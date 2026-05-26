CENTCOM: США нанесли новые удары по югу Ирана, исключительно для самообороны
Вооружённые силы США возобновили нанесение ударов по объектам в Иране. Об этом официально заявило Центральное командование (CENTCOM).
Согласно заявлению пресс-секретаря CENTCOM капитана Тима Хокинса, удары были нанесены в районе Бандар-Аббаса «в порядке самообороны». Это теперь у американской стороны так называется...
Целями стали пусковые установки ракет и иранские катера, на которых бойцы КСИР якобы пытались устанавливать мины в акватории Ормузского пролива.
Хокинс:
Вооружённые силы США нанесли удары по южному Ирану сегодня, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил. Мы продолжаем оборонять наши войска, проявляя сдержанность в условиях действующего режима прекращения огня.
Как вообще стыкуются понятия «режим прекращения огня» и «нанесение ударов», пресс-офицер CENTCOM пояснять, конечно, не стал. Самооборона же... За тысячи километров от границ самих США. Понимать надо.
Текущие действия, как утверждает американское командование, носят ограниченный характер.
В Тегеране пока не поступало официальных комментариев по поводу инцидента. Однако иранские государственные СМИ традиционно называют подобные удары «актами агрессии» и обещают жёсткий ответ.
Командующий Центральным штабом генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что страна развернёт новые современные системы обороны в случае новой агрессии США и Израиля против Ирана.
