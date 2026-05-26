Россия активно продвигает на внешний рынок истребители Су-35 и Су-57
Россия готова поставить иностранным партнерам российские самолеты четвертого и пятого поколений, переговоры ведутся. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
На сегодняшний день Россия ведет переговоры с рядом иностранных потенциальных заказчиков, высказывающих очень большой интерес к российским фронтовым бомбардировщикам Су-34 и истребителям Су-35 и Су-57. Все российские самолеты прекрасно проявили себя в ходе специальной военной операции, что является несомненным плюсом в ходе обсуждения возможных соглашений на их поставку.
Интерес к самолетам Су-34, Су-35 и Су-57 продолжает расти. В настоящее время с рядом ведущих зарубежных партнеров России ведутся переговоры на поставку данной продукции военного назначения.
Как подчеркнули в ФСВТС, Россия сейчас весьма активно продвигает свою военную технику, которая в боевых условиях подтвердила свои высокие тактико-технические характеристики. Применение тех же истребителей в зоне СВО подогревает к ним интерес со стороны потенциальных покупателей.
Осуществляется активная маркетинговая деятельность по продвижению данной авиационной техники на внешний рынок, в том числе организовываются демонстрационные показы.
Как ранее сообщалось, первым иностранным заказчиком российского истребителя Су-57Э стал Алжир, уже получивший первые самолеты. Алжирские пилоты прошли обучение в России и уже совершают полеты над страной.
