Лавров заявил Рубио о переходе ВС РФ к системным ударам по военным целям в Киеве
Министр иностранных дел России в ходе телефонного разговора с госсекретарём США проинформировал того о намерениях ВС РФ перейти к систематическому нанесению ударов по военной инфраструктуре Киева.
Сергей Лавров заявил Марко Рубио следующее:
Вооружённые силы РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Это решение принято по прямому поручению президента Владимира Путина.
В сообщении МИД России отмечается, что российская сторона чётко проинформировала американских партнёров о целях и характере предстоящих действий. Удары будут носить систематический и целенаправленный характер по военной инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинских войск.
Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил собеседнику о договорённостях по украинскому конфликту, которые были достигнуты на высшем уровне в Анкоридже. Лавров призвал Вашингтон учитывать эти соглашения при оценке текущей ситуации.
Российская сторона подчёркивает, что подобные меры являются вынужденным ответом на продолжающиеся действия Киева, представляющие угрозу безопасности РФ. В Москве рассчитывают, что Вашингтон должным образом оценит серьёзность заявленной позиции.
Украинские власти пока не дали официального комментария по поводу российского предупреждения.
Ранее МИД РФ предупредил киевлян о том, чтобы они держались подальше от военных объектов и административных зданий в Киеве. А иностранных граждан и представителей зарубежных дипмиссий российское внешнеполитическое ведомство призвало как можно скорее покинуть украинскую столицу. В сообщении было указано на то, что удар по колледжу в Старобельске стал для России последней каплей.
