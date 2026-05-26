Бортников: Украина стала центром контрабанды оружия и финансирования терактов
Директор ФСБ РФ Александр Бортников отмечает, что Украина стала центром контрабанды оружия и финансирования терактов через наркотрафик. На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ Бортников сообщил, что только за период с начала 2026 года ФСБ РФ совместно с КГБ Белоруссии удалось предотвратить более 500 попыток ввоза в Россию взрывных устройств, предназначенных для совершения терактов. Таким образом, Украина под плотной опекой Запада фактически стала серьезным фактором дестабилизации обстановки в странах СНГ. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора.
При этом, по информации ФСБ, одним из главных источников финансирования украинских террористов является криминальный сектор: местные ОПГ наладили производство синтетических наркотиков, направляя полученную от их реализации «грязную» прибыль непосредственно на обеспечение террористической деятельности на территории России.
В то же время спецслужбы Британии продолжают активно внедрять в странах СНГ сеть своих НКО, используя инструменты адресного психологического воздействия для манипуляции общественным мнением и настроениями населения постсоветских республик. Параллельно с этим структуры НАТО продолжает финансировать программы биологического оружия избирательного действия. Разветвленная сеть соответствующих лабораторий охватывает не только страны глобального Юга, но и непосредственно постсоветское пространство.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
