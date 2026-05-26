Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию.

Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся – мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное – это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир.

Раздухарившийся глава МИД Литвы Кестутис Будрис снова заявил о необходимости удара по Калининграду. По словам литовского министра, это должно продемонстрировать всему миру «решительный настрой» прибалтийских лимитрофов.Будрис продолжает тявкать в сторону России, угрожая нападением на Калининградскую область. По мнению литовского министра, это поможет Прибалтике самоутвердиться и опровергнет существующее убеждение в неспособности прибалтийских стран самостоятельно защитить себя. Ну и заодно продемонстрировать «решительный настрой» Прибалтики.В общем, так как Калининград «угрожает Европе», Литве, Латвии и Эстонии необходимо напасть на него, чтобы показать остальному Западу «свою уверенность».По мнению многих западных аналитиков, Прибалтика выступает в роли провокатора, надеясь потом спрятаться за спину США. Но этого не будет. Американцы не пойдут на конфликт с Россией, Европа будет вынуждена выходить из этой ситуации самостоятельно.