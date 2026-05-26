«Будет громко»: Кулеба советует жителям Киева покинуть город
Если послы европейских стран не намерены покидать Киев, то это их проблемы, а жителям украинской столицы лучше всего уехать. С таким призывом выступил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба призывает киевлян покинуть город, прогнозируя большие разрушения. То, что Россия по каким-то причинам отменит удары, он не верит, поэтому советует не оставаться в Киеве. Особенно тем, у кого уже не все в порядке с нервами из-за постоянных обстрелов. По словам Кулебы, нужно взять паузу и отказаться от столичной жизни.
Будет громко. Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если кукуха уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности.
Накануне российский МИД выступил с заявлением, анонсировав начало планомерных ракетных ударов по Киеву. Как подчеркивается, бить наши будут по центрам принятия решений и по военному производству. При этом МИД рекомендовал иностранцам покинуть украинскую столицу, а жителям Киева не приближаться к объектам, связанным с ВСУ.
На этом фоне часть европейских дипломатов отказалась покидать Киев, заявив, что «остаются вместе с Украиной», пытаясь обвинить Москву в якобы ударах по гражданской инфраструктуре.
