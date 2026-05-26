ЗАК-30 «Цитадель»: как 30-мм снаряд научился думать сам
На майских видеозаписях 2026 года всё происходит за пару секунд. На экране – маркеры захвата, короткая очередь, и украинский «Лютый» разлетается в воздухе. Прямого попадания нет: есть облако осколков в нескольких метрах от дрона, в той точке, где он должен был оказаться. Зенитная пушка, казалось бы, давно вытесненная ракетами, возвращается. Стрелять точнее она при этом не стала. Просто снаряд теперь сам выбирает момент, когда срабатывать. У этой идеи биография длиной в восемьдесят с лишним лет, и началась она не в Подмосковье, а в Тихом океане 1943 года.
«Лютый» в облаке осколков
Первые публичные кадры боевого применения ЗАК-30 «Цитадель» появились в околовоенных Telegram-каналах в мае 2026 года, за несколько дней до того, как «Ростех» объявил о премьере комплекса на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье. На видео – интерфейс системы в полуавтоматическом режиме: трекеры на целях, захват, расчёт упреждения. Цель – AN-196 «Лютый»: дрон-камикадзе самолётного типа, по открытым оценкам длина 4,4 м, размах крыла 6,7 м, масса 250–300 кг, крейсерская скорость около 150 км/ч, дальность более тысячи километров. Не быстрый, не манёвренный, зато низковысотный, малозаметный и идущий в массовых налётах на тыловые объекты.
О самом комплексе рассказывает «Ростех»:
Точные ТТХ (дальность стрельбы, скорострельность, боекомплект, время реакции) официально не публиковались. Оценки в открытых источниках расходятся, и большая часть выводов о комплексе сделана по нескольким минутам видео и официальным пресс-релизам. Но главное на этих видео видно и без цифр: попадания в дрон нет. Есть облако поражающих элементов в расчётной точке траектории, и этого достаточно, чтобы фанерно-композитная конструкция «Лютого» развалилась в воздухе. Идея, которая за этим стоит, заметно старше самого комплекса: её основные ходы были придуманы ещё до изобретения транзистора.
Лаборатория в Мэриленде и V-1 над Англией
В январе 1943 года американский крейсер Helena сбил японский самолёт у Соломоновых островов – один из первых задокументированных случаев применения снарядов нового типа под обозначением VT-fuze (Variable Time). Внутри каждого был миниатюрный доплеровский радар: четыре электронные лампы, антенна, источник питания и подрывной механизм. Снаряд сам нащупывал цель и сам решал, когда взорваться. Разработку вёл физик Мерл Тьюв (с 1942 года в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Силвер-Спринг, штат Мэриленд). Задача считалась настолько секретной, что применять VT-снаряды первое время разрешалось только над морем, чтобы неразорвавшийся образец не достался противнику.
Радиолокационный взрыватель (VT-взрыватель), разработанный во время Второй мировой войны
Настоящая слава пришла летом 1944-го, когда зенитные батареи на южном побережье Англии встретили волну V-1. К сентябрю эффективность стрельбы выросла кратно относительно снарядов с обычным дистанционным взрывателем: крылатые ракеты сбивали уже не сотнями выстрелов, а десятками. До VT зенитчики выставляли время подрыва перед выстрелом, по таблицам стрельбы и секундомеру; теперь снаряд сам понимал, что цель близко.
ЗСУ-23-4 Шилка
Советская школа выбрала противоположный путь – плотность огня. С-60 (57-мм зенитный автомат АЗП-57 в составе батарейного комплекса, принят на вооружение в 1950 году) ещё держался за классическую схему с радиолокационным наведением и обычным снарядом. Но дальше акцент сместился радикально. ЗСУ-23-4 «Шилка» (1962) – четыре 23-мм ствола, до 3400 выстрелов в минуту на установку, РЛС 1РЛ33 в составе радиоприборного комплекса РПК-2 «Тобол». Морская АК-630 (принята на вооружение в 1976 году) – шестиствольная артустановка, до 5000 выстрелов в минуту. Снаряд при этом обыкновенный осколочно-фугасный, без какой-либо электроники. Принцип один: построить стену огня, через которую малоразмерная цель не пролетит.
АК-630М
Задача-то у VT и АК-630 одна и та же, сбить мелкую воздушную цель, но решается она диаметрально разными средствами: один умный снаряд против пяти тысяч простых в минуту. К 2020-м обе школы уткнулись в одну стену. Ракеты на каждый дрон не напасёшься: выходит дороже самих дронов. А стену огня они продавливают массой; пять тысяч выстрелов в минуту звучат внушительно ровно до момента, когда в небе одновременно пятьдесят целей.
AHEAD: интеллект из снаряда – в наземный вычислитель
Третий ход первой нашла швейцарская Oerlikon Contraves (вошла в Rheinmetall в 1999 году). Боеприпас AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), доведённый к концу 1990-х: 35 мм, внутри 152 вольфрамовых поражающих элемента, в хвосте электронный таймер. Главный фокус здесь такой: интеллект подрыва вынесли из снаряда в наземный вычислитель, снаружи, у дула пушки. На дульном срезе индукционные катушки; в момент пролёта снаряда система управления огнём измеряет его начальную скорость и записывает в таймер точное время до подрыва, рассчитанное по данным РЛС. Снаряд получается дешёвым: ни радара, ни датчика цели, только таймер и заряд.
Программируемый снаряд, работающий по технологии AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction)
С AHEAD ствольная зенитка стала снова востребованной. Немецкий MANTIS (на службе с 2011 года, защита авиабаз) – шесть отдельных 35-мм артустановок (Revolver Gun) с программируемым боеприпасом, темп около 1000 выстрелов в минуту на ствол. Морские Skyshield, недавний колёсный Skyranger 30 уже на 30-мм AHEAD, с добавлением малых ракет SADM от MBDA. К середине 2020-х программа Германии Nah- und Nächstbereichsschutz фактически закрепила пушечный C-RAM-слой как штатный элемент эшелонированной ПВО.
Skyranger 30
«Цитадель» собрана по той же идее, только со своими решениями. Калибр – 30 мм; по версии ряда обозревателей, в основе модуль «Спица» (в части публикаций с индексом БМ-30-Д) с автоматической пушкой 2А42 (КБ приборостроения, Тула, в серии с начала 1980-х, базовое орудие БМП-2, Ми-28 и доброй половины наземных модулей). Официально «Ростех» этого не подтверждал. Темп стрельбы 2А42 – 200–300 выстрелов в минуту в малом темпе и 550–800 в большом, против тысячи у 35-мм Oerlikon на ствол; для классической C-RAM-задачи, отражения залпа реактивных снарядов, этого мало. Программируемый снаряд компенсирует разрыв частично: меньше выстрелов, но каждый умнее. Закрывает ли это разницу против действительно массовых налётов – открытый вопрос.
Макет модуля БМ-30-Д обр. 2016 г. Фото ЦНИИ "Буревестник"
Как именно «Цитадель» программирует взрыватель, по открытым данным понять нельзя. Часть публикаций описывает схему как лазерную: импульс, кодирующий время подрыва, передаётся на приёмник в снаряде. Другие обозреватели допускают индукционную схему по образцу AHEAD; на 30-мм калибре технически возможны обе. Логика в любом случае одна: снаряду остаётся отсчитать миллисекунды и подорвать заряд в нужной точке.
Каждый из трёх элементов «Цитадели» придуман до неё. Что снаряд должен сам знать момент подрыва, поняли ещё с VT в сороковых. Что время удобнее загружать в него прямо у дула, придумали в Oerlikon к концу девяностых. От «Цитадели», получается, остаётся одно: автоматическое сопровождение целей, которое в материалах СМИ называют искусственным интеллектом. На видео действительно видны трекеры, классификация, автоматический захват. Что именно там делает нейросеть и делает ли вообще, по открытым источникам сказать нельзя. Слово удобное, а проверить его невозможно.
Дешёвый выстрел и пределы концепции
Главный аргумент в пользу пушечного противодронового слоя – стоимость выстрела. Современная зенитная ракета даже малой дальности обходится в десятки тысяч долларов; программируемый артиллерийский выстрел на порядок дешевле. При массовых налётах БПЛА это перестаёт быть приятным бонусом и становится условием существования системы: ракетный боекомплект кончается раньше, чем дроны.
Skyranger 30 от Rheinmetall, американская программа M-SHORAD (Stryker с 30-мм пушкой XM914), корейский Hanwha с программируемым 30-мм боеприпасом, MANTIS следующего поколения в немецкой программе Nah- und Nächstbereichsschutz с горизонтом 2028 года, BAE Systems со своим вариантом – список можно продолжать. Так что «Цитадель» здесь скорее догоняющий, чем первооткрыватель: та же задача, сделать программируемый выстрел не сильно дороже обычного, решается параллельно в нескольких странах, и решена пока не до конца.
Что комплекс действительно умеет, так это последний рубеж обороны конкретного объекта. Эффективная зона, судя по аналогам с 30-мм пушкой и оптико-электронной станцией, порядка одного-двух километров. Дальние эшелоны по-прежнему держат «Панцирь-С», С-300 и С-400, средства РЭБ и истребительная авиация; «Цитадель» работает уже во внутреннем кольце, по тому, что прорвалось.
Открытых вопросов хватает. Главный – пропускная способность: сколько целей комплекс способен вести и обстреливать одновременно. Эта цифра не публиковалась, а именно она определяет, что произойдёт при действительно массовом налёте: двадцать-тридцать «Лютых» в одну точку с разных направлений. Дальше – поведение оптического канала в дыму, при засветке лазерами, при работе в условиях помех РЭБ; об этом в открытых материалах не сказано ничего. Реальная статистика применения – несколько роликов и пресс-релиз, на основании которых нельзя судить ни о среднем расходе снарядов на цель, ни о доле срывов сопровождения. Это нормальное состояние знаний о только что показанной системе, и оно изменится в течение ближайшего года-двух: либо за счёт официальных данных, либо за счёт того, что начнёт выкладывать другая сторона.
