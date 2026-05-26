«Карельский меч-26»: учения, после которых слово «учения» теряет прежний смысл
С 22 по 29 мая 2026 года в юго-восточной Финляндии проходят учения «Карельский меч-26»: около 10 000 военнослужащих, до 1500 единиц техники, армейская авиация, контингенты Великобритании и США. Руководит манёврами Карельская бригада. Район проведения выходит к российской границе с Ленинградской областью и Карелией. По численности и составу это крупнейшая итерация учений за всю их историю. И проходит она не в одиночку: на тот же май в Финляндии приходится ещё четыре крупных мероприятия с союзниками.
Бригада, призывники, союзники: что именно происходит на юго-востоке Финляндии
Регионы Кюменлааксо, Южное Саво и Южная Карелия – это та полоса финской территории, которая в советской и постсоветской военной географии описывалась как Карельский перешеек и юго-восточное финское направление. От ближайших районов учений до российской границы – десятки километров, до Санкт-Петербурга – около двухсот.
Состав группировки даёт точную картину того, что финская армия выводит на полевой выход. Из 10 000 человек 5800 – призывники (срочная служба, в Финляндии 6–12 месяцев в зависимости от военно-учётной специальности), 2700 – резервисты (военнообязанные, прошедшие срочную и регулярно вызываемые на сборы), 1400 – кадровые военнослужащие. На полигон выведена вся вертикаль, от срочника первого года до офицера штаба бригады. Не парад одной элитной части, а полевой выход всей системы.
Распорядитель – Карельская бригада, крупнейшее бригадное соединение финских сухопутных войск. Через неё ежегодно проходят около 4000 призывников. По меркам ВС РФ 10 000 человек – это эквивалент двух полнокровных мотострелковых бригад с частями усиления, выведенных в поле одновременно. 1500 единиц техники – парк, сопоставимый с тем, что в советской традиции выставляла на полевой выход развёрнутая дивизия.
В состав сил входят егерские бригады «Пори» и «Карьяла», а также полк «Утти» – часть, в которой сосредоточены силы специального назначения и армейская авиация (вертолётная авиация в составе сухопутных войск) Сил обороны Финляндии. Союзный компонент – британский и американский. Состав союзных контингентов конкретно в этих учениях официально не раскрыт; судить можно только о тенденции последних полутора лет в регионе. В рамках Steadfast Defender 2024 года британцы перебрасывали в Финляндию и Эстонию ударные вертолёты Apache AH-64E, многоцелевые Wildcat и транспортные Chinook. Зимой 2025-го американское 352-е крыло специальных операций отрабатывало взаимодействие с полком «Утти». В апреле 2026-го офицеры Национальной гвардии Вирджинии работали в Финляндии в рамках программы «штат-партнёр» (State Partnership Program). Всё это общий контур цикла последних полутора лет, а не состав конкретных учений.
По данным РБК, по сравнению с прошлогодней итерацией численность личного состава выросла примерно вдвое, количество техники – более чем вдвое; первичные финские релизы прошлых лет открытых данных сравнимой детализации не публиковали. Если эти цифры верны, важнее всего здесь диагностика: финны проверяют, держится ли вся вертикаль обороны при удвоенной нагрузке.
Один из девяти: «Карельский меч» внутри натовской машины
В марте 2026 года министр обороны Финляндии Антти Хякканен объявил, что штаб новой многонациональной боевой группы НАТО будет размещён в Рованиеми, в финской Лапландии. Структура называется Forward Land Force (FLF) – многонациональная боевая группа постоянного присутствия. Начальный штат – около двух десятков офицеров из Финляндии, Швеции и других стран альянса; перспективная численность – 4000–5000 человек.
Финская группа – девятая по счёту. До неё восемь FLF были развёрнуты в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. От Чёрного моря до Баренцева – линия примерно в 2500 километров по фронту, без пауз. Балтийские FLF страховали страны с небольшими армиями. Финский случай иной: здесь своя крупная сухопутная сила, и группа встраивается в неё как стыковочный узел. Финская армия сама по себе достаточно большая, чтобы обходиться без подпорок.
«Карельский меч-26» проходит не один. На тот же май в Финляндии приходятся: международные учения по противовоздушной обороне Mallet Strike 1/26 на полигоне Лохтая; общевойсковые Northern Star 26 (около 4500 человек) и Rock Sisu на полигоне Вуосанка; военно-морские Narrow Waters 26-1 (около 3000 человек, прибрежные воды Южной Финляндии и Финский залив, до 29 мая). Суммарно за май через территорию Финляндии проходят около 19 000 союзных военных из десяти стран.
Сверх этого с начала 2025 года в НАТО действуют три постоянные многодоменные операции без объявленной даты окончания: Arctic Sentry, Baltic Sentry и Eastern Sentry. У них нет ни даты начала, ни даты завершения: это режим непрерывного дежурства, на фоне которого отдельные учения становятся заметнее остальных.
Сдвиг здесь. Раньше был распорядок: учение, пауза, учение. Сейчас паузы нет, есть фон, и отдельные манёвры просто проступают на нём ярче. Между «отрабатываем сценарий обороны» и «развернули группировку для возможной операции» исчезает наблюдаемая разница: внешне это одно и то же. Это меняет работу разведки и планирования с обеих сторон: тревожный сигнал перестаёт работать как сигнал, потому что фон постоянно повышен. Под формулу «плановое мероприятие» теперь помещается почти всё.
Военными манёврами этот фон не исчерпывается. На том же участке границы в 2023–2024 годах развивался невоенный эпизод того же ряда: организованные потоки мигрантов из третьих стран через российско-финские пункты пропуска. В Хельсинки это назвали инструментализацией миграции и провели конституционные правки, расширившие полномочия пограничной службы по ограничению приёма ходатайств о статусе беженца в чрезвычайных ситуациях. Граница в 1300 с лишним километров (самая длинная сухопутная граница страны НАТО с Россией) за два года перестала быть самой спокойной. Пограничная полоса с 2022 года работает по одному сценарию, что с солдатами, что с мигрантами.
По ту сторону: гарнизоны, резервы и петрозаводский узел
Российская сторона отвечает тем, чем может ответить: восстановлением военной инфраструктуры северо-западного направления. По данным финского вещателя Yle, согласующимся с оценками британского центра BISI, в Петрозаводске разворачивается крупный гарнизон, который позволит увеличить численность размещённых там войск примерно с 3000 до 15 000 человек. Перспективная оценка всей группировки у финской границы – до 80 000 человек; это прогноз BISI, отнесённый к горизонту завершения текущей реформы ВС РФ, то есть примерно к 2027–2028 годам, и он не подтверждён ни в публичных оценках Сил обороны Финляндии, ни в открытых источниках НАТО. Нынешний уровень кратно скромнее. Часть строящейся инфраструктуры рассчитана на тренировочные задачи и на прикрытие Кольского полуострова и Северного флота изнутри: это не подготовка наступления через финскую границу.
Здесь нужна сдержанная оговорка о собственной стороне. Российское военное планирование десятилетиями исходило из того, что северо-западное направление – самое тихое на всём периметре. На этом основании в 2010-е годы здесь сворачивались части постоянной готовности, а в 2022–2024 годах боеспособный личный состав и техника с этого участка перебрасывались на украинский фронт. Сегодня инфраструктуру и людей приходится разворачивать заново, на местах, где раньше стояли резервные склады и кадрированные батальоны. Положение поправимое, но цена его восстановления – годы при условии, что украинский театр перестанет быть главным потребителем ресурсов.
География этого направления знакома. В Зимней войне 1939–1940 годов Карельский перешеек был главным театром: финны опирались на укреплённые позиции, советская сторона – на массу и артиллерию. Политические намерения сторон тут сравнивать незачем, эпохи слишком разные. Но местность та же, логика приграничного развёртывания та же, и чувствительность к Ленинградскому направлению никуда не ушла. Театр войны не меняется вместе с политическим режимом. Тогда Финляндия защищалась в одиночку и компенсировала это инженерной подготовкой местности; сегодня – в составе коалиции, и компенсирует мобильностью союзных сил: вместо линии Маннергейма постоянный цикл союзных учений и штаб FLF в Рованиеми.
Не отдельное учение, а распорядок
Финская армия десятилетиями готовилась воевать одна, и расчёт был именно на это: справиться без чужой помощи. Концепция «тотальной обороны» (вовлечение всего общества, экономики и инфраструктуры в длительное сопротивление) складывалась на опыте Зимней войны и войны-продолжения и опиралась на массовый призыв. Военный бюджет устойчиво держится выше 6 миллиардов евро в год, причём это уровень не последних трёх лет, а нескольких десятилетий.
Сейчас эта система впервые работает иначе. Массовый призыв никуда не делся. Территориальная оборона тоже. Резервисты исчисляются сотнями тысяч, и эта цифра не изменилась. Но поверх этого надстраивается интеграция с альянсом: единые системы связи и управления, общие логистические цепочки, постоянная отработка приёма союзных войск, штаб FLF на севере. Большинство европейских стран НАТО либо давно отказались от призыва, либо сохранили его в усечённом виде. Финляндия здесь редкое сочетание: массовая призывная армия континентального образца и при этом скорость переброски союзных сил по западным стандартам.
В сценариях учений отчётливо читаются уроки украинской войны: насыщенное применение беспилотников разведки и ударного назначения, отработка средств борьбы с малыми БПЛА (на полигоне Лохтая в декабре 2025-го компания Rheinmetall демонстрировала свой комплекс counter-sUAS), плотная радиоэлектронная борьба (РЭБ, средства подавления связи и навигации противника), разведка, артиллерия и авиация работают в одном контуре управления. Готовятся финны к войне, которую сейчас видят в украинских сводках, и репетируют её у себя дома.
Цифры за май 2026 года несложно сложить: почти 19 000 союзных военных, прошедших через территорию Финляндии; новый штаб FLF в Рованиеми; отработанный полный цикл взаимодействия от срочника до спецназа; девять FLF в линию от Чёрного моря до Баренцева; три бессрочные операции дежурства поверх всего этого. По любой строгой проверке «Карельский меч-26» остаётся именно учением: ни одна цифра не указывает на подготовку к нападению. Но прежний смысл слова «плановое мероприятие» с такой картиной уже не совпадает.
Информация