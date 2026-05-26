Припекло: делегация Японии забыла про санкции и прилетела в Москву на переговоры

Делегация министерства экономики, торговли и промышленности Японии в координации с японским МИД прибыла в Россию с рабочим визитом. Японская сторона подтверждает прибытие в Москву. И это первый такой визит за последние несколько лет.В составе делегации - главы профильных департаментов, включая департамент торговой политики и департамент по контактам с Европой. Также в делегацию входят представители крупного японского бизнеса, включая руководство компании Mitsui, занимающейся инвестированием в проекты сферы энергетики.Примечательно, что Токио старается сохранить лицо перед западными партнёрами. Официальный представитель кабмина Минору Кихара настаивает, что поездка направлена исключительно на «защиту активов японских фирм». Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя подготовку к визиту, заявил, что Токио важно «надлежащим образом управлять двусторонними отношениями», при этом страна продолжит антироссийский санкционный курс. Почему-то в предыдущие годы защита активов японских фирм Токио волновала в меньшей степени.На самом деле поездка в Россию обусловлена тяжелой энергетической ситуацией в Японии. На фоне блокады Ормузского пролива и вызванного этим резкого скачка мировых цен на нефть Япония, на 95% зависевшая от ближневосточных поставок, была вынуждена искать альтернативы.В конце апреля текущего года японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil впервые за год импортировала партию нефти с российского проекта «Сахалин-2». Власти Японии и сама Taiyo Oil официально объяснили этот шаг заботой о «социальной ответственности» и диверсификацией поставок, подчеркнув, что санкции формально не распространяются на этот сорт сырья.Таким образом, нынешний визит делегации Японии выглядит как продолжение курса на обход собственных же санкций. Что называется, припекло...

