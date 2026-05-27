Delta. Чужая нервная система

13 мая 2026 года министр армии США Дэн Дрисколл заявил на слушаниях в Комитете по вооружённым силам Сената США, что украинская система Delta связала дроны, сенсоры и огневые средства в единую сеть на уровне, которого американская армия пока не достигла. В тот же день на базе Форт-Карсон в Колорадо была запущена программа Operation Jailbreak: «взлом» программных барьеров между собственными американскими системами. Признание прозвучало впервые за четверть века. Пентагон публично указал на чужую схему управления боем как на образец.



Общая карта


Расчёт миномёта на южном участке фронта работает с планшета. На планшете обновляется карта обстановки: позиции своих, отметки целей, данные от дрона, висящего над посадкой в четырёх километрах. Координаты приходят на расчёт напрямую, без устного доклада в штаб батальона и без обратного приказа. Через минуту мина уходит на цель. Это и есть Delta в её рабочем повседневном применении.

Платформа разрабатывалась с 2016 года в логике интеграции со стандартами НАТО по обмену данными. По описанию американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies (признан нежелательной организацией в РФ)), к 2022 году существовал функциональный прототип системы ситуационной осведомлённости оперативно-тактического звена. К 2025 году Delta переросла прототип и стала рабочим инструментом группировки от расчёта на передовой до оперативного штаба. Доступ осуществляется через браузер на планшете или ноутбуке; система агрегирует разнородные данные в одну геоинформационную картину.

Источники этих данных принципиально разные: беспилотники, коммерческие спутники, наземные радары, посты наблюдения, камеры, чат-боты, в которые гражданские отправляют сведения о передвижениях. Всё привязано к координатам и сводится в общий слой. Устойчивость к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) обеспечивается комбинацией спутниковой связи Starlink, облачного резервирования в Microsoft Azure и модульной архитектуры, в которой отказ одного канала компенсируется другими. Это и называют сетецентрической войной: модель, в которой данные от любого участника доступны всем, кому положено, в режиме, близком к реальному времени. На бумаге концепция известна с конца 1990-х. Delta показала, как она выглядит на практике, в условиях боевых действий высокой интенсивности против армии с серьёзными средствами РЭБ.

«Взлом» собственных систем


У выступления Дрисколла в Сенате есть очевидная бюджетная подкладка: министру армии нужен пример отставания, чтобы выбить деньги в обычной грызне за пентагоновские приоритеты. Но пример этот не выдуман, и в этом всё дело.

Программа Joint All-Domain Command and Control (JADC2), утверждённая в 2022 году, должна была собрать американские системы управления боем в единую систему управления во всех средах (доменах): на суше, в воздухе, на море, в космосе, в киберпространстве. В работе четвёртый год. За это же время Украина прошла путь от прототипа Delta до системы, через которую работает группировка от взвода до оперативного штаба. JADC2 за тот же период остаётся набором пилотов и разрозненных программ, плохо стыкующихся между собой. Впрочем, такие сравнения по срокам всегда несправедливы: американцы строят куда более громоздкую систему. И всё же четыре года JADC2 против примерно двух лет, за которые Delta вышла из стадии прототипа в рабочее состояние, – это не статистическая погрешность.


Operation Jailbreak на Форт-Карсон формулируется как задача «освободить» американские системы от программных барьеров. Слово стоит закавычить: «освобождать» приходится собственные платформы, купленные у собственных подрядчиков, по контрактам, в которых ведомство само согласилось на закрытые форматы данных. Тысячи единиц техники предстоит модифицировать так, чтобы они начали обмениваться информацией. То, что для украинцев было исходным проектным требованием, для американской армии становится отдельной программой с собственным бюджетом и руководителем.

Само по себе признание Дрисколла мало что значит: мало ли что говорят на слушаниях. Важно другое: роли поменялись. Концепцию сетецентрической войны сформулировали в США в 1990-е. Тестировали в Ираке и Афганистане. В 2026 году её работающую реализацию приходится изучать на чужом театре военных действий.

Полигон


В январе 2026 года украинский государственный технокластер Brave1 объявил о запуске защищённой среды Dataroom совместно с американской компанией Palantir. В Dataroom украинские оборонные стартапы получают доступ к реальным данным о воздушных угрозах со стороны ВС РФ: траекториям, сигнатурам, поведению целей. На этих данных обучаются и проходят валидацию ИИ-алгоритмы, которые потом устанавливаются на перехватывающие дроны.

Параллельно работает Project Maven – программа Пентагона по применению искусственного интеллекта в разведке, начатая в 2017 году. По оценке аналитического обзора середины 2025 года, инструментами Maven пользовались более 25 тысяч человек во всех объединённых боевых командованиях США (цифра, конечно, плавающая: в неё включены и регулярные пользователи, и те, кто заходит в систему эпизодически). Это эквивалент численности нескольких армейских корпусов, одновременно работающих с одним и тем же ИИ-инструментом анализа разведданных. Алгоритмы Maven обучаются в том числе на материалах с украинского театра.


Microsoft с первых дней боевых действий помог украинскому правительству перенести критические данные из физических дата-центров в облако Azure. Это решило задачу выживаемости государственных и военных сервисов под ракетными ударами. И одновременно встроило украинскую цифровую инфраструктуру в инфраструктуру американской корпорации. Starlink дал войскам связь, устойчивую к подавлению наземных сетей, и одновременно сделал украинскую группировку зависимой от решений частной компании, расположенной в Калифорнии.

Тут и проходит линия, неудобная для разговоров про «украинскую инновацию». Delta – удобная витрина куда более крупного западного хозяйства, в котором Palantir, Microsoft, Anduril и операторы Maven получают то, чего им не дала ни одна локальная война после 1991 года: непрерывный поток боевых данных из конфликта высокой интенсивности против армии с серьёзной РЭБ, артиллерией и собственными ударными дронами. Эти данные обратно никто не вернёт. Стороны конфликта расходуют людей и технику, а западные компании и боевые командования платят за этот опыт деньгами и получают взамен то, что важнее денег.

Длинная цепочка против короткой


Стандартный советский и постсоветский цикл управления огнём собирался по линейной цепочке: наблюдатель – командир роты – штаб батальона – штаб бригады – дивизион – огневое средство. На каждой ступени проверка, доклад, согласование, передача по своим каналам связи. В 1944 году эта цепочка работала: фронт был плотным, цели в основном статичными, артиллерия массировалась на узких участках, и десять-двадцать минут на согласование огня не были фатальными. Советская автоматизированная система управления войсками (АСУВ) «Манёвр», разрабатывавшаяся в 1970–80-е именно под эту логику, должна была ускорить ту же вертикаль, не меняя её устройства.

Боевые действия 2022–2026 годов изменили условие задачи. Зона поражения протянулась на 10–15 километров от линии соприкосновения, то есть на глубину, на которой в советской схеме располагались тылы батальона, штабы, склады боеприпасов и узлы связи. Теперь это сплошное пространство, простреливаемое дронами и корректируемой артиллерией, цель в этой зоне живёт минуты, и цепочка из пяти инстанций физически не успевает.

Это фиксируют и российские источники (в частности, материалы профильных военных изданий и тематических телеграм-каналов 2024–2025 годов). Кочующие миномёты противника, по этим оценкам, уходят с позиции быстрее, чем согласование ответного огня доходит до батареи; часть ударов в итоге приходится по пустым координатам. Дело не в выучке расчётов и не в качестве орудий: унаследованная схема управления была спроектирована под другой темп войны. Сравнивать Delta с советской АСУВ в категориях «лучше – хуже» бессмысленно: это машины под разные задачи. «Манёвр» ускорял вертикаль. Delta её разбирает и раздаёт картину обстановки тем, кто видит цель.

Преемственность от Великой Отечественной – это часть российской военной школы, которой стоит дорожить. Но школа держится способностью пересобирать процедуру под изменившийся бой. Сама по себе процедура образца 1944 года такой опоры уже не даёт.

Что остаётся


За четыре года СВО для российской стороны сложилось сразу несколько неудобных сюжетов. Цикл «разведка–удар» у противника короче благодаря Delta и тому, что к ней пристёгнуто. Боевых данных у западных компаний за эти годы накопилось столько, сколько не дала бы никакая мирная закупочная программа. А уроки украинского театра ещё с 2023 года переписываются в стандарты НАТО: в концепцию многодоменных операций, в планы закупок, в курсы подготовки.

У российской стороны есть встречный набор объективных ограничений: санкционные барьеры по компонентной базе, инерция сложившихся управленческих процедур, дефицит горизонтальной обратной связи снизу. На эти ограничения указывают как западные аналитические центры, так и ряд российских профильных источников. Время на собственную цифровую перестройку у российской армии ещё есть. Но его становится меньше – и не из-за какого-то рывка с той стороны. Просто каждый месяц боевых действий добавляет западным штабам и подрядчикам данных, которые они потом будут раскладывать по доктринам и контрактам.

Сама Delta – не самая большая проблема. Куда серьёзнее то, частью чего она работает. Для западных армий и подрядчиков это, по сути, многолетняя полевая практика с живым противником. Практика эта переживёт сами боевые действия: данные собраны, и разбирать их будут долго – в Пало-Алто, в Вирджинии, в брюссельских кабинетах.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 04:46
    По большой части СВО идёт сейчас против НАТО и её структур...она давно превратилась в полноценную войну со всеми ее атрибутами. what
    То что автор описал это только часть её. СВО пора переименовать в какой-то другой военный термин...это уже точно не военная спецоперация...масштаб и применение военных средств ведения войны совершенно не подходит для СВО.
    rocket757
      rocket757
      Сегодня, 04:53
      Признать очевидно, сделать шаг в сторону... наверно победы, желательно своей... soldier
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 04:51
    Что то остаётся, как у них, так и у нас... но главное, как и что будет развиватся, совершенствоваться дальше!!!
    Время покажет. soldier
  Дырокол
    Дырокол
    Сегодня, 06:03
    JADC2 за тот же период остаётся набором пилотов и разрозненных программ, плохо стыкующихся между собой.

    Потому что система ограничена в использовании источников. Если в Дельта не важно сертифицирован источник Пентагоном и имеет системы защиты указанные в перечне, то в JADC2 это невозможно. Можно ли использовать Starlink в боевой системе? "Да вы с ума сошли! Это же гражданская система связи не защищённая по стандарту НАТО!"
    «освобождать» приходится собственные платформы, купленные у собственных подрядчиков, по контрактам, в которых ведомство само согласилось на закрытые форматы данных. Тысячи единиц техники предстоит модифицировать так, чтобы они начали обмениваться информацией.

    Система передачи данных Link 16 основа стран НАТО. На нее потрачено ....лярдов денег. Но если сравнить с Starlink, то это как управление флажками по сравнению с УКВ связью. Но и Starlink уже не топ, т.к. Маск запускает систему связи d2c, ещё миниатюрнее и менее энергозатратную. Теперь смотрим на БПЛА Глобал Хок, у него под обтекателем антенна спутниковой связи массой под 1,5 тонны потребляющая киловатты электроэнергии. Все это хозяйство по идее уже сегодня можно заменить на терминал Starlink массой 1, 5 кг на 40 ватт электроэнергии. Почему не меняют? Да потому что для этого нужно открыть ОКР с огромным бюджетом, провести сертификацию и т.д. Лет через пять получить итог.
    А на Украине это не нужно делать. Спаять на коленке систему из работающих гражданских систем и встроить в нее военные агрегаты также изменив из. Без согласований, без сертификаций, без бюджетов на ОКР. Сможет ли Пентагон провернуть такое для себя? Поди знай. Это же перестройка всей структуры вооружений.
    У российской стороны есть встречный набор объективных ограничений

    В первую очередь в голове. У нас есть китайский сосед дюже любопытный до всего нового и обладающий огромным ресурсом. Может ли Китай испытать свои системы управления и организации войны? Неа, да вы с ума сошли. Это наша корова и мы ее доим....
    Дедок
      Дедок
      Сегодня, 08:29
      А на Украине это не нужно делать. Спаять на коленке систему из работающих гражданских систем и встроить в нее военные агрегаты также изменив из. Без согласований, без сертификаций, без бюджетов на ОКР.

      да, у нас всё стало настолько забюрократизировано, что любая инициатива - это годы на ее реализацию...
      СергейАлександрович
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 09:20
        У нас прежде всего Халил Абдухалимович Арсланов, как Начальник Главного управления связи Вооруженных сил (декабрь 2013 — апрель 2020). Всё остальное вокруг таких руководителей. Бюрократия не существует сама по себе, ей надобно обеспечивать прикрытие и безнаказанность.
  Б-15
    Б-15
    Сегодня, 06:17
    Первое, что необходимо сделать, это избавится от спящих. Они себя уже неоднократно проявляли.
    Например, придрались к команде разработки "Ангары", хотя сами не старались обеспечить защиту от несанкционированного доступа к материалам проекта.
    Или, ситуация с компанией Кронштадт. Купили и перекрыли финансирование. Компания закрывается.
    По производству микросхем. Микрон со товарищи не допустил появление конкурента и всякими домыслами остановил монтаж завода AMD в Ангстреме.
    И таких примеров масса.
    Почему не привлечь к ответственности?
    А сейчас у Шохина кончились деньги. Корпорации перестали его кормить. Так он решил присосаться к государству и продолжать защищать нуворишей, ограбивших государство.
    Дедок
      Дедок
      Сегодня, 08:25
      Первое, что необходимо сделать, это избавится от спящих.

      надо, но - кто останется тогда?
      ситуация - тупиковая - на ключевых постах такие люди...
      Или, ситуация с компанией Кронштадт. Купили и перекрыли финансирование.

      не перекрыли - а вовремя - не хотят платить... а при нынешних % ставках - это конец...
      а перекрыли при заключенном контракте - это почти криминал...
      СергейАлександрович
        СергейАлександрович
        Сегодня, 09:22
        Конец не из-за высоких ставок, а из-за налогов на имущество. Даже временное прекращение финансирования означает разрушение.
  Дес
    Дес
    Сегодня, 06:20
    Нормальная статья. Спасибо.