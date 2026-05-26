Бортников: Украина стала центром контрабанды оружия и финансирования терактов

Директор ФСБ РФ Александр Бортников отмечает, что Украина стала центром контрабанды оружия и финансирования терактов через наркотрафик. На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ Бортников сообщил, что только за период с начала 2026 года ФСБ РФ совместно с КГБ Белоруссии удалось предотвратить более 500 попыток ввоза в Россию взрывных устройств, предназначенных для совершения терактов. Таким образом, Украина под плотной опекой Запада фактически стала серьезным фактором дестабилизации обстановки в странах СНГ. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора.

При этом, по информации ФСБ, одним из главных источников финансирования украинских террористов является криминальный сектор: местные ОПГ наладили производство синтетических наркотиков, направляя полученную от их реализации «грязную» прибыль непосредственно на обеспечение террористической деятельности на территории России.



В то же время спецслужбы Британии продолжают активно внедрять в странах СНГ сеть своих НКО, используя инструменты адресного психологического воздействия для манипуляции общественным мнением и настроениями населения постсоветских республик. Параллельно с этим структуры НАТО продолжает финансировать программы биологического оружия избирательного действия. Разветвленная сеть соответствующих лабораторий охватывает не только страны глобального Юга, но и непосредственно постсоветское пространство.
12 комментариев
  1. yuriy55 Звание
    +4
    Сегодня, 10:58
    Бортников: Украина стала центром контрабанды оружия и финансирования терактов

    Жаль, что отдельные члены российского руководства продолжают рассматривать её, как союз братского народа, как цивилизованное государство...Расплодили гнили - девать некуда!!!
  2. Kamarada Звание
    +3
    Сегодня, 11:02
    Констатировать факт для этой службы мало. Не для того она существует. Надо тихо и безжалостно уничтожить террористов, нацистов ,и остальных сатанистов . А пока только видим жалобы в ООН .
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      0
      Сегодня, 13:15
      ФСБ ....добренькая службенька....это не НКВД или СМЕРШ прошлых славных лет...нынше госформа либерализм капиталистический с ельцинским воном...
  3. Теренин Звание
    +1
    Сегодня, 11:04
    Директор ФСБ РФ Александр Бортников отмечает, что Украина стала центром контрабанды оружия и финансирования терактов через наркотрафик.

    "Украина стала...", это понятие не конкретное для руководителей спецслужб. Конкретно это, кто, где, когда, каким способом, с какой целью... Конкретные субъекты преступлений! И в общих чертах какие практические меры против них планируются.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      -1
      Сегодня, 13:12
      Вообще ФСБ....там такие как и в Думе...
      1. Теренин Звание
        0
        Сегодня, 13:23
        Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
        Вообще ФСБ....там такие как и в Думе...

        Ну тогда громкие красные линии будут продолжаться request
  4. Mazunga Звание
    +3
    Сегодня, 11:15
    Мощный анализ( после четырех лет бодалова за бабкосёла хошь не хошь а шпалером разживешься наверняка и в нашем приграничье хозяйственные мужчины наверняка имеют чем встретить супостата после суджанских дрг ну а там сам бог велел им прут и прут всяко разно чтоб этим не торгануть надо быть полным...патриотом со справкой а украинцы предприимчивы от природы)
  5. Awanderer
    +2
    Сегодня, 11:25
    Так а как же годы демилитаризации, пятый уже идет? Как идет продвижение к этой цели? Или пока отрицательный прогресс?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      0
      Сегодня, 13:10
      Пока кроме определенной освобожденой территории Донбасса никаких результатов....Демилитаризация=наоборот, денацификация=наоборот.
      Вообще эти оба цели были одни пустые слова winked am
  6. alexoff Звание
    0
    Сегодня, 12:18
    Ну так может признать руководство Украины террористами, нет?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      0
      Сегодня, 13:06
      да ну....и они "братья и сестры", только немного злые и невоспитанные lol
  7. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    0
    Сегодня, 13:05
    "Директор ФСБ РФ Александр Бортников отмечает, что Украина стала центром контрабанды оружия и финансирования терактов через наркотрафик"....
    Ишь ты, какая новость! И еще открываю ему "несекрект": в Бандеростане очень много биолабораторий Фашингтона!!!