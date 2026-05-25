Зеленский на встрече с нардепами ВРУ назвал дату окончания войны с Россией
15 43334
Анонсированное заседание фракции «Слуга народа» с участием Зеленского оказалось очередной формальностью, ни один из интересующих депутатов вопросов на ней не обсуждался. Правда, одно заявление «нелегитимный» все же сделал. Об этом сообщил нардеп верховной Рады Украины Железняк.
Накануне в Верховной Раде объявили о встрече депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» с Зеленским. Нардепов попросили одеться в строго-деловом стиле, потому что якобы будет дресс-код. Как предполагалось, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с МВФ, а также с последним коррупционным скандалом.
Однако ничего такого не случилось, Зеленский просто призвал депутатов «к единству». Как утверждает Железняк, встреча была «ни о чем», простой формальностью, зря только перед ней у депутатов отбирали телефоны и другие гаджеты. Правда, Зеленский назвал очередную дату «окончания войны», заявив, что есть большие надежды на то, что «горячая фаза» войны закончится до ноября этого года. Однако ему никто не поверил, потому что таких заявлений было уже несколько и ни одно не сбылось.
На встрече с депутатами президент в очередной раз назвал очередную дату теоретического окончания войны. Я думал ее написать... Но, учитывая, что на каждой встрече это звучало по-разному и каждый раз не соответствовало действительности, то нет никакого смысла.
Ранее Зеленский вместе с Будановым* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) провели встречу с лидером фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Всё дело в том, что на сегодняшний день даже в пропрезидентской фракции нет единства, часть депутатов готова сложить с себя полномочия. Видимо, его еще долго не будет, судя по итогам встречи с депутатами.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация