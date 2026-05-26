Ночные удары были нанесены по Одессе, Сумам, ударов по Киеву не последовало

Российские войска вечером 25 и ночью 26 мая атаковали объекты в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму. Известно о применении ОТРК «Искандер-М» по объектам в Одессе. Ставленники киевского режима заявили о «повреждении инфраструктурного объекта».

По некоторым данным, одной из целей удара по району Одессы стала инфраструктура аэродрома Школьный.



Для поражения целей в Харьковской и Полтавской областях использовали беспилотные летательные аппарата. Несколько дронов атаковали энергообъект в районе станции Шебелинка, что между Харьковом и Балаклеей. Появляются сведения о том, что, вероятно, речь идёт о тяговой подстанции 110 кВ. В результате удара возникли голубоватые всполохи, затем разгорелся пожар.

В Сумской области поражены объекты противника в районе городов Ромны и Шостка. В самих Сумах так же были прилёты, на значительной территории областного центра пропало электричество.

Напомним, что накануне МИД России весь день предупреждал о переходе ВС РФ к системным ударам по военным и административным объектам в Киеве. Однако в ночь на вторник (вторая ночь подряд после массированного удара) таких атак не последовало.
16 комментариев
  1. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +6
    Сегодня, 06:07
    "Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине.
    "Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам", — рассказали в российском МИД."

    Предупреждаем заренее, а то вдруг кого заденем. fool
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 06:13
      А может все же "разрешение запрашивали" на удары "по центрам принятия решений на Украине"?
      Разрешение "не получили", соответственно нет ударов "по центрам принятия решений"...
    2. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      +3
      Сегодня, 06:27
      "Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине."

      А разрешение надо было обязательно спрашивать? Ну и как, разрешили? Или это предупреждение, чтобы дать время эвакуироваться, а самим нанести удар в холостую? Может сразу уже список дать с планом по ударам на неделю. Чтобы никто не пострадал...
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Kotofeich
      Предупреждаем заренее, а то вдруг кого заденем

      Если бы американцы предупредили заранее, то Хаменеи, наверняка, остался бы жив.
  2. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 06:07
    Однако в ночь на вторник (вторая ночь подряд после массированного удара) таких атак не последовало.

    Все силы в предупреждение ушли?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 06:12
      С такими соплежуями нам войну ни когда не выиграть...
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:34
        а ее и не собираются выигрывать, просто объявят победа и все
    2. Руслан М Звание
      Руслан М
      0
      Сегодня, 06:42
      Судя по всему им запретили. Так что ударят попозже и не туда. Для того и спрашивают разрешения постоянно. Чтоб ненароком чего не того. А то ведь санкции могут быть не на страну, а личными.
  3. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 06:08
    Обещать - не значит жениться. Может повода не было, по мнению отцов-командиров. Пойди ты уследи за стратегической мыслью кремлёвских, темный лес.
  4. тлауикол Звание
    тлауикол
    +7
    Сегодня, 06:25
    Распылять удары тонким слоем глупо. Пятый год пылью кидаемся. А вот загасили бы инфраструктуру жирующего Киева за полгода, например... Миллионы сытых киевлян сами бы зелю повесили за воду тепло и интернет.
    Концентрировать надо удар. И добивать
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 06:30
      Цитата: тлауикол
      Распылять удары тонким слоем глупо. Пятый год пылью кидаемся. А вот загасили бы инфраструктуру жирующего Киева за полгода, например... Миллионы сытых киевлян сами бы зелю повесили за воду тепло и интернет.
      Концентрировать надо удар. И добивать

      Кремлевским жаль своих людей, увы.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -8
    Сегодня, 06:54
    Опять в комментах ципсота раскукарекалась.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:27
    Цитата: Hoc vince
    А разрешение надо было обязательно спрашивать?
    Обязательно! А то вдруг они опять запретят нам продавать нефть и газ wink
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 07:44
    Ночные удары были нанесены по Одессе, Сумам, ударов по Киеву не последовало


    Всё правильно сделано. После крайнего массированного удара и заявления нашего МИДа какие действия предпримет Киев? Правильно, он стянет всё возможное для защиты, порой оголяя целые направления.
    Сегодня ночью ПВО Одессы даже не пыталось отбиваться, пропустив всё возможное.
  8. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 08:16
    Хорошо бьют.Аккуратно.И овцы сыты и волки целы feel
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 08:44
      Пишут, что в России число долларовых миллиардеров за время проведения увеличилось. А как с этим делом на Украине?