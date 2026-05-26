Сегодняшнее заявление МИД России — шедевр лицемерия. (...) ЕС никуда не денется. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы дипломатам и международным организациям не являются показателем силы. Они воплощают отчаяние.

Европейские страны проигнорировали предупреждение российского МИДа о начале планомерных ударов по Киеву, покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены. Об этом заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.Послы европейских стран остаются в Киеве, несмотря на предупреждение об ударах. Как заявила Матернова, Евросоюз воспринимает предупреждение российского МИДа как «угрозу» и «верх лицемерия». По ее словам, Россия наносит удары только по гражданским объектам, поэтому задача европейцев — остаться в Киеве и поддержать Украину.С аналогичными заявлениями выступили посольства Франции и Польши. Они тоже не намерены покидать Киев и будут работать в обычном режиме.Ну, здесь, как говорится, хозяин — барин, никто их силой заставлять покинуть Киев не будет. Москва свое предупреждение сделала, поэтому претензии приниматься не будут. Это их осознанный выбор.Накануне российский МИД выступил с заявлением о начале планомерных ударов по связанным с ВСУ объектам в Киеве. Жителей столицы Украины попросили не приближаться к военным объектам, а иностранных дипломатов — покинуть Киев.