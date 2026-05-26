Иран готов передать свой обогащенный уран, но только Китаю

Иран объявил о готовности приостановить свою ядерную программу и вывезти обогащенный уран со своей территории, но только в том случае, если он будет передан Китаю. Об этом накануне сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

По версии телеканала, ссылающегося на высокопоставленные источники, Иран намерен получить некоторые гарантии у Китая, прежде чем продолжить переговоры с США. В первую очередь это касается иранской ядерной программы, которую американцы хотят закрыть в любом случае, потому что Трамп уже всему миру растрезвонил, как он лишил Тегеран «ядерной бомбы».



Американцы требуют передать весь обогащенный уран им, но Иран этого делать не хочет, потому что понимает, что это уже с концами. Тегеран предложил передать уран Москве, тем более что Россия на это согласилась, но Вашингтон выступил категорически против. Теперь иранцы пробуют вариант с Китаем. Пройдет он или нет, узнаем в ближайшее время.

Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Тегеран выдвигает условием отправку высокообогащенного урана в Китай.

Между тем власти исламской республики заявили, что вопрос ядерной программы Ирана сейчас на повестке дня не стоит, его вынесли за скобки обсуждаемого меморандума «о взаимопонимании». Сейчас идут торги, каждая из сторон пытается убедить другую в необходимости принять свои условия. Посредником выступает Пакистан.
  1. Андрей Николаев_4 Звание
    Сегодня, 06:22
    Не предлагал Иран России свой уран,это мы из шкуры лезем со своими услугами ,изображая геополитического игрока,да только наши предложения никому неинтересны:Иран вежливо поблагодарил и все.Пишут,что Иран по прежнему против передачи урана третьей стране (а если и передаст,то уж точно не России,из нас так себе союзник).
  2. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 06:23
    Пошли торги,а торговаться с амерами занятие бесполезное а местами опасное.
    1. SAG Звание
      Сегодня, 07:34
      Пошли торги

      Иран объявил о готовности приостановить свою ядерную программу и вывезти обогащенный уран со своей территории,

      Мне интересно, а где вся непримиримая аудитория ВО, которая так восхищалась Ираном?!! Учиться у них настоятельно указывали, старшего мудрого и сверхсильного брата в нём видели, который весь флот сша обещал потопить.
      И пол года не продержались готовы свой уран вывезти из страны, считайте свернуть ядерную программу! Зрада опять? Пустая бровада опять под улюлюканье очарованых брехологией!!!?
      1. SAG Звание
        Сегодня, 09:06
        Будем демонстрировать своё фи тыкая минусы, потому что опровергнуть нечем. Дети малые , обиженные.
        Представляю какие тонны помоев вылилось бы из всех щелей, если бы Россия пошла на 1/10 таких уступок, что бы сво завершить!
    2. Аркадий007 Звание
      Сегодня, 08:10
      Китай это просто как вариант пробы. 100% вариантов гарантии сохранности по факту нет.
      Никому Иран свой уран отдавать не будет, есть вариант с Пакистаном, но там суниты.
      1. BrTurin Звание
        Сегодня, 08:40
        Цитата: Аркадий007
        Никому Иран свой уран отдавать не будет, есть вариант с Пакистаном, но там суниты.

        Иран ни кому не отдаст и на этом точка, это стало делом принципа и отношения с Россией и Китаем тут.... Пакистан - передать и испортить отношения с Индией, а оно нужно , один из крупнейших покупателей нефти, был проект подводного газопровода в Индию.... Китаю - попадалась аналитика, что "мудрая" обезьяна решала залезть на дерево и дождаться пока Трамп сам начудит в штатах - у низ отжали панамский канал, куда они вложили миллиарды - была реакция? к них отжали венесуэльские активы - была реакция? официально Китай оказывает помощь Ирану сейчас - или официально занимает позицию - осуждаем но не вмешиваемся?...
  3. Михаил-Иванов Звание
    Сегодня, 06:23
    Интересно, кто это придумал Трамп?
    По ходу Рыжего дурака конкретно водят за нос... Иран свой уран никому не отдаст! Они его не для того обогащали.
  4. u4gr8Kk6p8 Звание
    Сегодня, 06:58
    Россия щедрая душа.

    Соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащённый уран — низкообогащённый уран) — межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки, заключённое в Вашингтоне 18 февраля 1993 года, предусматривающее необратимую переработку не менее 500 тонн российского оружейного (высокообогащённого) урана (эквивалентных примерно 20 тысячам ядерных боезарядов) в низкообогащённый уран — топливо для атомных электростанций США. Для обеспечения межправительственного соглашения позднее был заключён Контракт ВОУ-НОУ между российской и американской компаниями по обогащению урана.

    Является одним из наиболее значимых проектов в области разоружения и укрепления стратегической стабильности, известным как Программа «Мегатонны в мегаватты» (англ. Megatons to Megawatts Program). Соглашение было рассчитано на 20 лет и закончило действовать в 2013 году. Всего в рамках программы из России в США было вывезено 14 446 тонн низкообогащённого урана (НОУ).

    Распоряжением Правительства Российской Федерации № 518-р от 02 марта 2021 действие Соглашения ВОУ-НОУ прекращено
    1. свой1970 Звание
      Сегодня, 08:37
      Цитата: u4gr8Kk6p8
      Россия щедрая душа.
      Соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащённый уран — низкообогащённый уран) —

      Которое позволило развалить всю ядерную промышленность США, в том числе не было построено хранилище для хранения отходов - на которое в США с АЭС собирали деньги 40 belay лет.
  5. Schneeberg Звание
    Сегодня, 07:25
    Цитата: Андрей Николаев_4
    если и передаст,то уж точно не России,из нас так себе союзник
    Они хорошо помнят вековые русско-пеосидспип отношения laughing