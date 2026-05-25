«Нет ли там какой-то трубы»: на Украине обсуждают появление ВС РФ в Покровском

Продолжают поступать обращающие на себя данные из Днепропетровской области. Там, как уже сообщало «Военное обозрение», российскими войсками была проведена локальная операция, в результате которой всего за сутки с небольшим удалось продвинуться на глубину до 11 километров от ранее занимаемых позиций.В результате этого продвижения был освобождён населённый пункт Добропасово, а после ВС РФ вошли в бывший районный центр – пгт Покровское, что у дороги, соединяющей Донецк и Запорожье.Площадь участка территории на юго-востоке Днепропетровщины, переведённый под контроль армией России с 24 мая, составила порядка 35 квадратных километров. Вхождение ВС РФ в Покровское стало настоящим «холодным душем» для противника.При учёте того, что фронт в Днепропетровской области в последнее время фактически не двигался, а южнее ВСУ предпринимали попытки «кавалерийских наскоков» на так называемые Терноватовские высоты (уже Запорожская область), покрытие нашими войсками 11 км вынуждает противника в экстренном порядке перестраивать систему обороны.Помимо этого сообщается о «вызванных» группах СБУ, которые заняты попытками установить причину этого локального прорыва российских войск. В стане украинских спецслужб возникло подозрение, что успех ВС РФ в районе Добропасово-Покровское связан с событиями, аналогичными тем, что были несколько месяцев назад в Гуляйполе. Тогда офицеры одной из бригад фактически бросили свой штаб при приближении российской армии, причём бросили вместе с ценной документацией. Расследуют до сих пор, в том числе в поисках «крота» в своих рядах.Интересно, что в украинских пабликах то ли в шутку, то ли всерьёз предлагают СБУ установить, а нет ли в окрестностях днепропетровского Покровского «какой-либо трубы, по которой в посёлок могли проникнуть русские». Отсылка к операции в Судже, которой точной место в пособиях по современному военному делу.Эти заявления и «рацпредложения» свидетельствуют о том, что по ту сторону фронта уже настолько привыкли к «едва заметному перемещению ЛБС», что продвижение армии России на 10-11 км противника в полной мере озадачивает.А если такие операции провести сразу на нескольких участках фронта, можно ли усадить противник на шпагат?Кстати, от передовых позиций армии России до областного центра Сумы - 13 км. Немногим больше, чем от первоначальных позиций до Покровского на Днепропетровщине...