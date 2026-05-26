Фейковый шах Пехлеви: Иран станет свободным, мы будем за это бороться

Называющий себя то «наследным принцем», то «шахом» Ирана Реза Пехлеви, проживающий в США, ищет оправдания тому, почему же он не выполнил своего обещания и не прибыл в Тегеран. Напомним, что перед началом американо-израильских бомбардировок Пехлеви заявлял, что народ Ирана его «ждёт», чтобы «провозгласить демократию в стране». Теперь же Пехлеви подбирает слова, чтобы объяснить, что же ему всё-таки помешало…

Реза Пехлеви:



Один член парламента даже сказал мне, что, по его мнению, иранцы сами не готовы к демократии. Но я не соглашусь. Я знаю, что 40 тысяч человек пожертвовали своими жизнями, чтобы мы могли бороться за наш народ. Я буду бороться за Иран, за иранцев.

Далее фейковый шах заявил о том, что «Иран станет свободным», а он «вместе с соратниками» будет за это «сражаться».

Пока Пехлеви, которого американские и израильские спецслужбы собирались усадить в Тегеране в виде марионеточного правителя, «сражается» далеко за пределами Ирана, заявляя, что «нужно ещё немного потерпеть, и демократия придёт».

Напомним, что Пехлеви во время ударов по Ирану войсками США и Израиля полностью эти удары оправдал и поддержал. И ни слова не сказал, например, о том, что американские бомбы унесли более полутора сотен жизней иранских школьниц.

Такая борьба за демократию…
12 комментариев
  1. yuriy55
    +1
    Сегодня, 08:44
    Сначала освободись от американских объятий!!!
    1. Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:02
      а это ничего и не изменит. уже понятно кто это.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:45
    ❝ Называющий себя то «наследным принцем», то «шахом» ❞ —

    — А на самом деле прозападная «шаха́» ...
  3. Ропот 55
    0
    Сегодня, 08:45
    Типичный Иуда своего народа,обиженка у которого отобрали власть,риторика таких организмов всегда примерно одинакова.
  4. bambr731
    +1
    Сегодня, 08:47
    Напомним, что перед началом американо-израильских бомбардировок Пехлеви заявлял, что народ Ирана его «ждёт», чтобы «провозгласить демократию в стране».

    В Иране Пехлеви, в Белоруссии Тихановская - куда ни плюнь сплошные "борцы за демократию". И все радеют за демократию подальше от БД
    1. Reptiloid
      +2
      Сегодня, 08:58
      У Тихановской западные покровители, надежды глупые. А у этого ---- НАСЛЕДСТВО ещё. При его отце убиты десятки тысяч курдов, азербайджанцев. Пытки, издевательства , убийства на глазах родственников ..... Много семей от того шаха пострадали и близкие не простили и не простят. Как-то американцам пофиг
      это наш сукин сын
      1. BrTurin
        0
        Сегодня, 09:16
        зато иранцы помнят и лучшего "подарка" для разобщения иранской оппозиции еще поискать
  5. APASUS
    +2
    Сегодня, 08:49
    Этот тоже туда же Шах, а обещает демократию . Теперь как ,Шаха будут переизбирать каждые 3 года ? Или просто потопить всех в крови ,у клана Пехливи опыта в подавлении протестов хоть отбавляй
  6. андрей мартов
    0
    Сегодня, 08:57
    В далёкой, далёкой галактике шах Пехлеви борется за свободу иранского народа . . . recourse
  7. cast iron
    0
    Сегодня, 09:08
    Он не шах. Он - никто. Насколько я помню его папаша стал шахом в результате гос переворота. А значит, все их титулы - это фейк.
    1. Копчёный
      0
      Сегодня, 09:18
      У монарших особ планеты, любых, власть типа от Бога. Даже если такая особа совершает мирской обряд отречения, всё равно скажут, что это не работает т.к свыше нету одобрения. Поэтому, принято обнулять таких особ ещё с античных времён, чтобы не иметь проблем в будущем. Желательно публично, а не по тихому, чтобы не появились лже-особы, как обожглись у нас в смуту. Больше того, у таких особ в личных архивах и сейчас "папирусы" лежат, кто чем владеет из земель планеты. Вдруг когда то сработает опять.
  8. tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:19
    Выдайте "шаху" автомат и парашют. Или посадите в фуру с петрушкой и в Тегеран .Строительный кран в Тегеране для Пехлеви заготовлен .