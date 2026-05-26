Рубио: США не ведут переговоров с Украиной, в планах тоже ничего нет

416 4
Рубио: США не ведут переговоров с Украиной, в планах тоже ничего нет

Соединенные Штаты не ведут переговоров с Украиной по мирному урегулированию и не планируют их в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

На сегодняшний день США не участвуют в трехсторонних переговорах по Украине и не ведут диалог с киевским режимом. На ближайшее время тоже нет никаких запланированных встреч с представителями Киева. Судя по заявлению Рубио, администрации Трампа сейчас не до Украины, других проблем полно. Там и Иран, и Куба, и борьба с демократами за большинство в Конгрессе.



В то же время США готовы присоединиться к трехсторонним переговорам по мирному урегулированию, когда появится такая возможность, чтобы сыграть свою «конструктивную роль».

В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной. Вашингтон готов сыграть «конструктивную роль» и содействовать урегулированию, если появится такая возможность.

О приостановке переговоров с Киевом ранее заявили в Москве, Кремль не видит смысла встречаться с представителями бандеровского режима, не желающими принимать условия России. Как подчеркивалось, Россия будет добиваться своих целей военным путем.

Между тем в Киеве все еще ожидают обещанного визита Уиткоффа и Кушнера, которые должны были привезти некие предложения от США. Однако сведений о том, что американские переговорщики собираются на Украину, до сих пор нет.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей Хорошов Звание
    Сергей Хорошов
    +1
    Сегодня, 09:08
    И не надо лезть в наши внутренние дела
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 09:16
    "Соединенные Штаты не ведут переговоров с Украиной по мирному урегулированию и не планируют их в ближайшее время. " примерно нужно читать так - нам сейчать не с руки разыгрывать перед вами цирк с якобы переговорами , а вы на наши условия озвученные через Зе не соглашаетесь и у нас трумп вляпался незнаем как отползти......
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 09:19
    Все правильно,США и не нужны эти переговоры Иран там или не Иран,американцам выгодно нынешнее положение дел,Украина потихоньку воюет,понемногу ослабляет Россию.Запад в целом и США в частности были бы заинтересованы в переговорах если бы наше руководство наконец решило воевать по-настоящему,а не так как сейчас когда начинают изображать бурную деятельность только после трагедии как в Старобельске.
  4. alovrov Звание
    alovrov
    +1
    Сегодня, 09:19
    Спасибо му--кам из башни Пескова/Ушакова/Дмитриева за дебильную анкориджскую авантюру. В нормальной ситуации правильные люди спросили бы - на чью мельницу воду льете? Ну теперь такое не спрашивают. А вот с людей которые целеуказанием в МО ведают - давно надо это спросить. Бандеровские сараи подтвердят.