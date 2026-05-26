Фейковый шах Пехлеви: Иран станет свободным, мы будем за это бороться

Один член парламента даже сказал мне, что, по его мнению, иранцы сами не готовы к демократии. Но я не соглашусь. Я знаю, что 40 тысяч человек пожертвовали своими жизнями, чтобы мы могли бороться за наш народ. Я буду бороться за Иран, за иранцев.

Называющий себя то «наследным принцем», то «шахом» Ирана Реза Пехлеви, проживающий в США, ищет оправдания тому, почему же он не выполнил своего обещания и не прибыл в Тегеран. Напомним, что перед началом американо-израильских бомбардировок Пехлеви заявлял, что народ Ирана его «ждёт», чтобы «провозгласить демократию в стране». Теперь же Пехлеви подбирает слова, чтобы объяснить, что же ему всё-таки помешало…Реза Пехлеви:Далее фейковый шах заявил о том, что «Иран станет свободным», а он «вместе с соратниками» будет за это «сражаться».Пока Пехлеви, которого американские и израильские спецслужбы собирались усадить в Тегеране в виде марионеточного правителя, «сражается» далеко за пределами Ирана, заявляя, что «нужно ещё немного потерпеть, и демократия придёт».Напомним, что Пехлеви во время ударов по Ирану войсками США и Израиля полностью эти удары оправдал и поддержал. И ни слова не сказал, например, о том, что американские бомбы унесли более полутора сотен жизней иранских школьниц.Такая борьба за демократию…