября этого года. Однако ему никто не поверил, потому что таких заявлений было уже несколько и ни одно не сбылось.Ранее Зеленский вместе с Будановым* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) провели встречу с лидером фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Всё дело в том, что на сегодняшний день даже в пропрезидентской фракции нет единства, часть депутатов готова сложить с себя полномочия. Видимо, его еще долго не будет, судя по итогам встречи с депутатами.