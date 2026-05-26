Глава МИД Литвы: Удар по Калининграду нужен Прибалтике для «самоутверждения»

Раздухарившийся глава МИД Литвы Кестутис Будрис снова заявил о необходимости удара по Калининграду. По словам литовского министра, это должно продемонстрировать всему миру «решительный настрой» прибалтийских лимитрофов.

Будрис продолжает тявкать в сторону России, угрожая нападением на Калининградскую область. По мнению литовского министра, это поможет Прибалтике самоутвердиться и опровергнет существующее убеждение в неспособности прибалтийских стран самостоятельно защитить себя. Ну и заодно продемонстрировать «решительный настрой» Прибалтики.



Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию.

В общем, так как Калининград «угрожает Европе», Литве, Латвии и Эстонии необходимо напасть на него, чтобы показать остальному Западу «свою уверенность».

Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся – мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное – это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир.

По мнению многих западных аналитиков, Прибалтика выступает в роли провокатора, надеясь потом спрятаться за спину США. Но этого не будет. Американцы не пойдут на конфликт с Россией, Европа будет вынуждена выходить из этой ситуации самостоятельно.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 07:49
    Это я так понял ответ на заявление об ударах по Киеву на регулярной основе которое вчера сделал Лавров?!
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +12
      Сегодня, 07:53
      Нет, это заявка на визит к психиатру! laughing ну или белая горячка. request
    2. Xroft Звание
      Xroft
      +14
      Сегодня, 07:53
      Это ответ что уже любая шавка на нас лает , хотя раньше под шконкой были.

      Чем дольше мы тянем много говорим и мало делаем, тем наглее они будут. Армения не давно тому пример. Дальше хуже
      1. Анатолий Елисеев Звание
        Анатолий Елисеев
        0
        Сегодня, 08:04
        Совершенно правильно! Главный сидит и в сортире никого не мочит, а генералитет утирает сопельки. Вот и доутирались
      2. фигвам Звание
        фигвам
        +1
        Сегодня, 08:57
        Даже не знаю, кто остался в мире кто нас боится
    3. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 08:05
      Это я так понял ответ на заявление об ударах по Киеву...

      Наброс засчитан.
    4. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:45
      Это я так понял ответ на заявление об ударах по Киеву на регулярной основе которое вчера сделал Лавров?!

      да нет - это отдельная "шахматная партия"...
      в Калининграде была объявлена опасность по БПЛА...
      кажется это первый раз...
  2. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 07:52
    шавка вышла погулять. На поводке.
    Раздухарившийся глава МИД Литвы Кестутис Будрис снова заявил о необходимости удара по Калининграду.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 08:16
      А где собственно слова этого самого Будриса о том, что Прибалты готовы ударить по Калининграду?
      По мне это обычный вброс только со стороны наших СМИ.
  3. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +2
    Сегодня, 07:55
    шавки осмелели laughing .....интересно что и или кто их так вдохновляет что барзометр зашкаливает
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:02
      Владислав 2 hi , безнаказанность пораждает вседозволенность,вот ЧТО их вдохновляет.
      1. Perpetually Звание
        Perpetually
        -1
        Сегодня, 08:21
        По моему, они вспомнили старый советский анекдот про независимость на 10 минут. На первой минуте они объявляют войну европе, на девятой сдаются в плен всем составом. Только сейчас на оборот, сдадутся России. Хитроплан по трибалтийски )
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 08:44
      Их вдохновляет и даёт повод вести себя так нагло и борзо наша неуместная и чрезмерная сдержанность, там где надо проявлять максимально жёсткую ответную реакцию мы медлим, из всех своих сил стараемся договориться с обнаглевшими врагами и тем самым показываем свою слабость, нерешительность и неуверенность в себе, а это в подобных ситуациях просто недопустимо.
    3. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Владислав_2
      шавки осмелели laughing .....интересно что и или кто их так вдохновляет что барзометр зашкаливает

      Те же и так же как и грузинского галстукоеда.
  4. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 07:57
    Раздухарившийся глава МИД Литвы Кестутис Будрис мог бы зайти в бар, где отдыхает Майк Тайсон, чтобы для самоутверждения ударить того по лицу.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:03
      Earl hi ,э нет Майк терпеть не будет и втетерит в ответ,он уже так делал,а тут,а тут,тут.
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 08:42
      Кого-то по стратегическим аэродромам ударили и ничего. Продолжая же вашу аналогию, Будриса могли попросить зайти в бар и ударить Тайсона ребята посерьёзнее, у которых уже всё наготове.
    3. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 08:51
      Цитата: Earl
      Кестутис Будрис мог бы зайти в бар, где отдыхает Майк Тайсон, чтобы для самоутверждения ударить того по лицу.

      В тяжелой атлетики никогда не начинают с максимального веса. Трибалтам следует начинать с малого - напасть на Финляндию, затем на Швецию, а затем, если живы будут, на Польшу.
      После этого мыслей о Калининграде, точно, не останется
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:59
    ❝ Самое важное – это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир ❞ —

    — Пока у него одно недержание ...
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 07:59
    еще один защитник европы, конец один, лучше сразу самоубился бы - освободил место для тех кто хочет нормально жить
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 08:45
      О кого самоубиться Будрису? Об утершихся после признания Польшей и Латвией РФ "государством-террористом"?
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:00
    Тупой гомосек , да ещё и пассивный.
  8. asng Звание
    asng
    +2
    Сегодня, 08:05
    Это результат мягкотелости и красных карандашей с нашей стороны. И это грустно.
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    +4
    Сегодня, 08:07
    Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию.

    Впечатлило, докатились. Последняя европейская шваль угрожает recourse
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 08:07
    Удар по Калининграду нужен "литве" не для самоутверждения, а для самоликвидации, для прекращения бессмысленного существования бесполезного "государства".
    Я не ястреб,но буду рад когда этих прибрежных вонючек смоет в балтийский унитаз !
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 08:47
      Интересно, кто же будет смывать? Те же, кто опубликовал список баз в Латвии, где находится ВСУ и на этом успокоился?
  11. Tagan Звание
    Tagan
    -1
    Сегодня, 08:08
    Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя.

    Для этого нужно придумать новый миф и самим же в него поверить.
  12. esoterica Звание
    esoterica
    +4
    Сегодня, 08:18
    Была бы в России другая власть, а главой МИДа была бы личность как Громыко или Примаков, то ясно бы донесли этим прибалтийским лимитрофам, что в случае агрессии НАТО против Калининграда от этих прибалтийских лимитрофов останутся только руины.
  13. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 08:23
    СК уже возбудил уголовное дело? В розыск этого недоумка объявили?
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      +1
      Сегодня, 08:47
      Конечно нет, но как всегда выразили свою крайне глубокую озабоченность и нарисовали очередные красные линии.
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:25
    Где ответ этому шпроту ? Я так понимаю официальное лицо делает заявление о войне. Почему МИД РФ официально не запросит подтверждение начала войны или пусть этот шпрот извиниться
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:30
      APASUS hi ,а это не первое подобное заявление от этих организмов и раньше их за это не спрашивали,так с чего сейчас?!
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Ропот 55
        а это не первое подобное заявление от этих организмов и раньше их за это не спрашивали,так с чего сейчас?!

        Если бы это был рядовой шпрот ,то и хрен с ним .А это официальное лицо и опровержений не последовало . По ходу нам объявили войну ,а мы все списываем на то что он не здоровый . А что должно еще произойти ,что бы мы поняли ,что это не шутка ?
  15. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 08:29
    Моська тоже лает для самоутверждения,но стоит слону чуть поднять ногу- и от Моськи останется мокрое место.
  16. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 08:29
    Ну вот каковы должны быть действия действительно уважающий себя державы ? Или унандошить бешенного лабуса или выбрать и показательно судить . !
  17. vet Звание
    vet
    +2
    Сегодня, 08:45
    Печальный результат путинской СВО. До ее начала еще были какие-то остатки советского авторитета и вот такое представить было невозможно. Но после многочисленных "жестов доброй воли" всеми обманутого "галерного раба", ставших коричневыми "красных линий", позора провальной "частичной мобилизации с массовых бегством мужиков куда попало и вскрывшихся фактов невиданного воровства высшего руководства армии Путина (и нас вместе с ним, к сожалению) никто не принимает всерьез.
  18. hugoborz Звание
    hugoborz
    0
    Сегодня, 08:58
    Бралюкасы устали от независимости. Опять хотят жить за счет России в ее составе.
  19. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 09:04
    Словами можно и горы свернуть.
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:13
    " А кто это ?" С.В Лавров .Поразводилось тут всяких , каждому отвечать ?В детстве был Вильнюсе ,что сносить будем " башню" или " костёл".