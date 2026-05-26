Киевский режим планирует превратить Одессу в «неприступную крепость» на случай возможного наступления российских войск на город. Как заявили в Силах обороны Юга, вокруг Одессы начали возводить новые линии обороны.Украинский Генштаб не исключает проведение российскими войсками операции по созданию сухопутного коридора на Приднестровье с установлением контроля над черноморским побережьем Украины, включая города Николаев и Одесса. По Николаеву пока информации нет, а вот Одессу начали готовить к круговой обороне, окружая город многокилометровыми противотанковыми рвами и выстраивая линию обороны с различными укреплениями. Ближе к городу устанавливают колючую проволоку.Как пояснили в Силах обороны Юга, новые линии обороны возводят не для того, чтобы «отразить нападение» на Одессу, а для того, чтобы его «не произошло». То есть, по мнению украинских генералов, российское командование, увидев выстроенную оборону, должно отказаться от наступления на город.О том, что вокруг Одессы выстраивают новую линию обороны, стало известно еще в начале этого года, на данный момент работы находятся уже на заключительном этапе. А вообще фортификационные работы вокруг города идут с самого начала СВО. Также известно, что для обороны города местные власти пытаются создать из местного населения «отряды самообороны», которые должны будут удерживать позиции вместе с ВСУ в случае наступления ВС РФ.

