ЗАК-30 «Цитадель»: как 30-мм снаряд научился думать сам

На майских видеозаписях 2026 года всё происходит за пару секунд. На экране – маркеры захвата, короткая очередь, и украинский «Лютый» разлетается в воздухе. Прямого попадания нет: есть облако осколков в нескольких метрах от дрона, в той точке, где он должен был оказаться. Зенитная пушка, казалось бы, давно вытесненная ракетами, возвращается. Стрелять точнее она при этом не стала. Просто снаряд теперь сам выбирает момент, когда срабатывать. У этой идеи биография длиной в восемьдесят с лишним лет, и началась она не в Подмосковье, а в Тихом океане 1943 года.



«Лютый» в облаке осколков


Первые публичные кадры боевого применения ЗАК-30 «Цитадель» появились в околовоенных Telegram-каналах в мае 2026 года, за несколько дней до того, как «Ростех» объявил о премьере комплекса на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье. На видео – интерфейс системы в полуавтоматическом режиме: трекеры на целях, захват, расчёт упреждения. Цель – AN-196 «Лютый»: дрон-камикадзе самолётного типа, по открытым оценкам длина 4,4 м, размах крыла 6,7 м, масса 250–300 кг, крейсерская скорость около 150 км/ч, дальность более тысячи километров. Не быстрый, не манёвренный, зато низковысотный, малозаметный и идущий в массовых налётах на тыловые объекты.

О самом комплексе рассказывает «Ростех»:

«Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне. Кроме того, комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом, а его работа — от обнаружения до уничтожения цели — имеет высокую степень автоматизации.

Точные ТТХ (дальность стрельбы, скорострельность, боекомплект, время реакции) официально не публиковались. Оценки в открытых источниках расходятся, и большая часть выводов о комплексе сделана по нескольким минутам видео и официальным пресс-релизам. Но главное на этих видео видно и без цифр: попадания в дрон нет. Есть облако поражающих элементов в расчётной точке траектории, и этого достаточно, чтобы фанерно-композитная конструкция «Лютого» развалилась в воздухе. Идея, которая за этим стоит, заметно старше самого комплекса: её основные ходы были придуманы ещё до изобретения транзистора.

Лаборатория в Мэриленде и V-1 над Англией


В январе 1943 года американский крейсер Helena сбил японский самолёт у Соломоновых островов – один из первых задокументированных случаев применения снарядов нового типа под обозначением VT-fuze (Variable Time). Внутри каждого был миниатюрный доплеровский радар: четыре электронные лампы, антенна, источник питания и подрывной механизм. Снаряд сам нащупывал цель и сам решал, когда взорваться. Разработку вёл физик Мерл Тьюв (с 1942 года в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Силвер-Спринг, штат Мэриленд). Задача считалась настолько секретной, что применять VT-снаряды первое время разрешалось только над морем, чтобы неразорвавшийся образец не достался противнику.


Радиолокационный взрыватель (VT-взрыватель), разработанный во время Второй мировой войны

Настоящая слава пришла летом 1944-го, когда зенитные батареи на южном побережье Англии встретили волну V-1. К сентябрю эффективность стрельбы выросла кратно относительно снарядов с обычным дистанционным взрывателем: крылатые ракеты сбивали уже не сотнями выстрелов, а десятками. До VT зенитчики выставляли время подрыва перед выстрелом, по таблицам стрельбы и секундомеру; теперь снаряд сам понимал, что цель близко.


ЗСУ-23-4 Шилка

Советская школа выбрала противоположный путь – плотность огня. С-60 (57-мм зенитный автомат АЗП-57 в составе батарейного комплекса, принят на вооружение в 1950 году) ещё держался за классическую схему с радиолокационным наведением и обычным снарядом. Но дальше акцент сместился радикально. ЗСУ-23-4 «Шилка» (1962) – четыре 23-мм ствола, до 3400 выстрелов в минуту на установку, РЛС 1РЛ33 в составе радиоприборного комплекса РПК-2 «Тобол». Морская АК-630 (принята на вооружение в 1976 году) – шестиствольная артустановка, до 5000 выстрелов в минуту. Снаряд при этом обыкновенный осколочно-фугасный, без какой-либо электроники. Принцип один: построить стену огня, через которую малоразмерная цель не пролетит.


АК-630М

Задача-то у VT и АК-630 одна и та же, сбить мелкую воздушную цель, но решается она диаметрально разными средствами: один умный снаряд против пяти тысяч простых в минуту. К 2020-м обе школы уткнулись в одну стену. Ракеты на каждый дрон не напасёшься: выходит дороже самих дронов. А стену огня они продавливают массой; пять тысяч выстрелов в минуту звучат внушительно ровно до момента, когда в небе одновременно пятьдесят целей.

AHEAD: интеллект из снаряда – в наземный вычислитель


Третий ход первой нашла швейцарская Oerlikon Contraves (вошла в Rheinmetall в 1999 году). Боеприпас AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), доведённый к концу 1990-х: 35 мм, внутри 152 вольфрамовых поражающих элемента, в хвосте электронный таймер. Главный фокус здесь такой: интеллект подрыва вынесли из снаряда в наземный вычислитель, снаружи, у дула пушки. На дульном срезе индукционные катушки; в момент пролёта снаряда система управления огнём измеряет его начальную скорость и записывает в таймер точное время до подрыва, рассчитанное по данным РЛС. Снаряд получается дешёвым: ни радара, ни датчика цели, только таймер и заряд.


Программируемый снаряд, работающий по технологии AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction)

С AHEAD ствольная зенитка стала снова востребованной. Немецкий MANTIS (на службе с 2011 года, защита авиабаз) – шесть отдельных 35-мм артустановок (Revolver Gun) с программируемым боеприпасом, темп около 1000 выстрелов в минуту на ствол. Морские Skyshield, недавний колёсный Skyranger 30 уже на 30-мм AHEAD, с добавлением малых ракет SADM от MBDA. К середине 2020-х программа Германии Nah- und Nächstbereichsschutz фактически закрепила пушечный C-RAM-слой как штатный элемент эшелонированной ПВО.


Skyranger 30

«Цитадель» собрана по той же идее, только со своими решениями. Калибр – 30 мм; по версии ряда обозревателей, в основе модуль «Спица» (в части публикаций с индексом БМ-30-Д) с автоматической пушкой 2А42 (КБ приборостроения, Тула, в серии с начала 1980-х, базовое орудие БМП-2, Ми-28 и доброй половины наземных модулей). Официально «Ростех» этого не подтверждал. Темп стрельбы 2А42 – 200–300 выстрелов в минуту в малом темпе и 550–800 в большом, против тысячи у 35-мм Oerlikon на ствол; для классической C-RAM-задачи, отражения залпа реактивных снарядов, этого мало. Программируемый снаряд компенсирует разрыв частично: меньше выстрелов, но каждый умнее. Закрывает ли это разницу против действительно массовых налётов – открытый вопрос.


Макет модуля БМ-30-Д обр. 2016 г. Фото ЦНИИ "Буревестник"

Как именно «Цитадель» программирует взрыватель, по открытым данным понять нельзя. Часть публикаций описывает схему как лазерную: импульс, кодирующий время подрыва, передаётся на приёмник в снаряде. Другие обозреватели допускают индукционную схему по образцу AHEAD; на 30-мм калибре технически возможны обе. Логика в любом случае одна: снаряду остаётся отсчитать миллисекунды и подорвать заряд в нужной точке.

Каждый из трёх элементов «Цитадели» придуман до неё. Что снаряд должен сам знать момент подрыва, поняли ещё с VT в сороковых. Что время удобнее загружать в него прямо у дула, придумали в Oerlikon к концу девяностых. От «Цитадели», получается, остаётся одно: автоматическое сопровождение целей, которое в материалах СМИ называют искусственным интеллектом. На видео действительно видны трекеры, классификация, автоматический захват. Что именно там делает нейросеть и делает ли вообще, по открытым источникам сказать нельзя. Слово удобное, а проверить его невозможно.

Дешёвый выстрел и пределы концепции


Главный аргумент в пользу пушечного противодронового слоя – стоимость выстрела. Современная зенитная ракета даже малой дальности обходится в десятки тысяч долларов; программируемый артиллерийский выстрел на порядок дешевле. При массовых налётах БПЛА это перестаёт быть приятным бонусом и становится условием существования системы: ракетный боекомплект кончается раньше, чем дроны.

Skyranger 30 от Rheinmetall, американская программа M-SHORAD (Stryker с 30-мм пушкой XM914), корейский Hanwha с программируемым 30-мм боеприпасом, MANTIS следующего поколения в немецкой программе Nah- und Nächstbereichsschutz с горизонтом 2028 года, BAE Systems со своим вариантом – список можно продолжать. Так что «Цитадель» здесь скорее догоняющий, чем первооткрыватель: та же задача, сделать программируемый выстрел не сильно дороже обычного, решается параллельно в нескольких странах, и решена пока не до конца.

Что комплекс действительно умеет, так это последний рубеж обороны конкретного объекта. Эффективная зона, судя по аналогам с 30-мм пушкой и оптико-электронной станцией, порядка одного-двух километров. Дальние эшелоны по-прежнему держат «Панцирь-С», С-300 и С-400, средства РЭБ и истребительная авиация; «Цитадель» работает уже во внутреннем кольце, по тому, что прорвалось.

Открытых вопросов хватает. Главный – пропускная способность: сколько целей комплекс способен вести и обстреливать одновременно. Эта цифра не публиковалась, а именно она определяет, что произойдёт при действительно массовом налёте: двадцать-тридцать «Лютых» в одну точку с разных направлений. Дальше – поведение оптического канала в дыму, при засветке лазерами, при работе в условиях помех РЭБ; об этом в открытых материалах не сказано ничего. Реальная статистика применения – несколько роликов и пресс-релиз, на основании которых нельзя судить ни о среднем расходе снарядов на цель, ни о доле срывов сопровождения. Это нормальное состояние знаний о только что показанной системе, и оно изменится в течение ближайшего года-двух: либо за счёт официальных данных, либо за счёт того, что начнёт выкладывать другая сторона.
10 комментариев
  Комментарий был удален.
    Комментарий был удален.
      1. Коте пане Коханка Звание
        Коте пане Коханка
        +2
        Сегодня, 05:21
        Дай бог!
        Из статьи
        Дальние эшелоны по-прежнему держат «Панцирь-С», С-300 и С-400,

        Думаю Панциоь-С в данном списке лишний. Классическая линейка эшелона ПВО выглядит иначе:
        Авиация - С-400 - С-300 - Бук (разных модификаций) - Тор-М и только тогда Панцирь-С, на одном рубеже с Цитаделью. Напомню, что Панцирь-С изначально имеет орудие аналогичного ЗОмм калибра. В последней модели «СМК» правда без нее, но появление героя статьи более чем вероятно заставит пересмотреть его конструкцию.
        С уважением, Коте!
        1. тлауикол Звание
          тлауикол
          0
          Сегодня, 05:58
          У Панциря другая пушка. Снаряд, скорее всего, не подходит
          1. Кариб Звание
            Кариб
            0
            Сегодня, 07:07
            Есть повод пушку Панциря модернизировать, переделать. Очереди укорачиваются: трасер, программируемый, трасер, прогр. Следующая цель.
  Комментарий был удален.
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 05:44
    Это нормальное состояние знаний о только что показанной системе, и оно изменится в течение ближайшего года-двух: либо за счёт официальных данных, либо за счёт того, что начнёт выкладывать другая сторона.

    Главное, чтобы она появилась в физическом воплощении и не пошла с молотка за валюту в другие «дружественные» страны...
  4. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +2
    Сегодня, 07:25
    Каша какая то. Автор смешал снаряд с задаваемым дистанционным подрывом и снаряд с радиолокационным взрывателем, для начала, а потом почему то приплёл советскую МЗА как отрицательный пример, забыв, что и западная МЗА не имела ни дистанционных, ни радиолокационных взрывателей - на соответствующий период времени, само собой.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 08:36
      Была как то статья на ВО , как американцы разрабатывали во время ВМВ зенитный снаряд с дистанционным подрывом .
      Технологию они передали англичанам , но своим союзникам , СССР , не стали давать .
      Может кто знает как найти этот материал ?
      Прочел бы еще раз с удовольствием .
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 08:51
        Цитата: Кузнец 55
        Может кто знает как найти этот материал ?

        В принципе поиск по ключевым словам на сайте есть, неидеальный но рабочий.
        А так:
        https://topwar.ru/188802-distancionnyj-vzryvatel-v-vov.html
  5. garri-lin Звание
    garri-lin
    0
    Сегодня, 07:53
    Вот жалко что информация ограниченна. Хотя бы цена и возможность производства были озвученны.
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 08:43
      Цитата: garri-lin
      Вот жалко что информация ограниченна. Хотя бы цена и возможность производства были озвученны.

      Захихляцкий БТВТ пишет о 600 млн. Брехня скорее всего.
      Либо перепутал разработку за стоимость одного комплекта.
  6. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 08:57
    Автор "ловко" смешал пироженку с солёным огурцом ! И дистанционный "программатор" ,и неконтактный взрыватель на одном "блюде" ! Учитывая сообщения о реальных разработках 30-мм снарядов в России с дистанционно-программируемым взрывателем (ДПВ) и ,даже,выпуск опытных партий таких снарядв,можно с уверенностью сказать ,что в "Цитадели" применяются именно такие снаряды ! 30-мм снаряды с неконтактным взрывателем(НКВ) сейчас в меньшенстве, но они лучше в зенитном исполнении,как я считаю ! Но таких снарядов в России нет ...не было никаких сообщений о разработке боеприпасов этого типа ! Снаряды (любого калибра) с ДПВ хороши при стрельбе по неподвижным (малоподвижным) целям ! Но зенитные снаряды с ДПВ по воздушным скоростным ,высокоманеренным целям ? Считаю,что это не лучшее направление ! Это просто современная разновидность зенитных снарядов первой половины 20 века с дистанционной трубкой ! И снаряды с НКВ оказались инновацией по сравнению с "трубками" ! Эффективность зенитных снарядов с ДПВ будет ниже по сравнению со снарядами с НКВ ! Именно снаряды сНКВ -те снаряды,что "сами" ,,решают". когда взрываться ! Как выразился автор...