Delta. Чужая нервная система
13 мая 2026 года министр армии США Дэн Дрисколл заявил на слушаниях в Комитете по вооружённым силам Сената США, что украинская система Delta связала дроны, сенсоры и огневые средства в единую сеть на уровне, которого американская армия пока не достигла. В тот же день на базе Форт-Карсон в Колорадо была запущена программа Operation Jailbreak: «взлом» программных барьеров между собственными американскими системами. Признание прозвучало впервые за четверть века. Пентагон публично указал на чужую схему управления боем как на образец.
Общая карта
Расчёт миномёта на южном участке фронта работает с планшета. На планшете обновляется карта обстановки: позиции своих, отметки целей, данные от дрона, висящего над посадкой в четырёх километрах. Координаты приходят на расчёт напрямую, без устного доклада в штаб батальона и без обратного приказа. Через минуту мина уходит на цель. Это и есть Delta в её рабочем повседневном применении.
Платформа разрабатывалась с 2016 года в логике интеграции со стандартами НАТО по обмену данными. По описанию американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies (признан нежелательной организацией в РФ)), к 2022 году существовал функциональный прототип системы ситуационной осведомлённости оперативно-тактического звена. К 2025 году Delta переросла прототип и стала рабочим инструментом группировки от расчёта на передовой до оперативного штаба. Доступ осуществляется через браузер на планшете или ноутбуке; система агрегирует разнородные данные в одну геоинформационную картину.
Источники этих данных принципиально разные: беспилотники, коммерческие спутники, наземные радары, посты наблюдения, камеры, чат-боты, в которые гражданские отправляют сведения о передвижениях. Всё привязано к координатам и сводится в общий слой. Устойчивость к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) обеспечивается комбинацией спутниковой связи Starlink, облачного резервирования в Microsoft Azure и модульной архитектуры, в которой отказ одного канала компенсируется другими. Это и называют сетецентрической войной: модель, в которой данные от любого участника доступны всем, кому положено, в режиме, близком к реальному времени. На бумаге концепция известна с конца 1990-х. Delta показала, как она выглядит на практике, в условиях боевых действий высокой интенсивности против армии с серьёзными средствами РЭБ.
«Взлом» собственных систем
У выступления Дрисколла в Сенате есть очевидная бюджетная подкладка: министру армии нужен пример отставания, чтобы выбить деньги в обычной грызне за пентагоновские приоритеты. Но пример этот не выдуман, и в этом всё дело.
Программа Joint All-Domain Command and Control (JADC2), утверждённая в 2022 году, должна была собрать американские системы управления боем в единую систему управления во всех средах (доменах): на суше, в воздухе, на море, в космосе, в киберпространстве. В работе четвёртый год. За это же время Украина прошла путь от прототипа Delta до системы, через которую работает группировка от взвода до оперативного штаба. JADC2 за тот же период остаётся набором пилотов и разрозненных программ, плохо стыкующихся между собой. Впрочем, такие сравнения по срокам всегда несправедливы: американцы строят куда более громоздкую систему. И всё же четыре года JADC2 против примерно двух лет, за которые Delta вышла из стадии прототипа в рабочее состояние, – это не статистическая погрешность.
Operation Jailbreak на Форт-Карсон формулируется как задача «освободить» американские системы от программных барьеров. Слово стоит закавычить: «освобождать» приходится собственные платформы, купленные у собственных подрядчиков, по контрактам, в которых ведомство само согласилось на закрытые форматы данных. Тысячи единиц техники предстоит модифицировать так, чтобы они начали обмениваться информацией. То, что для украинцев было исходным проектным требованием, для американской армии становится отдельной программой с собственным бюджетом и руководителем.
Само по себе признание Дрисколла мало что значит: мало ли что говорят на слушаниях. Важно другое: роли поменялись. Концепцию сетецентрической войны сформулировали в США в 1990-е. Тестировали в Ираке и Афганистане. В 2026 году её работающую реализацию приходится изучать на чужом театре военных действий.
Полигон
В январе 2026 года украинский государственный технокластер Brave1 объявил о запуске защищённой среды Dataroom совместно с американской компанией Palantir. В Dataroom украинские оборонные стартапы получают доступ к реальным данным о воздушных угрозах со стороны ВС РФ: траекториям, сигнатурам, поведению целей. На этих данных обучаются и проходят валидацию ИИ-алгоритмы, которые потом устанавливаются на перехватывающие дроны.
Параллельно работает Project Maven – программа Пентагона по применению искусственного интеллекта в разведке, начатая в 2017 году. По оценке аналитического обзора середины 2025 года, инструментами Maven пользовались более 25 тысяч человек во всех объединённых боевых командованиях США (цифра, конечно, плавающая: в неё включены и регулярные пользователи, и те, кто заходит в систему эпизодически). Это эквивалент численности нескольких армейских корпусов, одновременно работающих с одним и тем же ИИ-инструментом анализа разведданных. Алгоритмы Maven обучаются в том числе на материалах с украинского театра.
Microsoft с первых дней боевых действий помог украинскому правительству перенести критические данные из физических дата-центров в облако Azure. Это решило задачу выживаемости государственных и военных сервисов под ракетными ударами. И одновременно встроило украинскую цифровую инфраструктуру в инфраструктуру американской корпорации. Starlink дал войскам связь, устойчивую к подавлению наземных сетей, и одновременно сделал украинскую группировку зависимой от решений частной компании, расположенной в Калифорнии.
Тут и проходит линия, неудобная для разговоров про «украинскую инновацию». Delta – удобная витрина куда более крупного западного хозяйства, в котором Palantir, Microsoft, Anduril и операторы Maven получают то, чего им не дала ни одна локальная война после 1991 года: непрерывный поток боевых данных из конфликта высокой интенсивности против армии с серьёзной РЭБ, артиллерией и собственными ударными дронами. Эти данные обратно никто не вернёт. Стороны конфликта расходуют людей и технику, а западные компании и боевые командования платят за этот опыт деньгами и получают взамен то, что важнее денег.
Длинная цепочка против короткой
Стандартный советский и постсоветский цикл управления огнём собирался по линейной цепочке: наблюдатель – командир роты – штаб батальона – штаб бригады – дивизион – огневое средство. На каждой ступени проверка, доклад, согласование, передача по своим каналам связи. В 1944 году эта цепочка работала: фронт был плотным, цели в основном статичными, артиллерия массировалась на узких участках, и десять-двадцать минут на согласование огня не были фатальными. Советская автоматизированная система управления войсками (АСУВ) «Манёвр», разрабатывавшаяся в 1970–80-е именно под эту логику, должна была ускорить ту же вертикаль, не меняя её устройства.
Боевые действия 2022–2026 годов изменили условие задачи. Зона поражения протянулась на 10–15 километров от линии соприкосновения, то есть на глубину, на которой в советской схеме располагались тылы батальона, штабы, склады боеприпасов и узлы связи. Теперь это сплошное пространство, простреливаемое дронами и корректируемой артиллерией, цель в этой зоне живёт минуты, и цепочка из пяти инстанций физически не успевает.
Это фиксируют и российские источники (в частности, материалы профильных военных изданий и тематических телеграм-каналов 2024–2025 годов). Кочующие миномёты противника, по этим оценкам, уходят с позиции быстрее, чем согласование ответного огня доходит до батареи; часть ударов в итоге приходится по пустым координатам. Дело не в выучке расчётов и не в качестве орудий: унаследованная схема управления была спроектирована под другой темп войны. Сравнивать Delta с советской АСУВ в категориях «лучше – хуже» бессмысленно: это машины под разные задачи. «Манёвр» ускорял вертикаль. Delta её разбирает и раздаёт картину обстановки тем, кто видит цель.
Преемственность от Великой Отечественной – это часть российской военной школы, которой стоит дорожить. Но школа держится способностью пересобирать процедуру под изменившийся бой. Сама по себе процедура образца 1944 года такой опоры уже не даёт.
Что остаётся
За четыре года СВО для российской стороны сложилось сразу несколько неудобных сюжетов. Цикл «разведка–удар» у противника короче благодаря Delta и тому, что к ней пристёгнуто. Боевых данных у западных компаний за эти годы накопилось столько, сколько не дала бы никакая мирная закупочная программа. А уроки украинского театра ещё с 2023 года переписываются в стандарты НАТО: в концепцию многодоменных операций, в планы закупок, в курсы подготовки.
У российской стороны есть встречный набор объективных ограничений: санкционные барьеры по компонентной базе, инерция сложившихся управленческих процедур, дефицит горизонтальной обратной связи снизу. На эти ограничения указывают как западные аналитические центры, так и ряд российских профильных источников. Время на собственную цифровую перестройку у российской армии ещё есть. Но его становится меньше – и не из-за какого-то рывка с той стороны. Просто каждый месяц боевых действий добавляет западным штабам и подрядчикам данных, которые они потом будут раскладывать по доктринам и контрактам.
Сама Delta – не самая большая проблема. Куда серьёзнее то, частью чего она работает. Для западных армий и подрядчиков это, по сути, многолетняя полевая практика с живым противником. Практика эта переживёт сами боевые действия: данные собраны, и разбирать их будут долго – в Пало-Алто, в Вирджинии, в брюссельских кабинетах.
