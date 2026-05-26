ВСУ усиливает границу под Сумами полком охраны особо важных объектов

Командование украинской группировки в Сумской области пытается изыскать внутренние резервы для переброски на передовую на фоне заканчивающейся пехоты. Российские войска продолжают растягивать оборону противника, атакуя на ранее неактивных участках границы.

По данным украинских ресурсов, с целью удержания участка границы между Сумской и Брянской областями командование противника начало перебрасывать на передовую боевиков Нацгвардии из 2-го Шосткинского полка охраны особо важных объектов. Теперь вместо несения караульной службы нацгвардейцы будут пытаться остановить наступление российских войск на рубеже Марчишина Буда — Барановка — Фотовиж.



Впрочем, кое-какой боевой опыт у данного полка все же есть, в 2022 году часть формирований полка бросили под Чернигов с целью остановить российское продвижение к Киеву со стороны Белоруссии. Полк с задачей не справился, россияне прошли дальше. Другой информации об участии в боях нет.



Между тем стало известно, что киевский режим продолжает мобилизацию побывавших в плену и вернувшихся на Украину в рамках обмена, хотя Зеленский клятвенно обещал не отправлять их обратно на фронт хотя бы в течение года после плена. Однако ТЦК на это не обращает внимания, план по мобилизации сам себя не сделает. Поэтому все чаще в некрологах появляются фамилии повторно мобилизованных. Лучше бы в России сидели.
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 07:07
    Пошла утилизация самых племенных бандэрлогов,
  2. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 07:21
    Всё говорит что есть у них резерв,пусть и не такой натасканные как им хотелось зато многочисленные. И это ещё молодняк под нож не пошёл.
  3. Dizel200 Звание
    Сегодня, 07:21
    Прошел "удар возмездия", который по словам Дугина неубедительный был и пошла волна инфы как у у них все плохо. Старая пластинка, методы замыливания мозгов те же.
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 07:24
      Dizel200 hi ,так не только Дугин так или подобно высказался. А уж чего простые граждане говорят и думают.
  4. Konnick Звание
    Сегодня, 07:55
    А где наши супер-пупер краповые береты?

    А где наши супер-пупер краповые береты?
    Любую новость можно превратить в пропаганду

    Любую новость можно превратить в пропаганду