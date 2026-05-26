«Будет громко»: Кулеба советует жителям Киева покинуть город

Если послы европейских стран не намерены покидать Киев, то это их проблемы, а жителям украинской столицы лучше всего уехать. С таким призывом выступил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба призывает киевлян покинуть город, прогнозируя большие разрушения. То, что Россия по каким-то причинам отменит удары, он не верит, поэтому советует не оставаться в Киеве. Особенно тем, у кого уже не все в порядке с нервами из-за постоянных обстрелов. По словам Кулебы, нужно взять паузу и отказаться от столичной жизни.



Будет громко. Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если кукуха уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности.

Накануне российский МИД выступил с заявлением, анонсировав начало планомерных ракетных ударов по Киеву. Как подчеркивается, бить наши будут по центрам принятия решений и по военному производству. При этом МИД рекомендовал иностранцам покинуть украинскую столицу, а жителям Киева не приближаться к объектам, связанным с ВСУ.

На этом фоне часть европейских дипломатов отказалась покидать Киев, заявив, что «остаются вместе с Украиной», пытаясь обвинить Москву в якобы ударах по гражданской инфраструктуре.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:55
    анонсировав начало планомерных ракетных ударов по Киеву
    Это надо было анонсировать ещё с началом СВО. Ну хорошо хоть на пятый год.........
    Zoer
      Zoer
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Schneeberg
      Это надо было анонсировать ещё с началом СВО.

      Так они и анонсировали все 4 года. Но дальше дело не шло.
      Цитата: Schneeberg
      Ну хорошо хоть на пятый год...

      Что хорошего? Очередной анонс? Но за ним, как обычно ничего не последует. Почему то я в этом уверен.
    Лиза Кернер-Тимошенко
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:26
      Анонсировать заранее...идиотизм. Надо БЕЗ предупреждения бабахнуть по Киеву!!!
  Жнец
    Жнец
    +2
    Сегодня, 10:55
    по военному производству

    А раньше по чему били?
    Tagan
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:16
      А раньше по чему били?

      Тут скорее намёк на то, что гражданские объекты не являются целью. Типа, бьём только по таким-то и таким-то, мы добрые и лишней крови нам не нужно.
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 10:56
    «Будет громко»: Кулеба советует жителям Киева покинуть город

    Если люди покинут город миллионник, он превратится в помойку!!!
    Хотя, куда лучше, чем братская могила...
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 11:07
      Если люди покинут город миллионник, он превратится в помойку!!!
      Самое место для свиней! wink
    Лиза Кернер-Тимошенко
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 13:27
      Могила братьев и сестер???? Нехай так будет!!!
  Kamarada
    Kamarada
    +1
    Сегодня, 10:57
    Куевляне все собрались и выехали в лвив. И дальше в европку. Киев и лавра РУССКАЯ ЗЕМЛЯ !!!
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 10:59
    . Кулеба советует жителям Киева покинуть город

    Gнида решила напомнить о себе, не иначе хочет вернуться в политику
    Gomunkul
      Gomunkul
      +5
      Сегодня, 11:03
      не иначе хочет вернуться в политику
      По информации из открытых источников, все бывшие подельники "зелёной команды" ни куда из политики и не уходят, их негласно переводят в разряд "оппозиции", чтобы потом если потребуют провести выборы, реинкарнировать их в "зелёную команду 2.0."
      Дедок
        Дедок
        +2
        Сегодня, 11:16
        все бывшие подельники "зелёной команды" ни куда из политики и не уходят,

        да, такие ходы - предсказуемы...
  Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 11:04
    Объявился, давно его не было. И ведь советует на собственном примере. Вывез семью к матрасам и сам туда же свалил...
  Mouse
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:04
    На этом фоне часть европейских дипломатов отказалась покидать Киев, заявив, что «остаются вместе с Украиной»,
    значит сообщники, пособники... Сами признались... Чистосердечно...
  solar
    solar
    0
    Сегодня, 11:08
    Кулеба призывает киевлян покинуть город, прогнозируя большие разрушения.

    А Кулеба эта откуда об этом знает? ВО постоянно тащит сюда всяких экс-, которые давно уже не имеют никакого отношения к современным событиям.
  bober1982
    bober1982
    +2
    Сегодня, 11:09
    ...... если кукуха уже не вытягивает,я это полностью понимаю....автор-исполнитель, бывший дипломат Кулеба
    Какая страна,такие и дипломаты,одна сплошная кукуха.
    Mouse
      Mouse
      +3
      Сегодня, 11:13
      ... Такой и лексикон.... wassat
      Седов
        Седов
        +3
        Сегодня, 11:49
        Такой и лексикон....
        Василий hi тоже поржал?)
        Заявление от Сергея В. Лаврова: "Дорогие москвичи, если у вас поехала кукуха и вы не вывозите - на выходные перебирайтесь за МКАД" drinks
  мерцание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 11:09
    Кулеба жителям Киева

    Аннушка уже разлила масло. bully
  Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:39
    Кулеба продолжает работать на Зеленского. Не будет Россия обстреливать спальные районы Киева. Бить будут по офисам и учреждениям, а так же по производственным объектам. А Кулеба намекает, что "русские орки" будут стрелять по всем без разбора. Так он только помогает Зеленскому пугать людей, чтобы не дать им опомниться.
  Лиза Кернер-Тимошенко
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:25
    Ох и заложил от испуга в свой вышианные трусы....
    Не бойся...Россия шадит Киев...вы те там братья и сестры,правда вонючие и не воспитанные...
  pexotinec
    pexotinec
    0
    Сегодня, 13:50
    Ещё бы график вывесили и объекты назвали. Это что современные войны такие, предупреждать?
  Приходимец_СЭМ
    Приходимец_СЭМ
    0
    Сегодня, 13:58
    [quoteК]улеба призывает киевлян покинуть город[/quote]

    А он при этом, не рекомендует, случайно, деньги и ценности оставить на видном месте, а двери не закрывать,обещая порядок? lol