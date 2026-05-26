Рубио: США не ведут переговоров с Украиной, в планах тоже ничего нет
Соединенные Штаты не ведут переговоров с Украиной по мирному урегулированию и не планируют их в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
На сегодняшний день США не участвуют в трехсторонних переговорах по Украине и не ведут диалог с киевским режимом. На ближайшее время тоже нет никаких запланированных встреч с представителями Киева. Судя по заявлению Рубио, администрации Трампа сейчас не до Украины, других проблем полно. Там и Иран, и Куба, и борьба с демократами за большинство в Конгрессе.
В то же время США готовы присоединиться к трехсторонним переговорам по мирному урегулированию, когда появится такая возможность, чтобы сыграть свою «конструктивную роль».
В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной. Вашингтон готов сыграть «конструктивную роль» и содействовать урегулированию, если появится такая возможность.
О приостановке переговоров с Киевом ранее заявили в Москве, Кремль не видит смысла встречаться с представителями бандеровского режима, не желающими принимать условия России. Как подчеркивалось, Россия будет добиваться своих целей военным путем.
Между тем в Киеве все еще ожидают обещанного визита Уиткоффа и Кушнера, которые должны были привезти некие предложения от США. Однако сведений о том, что американские переговорщики собираются на Украину, до сих пор нет.
