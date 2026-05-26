Ночные удары были нанесены по Одессе, Сумам, ударов по Киеву не последовало
Российские войска вечером 25 и ночью 26 мая атаковали объекты в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму. Известно о применении ОТРК «Искандер-М» по объектам в Одессе. Ставленники киевского режима заявили о «повреждении инфраструктурного объекта».
По некоторым данным, одной из целей удара по району Одессы стала инфраструктура аэродрома Школьный.
Для поражения целей в Харьковской и Полтавской областях использовали беспилотные летательные аппарата. Несколько дронов атаковали энергообъект в районе станции Шебелинка, что между Харьковом и Балаклеей. Появляются сведения о том, что, вероятно, речь идёт о тяговой подстанции 110 кВ. В результате удара возникли голубоватые всполохи, затем разгорелся пожар.
В Сумской области поражены объекты противника в районе городов Ромны и Шостка. В самих Сумах так же были прилёты, на значительной территории областного центра пропало электричество.
Напомним, что накануне МИД России весь день предупреждал о переходе ВС РФ к системным ударам по военным и административным объектам в Киеве. Однако в ночь на вторник (вторая ночь подряд после массированного удара) таких атак не последовало.
