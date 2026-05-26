Новый БПЛА «Фортис» поможет забросить FPV-дроны в тыл противника

Концерн «Калашников» представил очередную новинку — БПЛА-носитель FPV-дронов. Новый беспилотник, получивший название «Фортис», способен доставить несколько дронов на значительное расстояние и управлять ими для нанесения ударов.

Специалисты «Калашникова» разработали носитель дронов. Согласно представленной информации, данный БПЛА «Фортис» имеет вертикальный взлет и способен доставить на дальность до 100 км полезную нагрузку до 18 кг. При этом он также выступает в качестве ретранслятора, значительно увеличивая дальность применения FPV-дронов. Находиться в воздухе «Фортис» способен до 8 часов.



«Фортис» отличается устойчивостью связи на удалении до 100 км и способностью доставлять грузы массой до 18 кг. Он в состоянии находиться в воздухе до восьми часов, одновременно осуществлять воздушный мониторинг, распознавание неподвижных и подвижных наземных и надводных объектов, а также выполнять работы по аэрологистике.

На данный момент концерн предлагает заказчикам на выбор три модели серии «Фортис»: «Фортис-30», «Фортис-50» и «Фортис-100». Самая младшая модель линейки способна нести до 5 кг груза на скорости 90 км/час и на высоте до 2,5 тысяч метров. Средняя модель поднимает до 7 кг на высоту до 3 тысяч метров и имеет скорость до 100 км/час. Ну и старшая модель линейки несет груз до 18 кг на высоте до 3 тысяч метров со скоростью 110 км/час. Цифры в названии обозначают дальность применения.

О появлении таких БПЛА в зоне СВО пока не сообщалось, хотя возможно, что они там уже есть.
  Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов
    +5
    Сегодня, 06:39
    Беспилотные технологии шагают вперёд семимильными шагами...
    Скоро выражение война машин станет абсолютной реальностью...
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:43
      Михаил -Иванов hi ,это да, особенно воздух,земля и вода такими темпами похвастаться не могут
    yuriy55
      yuriy55
      -2
      Сегодня, 07:25
      Лишь бы при этом в стране не сокращалась численность государствообразующей нации... yes
    Nikolaevich I
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 07:55
      Да ?? А товарисчи военные чё...в сторонке курить будут ? belay
  Ирек
    Ирек
    +2
    Сегодня, 06:48
    Значит будем утилизировать бандэрлогов ещё быстрее.
    sergey4791
      sergey4791
      +2
      Сегодня, 07:13
      К большому сожалению, подобные технологии работают и против нас