«Серп и молот» по шведскому флагману: Volvo уволит рекордное число сотрудников

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о рекордном за всю историю компании сокращении. Впервые за более чем 90 лет планируется уволить не менее 3 тысяч сотрудников, из которых порядка 2000, с основного предприятия в Гётеборге. Таким образом, под сокращение попадёт каждый пятый сотрудник.

По оценкам, реструктуризация обойдётся в 1,5 млрд шведских крон (около 11,5 млрд рублей) единовременно.

Флагман шведской автомобильной промышленности объясняет решение необходимостью жёсткой экономии. Основные причины - слабый спрос на электромобили, глобальная неопределённость, высокие затраты на энергоносители и растущие торговые барьеры. Только не сама ли Швеция подключилась к общей западной истерии, создавшей эти барьеры в виде многочисленных санкций и запредельных пошлин? Не сама ли Швеция, по сути, нарушает нормы ВТО?

Компания намерена снизить структурные издержки и повысить конкурентоспособность. Масштабные увольнения обычно объясняются именно так.

Важный момент: хотя Volvo Cars сохраняет шведские корни и главный офис в Гётеборге, с 2010 года контрольный пакет акций (около 80%) принадлежит китайскому холдингу Zhejiang Geely Holding Group. То есть, по сути, китайские мажоритарии и приняли решение пройтись «серпом и молотом» по Volvo.

Это сокращение станет серьёзным ударом для шведской экономики. Volvo остаётся одним из крупнейших работодателей и символов национальной промышленности. Профсоюзы уже выразили обеспокоенность влиянием на региональный рынок труда. Эксперты считают, что в результате экономика Швеции может потерять минимум 0,8% ВВП в год и прийти к абсолютному рекорду безработицы, так как увольнения в Volvo могут привести к лавинообразному эффекту для всей шведской промышленности.
  1. Владислав_2
    +1
    Сегодня, 07:58
    там теперь будут дроны для куева ковать!....
  2. Копчёный
    +4
    Сегодня, 07:58
    Так это шведский флагман автомобилестроения или таки китайский?
    1. Дырокол
      +6
      Сегодня, 08:14
      Цитата: Копчёный
      Так это шведский флагман автомобилестроения или таки китайский?

      Автор хочет пнуть Швецию, поэтому вроде как шведский, хотя всем известно, что давно уже китайский. Китайцам нужен был доступ к технологиям, они их получили и им важнее Джили, а не Вольво.
      1. Копчёный
        0
        Сегодня, 08:20
        Чё то как то неправильно получается. Вроде как международные инвестиции особенно от стран где нету каких то технологий, это священная корова текущей экономической реальности, без них никуда. Получается, эти самые инвестиции это просто способ научится и если надо придушить конкурента когда придёт время? Как они смеют такое делать при капитализме?!!111 Не к коммунизму с плановой экономикой же возвращаться в самом деле.
      2. topol717
        0
        Сегодня, 08:25
        Цитата: Дырокол
        Китайцам нужен был доступ к технологиям, они их получили
        Вообще проще купить саму технологию чем проблемный бизнес. Вольво уже тогда была маларентабельна. Сейчас новый виток, но рано или поздно она пойдет по пути Сааба. Слишком дорого в Европе сейчас что то производить. США для этого делают все возможное.
        1. Stas157
          +2
          Сегодня, 08:36
          Цитата: topol717
          проще купить саму технологию

          Если продадут.
  3. tabex
    +4
    Сегодня, 07:59
    Времена меняются, теперь Китай "мировая фабрика"
    1. Дырокол
      +3
      Сегодня, 08:15
      Цитата: tabex
      Времена меняются, теперь Китай "мировая фабрика"

      Мировой лидер автомобилестроения. С этим конечно ещё спорят, но на уровне "вы все врёте, Тойота рулит!"
  4. Ирек
    +2
    Сегодня, 07:59
    Шведская модель социализма крякнула , после того как шведы с хахлами снюхались.
    1. Копчёный
      +9
      Сегодня, 08:04
      Европейские модели социализма крякнули, когда не стало того за чей счёт банкет роста делать при капитализме. Нужны "колонии", ресурсы и страны где население живёт хуже твоего, чтобы родное население было довольно и не рыпалось. На том стоит мир.
  5. Ропот 55
    +10
    Сегодня, 07:59
    Где то эта СХЕМА уже была, иностранцы выкупают производство потом его успешно банкротят(или закрывают)народ на улицу а товар возят из иностранного государства туда же идёт и прибыль.
    1. ТермиНахТер
      +5
      Сегодня, 08:03
      Эта схема стара, как этот мир, так всегда уничтожали конкурентов, если военным путем пока не возможно.
      1. Дырокол
        0
        Сегодня, 08:17
        Цитата: ТермиНахТер
        так всегда уничтожали конкурентов

        Для Джили Вольво никогда не была конкурентом, Джили в Европе не продает авто. Но это источник современных технологий, что куда важнее.
        1. ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 08:41
          По Украине "джилей" ездит чуть меньше, чем ЗАЗ - Сенс. Или Украина - это не европа? Конечно Вольво для "джили" не конкурент, их цена не сопоставима. По крайней мере, раньше было. Мои николаевские родственники приценивались к "джили", а в сторону Вольво даже не смотрели. Какие такие технологии есть в Швеции, которых нет в Китае? Если даже Мерседес ставит "джилевские" движки на свои машины.
          1. dnestr74
            +2
            Сегодня, 08:53
            Пруф на джилевский движок для мерса можно?
            1. ТермиНахТер
              0
              Сегодня, 09:16
              Посмотрите в интернете, там много по этому поводу.
      2. Ропот 55
        +2
        Сегодня, 08:24
        ТермиНахТер hi , получается одних из старейших капиталистов подрубил их же методом,зачетно.
  6. Дедок
    +6
    Сегодня, 08:02
    Это сокращение станет серьёзным ударом для шведской экономики. Volvo остаётся одним из крупнейших работодателей и символов национальной промышленности.

    то, о чем здесь написано - это "легковое" отделение бывшего большого Volvo...
    так, что не надо натягивать "сову на глобус": их грузовики идут - на "ура", строительная и горно-добывающая техника - на "ура"...
    1. Володин
      +3
      Сегодня, 08:11
      Цитата: Дедок
      их грузовики идут - на "ура", строительная и горно-добывающая техника - на "ура"...

      Да всё у них идёт на ура. Только таких сокращений не было за всю историю. Вот такая вот "сова" получается. Китай молодец - шведское легковое автомобилестроение похерил.
      1. Дедок
        +2
        Сегодня, 08:18
        Только таких сокращений не было за всю историю.

        первые значительные сокращения были в самом начале 90-х годов: не продавалась "новая" линейка 700 -й модели, той самой, что получила все призы по безопасности в 89 и 90 году
        тогда был первый "звоночек" и тогда уже встал вопрос о разделении компании, в конечном итоге легковой сегмент продали Форду...
        и сокращают "легковое" подразделение - которое также находится в Гетеборге...
        китайцам они теперь не нужны...
        1. Володин
          +1
          Сегодня, 08:26
          Цитата: Дедок
          китайцам они теперь не нужны...

          в материале об этом и написано.
          1. Дедок
            0
            Сегодня, 08:39
            написано:
            Цитата: Дедок
            китайцам они теперь не нужны...

            в материале об этом и написано.

            Volvo остаётся одним из крупнейших работодателей и символов национальной промышленности.

            и все те кто не в курсе перипетий шведов, посчитают что с Вольво - всё...
            но это - подмена понятий в прямом виде!
            1. Володин
              +1
              Сегодня, 08:45
              Цитата: Дедок
              подмена понятий в прямом виде!

              жаль, что шведы подменяют понятия. Ну, пересядут на Джили, бывает. И чего они только принялись проценты ВВП считать.
      2. Stas157
        +1
        Сегодня, 08:40
        Цитата: Володин
        Китай молодец - шведское легковое автомобилестроение похерил.

        Но с другой стороны, китайцу выгодно продавать свои geely под (своей) маркой volvo. И по гораздо большей цене.
  7. Дырокол
    +2
    Сегодня, 08:11
    Шведский автопроизводитель Volvo Cars

    Китайский уже давно.
  8. APASUS
    +3
    Сегодня, 08:22
    Хоть до кого то дошло ,что электричка признак китча ,а не жизненная необходимость .
    1. Stas157
      -3
      Сегодня, 08:48
      Цитата: APASUS
      Хоть до кого то дошло ,что электричка признак китча ,а не жизненная необходимость .

      А в чём двс лучше электрички?
      Стоимость владения, стоимость топлива, стоимость ремонта у электрички ниже чем у бензиновых машин. А скоро и цена электрички будет дешевле, чем двс. Неудобство заправок для электричек становится всё более удобным и быстрым. Уже были сообщения, что в горных и труднодоступных местах, где нет бензиновых заправок, электрички питаются электричеством и ездят без проблем. В любом месте.
      1. dnestr74
        +3
        Сегодня, 08:57
        Проблема в запасах лития и стоимости АКБ, в случае замены цена авто, а также утилизация АКБ и безжизненная пустыня в местах добычи лития, а еще стоимость зарядки-это не стоимость электричества в квартире, как только масса нарастет электрокаров. тут же параллельно стоимость зарядка вырастет не на 1 раз
        1. Stas157
          +1
          Сегодня, 09:00
          Цитата: dnestr74
          зарядка вырастет не на 1 раз

          Дороже бензина??
      2. APASUS
        +2
        Сегодня, 09:00
        Цитата: Stas157
        А в чём двс лучше электрички?

        Самый дешёвый электроавтомобиль в РФ(по классификации журнала 5 колесо)Evolute i-PRO (2 365 000 — 2 990 000 руб.)
        И реально со всеми скидками, ТЕНЕТ 4 можно купить от 1 800 000 и за ними не стоит очередь . Вы за МКАД хоть выехали разок ,посмотрели как регионы живут ,где в Сибири стоят зарядки,где его можно отремонтировать .Да и европейской части до Пскова можно не доехать
        1. Stas157
          0
          Сегодня, 09:06
          Цитата: APASUS
          Evolute i-PRO (2 365 000 — 2 990 000 руб.)

          Так это новая модель. А старая модель Evolute i-Pro стоила 1,4-1,5 млн. Её по всей стране таксисты скупали. Экономия только на бензине от 1.000 руб за смену.
      3. Ady66
        0
        Сегодня, 09:14
        Пока заряд до полного не будет происходить максимум за пять минут, пока ёмкость аккумуляторов не будет зависеть от температуры двс будет по определению лучше. И ещё много таких пока... Лучше бы перевели ДВС на метанол. Байки о том, что будут травиться - бред сивой кобылы. Если будут знать, что во все автомобили заливают яд, идиотов не найдётся.
  9. faiver
    -3
    Сегодня, 08:28
    Это сокращение станет серьёзным ударом для шведской экономики
    - мы рады за наших "партнеров"....
  10. Макс1995
    +3
    Сегодня, 08:49
    Бывает.
    У нас и Камаз увольняет, и Автоваз увольняет, и в фирмах помельче увольняют, даже "переклеить" шильдики не спасает....

    Пора учить всем китайский
  11. мазута
    +1
    Сегодня, 08:54
    Вот как настоящий капиталист поступает.Покупает конкурента,высасывает по полной,потом как резиновое изделие известное выкидывает.А у наших капиталистов мысль как сырьё подешевле толкнуть была,да с женщинами с низкой социальной ответственностью по "куршавелям с монако"болтаться...
  12. Boyarin pomestnoy konnicy
    0
    Сегодня, 08:56
    А уволенных на восточный фронт... либо дранг нах остен, либо голод для семей... что выберут гейропцы? ответ очевиден.