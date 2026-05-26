После новых ударов США Иран призвал готовиться к нефти по 200 долларов
После новых ударов США по югу Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) и вооружённые силы страны заявили, что продолжение американских военных авантюр полностью исключает возможность любого соглашения.
Как уже сообщало «Военное обозрение», в ночь на вторник американские войска нанесли удары по катерам и ракетным установкам в районе порта Бандар-Аббас, назвав это «оборонительными действиями». В Иране это восприняли как прямую агрессию и нарушение объявленного ранее перемирия.
Пресс-служба иранских вооружённых сил:
Продолжение подобных провокаций означает, что ни о каком соглашении не может быть и речи. Мы призываем всех готовиться к цене нефти в $200 за баррель.
Многие эксперты отмечают странность американской трактовки: называть «самообороной» блокаду портов и удары по территории страны, расположенной за тысячи километров от границ США. Действия Вашингтона в Ормузском проливе фактически направлены на контроль ключевого нефтяного маршрута под предлогом защиты своих сил.
Ситуация в регионе резко обострилась. Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к полному закрытию Ормузского пролива и взрывному росту цен на энергоносители по всему миру уже в ближайшие дни. Пока нефть марки Brent в цене с начала суток прибавила незначительно - менее 2% и торгуется примерно по 98 долларов за баррель.
