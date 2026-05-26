CENTCOM: США нанесли новые удары по югу Ирана, исключительно для самообороны

3 393 17
CENTCOM: США нанесли новые удары по югу Ирана, исключительно для самообороны

Вооружённые силы США возобновили нанесение ударов по объектам в Иране. Об этом официально заявило Центральное командование (CENTCOM).

Согласно заявлению пресс-секретаря CENTCOM капитана Тима Хокинса, удары были нанесены в районе Бандар-Аббаса «в порядке самообороны». Это теперь у американской стороны так называется...



Целями стали пусковые установки ракет и иранские катера, на которых бойцы КСИР якобы пытались устанавливать мины в акватории Ормузского пролива.

Хокинс:

Вооружённые силы США нанесли удары по южному Ирану сегодня, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил. Мы продолжаем оборонять наши войска, проявляя сдержанность в условиях действующего режима прекращения огня.

Как вообще стыкуются понятия «режим прекращения огня» и «нанесение ударов», пресс-офицер CENTCOM пояснять, конечно, не стал. Самооборона же... За тысячи километров от границ самих США. Понимать надо.

Текущие действия, как утверждает американское командование, носят ограниченный характер.

В Тегеране пока не поступало официальных комментариев по поводу инцидента. Однако иранские государственные СМИ традиционно называют подобные удары «актами агрессии» и обещают жёсткий ответ.

Командующий Центральным штабом генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что страна развернёт новые современные системы обороны в случае новой агрессии США и Израиля против Ирана.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 06:16
    Интересно, из нашего руководства, американцы хоть кого нибудь предупредили о нанесении ударов по югу Ирана или узнали из новостей?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +1
      Сегодня, 06:23
      Это не баллистика же, зачем?
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 06:38
        Так, а кто соблюдает договоры, если из них все уже вышли...? Или это такая наша приверженность...если не сказать больше, обязанность.
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 06:39
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Это не баллистика же, зачем?

        Разве системные удары по Киеву, о которых предупреждал Лавров американца Рубио, исключительно только баллистика? Зачем он это сделал?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:00
      marchcat
      Сегодня, 06:16
      Но

      hi Верить матрасам - гиблое занятие.
      Они никогда не выполняют взятые обязательства.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:07
        Почему же, выполняют. Пока и если им выгодно
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 07:41
          роман66
          Сегодня, 07:07

          hi Ничтоже сумняшеся, когда сильно припекает наглосаксы готовы поступиться своими принципами, к примеру, убирая заградительные пошлины против чинарей по редкозёмам, ослабляя санкции против российской нефти, когда это бьёт по ценам на бензин и яйца внутри матрасников.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:21
    ❝ Вооружённые силы США нанесли удары по южному Ирану сегодня, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил. Мы продолжаем оборонять наши войска, проявляя сдержанность в условиях действующего режима прекращения огня ❞ —

    — Вооружённые силы США специально передислоцировались поближе к югу Ирана, чтобы удобнее было их оборонять, проявляя сдержанность в условиях действующего режима прекращения огня, нанося удары ...
    (Обороняться от агрессивного Ирана на своей территории Соединённым Штатам значительно труднее)
  3. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    +1
    Сегодня, 06:24
    CENTCOM: США нанесли новые удары по югу Ирана, исключительно для самообороны
    smile

    ну до чего же метким на этой новости выглядит СТЭМ, команды "Синергия" (в первой 1/4 финала КВН Высшей лиги), в миниатюре про красную шапочку ...
    ...
    _ "...Какая она хитрая ? Она объявила о перемирии стягивая авианосцы с берегам персидского залива ? Она всего лишь - девочка !!!" lol lol
    good
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:31
    А чего удивляться ,в нынешние времена переговоры ведуться только с позиции силы .
  5. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -2
    Сегодня, 06:31
    Я так думаю, Рыжий дурень сейчас окончательно поссорится с арабами и ЕС...
    Зато нам очень хорошо, нефть по двести баксов за бочку!)))
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Михаил-Иванов
      Зато нам очень хорошо, нефть по двести баксов за бочку!

      А почем тогда у нас бензин будет?
    2. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 07:28
      только те же индийцы пишут ищут сейчас излишки нефти для покупки в Африке и Латинской Америке, а не с нами разговаривают
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:12
      Это наверное не вам хорошо, а Сечину?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:06
    И это все на фоне демагогии Трампа о скорейшем заключении мира!
  7. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 07:24
    с Трампом смысла договариваться нет, если его шлёпнут или будет импичмент, Вэнс вроде выглядит по адекватнее, хотя его сейчас оттёрли конкретно от участия в принятии решений, но с Трампом нет смысла договариваться
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:34
    Чем ближе заключение с Ираном сделки ,тем быстрее США нанесут удар по Ирану.