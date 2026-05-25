«Нет ли там какой-то трубы»: на Украине обсуждают появление ВС РФ в Покровском

9 678 10
«Нет ли там какой-то трубы»: на Украине обсуждают появление ВС РФ в Покровском

Продолжают поступать обращающие на себя данные из Днепропетровской области. Там, как уже сообщало «Военное обозрение», российскими войсками была проведена локальная операция, в результате которой всего за сутки с небольшим удалось продвинуться на глубину до 11 километров от ранее занимаемых позиций.

В результате этого продвижения был освобождён населённый пункт Добропасово, а после ВС РФ вошли в бывший районный центр – пгт Покровское, что у дороги, соединяющей Донецк и Запорожье.



Площадь участка территории на юго-востоке Днепропетровщины, переведённый под контроль армией России с 24 мая, составила порядка 35 квадратных километров. Вхождение ВС РФ в Покровское стало настоящим «холодным душем» для противника.



При учёте того, что фронт в Днепропетровской области в последнее время фактически не двигался, а южнее ВСУ предпринимали попытки «кавалерийских наскоков» на так называемые Терноватовские высоты (уже Запорожская область), покрытие нашими войсками 11 км вынуждает противника в экстренном порядке перестраивать систему обороны.

Помимо этого сообщается о «вызванных» группах СБУ, которые заняты попытками установить причину этого локального прорыва российских войск. В стане украинских спецслужб возникло подозрение, что успех ВС РФ в районе Добропасово-Покровское связан с событиями, аналогичными тем, что были несколько месяцев назад в Гуляйполе. Тогда офицеры одной из бригад фактически бросили свой штаб при приближении российской армии, причём бросили вместе с ценной документацией. Расследуют до сих пор, в том числе в поисках «крота» в своих рядах.

Интересно, что в украинских пабликах то ли в шутку, то ли всерьёз предлагают СБУ установить, а нет ли в окрестностях днепропетровского Покровского «какой-либо трубы, по которой в посёлок могли проникнуть русские». Отсылка к операции в Судже, которой точной место в пособиях по современному военному делу.

Эти заявления и «рацпредложения» свидетельствуют о том, что по ту сторону фронта уже настолько привыкли к «едва заметному перемещению ЛБС», что продвижение армии России на 10-11 км противника в полной мере озадачивает.

А если такие операции провести сразу на нескольких участках фронта, можно ли усадить противник на шпагат?

Кстати, от передовых позиций армии России до областного центра Сумы - 13 км. Немногим больше, чем от первоначальных позиций до Покровского на Днепропетровщине...
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрыня Никитыч Звание
    Добрыня Никитыч
    +6
    Вчера, 21:15
    Конечно есть, чубытые... надеюсь вам - труба )))
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Вчера, 21:39
      В статье многое прекращено! Начнем с высот в районе Терноватого, они не полностью под нашим контролем!
      Продолжим Покровским, это ключевой объект, украинец за него костьми ляжет!
      И самое главное, Восток туда только зашёл и сколько под контролем неизвестно. И его ещё удержать надо!
      Самое неправильное, это когда пытаются победить лозунгами или заголовками...
      За Восточных держим кулачки, это стальные люди!
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +3
    Вчера, 21:27
    Какая -нибудь бригада насильно мобилизованных мобиков дернула в полном составе по домам.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Вчера, 21:44
      Со стороны хохла там стоят элитные подразделения! Взятие Покровского закроет дорогу и даст возможность атаковать широким фронтом. Поэтому туда перекинули серьезное подкрепление и технику...
  3. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +3
    Вчера, 21:31
    в украинских пабликах то ли в шутку, то ли всерьёз предлагают СБУ установить, а нет ли в окрестностях днепропетровского Покровского «какой-либо трубы, по которой в посёлок могли проникнуть русские»

    А они не знали, что у русских есть метрокомбайны ? Военные запускают заранее, а потом просто пользуются тоннелем ! Вот так, чубатые, это вам не сало солить и есть ! good drinks
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Вчера, 21:34
    "нет ли в окрестностях днепропетровского Покровского «какой-либо трубы, по которой в посёлок могли проникнуть русские».
    Чюбатые, если Россия воевать действительно начнёт, то к вам северный пушистый зверёк, "писец" в гости наведуется.
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    +6
    Вчера, 21:38
    Дефицит операторов дронов у них нарастает.
    Бьют гадов.
    А на замену, просто мясо , затолканное в бусик, под это направление слабо подходит.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Вчера, 21:55
    Да уж, не везет бандерлогам с трубами))) наверное им труба)))
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Вчера, 21:58
    Просто по какой-то причине возникла слабина, вот и использовали. Это плюс командованию "Востока" - ситуативная осведомленность, наличие каких-никаких резервов и умение точно в нужный момент двинуть согласованные удары в нужное русло.
    Только и всего, но для этого столько всего нужно. Не только лишь все могут, не смотря на любые погоны.
    И системно глядя на действия нынешнего командования Востока - можно бы им и более высокое руководство доверить.
  8. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +1
    Вчера, 22:45
    Покровское это райцентр и в силу своего размера имеет огромное значение для обеих сторон. Нам оно очень сильно мешает, т.к. служит не только как мощный укреп укров, но и базой для ударов во фланг нашей группировке, наступающей на Орехов. И решение по штурму правильное, если только оно не превратится в долгоиграющую историю. Допустим, там тысяча зданий, сбросить на них тысячу 1,5 т бомб, чтобы перепахать все подземные зоды укров.