Новый БПЛА «Фортис» поможет забросить FPV-дроны в тыл противника
Концерн «Калашников» представил очередную новинку — БПЛА-носитель FPV-дронов. Новый беспилотник, получивший название «Фортис», способен доставить несколько дронов на значительное расстояние и управлять ими для нанесения ударов.
Специалисты «Калашникова» разработали носитель дронов. Согласно представленной информации, данный БПЛА «Фортис» имеет вертикальный взлет и способен доставить на дальность до 100 км полезную нагрузку до 18 кг. При этом он также выступает в качестве ретранслятора, значительно увеличивая дальность применения FPV-дронов. Находиться в воздухе «Фортис» способен до 8 часов.
«Фортис» отличается устойчивостью связи на удалении до 100 км и способностью доставлять грузы массой до 18 кг. Он в состоянии находиться в воздухе до восьми часов, одновременно осуществлять воздушный мониторинг, распознавание неподвижных и подвижных наземных и надводных объектов, а также выполнять работы по аэрологистике.
На данный момент концерн предлагает заказчикам на выбор три модели серии «Фортис»: «Фортис-30», «Фортис-50» и «Фортис-100». Самая младшая модель линейки способна нести до 5 кг груза на скорости 90 км/час и на высоте до 2,5 тысяч метров. Средняя модель поднимает до 7 кг на высоту до 3 тысяч метров и имеет скорость до 100 км/час. Ну и старшая модель линейки несет груз до 18 кг на высоте до 3 тысяч метров со скоростью 110 км/час. Цифры в названии обозначают дальность применения.
О появлении таких БПЛА в зоне СВО пока не сообщалось, хотя возможно, что они там уже есть.
