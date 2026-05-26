Киев пытается превратить Одессу в «неприступную крепость»
Киевский режим планирует превратить Одессу в «неприступную крепость» на случай возможного наступления российских войск на город. Как заявили в Силах обороны Юга, вокруг Одессы начали возводить новые линии обороны.
Украинский Генштаб не исключает проведение российскими войсками операции по созданию сухопутного коридора на Приднестровье с установлением контроля над черноморским побережьем Украины, включая города Николаев и Одесса. По Николаеву пока информации нет, а вот Одессу начали готовить к круговой обороне, окружая город многокилометровыми противотанковыми рвами и выстраивая линию обороны с различными укреплениями. Ближе к городу устанавливают колючую проволоку.
Как пояснили в Силах обороны Юга, новые линии обороны возводят не для того, чтобы «отразить нападение» на Одессу, а для того, чтобы его «не произошло». То есть, по мнению украинских генералов, российское командование, увидев выстроенную оборону, должно отказаться от наступления на город.
О том, что вокруг Одессы выстраивают новую линию обороны, стало известно еще в начале этого года, на данный момент работы находятся уже на заключительном этапе. А вообще фортификационные работы вокруг города идут с самого начала СВО. Также известно, что для обороны города местные власти пытаются создать из местного населения «отряды самообороны», которые должны будут удерживать позиции вместе с ВСУ в случае наступления ВС РФ.
