Партия новых многоцелевых истребителей Су-35С пополнила состав ВКС РФ

1 569 5
Партия новых многоцелевых истребителей Су-35С пополнила состав ВКС РФ

Очередная партия многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35С передана войскам. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Российские ВКС получили новые истребители Су-35С, отгрузку техники в рамках гособоронзаказа произвел Комсомольский-на-Амуре авиазавод. Количество самолетов в партии традиционно не сообщается, все машины предварительно прошли полный курс наземных и летных испытаний. Предыдущую партию истребителей Су-35С военные получили в середине апреля, в последнее время ОАК старается передавать технику ежемесячно.



Как подчеркнули в ОАК, самолеты уже приняты инженерно-техническим составом на заводском аэродроме и убыли на аэродромы постоянного базирования.



В рамках выполнения целевых задач была получена новая партия самолетов Су-35С. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием.


Су-35С — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++, с двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ). Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Является основным истребителем в зоне СВО наряду с Су-30СМ.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 08:45
    Является основным истребителем в зоне СВО наряду с Су-30СМ.

    Очень хочется, чтобы их появление не прошло даром...
  2. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 08:52
    Отличная новость. Спасибо заводчанам за подгон.
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 08:57
      Эта новость уже стала обыденностью, каждые 3-4 месяца сообщают одно и то же.
      До сво у нас было ~120 таких машин. Знать бы сколько сейчас. Посчитать невозможно. Всё секретят.
  3. sgrabik Звание
    sgrabik
    -1
    Сегодня, 08:58
    Как всегда со старыми радарами с ПФАР, непонятно, когда же уже Су-35 наконец то начнут оснащать новыми РЛС с АФАР ???
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 09:15
      Вопрос не в букавках, а в функционале, лично вам раскрыли разницу между ПФАР и АФАР для СУ-35, а боевое применения? Понты гнуть это одно, а воевать другое, уж травите тогда за ЛОФАР