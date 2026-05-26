Вучич получил медаль от Си и заявил о «железной дружбе» с Китаем

Президент Сербии Александр Вучич и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Большом зале народных собраний. Вучич заявил о «железной дружбе» между двумя странами и и о намерении существенно расширить сотрудничество с КНР.

Это первый государственный визит Вучича в Китай. Лидеры приветствовали новую главу в отношениях после визита Си в Сербию в 2024 году и создания так называемого сообщества единой судьбы. Си Цзиньпин отметил уникальность китайско-сербской дружбы, основанной на взаимной поддержке суверенитета и практическом сотрудничестве. Стороны договорились углубить взаимодействие в транспорте, инфраструктуре, новых технологиях, «зелёной» энергетике и гуманитарных обменах. Китай уже является крупнейшим торговым партнёром Сербии в регионе и инвестором в проекты вроде железной дороги Белград-Будапешт.



Вучич начал визит с посещения Великой Китайской стены и высоко оценил уровень приёма. По итогам переговоров Си вручил сербскому лидеру Медаль дружбы КНР.

Сам визит проходит на фоне серьёзных внутриполитических вызовов для Вучича. В Сербии продолжаются многотысячные протесты оппозиции. Ранее президент объявил досрочные парламентские выборы, пытаясь стабилизировать ситуацию, но критики обвиняют его в попытке удержать власть любой ценой. Многие в Белграде скептически относятся к растущей зависимости от Китая, опасаясь долговой нагрузки и экологических рисков от инфраструктурных проектов.

Несмотря на это, Вучич назвал визит, ни много ни мало, «венцом» своей карьеры и важным шагом для Сербии в сложной международной обстановке. Обе стороны выразили надежду, что укрепление связей принесёт конкретные выгоды народам двух стран. Напомним, что ранее Пекин посетили Дональд Трамп и Владимир Путин.
  1. Nexcom Звание
    Сегодня, 11:25
    ...ну вот, Саня Вучич снова братушечкой хочет стать для китайцев...
  2. ian Звание
    Сегодня, 11:43
    " Ну, а я уж, тут как тут, Награжу тебя за труд :
    Кузнецам дано заданье - Орден к завтрему скуют !"
    Л.Филатов
  3. BrTurin Звание
    Сегодня, 11:50
    Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий. Заявление сербского лидера было сделано во время его визита в Китай. "Возможно, я скоро уйду в отставку", - передает телеканал N1 слова президента. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27517167 Осенью в Сербии парламентские выборы и кто победит.... «железная дружба» с Китаем и стратегический курс на вступление в ЕС мало совместимы...как и непризнание Косово и нежелание вводить санкции
    "И позвольте мне еще раз напомнить, Сербия за пять лет не открыла ни одной главы [переговоров о вступлении в ЕС] из-за своей внешнеполитической позиции в отношении Российской Федерации. И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине", - сказал политик журналистам в Пекине. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27525835
  4. Gomunkul Звание
    Сегодня, 12:00
    Такая дружба от времени может и заржаветь.
    И да Вучич ещё тот друг. Выдержка из статьи 2025года.Коммерсант
    Информация о поставках сербского оружия на Украину всплывала и раньше. Год назад ее подтвердил сам президент Сербии. «Да, мы экспортируем оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают, в конце концов их дело»,— заявлял тогда Александр Вучич Financial Times, подтвердив, что с начала боевых действий на Украине Киев получил из Сербии через посредников вооружений на €800 млн.

    Выдержка из стаьи за 2024год,Лента.ру.
    Президент Сербии Александр Вучич, рассуждая о российско-сербской дружбе в нестабильное для мира время, описал отношения между Москвой и Белградом пословицей «друг познается в беде». Об этом политик заявил в интервью ТАСС.
    1. Русич Звание
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Gomunkul
      Президент Сербии Александр Вучич, рассуждая о российско-сербской дружбе в нестабильное для мира время, описал отношения между Москвой и Белградом пословицей «друг познается в беде». Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

      «Я бы не сказал, что это братские отношения. Наш президент Вучич общается с президентом Владимиром Путиным, но лидеры некоторых стран-членов ЕС также поддерживают связь с его администрацией. Некоторые лидеры ЕС, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, также были в Москве в этом году. И Вучич был в Москве на 80-летии, на этом важном юбилее. В этом году его в Москве не было», - заявила спикер сербского парламента Ана Брнабич в интервью брюссельскому порталу Politiko

      «Мир все видит в черно-белом цвете, поэтому в Брюсселе удивятся, когда я скажу, что мы осуждаем российскую агрессию против Украины и полностью уважаем территориальную целостность Украины, потому что Украина уважает территориальную целостность Сербии. Украина не признала так называемое Косово. Единственная причина, по которой мы не ввели санкции против России, заключается в том, что мы сами находились под санкциями в 1990-х годах, а наши люди не любят санкции», — заявила Брнабич.
      Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2026/05/24/otkrovenie-ot-spikera-parlamenta-serbii-u-nas-net-bratskih-otnosheniy-s-rossiey