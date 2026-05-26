Рясное и Запсёлье: два села Сумской области перешли под контроль армии России

Подтверждена информация о переходе под контроль ВС РФ сразу двух населённых пунктов сумского приграничья. Сначала прошла информация о том, что армия России освободила село Рясное, ранее из которого были выбиты остатки ВСУ. Теперь российские войска перевели под контроль село Запсёлье.

Таким образом, Вооружённые силы России завершили очистку от врага так называемого Краснопольского выступа к юго-востоку от Сум и выходят уже западнее ранее освобождённого Миропольского «балкона».





В августе 2024 года противник использовал район Мирополье-Запсёлье для атак на Курскую область, в том числе для огневой поддержки вторжения в Горналь. Теперь пришло время, когда ВСУ потеряли эти территории и продолжаются откатываться с потерями вглубь Сумской области.

От Запсёлья до Сум порядка 25 км. Северо-западнее российские войска подошли к указанному областному центру на дистанцию, которая почти вдвое меньше – около 13 км. То есть, продвижение к Сумам идёт с нескольких направлений, и переброска резервов противнику на данном этапе не особенно помогает это продвижение остановить и тем более повернуть вспять.
  1. Перфильева Вера Звание
    Сегодня, 11:42
    Удачи нашим воинам и скорейшего освобождения русского города Сумы!