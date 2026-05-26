После новых ударов США Иран призвал готовиться к нефти по 200 долларов

После новых ударов США по югу Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) и вооружённые силы страны заявили, что продолжение американских военных авантюр полностью исключает возможность любого соглашения.

Как уже сообщало «Военное обозрение», в ночь на вторник американские войска нанесли удары по катерам и ракетным установкам в районе порта Бандар-Аббас, назвав это «оборонительными действиями». В Иране это восприняли как прямую агрессию и нарушение объявленного ранее перемирия.

Пресс-служба иранских вооружённых сил:

Продолжение подобных провокаций означает, что ни о каком соглашении не может быть и речи. Мы призываем всех готовиться к цене нефти в $200 за баррель.

Многие эксперты отмечают странность американской трактовки: называть «самообороной» блокаду портов и удары по территории страны, расположенной за тысячи километров от границ США. Действия Вашингтона в Ормузском проливе фактически направлены на контроль ключевого нефтяного маршрута под предлогом защиты своих сил.

Ситуация в регионе резко обострилась. Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к полному закрытию Ормузского пролива и взрывному росту цен на энергоносители по всему миру уже в ближайшие дни. Пока нефть марки Brent в цене с начала суток прибавила незначительно - менее 2% и торгуется примерно по 98 долларов за баррель.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +9
    Сегодня, 06:25
    Так она уже 150, если это товар а не фьючерс!
    Не, ну матрасы упрямые кретины. По носу выхватили, решили и по зубам получить...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:14
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 06:25

      hi Весь цымес в том, что все решения по БВ принимают сионистско-иудейский клан, лоббирующий интересы иврэйских по цц ев биби.
      Внутри самого исраэля идёт борьба за власть с предстоящими выборами в парламент, но при любом раскладе хвост сионистов исраэля будет вилять собакой из Фашингтона.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 06:27
    Амеры в своём репертуаре,ничего нового или оригинального эта "труппа" уже не покажет.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 06:36
      Ну почему же, "апофеоз" с улепётыванием с Ближнего востока под общий свист... good
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 06:39
        marchcat hi , так было уже,и во Вьетнаме и в Афганистане.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +1
          Сегодня, 06:41
          Ну придётся подождать, позорного бегства. yes
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 06:45
          Так и в Иране уже было!)))
    2. NICK111 Звание
      NICK111
      +3
      Сегодня, 07:20
      Всем остальным, кто в "танке", очередной урок. Договариваться с этой труппой гастролеров контрпродуктивно и опасно. Ещё одно свидетельство, что до мира в этом регионе очень далеко. Эта труппа гопников в качестве аргументов признает только Кольт, а не разные там "бумажки".
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 06:34
    Если бы от этого у нас цена за литр бенза упала рублей на 20, вот была бы отличная новость, а так... вообще пофик
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:41
      Вадим С hi ,ага как же,у нас другая схема образования цен,нефть дорожает бензин тоже ну а как же мировая тенденция,нефть дешевеет бензин дорожает ну а что вы хотите производителю надо компенсировать потери. Ну или ещё что придумают
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 06:50
    На Лохматого наехала сионистская группировка , которая его в кресло президента посадила , вот и результат.
  5. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +1
    Сегодня, 07:14
    Цитата: marchcat
    Ну придётся подождать, позорного бегства. yes

    А так хорошо всё с Мадуро начиналось. Сейчас на Кубу полезут, - там такой ответки точно не будет.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:18
    Цитата: Лена Петрова
    Сейчас на Кубу полезут, - там такой ответки точно не будет
    Им бы с Ираном разобраться и вылезти из этой жижи более, менее сухими, куда по милости Израиля они вляпались wink
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +7
    Сегодня, 07:21
    Вот снова реальный пример как вести переговоры с американцами и к чему это приводит.
  8. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 08:24
    Ругаться не могу ,уже желтая карточка есть , хотел сказать фразой Лаврова - (Д...Б.....)
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:33
    Надо не на Трампа смотреть ,а за руками Нетаньяху. Трамп это всего лишь исполнитель желаний не большой группы евреев Израиля. Не даром подруга Эпштейна была дочерью начальника разведки Израиля.
    И кто тут кем управляет ?
    1. BOCTOK 77 Звание
      BOCTOK 77
      0
      Сегодня, 09:06
      80% финансовых активов в США принадлежат евреям. США -это дача Израиля. Не знали ?
  10. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 08:45
    Посмотрим. Все начинается, как всегда, с малого.. Может быть любая развязка событий.