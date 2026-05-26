Припекло: делегация Японии забыла про санкции и прилетела в Москву на переговоры

Делегация министерства экономики, торговли и промышленности Японии в координации с японским МИД прибыла в Россию с рабочим визитом. Японская сторона подтверждает прибытие в Москву. И это первый такой визит за последние несколько лет.

В составе делегации - главы профильных департаментов, включая департамент торговой политики и департамент по контактам с Европой. Также в делегацию входят представители крупного японского бизнеса, включая руководство компании Mitsui, занимающейся инвестированием в проекты сферы энергетики.



Примечательно, что Токио старается сохранить лицо перед западными партнёрами. Официальный представитель кабмина Минору Кихара настаивает, что поездка направлена исключительно на «защиту активов японских фирм». Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя подготовку к визиту, заявил, что Токио важно «надлежащим образом управлять двусторонними отношениями», при этом страна продолжит антироссийский санкционный курс. Почему-то в предыдущие годы защита активов японских фирм Токио волновала в меньшей степени.

На самом деле поездка в Россию обусловлена тяжелой энергетической ситуацией в Японии. На фоне блокады Ормузского пролива и вызванного этим резкого скачка мировых цен на нефть Япония, на 95% зависевшая от ближневосточных поставок, была вынуждена искать альтернативы.

В конце апреля текущего года японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil впервые за год импортировала партию нефти с российского проекта «Сахалин-2». Власти Японии и сама Taiyo Oil официально объяснили этот шаг заботой о «социальной ответственности» и диверсификацией поставок, подчеркнув, что санкции формально не распространяются на этот сорт сырья.

Таким образом, нынешний визит делегации Японии выглядит как продолжение курса на обход собственных же санкций. Что называется, припекло...
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 06:51
    А куда им деваться? Они живут на камнях, там кроме рыбы ничего нет!)))
    1. SAG Звание
      SAG
      +2
      Сегодня, 07:11
      Вообще япония входит в G7... Не стыдно представителям "золотого" миллиарда во враждебное государство с протянутой рукой ехать?! Мы же вроде как второй сорт для них как и китайцы...
      Эх, а какая красивая цивилизация когда-то была на их месте...
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +14
        Сегодня, 07:30
        Цитата: SAG
        Вообще япония входит в G7... Не стыдно представителям "золотого" миллиарда во враждебное государство с протянутой рукой ехать?! Мы же вроде как второй сорт для них как и китайцы...
        Эх, а какая красивая цивилизация когда-то была на их месте...

        Не стыдно, как и не стыдно России продавать сырье во враждебные страны. Стыд в политике и торговле вообще понятие относительное. От того, что российские СМИ похихикают над Японией, ей ни тепло ни холодно.
        1. SAG Звание
          SAG
          +2
          Сегодня, 07:55
          Вы немного не уловили тонкую разницу. "Стыдно" было мной употреблено не в обычном понимании. Я про то, что они вроде как "высшая расса" Они сад, а мы джунгли в понимании G7. Они на нас экономические санкции накладывают...
          По всем их понятиям, это холопы к хозяевам жизни должны просить ездить.
          А тут всё наоборот. Ни жарко ни холодно говорите?! Это потеря лица.
          1. Panin (michman) Звание
            Panin (michman)
            +1
            Сегодня, 08:10
            Цитата: SAG
            Вы немного не уловили тонкую разницу. "Стыдно" было мной употреблено не в обычном понимании. Я про то, что они вроде как "высшая расса" Они сад, а мы джунгли в понимании G7. Они на нас экономические санкции накладывают...
            По всем их понятиям, это холопы к хозяевам жизни должны просить ездить.
            А тут всё наоборот. Ни жарко ни холодно говорите?! Это потеря лица.

            Потеря лица это стоять на коленях и умолять. Мы не знаем, что они там подписывают, но явно не возобновление торговли в полном объёме. Кроме того, потеря лица актуальна была до вмв и 80х годов. А сейчас в Японии уже другое поколение и никто харакири делать не будет
            1. SAG Звание
              SAG
              -1
              Сегодня, 08:13
              Потеря лица это стоять на коленях и умолять.

              Ссылку на любой авторитетный источник пожалуйста. Подсказка: инстаграм Бузовой - не авторитетный источник.
          2. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 08:32
            Это потеря лица
            - они его потеряли еще в 45 году и до сих пор по факту под оккупацией.....
        2. красноярск Звание
          красноярск
          +4
          Сегодня, 08:25
          Цитата: Panin (michman)
          Не стыдно, как и не стыдно России продавать сырье во враждебные страны.

          Стыдно конечно. Но, Россия не полноправный собственник и нефти и газа.
          Но коль так пошло, и япошки просЮть, то отказывать не надо, но поставить условие - продаем только за рубли. Где взять рубли? Так продайте нам за рубли то-то и то-то. И у вас появятся рубли
          Ах санкции не позволяют? Ну а мы-то здесь при чем?
          Пора всем показать, что палка, она о двух концах. Пора выйти из положения, когда они покупают у нас когда захотят, а мы, только тогда, когда нам разрешат.
      2. 123_123 Звание
        123_123
        +1
        Сегодня, 08:18
        В любом случае позитивно - урсуле по губам провели + диверсификация поставок энергоносителей для россии. Может трубопровод туда кинуть, если джапы вложатся...
      3. Stas157 Звание
        Stas157
        +2
        Сегодня, 08:27
        Цитата: SAG
        Не стыдно представителям "золотого" миллиарда во враждебное государство с протянутой рукой ехать?!

        Ни стыда, ни смирения - просить у нас нефть, не сняв санкций, - это наглость.
    2. Александр 3 Звание
      Александр 3
      -2
      Сегодня, 07:12
      Кроме рыбы и камней у них есть американцы,французы,немцы,велико бриты
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +1
        Сегодня, 08:18
        А что к нам то поехали, ехали к "американцы,французы,немцы,велико бриты" ои бы им и помогали
    3. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Михаил-Иванов
      А куда им деваться? Они живут на камнях, там кроме рыбы ничего нет!)))

      Скорее видать цены растут и троны зашатались, вот и рванули за нефтью ! Интересно, а под окончание переговоров про энергоресурсы про острова вспомнят аль нет ?!
    4. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Михаил-Иванов
      А куда им деваться? Они живут на камнях, там кроме рыбы ничего нет!)))

      Так они и едят сырую рыбу. Если вспомнить их историю, никогда они с соседями не дружили, предпочитали нападать, зверствовать. Теперь невозможно
    5. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +2
      Сегодня, 08:14
      Вот по большому пусть камни и жуют, а топят рыбой, надоест пусть камнями топят и жуют рыбу нам то по хорошему что до них, они приехали значит ИМ это надо не нам....
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 06:52
    Видать сильно у джапанов пригорело в одном месте.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:54
    И ведь и гарантии безопасности их бизнеса и если за нефтью прилетели то и её получат.
    1. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      +1
      Сегодня, 07:21
      Да вообще не факт, приехали просить и задабривать, "подарки" может какие привезли.
      Потому как крепкая рука держит их за это самое.
      Вот только что, на сегодняшний день, японцы нам реально могут предложить?
      продукцию автопрома и электроники? - их место занято, их здесь не особо ждут.
      У них нет козырей, получат они нефть втридорога, и все на этом...
      1. роман66 Звание
        роман66
        +5
        Сегодня, 07:28
        А чего сразу - " Получат"? А послать до полной! отмены санкций? Или санкции или нефть.
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          +2
          Сегодня, 07:45
          По какой цене получают нефть китайцы и индусы? явне не по мировым. А японцы готовы выпрашивать. Санкции они официально снять не хотят, значит что-то везут в рукаве, то что по их мнению должно решить вопрос в их пользу. А вот что это, очень интересно всем, но об этом нам не скажут.
      2. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        Сегодня, 08:22
        Цитата: Amin_Vivec
        Да вообще не факт, приехали просить и задабривать, "подарки" может какие привезли.
        Потому как крепкая рука держит их за это самое.
        Вот только что, на сегодняшний день, японцы нам реально могут предложить?
        продукцию автопрома и электроники? - их место занято, их здесь не особо ждут.
        У них нет козырей, получат они нефть втридорога, и все на этом...

        У них не стоит вопрос дорого или дешево. Стоит вопрос обеспечить страну нефтью и газом, а Сахалин под боком, грешно не закупать там.
        На фоне цены газа силы Сибири может и дороже. Китай оказывается перепродавал часть спг, поставленного из России и получал прибыль больше, чем поставщик.
        На данный момент цена 1000 кубов газа в Европе стоят 560 долларов, что меньше, чем до сво.
  4. VictorB Звание
    VictorB
    +6
    Сегодня, 07:01
    Займет ли наше Правительство жесткую позицию, которая только и отвечает нашим интересам?
    Активы арестовать до снятия санкций. Заключение каких-либо новых долгосрочных контрактов по энергоносителям увязать со снятием санкций.
    "Северные территории" не обсуждать!
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +3
      Сегодня, 07:13
      Цитата: VictorB
      "Северные территории" не обсуждать!

      Нет конечно... референдум и Южный Дальневосточный японский округ на правах свободной экономической зоны в родную гавань laughing
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +3
        Сегодня, 07:32
        Хоккайдо - самый южный из Курильских островов? Да бы, неплохо бы.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 07:29
      Займет ли наше Правительство жесткую

      А способно ли?
    3. PN Звание
      PN
      +6
      Сегодня, 07:31
      Цитата: VictorB
      Займет ли наше Правительство жесткую позицию

      А вот это маловероятно. Сейчас парочку долгосрочных контрактов подпишут, да ещё и со скидкой приличной.
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +9
    Сегодня, 07:04
    На самом деле поездка в Россию обусловлена тяжелой энергетической ситуацией в Японии.

    Сейчас на радостях "погоним" в Японию ресурсы.
    Ничего личного...
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +9
      Сегодня, 07:10
      По ходу так и будет,деньги не пахнут, даже вежливо не пошлют
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +5
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Владимир М
      Ничего личного...

      И никакого чувства собственного достоинства!
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 07:24
        чувства собственного достоинства
        А сколько оно у них стоит? Вот и посмотрим, ждать не долго...
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 07:21
      Сейчас на радостях "погоним" в Японию ресурсы.
      А там, глядишь, и в Европу. Они тоже в нефти и газа нуждаются wink
      1. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        0
        Сегодня, 09:08
        Мелкобритские газохранилища , почти под пробочку , заполнегы Российским СПГ
    4. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      0
      Сегодня, 07:25
      нефть втридорого, почему бы и нет? Гонять танкеры через Балтику и Ла-манш с сопровождением более проблематично, а тут рядом под боком, и Китай не расслабляется, и Индусы меньше танцы с бубнами устраивать за снижение цены будут.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 07:34
        А точно будет "нефть втридорого"? Сомнительно как-то.
        Да и главный китаец может сильно "обидеться".
        Проблема в том, что мы превращаемся из субъекта мировой политики в объект.
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          0
          Сегодня, 07:51
          если не втридорого, значит будет какой-то "неофициальный" бонус, может развед.данные, может критические технологии, может интересные нам инвестиции (помимо тех, которые они официально прибыли защищать).
          А на счет, субьект-объект - СВО покажет.
        2. SAG Звание
          SAG
          -1
          Сегодня, 08:08
          Проблема в том, что мы превращаемся из субъекта мировой политики в объект

          Проблемм в России как и во все времена две...
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 07:13
    А что так, зачем такие унижения? Есть же свободный рынок, нефть брент стоимостью ниже сотни зелёных бумажек. Или все же цена есть, а нефти нет?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 07:20
      Или все же цена есть, а нефти нет?

      На бумажке всё есть. Дело за малым - купить нарисованную нефть по нарисованной цене.
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 07:18
    С этими "самураями" надо ухо востро держать. Они вражины еще те и не равен час когда они решат с нами повоевать.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:19
    Цитата: Михаил-Иванов
    Они живут на камнях, там кроме рыбы ничего нет!)))
    Да и та радиоактивная laughing
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 07:23
    делегация Японии забыла про санкции и прилетела в Москву на переговоры

Если коротко:

    Если коротко:
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:26
    Страна праворульных иппоночек оказалась не такой высокомерной? Чуть прижали горло и сразу вся спесь слетела!
  11. greencon Звание
    greencon
    +1
    Сегодня, 07:36
    И мы также игнорируем санкции и принимаем японцев в Москве для переговоров.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 07:54
      Так капитализм же, никто "горшки не бьёт" даже убивая напрямую или помогая кому то, граждан друг друга. Опять же, при таком экономическом строе, нужны деньги для продолжения "банкета", конечно пока есть расходник, люди.
  12. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 07:57
    А на кой они вообще сдались в РФ? Пусть и дальше загибаются.

    А на кой они вообще сдались в РФ? Пусть и дальше загибаются.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:27
    Пока не снимут санкции ,нечего делать в России. А то мы им газ ,а они помогают ЗЮ
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 09:11
      Так буржуи и без вас думаю разберутся. У них прибыль и интересы. Люди для них просто ресурсы и навоз.
  14. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 08:30
    Как знать,кому нужнее эта встреча....
  15. Комментарий был удален.
  16. Хагакурэ Звание
    Хагакурэ
    +2
    Сегодня, 08:42
    Вспомнился фильм «Демидовы», как он с иноземными купцами торговался... Кто не видел фильм — настоятельно рекомендую — 2 (кажется) серии, сделан в году 83-84-м...
  17. uber Звание
    uber
    +1
    Сегодня, 08:48
    В смысле они "сохранят прежний антироссийский курс"? Они жопой вперед в кабинеты МиДа должны входить!
  18. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 09:10
    Купили 1 (один) танкер.

    Купили 1 (один) танкер.