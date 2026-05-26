Дипломаты ЕС отказались покидать Киев, проигнорировав предупреждение Москвы

Европейские страны проигнорировали предупреждение российского МИДа о начале планомерных ударов по Киеву, покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены. Об этом заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

Послы европейских стран остаются в Киеве, несмотря на предупреждение об ударах. Как заявила Матернова, Евросоюз воспринимает предупреждение российского МИДа как «угрозу» и «верх лицемерия». По ее словам, Россия наносит удары только по гражданским объектам, поэтому задача европейцев — остаться в Киеве и поддержать Украину.



Сегодняшнее заявление МИД России — шедевр лицемерия. (...) ЕС никуда не денется. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы дипломатам и международным организациям не являются показателем силы. Они воплощают отчаяние.

С аналогичными заявлениями выступили посольства Франции и Польши. Они тоже не намерены покидать Киев и будут работать в обычном режиме.

Ну, здесь, как говорится, хозяин — барин, никто их силой заставлять покинуть Киев не будет. Москва свое предупреждение сделала, поэтому претензии приниматься не будут. Это их осознанный выбор.

Накануне российский МИД выступил с заявлением о начале планомерных ударов по связанным с ВСУ объектам в Киеве. Жителей столицы Украины попросили не приближаться к военным объектам, а иностранных дипломатов — покинуть Киев.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 07:26
    ❝ Москва своё предупреждение сделала, поэтому претензии приниматься не будут ❞ —

    — «Кто не спрятался, мы не виноваты» ...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb
      +7
      Сегодня, 07:29
      Подумаешь, прихлопнут пару десятков гейропейских бездельников!

      Налогоплательщики Европы будут только рады.
      1. Starover_Z
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Ilya-spb
        Подумаешь, прихлопнут пару десятков гейропейских бездельников!

        Налогоплательщики Европы будут только рады.

        Так если бы не "послов шведских", а президентов и премьеров европейских... Эти то что, - говорящие головы !
      2. Ропот 55
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:40
        Ilya-spb hi ,вы серьезно думаете что кто-то из этих животных может пострадать??? Тем более в таких количествах????
      3. ShDE
        ShDE
        0
        Сегодня, 08:06
        Налогоплательщиков давно никто не спрашивает
    2. Aндрей Ко
      Aндрей Ко
      +2
      Сегодня, 08:06
      Главное теперь нанести анонсированные удары, а то опять будем выглядеть как "болтуны" с красными линиями разной толщины и длины, европейским же "партнерам" желательно как мне кажется запастись памперсами
      1. qqqq
        qqqq
        +4
        Сегодня, 08:11
        Цитата: Aндрей Ко
        Главное теперь нанести анонсированные удары, а то опять будем выглядеть как "болтуны" с красными линиями разной толщины и длины,

        Я, почему то, уверен, что ни каких ударов не будет. Это уже проходили не один раз и не один год. Просто красные линии заменили на систематические удары. Думаю, просто хотели испугать, как и было до этого. Но учитывая, не исполнение угроз, в этот раз никто ни кого не испугался.
        1. vfkuk
          vfkuk
          0
          Сегодня, 08:18
          Имея в виду предстоящие у нас выборы приходит в голову вопрос: интересно, а Зюганов бы лучше ответил на удар по Старобельску? А кто лучше бы ответил?
        2. Mishka78
          Mishka78
          0
          Сегодня, 09:00
          Цитата: qqqq
          Но учитывая, не исполнение угроз, в этот раз никто ни кого не испугался

          Бойтесь нас! Ну пожалуйста... (с)МИД
    3. pudelartemon
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 08:19
      А вот тут бы одним выстрелом двух зайцев и прихлопнуть. При очередном налёте на куев прямиком по литовскому посольству засадить - добро пожаловать в Калининград!
  2. VictorB
    VictorB
    +4
    Сегодня, 07:26
    Они сами сделали свой выбор.
    Страх потеряли. В начале СВО улепетывали аж пятки сверкали.
    Немного напугать не помешает, может быть, что тогда очнутся от морока русофобии.
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      +12
      Сегодня, 07:28
      VictorB hi ,НИКТО их пугать не будет,не надейтесь. И ведут они себя так и заявляют потому как знают что НИЧЕГО им не будет.
      1. VictorB
        VictorB
        +2
        Сегодня, 07:35
        НИКТО их пугать не будет,не надейтесь.

        Если честно, то я особо и не надеюсь.
        А пугать их я предлагаю не специально, а как побочный эффект анонсированных ударов по Киеву. Что-то может и по дипломатам попасть, случайно. Вот тут они бы и испугались.
        1. Ропот 55
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 07:42
          VictorB,не будет не намёков не тем более прямых ударов по этим цензура,потому они такие и храбрые.
          1. Tagan
            Tagan
            0
            Сегодня, 08:02
            не будет не намёков не тем более прямых ударов по этим цензура,потому они такие и храбрые.

            Вы занимаетесь подменой понятий. Никто в России охоту на диппредставительства в Киеве не объявлял.
            Может будете утверждать, что заявления заднеприводных остановят анонсированные удары по Киеву?
            1. Ропот 55
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 08:05
              Tagan hi ,а вы для начала посмотрите на какой комментарий последовал мой ответ,который вы выделили.
              1. Tagan
                Tagan
                +1
                Сегодня, 08:11
                а вы для начала посмотрите на какой комментарий последовал мой ответ

                Извиняюсь, был невнимателен в данном случае.
                1. Ропот 55
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 08:32
                  Tagan,пустяки, дело то житейское.
      2. g_ae
        g_ae
        +4
        Сегодня, 07:57
        Кремлевские шахматисты похожи на любителей унижений, ждут очередной памятный бросок фигур в физиономию от "партнёров" по играм, а если повезет, то и по башке доской. Уж молчали бы, меньше позора было бы, хотя куда уж ...
      3. mikh-korsakov
        mikh-korsakov
        +3
        Сегодня, 08:06
        российский МИД выступил с заявлением о начале планомерных ударов по связанным с ВСУ объектам в Киеве. Жителей столицы Украины попросили не приближаться к военным объектам, а иностранных дипломатов — покинуть Киев.


        Наш президент как всегда неотразим. Обо всех позаботился. И о послах, и о мирных жителях. В дальше что? А дальше надо дать послам время, чтобы упаковать вещи вывести секретку. И об этом позаботился. Но послы его проигнорировали уедут только самые из тех, кто еще не в курсе про Путина. А вот со складов военной продукции все вывезут - время для этого дали. И будут наши боьбить по пустым складам - мышам смерть. К старости многие старовятся болтливыми - вот пример.
        1. Теренин
          Теренин
          +2
          Сегодня, 08:17
          Цитата: mikh-korsakov
          И будут наши боьбить по пустым складам - мышам смерть.

          Я уже до того разочарован котом Леопольдом, что буду рад тому, чтобы весь Киев превратился в разрушенный склад с мёртвым мышами и тараканами.
        2. Per se.
          Per se.
          0
          Сегодня, 08:34
          Цитата: mikh-korsakov
          К старости многие старовятся болтливыми - вот пример.
          Наверное, дело не в старости, просто, в "хитрые ходы" и грозные заявления уже мало верится после всего.

          "И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей!".
          «Одними помидорами они не отделаются».
          "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан".
          «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют».

          Это лишь часть, есть и самое впечатляющее, как заявления по пенсионной реформе и не продлении срока выборности.
        3. g_ae
          g_ae
          0
          Сегодня, 08:41
          Детей дипломатов в Кремль на ёлку не пригласили. Не сезон, а то бы и до этого дошло. Ради "чувства самоуважения" на какое унижение не пойдешь?
    2. barclay
      barclay
      0
      Сегодня, 07:30
      Страх потеряли. В начале СВО улепетывали аж пятки сверкали
      Есть на то основания. Хищник травоядного не боится.
  3. Ропот 55
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 07:26
    А чего им опасаться то?
    Коротко но по делу
    1. Ясная
      Ясная
      +2
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Ропот 55
      А чего им опасаться то?
      Коротко но по делу

      Ответ на Ваш очевиден даже слепому. И в нем все причины нашего позора. Враги имеют доступ ко всем тайнам государства, потому, что наша элита на самом деле не наша, а западная.
      По словам депутата Н. Коломейцева за рубежом находятся бывший премьер-министр, 11 первых вице-премьеров и 28 губернаторов.
       Конечно, для них госслужба в России воспринимается, как временная "вахта". Заработал, накопил, вывел активы - и вернулся в комфортную зарубежную юрисдикцию. И плевали они (в основном - члены ЕР) на путинское "замучаетесь пыль глотать..." Пример, Швецова (зам минобороны)
      Вот это по сути и есть внутренняя колонизация управленческой системы в России.
      Я уже начинаю сомневаться, что Путин служил в КГБ. request
  4. marchcat
    marchcat
    +3
    Сегодня, 07:26
    российский МИД выступил с заявлением о начале планомерных ударов
    Ну и где эти планомерные удары??? recourse Вот по этому ни кто и не "сдёрнул" из Киева, потому как боятся не чего.
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 07:30
      marchcat,в ближайшем будущем,это я про удары. Ну а что мировой тренд заранее предупреждать об ударах и целях.
  5. yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 07:29
    Дипломаты ЕС отказались покидать Киев, проигнорировав предупреждение Москвы

    Это мерзавцы из той когорты, что не испытывает стыда за убийство детей?
    Пусть встанут кучнее, чтобы:
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 07:37
      yuriy55 hi ,даже если они выйдут в чисто поле и встанут "могучей кучкой" на красный крестик НИКТО по ним не ударит.
    2. carpenter
      carpenter
      +3
      Сегодня, 07:41
      Цитата: yuriy55
      Это мерзавцы из той когорты, что не испытывает стыда за убийство детей?

      Я думаю мы все помним, сколько миллионов наших детей убила фашистская Германия и с ней вместе фашистская Европа. Сколько детей на Донбассе убила фашистская украина.

      Они сатанисты, питаются детской кровью.
      1. Ропот 55
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:47
        carpenter hi ,дети это лювь и надежда родителей,они и убивают это,дети это будущее страны поэтому и убивают.
      2. yuriy55
        yuriy55
        +1
        Сегодня, 08:42
        Цитата: carpenter
        Они сатанисты, питаются детской кровью.

        А те, кто хочет с ними договориться, - сатанисты вдвойне!!!
  6. NICK111
    NICK111
    +7
    Сегодня, 07:30
    Привыкли к безнаказанности. Есть реальный шанс искоренить эту глупую привычку с аннулированием Киевской "прописки".
  7. aybolyt678
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 07:33
    Угрозы дипломатам и международным организациям не являются показателем силы. Они воплощают отчаяние.

    какая интересная точка зрения - то есть Россия от отчаяния будет наносить удары, Совсем бессильная Россия а они такие мужественные, как солдаты выдержку показывают, поддерживают, показывают что пойдут на конфронтацию!
    1. RuAbel
      RuAbel
      +5
      Сегодня, 07:48
      Её бесстрашие можно понять, угрозы и предупреждения без подтверждения делом ничего не стоят, а с подтверждением у нас не очень. Вот вчера предупредили, а сегодня в сводках про Киев – ни слова.
  8. Вадим С
    Вадим С
    +7
    Сегодня, 07:36
    Я вообще не понимаю вот этих щадащих ударов. Война так война, лупи по всему, как Амеры, ковром, белым фосфором, газами, химией. Неужели жизни наших солдат дешевле этих зомбированных аборигенов? Солдат это не какое то неодушевленное тело, это чейто друг, брат, отец, муж. Почему мы должны жалеть кого то а не наших? Не можем обычными средства, значит нужно специальными!
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:44
      Вадим С hi ,уже не раз и не два наше руководство отвечало на ваш вопрос,в крацие ,мы не такие.
    2. barclay
      barclay
      0
      Сегодня, 08:40
      Я вообще не понимаю вот этих щадащих ударов. Война так война
      Да вообще мало кто понимает. Или на уничтожение руководства табу, или у нас просто нет достоверных разведданных. Естественно,что на старых территориях заводов или в зданиях штабов давно никого нет. Таких ударов в пустоту конечно бояться не будут. И это будет только лишним поводом раздуть антироссийскую истерию.
  9. Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:36
    Вам дали время схильнуть с Куева , вы не использовали свой шанс , теперь не плакайте.
  10. carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 07:36
    Сегодняшнее заявление МИД России — шедевр лицемерия. (...) ЕС никуда не денется. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной.

    Вот теперь интересно, кто первый перебдит ? Или евродипломаты, или правители России.
  11. u4gr8Kk6p8
    u4gr8Kk6p8
    +4
    Сегодня, 07:36
    Наши чиновники и олигархи, тоже не смотря ни на что отказываются покидать Европу.
  12. Tagan
    Tagan
    0
    Сегодня, 07:37
    покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены.

    Так это ж прекрасно!
    задача европейцев — остаться в Киеве и поддержать Украину.

    До первого налёта. Потом заявление может быстро измениться.
  13. Алексий
    Алексий
    +2
    Сегодня, 07:39
    Что-то мне кажется, что предупреждение просто пополнит уже очень длинный список предупреждений.
    Очень хочу ошибиться.
  14. tabex
    tabex
    +1
    Сегодня, 07:39
    Чтобы поверили теперь, придется жахать так, чтобы в посольстве США все стекла повылетали от ударной волны. Привыкли, что медведь беззубый.
  15. PN
    PN
    +5
    Сегодня, 07:39
    Ага, только вторую ночь подряд прилетов по Киеву почему то нет...
  16. Дедок
    Дедок
    +2
    Сегодня, 07:45
    Европейские страны проигнорировали предупреждение российского МИДа о начале планомерных ударов по Киеву, покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены.

    но в 2022 году они побежали оттуда "хвост задрав"...
    что же произошло за эти 4 года????
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:11
      Дедок hi ,ох и много чего произошло.
    2. aybolyt678
      aybolyt678
      +1
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Дедок
      что же произошло за эти 4 года????

      Кое кто укрепился духом, поверил в победу, а кто то нет
  17. Massimo.1
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 07:46
    Non capisco il fatto di avvertire gli europei a lasciare kiev per eventuali bombardamenti. Sono gli stessi paesi che stanno contribuendo a colpire la Russia quindi nessun avvertimento deve essere dato. È giusto che paghino anche loro senza nessuno sconto.
  18. alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:49
    Это пока все они смелые. До первых выбитых стекол в зданиях посольств. Для этого вовсе не надо бить по самим зданиям. Аккуратно, рядышком приложить, и свалить на ППО.
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:52
      alexboguslavski hi , ох хорошо бы.
      Кратко но со смыслом.
  19. akarfoxhound
    akarfoxhound
    0
    Сегодня, 07:50
    Тем лучше.
    "Топи их всех!"
    Ф.Дрейк 👍
  20. Stalingrad2010
    Stalingrad2010
    +7
    Сегодня, 07:53
    В Киеве намедни перезахоранивали останки одного вурдалака Мельника, которому Павел Судоплатов осиный кол забил и в Ад отправил. Так вот, на церемонии присутствовало множество из военно-политического руководства бандеровцев, несмотря на тревогу и похоже они твёрдо знали, что на это кладбище ничего и никому не прилетит. Вывод напрашивается крайне неутешительный и возмутительный - кто то из верхов явно покрывает эту шайку и не даёт военным уничтожить убийц наших детей в Старобельске.
    1. aybolyt678
      aybolyt678
      +1
      Сегодня, 08:17
      Цитата: Stalingrad2010
      и похоже они твёрдо знали, что на это кладбище ничего и никому не прилетит. Вывод напрашивается крайне неутешительный и возмутительный - кто то из верхов явно покрывает эту шайку и не даёт военным уничтожить убийц наших детей в Старобельске.

      именно так. Согласен. +++ это ведь из той же оперы что и штаб разбомбить именно в то время когда там никого важного нет.
      1. Mishka78
        Mishka78
        0
        Сегодня, 09:09
        Цитата: aybolyt678
        Согласен. +++ это ведь из той же оперы что и штаб разбомбить именно в то время когда там никого важного нет

        И полностью прекращать огонь в то время, когда на ЛБС приезжает верхушка xoxлостана..
        Есть ощущение, что мы подыгрываем зелинскому и его ОПГ.
        Как только у них там кризис намечается, мы тут же совершаем какие то странные действия, которые переключают внимание.
    2. vet
      vet
      +1
      Сегодня, 08:53
      В Киеве намедни перезахоранивали останки одного вурдалака Мельника, которому Павел Судоплатов осиный кол забил и в Ад отправил. Так вот, на церемонии присутствовало множество из военно-политического руководства бандеровцев,

      Если бы ударили по этой похоронной процессии - был бы очень хороший политический эффект. Но кремлевский старец, как обычно, продемонстрировал, что него нет ни зубов, ни мужских причиндалов.
  21. bambr731
    bambr731
    -1
    Сегодня, 07:53
    Послы европейских стран остаются в Киеве, несмотря на предупреждение об ударах. Как заявила Матернова, Евросоюз воспринимает предупреждение российского МИДа как «угрозу» и «верх лицемерия». По ее словам, Россия наносит удары только по гражданским объектам, поэтому задача европейцев — остаться в Киеве и поддержать Украину.

    Теперь важно, чтобы слова с делом не расходились у РФ. Предупредили, время слинять дали - теперь пора показать ху из ху
    1. Анатолий Елисеев
      Анатолий Елисеев
      0
      Сегодня, 08:07
      Никто ничего не покажет, нечего...
      1. bambr731
        bambr731
        0
        Сегодня, 08:43
        Никто ничего не покажет, нечего...

        Да, наверное, так и будет. Очередное бла-бла-бла. Поэтому никто и не суетится
  22. Сергей Киракосян
    Сергей Киракосян
    -1
    Сегодня, 07:53
    Остаётся надеяться, что это будет не красный фломастер, а чёрная кувалда.
  23. Илия
    Илия
    -1
    Сегодня, 07:53
    При первой тревоге их всех сдует) в бомбоубежища.
    С аналогичными заявлениями выступили посольства Франции и Польши. Они тоже не намерены покидать Киев и будут работать в обычном режиме.
  24. Копчёный
    Копчёный
    0
    Сегодня, 07:56
    Так, а почему они должны покидать город то? Вроде как постулируется точность нанесения ударов, ну вот они верят в это. Будет промах, тоже плохо, скажут "вы врали".
  25. Анатолий Елисеев
    Анатолий Елисеев
    +1
    Сегодня, 08:07
    А чего им бояться? Пустословие 4 года и результат безнаказанное убийство детей.
    1. aybolyt678
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 08:23
      Цитата: Анатолий Елисеев
      А чего им бояться? Пустословие 4 года и результат безнаказанное убийство детей.

      Действительно, высокоточные удары в нерабочее время, по второстепенным объектам находящимся в некотором удалении. Зато как поднимется боевой дух украинцев! которые верят что у них есть настоящие друзья! Благодаря таким заявлениям
  26. Ponimatel
    Ponimatel
    0
    Сегодня, 08:09
    Ну молодцы, наконец то! Осталась ерунда: прекратить трепаться и начать уже делать.
  27. Дмитрий Эон
    Дмитрий Эон
    0
    Сегодня, 08:10
    Ахах...когда Иранцы припечатали по Кипру британцы и европейцы резко вдруг начали причитать в духе: "это не наша война" хотя помогали прятать израильские заправщики и самолеты ДРЛО. То есть удар по стране евросоюза это типа нормально и вообще "мы хотим избежать эскалации" поэтому орешником надо бить не по украстану, а хотя бы по мишенной позиции в балтийском море
  28. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 08:14
    Ну-ну!
    Тогда у всей этой лицемерной т.н. дипломатической своры есть шанс понаблюдать за происходящим с небес,с чем я при случае их с удовольствием и поздравлю !
    Зря они думают,что жевто-блакитный жупел обладает чудесными защитными свойствами...
  29. ODERVIT
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 08:17
    Если предупреждение МИД РФ не очередные пустые слова, то после двух, трех ударов "свалят" и забудут, что проигнорировали ранее.
  30. MaxKruh
    MaxKruh
    +1
    Сегодня, 08:24
    Значит уверенны что по ним не прилетит.
  31. Million
    Million
    +1
    Сегодня, 08:28
    Потому что не боятся или знают,что по ним ничего не прилетит.
  32. Сергей_К
    Сергей_К
    -1
    Сегодня, 08:35
    Ну и хрен с ними! Мы предупредили! Дальше- сами... сами... Главное- сказал- СДЕЛАЛ!!!
  33. BAI
    BAI
    0
    Сегодня, 08:48
    Надо демрнстративно по любому посольству из ЕС ударить
  34. vet
    vet
    +1
    Сегодня, 08:50
    Это говорит о том. что все уже давно поняли, кто такие Путин и люди из его окружения. На серьезный конфликт с государствами, где живут их родственники, и где они держат деньги, они не пойдут.
  35. ВячеSeymour
    ВячеSeymour
    +1
    Сегодня, 08:51
    . Москва свое предупреждение сделала....

    Какое уже по счету ????
  36. Жека111
    Жека111
    0
    Сегодня, 09:03
    А чего им бояться. Они же знают, что вс РФ по посольствам иностранных государств в Киеве бить не будет. Когда объявят воздушную тревогу просто спустятся в бомбоубежище и все.
    Посольства не объявлены Россией в списке целей в систематическое уничтожение
  37. Oldi
    Oldi
    -1
    Сегодня, 09:10
    покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены
    - ну доигрались, пока девочек в свадебных платьях хоронить не пришлось, никто не верит в серьёзность заявлений и действий РФ. Будем разносить всё, что дорого бандеровцу? А заодно жд, мосты, туннели, плотины, дата центры? Давно хотелось бы, но очень сомневаюсь winked
  38. dimy44
    dimy44
    0
    Сегодня, 09:12
    Давайте не спешить с выводами, если не ударили прям в эту ночь, это не значит, что теперь ничего не будет, да и вариант такого ответа европы я уверен, мы предвидели, просто формально предупредили.