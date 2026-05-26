Киев пытается превратить Одессу в «неприступную крепость»

Киевский режим планирует превратить Одессу в «неприступную крепость» на случай возможного наступления российских войск на город. Как заявили в Силах обороны Юга, вокруг Одессы начали возводить новые линии обороны.

Украинский Генштаб не исключает проведение российскими войсками операции по созданию сухопутного коридора на Приднестровье с установлением контроля над черноморским побережьем Украины, включая города Николаев и Одесса. По Николаеву пока информации нет, а вот Одессу начали готовить к круговой обороне, окружая город многокилометровыми противотанковыми рвами и выстраивая линию обороны с различными укреплениями. Ближе к городу устанавливают колючую проволоку.



Как пояснили в Силах обороны Юга, новые линии обороны возводят не для того, чтобы «отразить нападение» на Одессу, а для того, чтобы его «не произошло». То есть, по мнению украинских генералов, российское командование, увидев выстроенную оборону, должно отказаться от наступления на город.

О том, что вокруг Одессы выстраивают новую линию обороны, стало известно еще в начале этого года, на данный момент работы находятся уже на заключительном этапе. А вообще фортификационные работы вокруг города идут с самого начала СВО. Также известно, что для обороны города местные власти пытаются создать из местного населения «отряды самообороны», которые должны будут удерживать позиции вместе с ВСУ в случае наступления ВС РФ.
  Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:30
    ❝ Киевский режим планирует превратить Одессу в «неприступную крепость» на случай возможного наступления российских войск на город ❞ —

    — Одесситы! Освобождайте город изнутри ...
    akropin
      +4
      Сегодня, 11:42
      Мысль отличная, но хотя бы тезисно накидайте, что им надо сделать?
      commbatant
        0
        Сегодня, 14:42
        ...еще и тезисы накидать, а потом помрать еще за них, а зачем они тогда вообще нужны в этом городе?
    Анатолий Елисеев
      +1
      Сегодня, 12:09
      Их детей сожгли, а они даже не пикнули!
  russ71
    0
    Сегодня, 11:51
    Чистое отмывание откатов...

    Тут из ДНР бы выбраться... когда (хотя вряд ли!) до Одессы доберемся все защитные сооружения сгниют от старости...
  Копчёный
    0
    Сегодня, 11:51
    Увы, но эпоха лихих прорывов, кавалерийских наскоков и прочее, что ещё работало в 2022 году, ушла. Полезешь куда стройными рядами, эти ряды дронами и пожгут.
    Русич
      0
      Сегодня, 12:04
      Они Гоголя "Вий" накануне читали на внеклассном чтении. "Мелом" круг отчертили и нечистая сила (БПЛА, ракеты, снаряды...) не пройдёт, внушили они сами себе.
      А если серьёзно, то напоследок бабок надо намыть...
  Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 11:55
    Крепость сильна солдатами. Один деятель, ныне покойный Адольф, в 1944-1945 г. уже воевал принципом городов крепостей. Зеля, истинный подражатель повторяет за Гитлером все подряд.
    commbatant
      0
      Сегодня, 14:38
      А какой у него выбор? Как известно: "войны выигрывают генералы, а проигрывают солдаты"...
  Oldi
    +3
    Сегодня, 11:58
    Для таких операций необходимо оружие повышенного могущества и решимость на бескомпромиссное применение по целям, которые видимо попросили не уничтожать. Транспортные пути до сих пор работают, жд, туннели, мосты, плотины, авиасообщение. Нет энергетического кризиса, и датацентры целы - связь в порядке. Какая уж тут Одесса. request
  Аскер
    -2
    Сегодня, 12:01
    Это всё понятно, но есть ещё ВДВ и Морская пехота !!
    russ71
      +1
      Сегодня, 12:54
      Была такая высадка в аэропорту Борисполь... все помнят, чем она окончилась?!

      Такие высадки теперь в прошлом!!!
    commbatant
      0
      Сегодня, 14:35
      В ВОВ Одессу разве с моря освобождали?
  commbatant
    0
    Сегодня, 14:33
    смешно, местных жителей (кроме пенсионеров и докеров в порту) в т.ч. занимающие должности в органах местной власти давно уже заменили хутаряне из западной украины - тцкашники, блогеры, члены мовных патрулей, волонтеры и др., для которых труд считается оскорблением...думаю у многих из них в случае штурма Одессы быстро найдется "буденовка"...и "вымученное от страданий" лицо...
  isv000
    0
    Сегодня, 14:55
    Несколько ракетно-бомбовых ударов в разных местах, по паре бульдозеров для расширения проломов и получится наглядное пособие насколько тупые украинские генералы. fool