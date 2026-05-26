«Серп и молот» по шведскому флагману: Volvo уволит рекордное число сотрудников
Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о рекордном за всю историю компании сокращении. Впервые за более чем 90 лет планируется уволить не менее 3 тысяч сотрудников, из которых порядка 2000, с основного предприятия в Гётеборге. Таким образом, под сокращение попадёт каждый пятый сотрудник.
По оценкам, реструктуризация обойдётся в 1,5 млрд шведских крон (около 11,5 млрд рублей) единовременно.
Флагман шведской автомобильной промышленности объясняет решение необходимостью жёсткой экономии. Основные причины - слабый спрос на электромобили, глобальная неопределённость, высокие затраты на энергоносители и растущие торговые барьеры. Только не сама ли Швеция подключилась к общей западной истерии, создавшей эти барьеры в виде многочисленных санкций и запредельных пошлин? Не сама ли Швеция, по сути, нарушает нормы ВТО?
Компания намерена снизить структурные издержки и повысить конкурентоспособность. Масштабные увольнения обычно объясняются именно так.
Важный момент: хотя Volvo Cars сохраняет шведские корни и главный офис в Гётеборге, с 2010 года контрольный пакет акций (около 80%) принадлежит китайскому холдингу Zhejiang Geely Holding Group. То есть, по сути, китайские мажоритарии и приняли решение пройтись «серпом и молотом» по Volvo.
Это сокращение станет серьёзным ударом для шведской экономики. Volvo остаётся одним из крупнейших работодателей и символов национальной промышленности. Профсоюзы уже выразили обеспокоенность влиянием на региональный рынок труда. Эксперты считают, что в результате экономика Швеции может потерять минимум 0,8% ВВП в год и прийти к абсолютному рекорду безработицы, так как увольнения в Volvo могут привести к лавинообразному эффекту для всей шведской промышленности.
