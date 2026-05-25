Лавров заявил Рубио о переходе ВС РФ к системным ударам по военным целям в Киеве

11 041 68
Лавров заявил Рубио о переходе ВС РФ к системным ударам по военным целям в Киеве

Министр иностранных дел России в ходе телефонного разговора с госсекретарём США проинформировал того о намерениях ВС РФ перейти к систематическому нанесению ударов по военной инфраструктуре Киева.

Сергей Лавров заявил Марко Рубио следующее:

Вооружённые силы РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Это решение принято по прямому поручению президента Владимира Путина.

В сообщении МИД России отмечается, что российская сторона чётко проинформировала американских партнёров о целях и характере предстоящих действий. Удары будут носить систематический и целенаправленный характер по военной инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинских войск.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил собеседнику о договорённостях по украинскому конфликту, которые были достигнуты на высшем уровне в Анкоридже. Лавров призвал Вашингтон учитывать эти соглашения при оценке текущей ситуации.

Российская сторона подчёркивает, что подобные меры являются вынужденным ответом на продолжающиеся действия Киева, представляющие угрозу безопасности РФ. В Москве рассчитывают, что Вашингтон должным образом оценит серьёзность заявленной позиции.

Украинские власти пока не дали официального комментария по поводу российского предупреждения.

Ранее МИД РФ предупредил киевлян о том, чтобы они держались подальше от военных объектов и административных зданий в Киеве. А иностранных граждан и представителей зарубежных дипмиссий российское внешнеполитическое ведомство призвало как можно скорее покинуть украинскую столицу. В сообщении было указано на то, что удар по колледжу в Старобельске стал для России последней каплей.
68 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    +28
    Вчера, 21:26
    что удар по колледжу в Старобельске стал последней каплей.

    Хотелось бы надеяться. И что больше не будет заезженных песен о братском народе
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -14
      Вчера, 21:56
      Можете меня засмеять, но я на сто процентов уверен в том, что в башнях решили перестать игнорировать мнение народа. И это чистая политика, внутренняя...
    2. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +6
      Вчера, 21:57
      Лавров заявил Рубио о переходе ВС РФ к системным ударам по военным целям в Киеве

      Что, уже даже по Киеву будут бить? Это на пятый год войны СВО?
      Да-а-а... достижение пям.

      Цитата: BAI
      Хотелось бы надеяться. И что больше не будет заезженных песен о братском народе

      Народ на территории бывшей Украины и правда братский. Ну, быть может не всем россиянам, но основной их части - точно. А вот врагами России являются определенные лица и носители европейской нацистской субкультуры, ну и их хозяева, которые вообще не на территории бывшей Украины.

      Недавние "ответные" удары вызывают неприятное ощущение того, что это опять какие-то демонстрации возможностей, а не радикальное изменение подходов и устранение (наконец-то) причин, а не их следствий.

      Главные виновники происходящего опять никак не ответили за свои преступления... hi
    3. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      +8
      Вчера, 22:07
      Пока Украина существует, братский народ всегда будет граничить с нами затачивая ножи.
      1. guest Звание
        guest
        +6
        Вчера, 23:06
        Цитата: Артур Грудинин
        Пока Украина существует

        Ну так это проблема решаемая, нужна только политическая воля.
    4. Кмет Звание
      Кмет
      +9
      Вчера, 22:18
      Выходит четыре года эта капля копилась... = безграничное терпение по современным меркам.
    5. crypt
      crypt
      0
      Вчера, 22:25
      осенью выборы. сейчас активно ВЦИОМ работает... а предупреждают... (по этому поводу много возмущения в треде)... потому что иначе не могут. вспомните, с чего началась первая мировая.
    6. Теренин Звание
      Теренин
      +11
      Вчера, 22:58
      Цитата: BAI
      что удар по колледжу в Старобельске стал последней каплей.

      Хотелось бы надеяться. И что больше не будет заезженных песен о братском народе

      Какой братский, какая самостийная украинская идея? Нет никакой укро идеи. Единственная основа «украинства» - это нежелание быть русскими. Это стремление встроиться в западную цивилизацию хоть тушкой, хоть чучелом, хоть мойщиком туалетов, хоть наемником, стреляющим в русских.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +2
        Вчера, 23:28
        А им не сказали, что русских (кем они и являются) в "европу" не берут? Даже тушкой и чучелом.
        Это Закон!
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Вчера, 23:43
        Цитата: Теренин
        Цитата: BAI
        что удар по колледжу в Старобельске стал последней каплей.

        Хотелось бы надеяться. И что больше не будет заезженных песен о братском народе

        Какой братский, какая самостийная украинская идея? Нет никакой укро идеи. Единственная основа «украинства» - это нежелание быть русскими. Это стремление встроиться в западную цивилизацию хоть тушкой, хоть чучелом, хоть мойщиком туалетов, хоть наемником, стреляющим в русских.

        Да я таких братьев на болту болтал. Оба деда наплодили бастардов в Киеве и Львове во время войны. Да я сам бы им лоб зеленкой намазал этим братьям.
      3. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        -2
        Сегодня, 00:10
        Цитата: Теренин
        Нет никакой укро идеи.

        Была и есть -- СВАЛИТЬ в Евросоюз. Такая же идея и у армян. Вы думаете, почему Пашинян там популярен, несмотря на сдачу Арцаха?
        Единственная основа «украинства» - это нежелание быть русскими.

        Полная фигня! Если бы в ЕС принимали только русских или с российскими паспортами, то большинство украинцев забыло бы и про мову и про трезуб и про жовто-блакитный прапор. Подняли бы триколор и побежали бы в ЕС.
        Кстати, в Молдове та же фигня. Санду популярна не потому, что Россию не любит, а потому что вхождение в ЕС обещает.
        Пора уже трезво оценивать ситуацию на постсоветском пространстве. Распиаренный "Русский мир" непривлекателен для соседей, увы. Только Беларусь пока держится, благодаря Лукашенко.
        Да, есть нацики, их процентов 20 ВНА. Их тупость и отмороженность, как ни странно, будет главной помехой для вступления Украины в ЕС. Вот такая диалектика!
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +1
          Сегодня, 00:57
          Кстати. Всем известен украинский террорист Арестович. Этот тип постоянно перекрашивается-переобувается. Так вот, в одной из своих реинкарнаций он заявил, что главный враг украинцев - это местные нацики. Арестович далее сказал, что будь он при власти, в первую очередь пересажал бы нациков. запретил бандеровщину, затем отдал бы России всё, что она требует (Крым плюс 4 области, навсегда). И полетела бы Украина белым лебедем в ЕС! Но, заметил Арестович, тупые украинцы (прям так и сказал!) не понимают вреда нациков и ведутся на их пропаганду. из-за чего будут расплачиваться всю свою никчемную жизнь пОтом и кровью. Эту чашу яда, заключил Арестович, украинцы должны выпить до дна! am И только потом придет прозрение, если вообще придет.
          Согласитесь, иногда и террористам приходят в голову умные мысли. Ни в коем случае не оправдываю данного террориста, тем более он уже далеко не тот, опять переобулся. Злостным хейтером нациков и украинского тупоумия он был года два назад.
          Как бы там ни было, на родине Арестович непопулярен, так как хоронит украинскую мечту о вступлении в ЕС.

          Наверное, Путин говорит, что мы, мол, не против вступления Укрины в ЕС, потому что уверен, что ее туда не примут, никогда. Но я бы не стал на это надеяться. Всё может быть в наше безумное время. Надо Россию делать привлекательной для людей доброй воли, а не надеяться. что без нашей нефти и газа они далеко не убегут. Уже разбегаются, как тараканы laughing
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +5
    Вчера, 21:31
    Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил собеседнику о договорённостях по украинскому конфликту, которые были достигнуты на высшем уровне в Анкоридже. Лавров призвал Вашингтон учитывать эти соглашения при оценке текущей ситуации.

    В Анкоридже нас опять обманули?
    1. frruc Звание
      frruc
      +16
      Вчера, 21:47
      Лавров заявил Рубио о переходе ВС РФ

      А это было обязательно заявлять ?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +8
        Вчера, 21:58
        Цитата: frruc
        Лавров заявил Рубио о переходе ВС РФ

        А это было обязательно заявлять ?

        Видимо, да. Согласно договоренностям в Анкоридже.
        Соблюдать договоренности- это честно, благородно, но не выгодно, когда никто ничего не соблюдает. Ну, или когда соблюдение договоренности выгодно тому, кто соблюдает по неясным личным причинам.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +4
          Вчера, 22:59
          Цитата: михаилл
          Цитата: frruc
          Лавров заявил Рубио о переходе ВС РФ

          А это было обязательно заявлять ?

          Видимо, да. Согласно договоренностям в Анкоридже.
          Соблюдать договоренности- это честно, благородно, но не выгодно, когда никто ничего не соблюдает. Ну, или когда соблюдение договоренности выгодно тому, кто соблюдает по неясным личным причинам.

          Полагаю, Вы думаете в правильном направлении, по крайней мере где то очень рядом с истиной. Не так давно упоминалось то, что до мая месяца, в рамках анкориджских договорённостей, матрасы должны были выполнить ряд обязательств, но не справились и "охладев к украине" тему продинамили в результате чего "Анкоридж" стал напоминать "Минск", когда гаранты от европы признались в том, что никто не собирался выполнять минские договорённости и просто тянули время, что бы дать бандеростану возможность лучше подготовиться к войне.
          Судя по тому, что европа вдруг озаботилась поиском кандидатуры "переговорщика с Москвой", видимо матрасы решили передать переговорную эстафету Европе, что бы теперь они тянули время и ездили нам по ушам на тему, выйти на мирный трек и что вот-вот, ещё чуть-чуть, и тем самым сдерживали Россию от активных б/действий.
          Май истекает, подвижек нет, зелепука теряет берега, поэтому Лавров официально уведомил Рубио о том, что "на нет и суда нет", будем колотить по бандеростану, но уже выйдя за рамки анкориджских договорённостей т.к. игра в одни ворота не самый лучший вариант. winked
          1. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Вчера, 23:41
            Цитата: Ныробский
            Полагаю, Вы думаете в правильном направлении, по крайней мере где то очень рядом с истиной.

            То есть, мои предположения о неясных личных причинах беспочвенны?
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Вчера, 23:11
          михаилл
          Соблюдать договоренности- это честно, благородно

          Думаю, в данном случае эта суета не обязательна и неуместна.
    2. pvs Звание
      pvs
      +2
      Вчера, 21:47
      В этом есть сомнения?! Извините что коротко
    3. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +6
      Вчера, 21:52
      "Дух Анкориджа" испустил дух
    4. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      -2
      Вчера, 21:53
      Вас Миша, Рома, Костя, Боря - Да 🥴🪠
      1. михаилл Звание
        михаилл
        -2
        Вчера, 22:13
        Цитата: Мини Мокик
        Вас Миша, Рома, Костя, Боря - Да 🥴🪠

        Алекс один остался не обманутым?
        Хорошая детсадовская загадка.
    5. Третий район Звание
      Третий район
      +1
      Вчера, 22:34
      Цитата: михаилл
      В Анкоридже нас опять обманули?

      Обвели вокруг пальца.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Вчера, 22:50
        Цитата: Третий район
        Обвели вокруг пальца.

        Провели за нос.
    6. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Вчера, 23:49
      В Анкоридже нас опять обманули?

      Лавров намекает, что в Анкоридже была договоренность с Трампом, что Штаты не будут мешать нам принудить Украину к миру. Просит Рубио следовать этой договоренности.
    7. ulembeck Звание
      ulembeck
      +1
      Сегодня, 01:25
      В Анкоридже нас опять обманули?
      Анкоридж - это вообще был какой-то непонятый фарс.
  3. VicVic Звание
    VicVic
    +10
    Вчера, 21:34
    Снова рассчитываем на свои слова. Зачем, вообще, обсуждать собственные планы? Типа, в очередной раз предупреждаем. Можно спросить, хотите ли ещё, если предыдущие действия были эффективными.
    Да и вообще, неужеле потребовалось целых четыре (!) года, чтобы прийти к пониманию необходимости системных ударов с полным уничтожением объектов, а то сколько не били, враг всё ремонтировал!
    Если наши действия будут эффективными, враг сам попросится на переговоры.
    1. pvs Звание
      pvs
      +2
      Вчера, 21:50
      Ну они же предупреждали нас о своем наступе в 2023-м.
      Цитата: VicVic
      Снова рассчитываем на свои слова. Зачем, вообще, обсуждать собственные планы? Типа, в очередной раз предупреждаем. Можно спросить, хотите ли ещё, если предыдущие действия были эффективными.
      .
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Вчера, 21:59
      Кстати, насчёт ремонтировал. Вечные попрошайки и в большинстве своем колхозники украинцы каким то чудом превратились в мастеровых...
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Вчера, 22:47
        Укропы не колхозники, а селюки, хуторяне. Об этом срау после Революции говорили большевики. И "придали" русский Донбасс к укре, что бы изменить селюковский менталитет. О чём говорили , другими словами, правда.
        А насчёт превращения Вы правы. Или так хотят в ЕС? Или инструкторы НАТО так их натаскивают recourse или, от страха и злобы и русофобии .
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 01:03
          На Донбассе было восстание против таких фортелей, его утопил в крови товарищ Артем...
          Я историю хорошо знаю. И Донецк был Юзовкой, а стал Сталино...
      2. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        Вчера, 23:43
        Михаил-Иванов Коллективное хозяйство (колхоз) -- это противоположность частнособственническому дореволюционному укладу, с батрачеством на пана. Не надо тут "лепить горбатого" :))
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 01:02
          Я очень условно выразился. Мысль была в том, что раньше их интересовала только жратва и халява, а сейчас они чуть ли не самые продвинутые в мире...
  4. al3x Звание
    al3x
    +7
    Вчера, 21:41
    Не прошло и пяти лет. А вот дух Анкориджа вообще ни к селу, ни к городу упомянут. Опять, как некий призыв звучит.
  5. gmss Звание
    gmss
    +9
    Вчера, 21:43
    Марко Рубио заявил Сергею Лаврову следующее:

    Вооружённые силы США приступают к системным ударам по расположенным в Тегеране объектам, используемым для нужд КСИР. Это решение принято по прямому поручению президента Дональда Трампа.

    вот так воспринималось бы как анекдот laughing

    по факту - продолжаем заискивать, предупреждать и докладывать wassat
  6. Велизарий Звание
    Велизарий
    +3
    Вчера, 21:45
    После заявления Рубио о выходе из переговоров началась волнующая кампания по возрождению "Духа Анкориджа"
    - Батюшка Трамп,не оставляй нас сирых и убогих наедине с этими злыми украми. Вернись,возроди переговоры ! Тут тебе и предложения к американскому плану мира,и удары баллистическими ракетами и стопядесят пятое предупреждение о серьезности намерений.
    Проблема только в том,что администрацию Трампа не нужно уговаривать-они завсегда за перемирие, но повлиять на злых укров, чтобы они сдали Донбасс де-факто и все на время разбежались, они никак не могут. Настрой же Украины можно легко оценить по заявлениям Зеленского, или выступлению их представителя на последнем заседании СБ ООН относительно Старобельска.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +2
      Вчера, 23:35
      Велизарий, не издевайтесь над Духом Анкориджа. Вы же сами правильно заметили, что Зеля сам сдаваться не будет. Только этот самый Дух способен принудить его к сдаче. Неизвестно, кто придет после Трампа. Возможно, что анкориджские наброски безопасности были не самыми плохими. А воевать еще 20 лет мы не можем себе позволить - останемся без штанов, на руинах ВНА.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        -1
        Сегодня, 00:28
        Цитата: МБРШБ
        Велизарий, не издевайтесь над Духом Анкориджа.

        Да какое там издевайтесь.. Поэт так и сказал -И Дух Анкориджа нам сладок и приятен !
        В реальности Дух Анкориджа благодарить за который нужно Батюшку Трампа это лучшее на что могут надеяться " буржуазные патриоты" Ельцина-Путина. Если бы он осуществился самые честные эксперты (в том числе и на ВО) тут же бы нам объяснили-что в нем и заключается наша великая победа и цели СВО.
        Проблема с Духом Анкориджа не в том,что он плох, а в том ,что он неосуществим. И любые слова и действия с апелляцией к нему, это просто утрата связи с реальностью.
        P.S Если же Вы хотите оценить реальные перспективы ,то просто посмотрите последнее заседание СБ ООН ( созванное российской же стороной).Только не выжимки российской прессы из него,а полное заседание. Благо официальный сайт ООН у нас пока еще не заблокировали.
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          0
          Сегодня, 01:34
          Проблема с Духом Анкориджа не в том,что он плох, а в том ,что он неосуществим.

          Да, шансы на сколько-нибудь долгосрочное успешное сотрудничество с США близки к нулю, но при данной общественно-политической системе в России и победа невозможна. Но войну-то тормозить надо, пока Трампа не сменил Рубио? Наверняка Лавров не дyрак, всё понимает. Вот и аппелирует к Анкориджу. Ну не ругаться же ему с Рубио, возможным будущим президентом США? А так он вроде проявил уважение: позвонил, объяснил что и как.
  7. axren1 Звание
    axren1
    0
    Вчера, 21:45
    Деби ,вы еще куда и когда скажите бить будете ...
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +7
    Вчера, 21:46
    Анкоридж - это становится ругательным словом.
    Помню раньше, когда Ургант был патриотом не сильно испуганным, и вел одну вечернюю передачу, там в гостях у него был актер Устюгов. Когда Ургант услышал, что он родом из Экибастуза, то был "изумлен".
    -Так Экибастуз - это не ругательство, а город такой есть?
    Вот скоро для многих будет удивительно, что Анкоридж - это город на Аляске, а не "гребаный Экибастуз" из "Антикиллера".
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    +7
    Вчера, 21:50
    Сергей Лавров заявил Марко Рубио следующее:
    Вооружённые силы РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Это решение принято по прямому поручению президента Владимира Путина.

    Наш МИД теперь перед США отчитывается, что будут, а что не будут делать наши ВС? Осталось время и место ударов согласовать. Что за война?
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +2
      Вчера, 23:24
      Цитата: bambr731
      Осталось время и место ударов согласовать.

      На самом деле не такая уж и плохая идея:
      Объявляем 200 целей (стационарных, инфраструктурных) и время удара с 8ч до 18ч. , с просьбой к населению не приближаться к ним ближе чем на 500 метров. Наносим удар по 20-ти целям. И так ежедневно. Таким образом, нормальная жизнь в городе будет парализована, особенно, если в список войдут мосты и вокзалы.
      Военные цели, разумеется, афишировать нельзя. Только объекты двойного назначения.
  10. kapitan92 Звание
    kapitan92
    +6
    Вчера, 21:51
    Министр иностранных дел России в ходе телефонного разговора с госсекретарём США проинформировал того о намерениях ВС РФ
    :
    laughing
    Во как! Доложился. Вероятно Герасимов карты ЛБС готовится передать амеровским "партнерам".
    В Москве рассчитывают, что Вашингтон должным образом оценит серьёзность заявленной позиции.

    Конечно. Хозяин оценит .
    Не удивлюсь, если "шахматист" уже "донне" позвонил и рассказал о последней "капле".
    Это уже и позором назвать нельзя! За державу обидно.
  11. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    0
    Вчера, 21:56
    На 5 год войны. А куда в Киеве до этого били? По гаражным кооперативам? А между тем в Калининграде объявлена беспилотная опасность.
    26 лет Путина, итоги.
  12. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +7
    Вчера, 21:57
    Что там били ,куда попали большой вопрос. Лавров издевается что ли? Какого хрена прямого участника военного конфликта сша называть партнёрами и я совершенно не понимаю какого лешего их уведомлять о своих выводах- намерениях? Лавров со своим ведомством ,которое всё профукало, уже набило оскомину. Уже давно пора ставить другого!!! Такого,который вот таким вот "партнерам" хреновым будет отвечать просто! Весело слать куда по дальше и посылать в длительное эротическое путешествие. Уже остахренели все эти их озабоченности по каждому поводу.
    1. faterdom Звание
      faterdom
      +6
      Вчера, 22:02
      Надеюсь, на дипломатическом языке это и было о том, что "дух Анкориджа" окончен. Думаю других уместных поводов звонить Рубио у нас не могло быть.
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +1
        Вчера, 23:00
        Цитата: faterdom
        что "дух Анкориджа" окончен

        Откуда такой вывод? По-моему, слова Лаврова говорят как раз о том, что решение российского руководства не противоречит Великому Духу.
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      -1
      Вчера, 23:06
      Анюта Славная, У России ограниченный суверинетет. Это вам не СССР, а Лавров не Громыко (по прозвищу "мистер НЕТ!").
      Уже давно пора ставить другого!!!

      Согласен. Небензю тоже хорошо бы заменить. Да и шоуменшу Захарову. Остальных я просто не знаю.
  13. nikvp Звание
    nikvp
    +3
    Вчера, 22:06
    Смелое заявление. И оно даже радует. Остается пояснить, а четыре года чего ждали?
  14. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    Вчера, 22:14
    Вооружённые силы РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам

    Не прошло и пяти лет...
  15. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Вчера, 22:18
    Не говори. Делай. А Верховный хоть в курсе? Он Рубио ставит перед фактом, или одобрение выпрашивает? Вот непонятно.
  16. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Вчера, 22:19
    Совсем недавно котлетница приезжала в Киев. А что, там ещё существует вокзал и работает ЖД? Тогда зачем этот феерверк в Киеве был?
  17. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Вчера, 22:34
    Отчитался хозяину)) добро получил?
  18. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Вчера, 22:42
    Это решение принято по прямому поручению президента Владимира Путина

    Генштаб сам сообразить не мог что ли?
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Вчера, 22:57
      Ну, если САМ МУДРЕЙШИЙ только сейчас сообразил, то что вы хотите от Герасимова?
  19. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +2
    Вчера, 22:48
    Странно, что он ещё не извинился. Читать тошно.
  20. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +2
    Вчера, 22:55
    С нетерпением жду по 2 тыс. Гераней и 100 ракет в одном залпе, хотя бы 1-2 раза в неделю.
    Что мешало российскому руководству систематически бить раньше - непонятно. Одна из загадок СВО (помимо мостов и прочего) - это вот уже 2 года как ограниченность ударов 500 Геранями и десятком ракет в залпе, в то время как мощность ударов противника непрерывно росла всё это время.
    Ждем!
  21. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Вчера, 23:15
    Уже с трудом верится в такие заявления...Это как в той сказке с пастушком - 'Волки, волки!". Руководство исчерпало лимит доверия граждан!
  22. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Вчера, 23:18
    А Рубио такой «о неееет что вы делаете неееее надоооо!!! Что? Да шучу я, пофигу мне».
    Клоуны просто ))) ежа голой жопой напугать собрались
  23. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Вчера, 23:33
    Киев ударил по общежитию ночью чтоб убить больше девочек. А почему мы бъём по Киеву ночью? Надо бить по базам управлениям и вокзалам днём, чтоб уничтожить как можно больше чубатой пакости!
  24. tabex Звание
    tabex
    +2
    Вчера, 23:37
    И бить будем в ночное время, в выходные дни , чтобы никто не пострадал,
  25. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -2
    Вчера, 23:47
    Много загадок с этим Старобельском

    Кто конкретно отдавал приказ ?

    Зачем вообще они ударили по этому колледжу ?

    Если на Украине действительно такие садисты в командовании то это в первую очередь проблемы самой Украины и это показатель распада

    Что же касается заявлений Лаврова, то к нему надо относится серьёзно

    Очевидно Лавров имеет ввиду что бить будут конкретно по Киеву и конкретно по так называемым центрам принятия решений, о чем он и намекает Рубио. То есть не исключено что Банковая превратится в руины и охотится будут за головой самого фюрера

    Лавров бы не делал таих заявлений ,если бы РФ не накопила соответствующих средств поражения и не была бы готова воплотить свои планы без опасений получить такой ущерб в ответном ударе.

    Как бы дела не складывались, последствия от дальнобойных удары РФ пока существенно превосходят такие же удары Украины ,а ПВО Киева не идет ни в какое сравнение с ПВО Москвы
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 00:55
      Цитата: Сергей Митинский
      Много загадок с этим Старобельском

      Кто конкретно отдавал приказ ?

      Зачем вообще они ударили по этому колледжу ?
      На тяжёлых веществах сидишь?
  26. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 00:12
    Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил собеседнику о договорённостях по украинскому конфликту, которые были достигнуты на высшем уровне в Анкоридже.

    Да и не собирался, и не собирается Дони выполнять "договорняк Анкориджа".
    Ну нельзя же быть такими наивными...
  27. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 01:20

    Министр иностранных дел России в ходе телефонного разговора с госсекретарём США проинформировал того о намерениях ВС РФ перейти к систематическому нанесению ударов по военной инфраструктуре Киева.
    Неужели дождались?!!!
    мы на них уже собаку съели, если повар нам не врёт. В.Высоцкий
  28. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 01:53
    Цитата: Теренин
    Единственная основа «украинства» - это нежелание быть русскими. Это стремление встроиться в западную цивилизацию хоть тушкой, хоть чучелом, хоть мойщиком туалетов, хоть наемником, стреляющим в русских.

    Нет. Вы сильно ошибаетесь.
    Там народ получился, скажем так, своеобразный. Они живут на МЕЖЕ, это окраина одновременно и России, и Европы. Плюс еще и султан рядом.
    Веками приспособились и вашим, и нашим, биологическая такая форма выживания. Прибиваются и служат тем, кто на сей момент сильнее, и не стОит окраинцев за это называть всяко разно, предателями и прочее.
    Вы что думаете, они мечтают в Европе сортиры мыть? Ха, да нет же, конечно. Они считают себя умнее и нас, и евросов, да и амеров. Поиметь со всех для себя, притащить в свою хату что дали и похохатывать над всеми. Сбегали в Россию на заработки, вернулись к себе, рассказывать под горилку какие мы простаки . Ржут над зажравшимися европейцами, которые им как беженцам без меры всё давали.
    Заплатили им хорошо западные разбойники, так окраинцы и убивать нас двинули. Идеология люто ненавидящих нас бандеровцев это там для самых пассионарных.
    А истинная, глубинная сущность окраинцев - сообразить кто сейчас сильнее, поиметь на этом для себя и назад, в свою хату.
    Повторяю - у них такая сложилась форма выживания, в народе , живущим между тремя великими цивилизациями.
    У них очень какое-то архаичное, древнее понимание Силы, лояльными они будут только к сильному.
    Так было, есть и будет веками, пора бы понять.
    Туда ни в коем случае нельзя допускать бритишей. Рептилоиды абсолютно беспощадны по отношению к любым туземцам, а туземцы для бритишей это все кто вне Острова. Островитяне наметились сделать из окраинцев живой боевой таран и для нас, и для Европы, ну и султана не забудут.
    Попроще надо на мир смотреть, хотя тогда что-то совсем страшно становится))), от понимания.
  29. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 02:10
    Послушайте, я звоню вам по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы занимались вопросом его сестры.
    Мы сделаем все возможное, чтобы исключить ее из списка.
    Спасибо большое, ему [Усманову] будет очень приятно!
    Занавес...