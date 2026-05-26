Россия активно продвигает на внешний рынок истребители Су-35 и Су-57

Россия готова поставить иностранным партнерам российские самолеты четвертого и пятого поколений, переговоры ведутся. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

На сегодняшний день Россия ведет переговоры с рядом иностранных потенциальных заказчиков, высказывающих очень большой интерес к российским фронтовым бомбардировщикам Су-34 и истребителям Су-35 и Су-57. Все российские самолеты прекрасно проявили себя в ходе специальной военной операции, что является несомненным плюсом в ходе обсуждения возможных соглашений на их поставку.



Интерес к самолетам Су-34, Су-35 и Су-57 продолжает расти. В настоящее время с рядом ведущих зарубежных партнеров России ведутся переговоры на поставку данной продукции военного назначения.

Как подчеркнули в ФСВТС, Россия сейчас весьма активно продвигает свою военную технику, которая в боевых условиях подтвердила свои высокие тактико-технические характеристики. Применение тех же истребителей в зоне СВО подогревает к ним интерес со стороны потенциальных покупателей.

Осуществляется активная маркетинговая деятельность по продвижению данной авиационной техники на внешний рынок, в том числе организовываются демонстрационные показы.

Как ранее сообщалось, первым иностранным заказчиком российского истребителя Су-57Э стал Алжир, уже получивший первые самолеты. Алжирские пилоты прошли обучение в России и уже совершают полеты над страной.
  1. kapitan92 Звание
    Сегодня, 11:55
    В СССР истребительный полк включал 4–5 эскадрилий и 2 самолёта управления полка, что составляло 63–77 боевых самолётов.

    СУ 34, СУ 35 продавайте, проблем нет, главное, чтобы был покупатель.
    СУ 57 два полка в ВВС РФ укомплектуйте, тогда можно подумать. (имхо)
    1. bober1982 Звание
      Сегодня, 12:13
      kapitan92
      В СССР истребительный полк включал 4–5 эскадрилий и 2 самолёта управления полка, что составляло 63–77 боевых самолётов.

      Это конечно многовато,такое было в СССР, но в РККА,на уровне ранних советских ВВС и совсем старых машин.
      Алиса тоже промашки даёт,вводит в заблуждение.
    2. Tusv Звание
      Сегодня, 12:50
      Так то отдельных полков не очень то и много. Я знаю только один, вооруженный исключительно МиГ-31.
      Сейчас все полки истребительной авиации смешанные: ПВО + ВВС. ПВО не нужна малозаметность от слова совсем. Наоборот, противник должен четко видеть "злую собаку". ВВС тоже не всегда, кто то должен наземные цели расщеплять на атомы.
      Так что на особо опасных участках формируем эскадрилью на полк и продаем за рубеж экспортный вариант совершенно безболезненно, но с приличной прибылью
    3. Tusv Звание
      Сегодня, 13:04
      kapitan92
      СУ 57 два полка в ВВС РФ укомплектуйте, тогда можно подумать. (имхо)

      Эпопею с продажей С-400 Индии помните? Почему первыми купили китайцы? Танцевали с этим контрактом ни разу индусы. Они просто хотели купить, а Наши требовали вложиться в экспортную линию, что и сделали китайцы. Наша выгода очевидна. Тоже самое и с Су-57Э произойдет. Откроют экспортную линию, а ГОЗ не пострадает
  2. Южноукраинец Звание
    Сегодня, 11:57
    Всё правильно, конвейер должен работать в три смены, тогда цена и для нашей армии будет доступной.
  3. esoterica Звание
    Сегодня, 11:59
    Imho, сейчас не время, так как Запад все равно наложит санкции на покупателей. Лучше бы Россия пока для себя их построила в большом количестве, так как рано или поздно придется воевать с НАТО, которая уже сейчас усиленно готовится к войне.
    1. Южноукраинец Звание
      Сегодня, 12:12
      esoterica
      Лучше бы Россия пока для себя их построила в большом количестве,

      Конечно лучше, только денег для этого надо много. А если продавать, тогда, за счёт одного проданного самолёта можно два построить для себя.
      1. topol717 Звание
        Сегодня, 12:29
        Южноукраинец
        А если продавать, тогда, за счёт одного проданного самолёта можно два построить для себя.
        Ну 2 это вы загнули конечно, но завод сможет точно выдать премии работникам, ибо наше МО, покупает все по цене чуть ли не ниже себестоимости. А вот на сторону уже получается что то и заводу достается.
      2. esoterica Звание
        Сегодня, 12:31
        Конечно лучше, только денег для этого надо много. А если продавать, тогда, за счёт одного проданного самолёта можно два построить для себя.


        Судя по продажам за последние десятилетия, Россия продает оружие не за живые деньги, а в счет кредита, который сама же и предоставляет этой стране на очень льготных условиях. А эта страна потом будет оплачивать в очень далекой перспективе. И еще не понятно, выплатит она или нет. А то получится как с Мадуро, который задолжал России огромные деньги, но ничего не выплатил. Сейчас он в американской тюрьме, а за место него проамериканская шестерка, которая точно ничего возвращать РФ не собирается.
    2. Гардамир Звание
      Сегодня, 12:15
      Россия можт быть для себя бы и построила. Вот тоько баблишко буржуинам нужнее, а Россия подождет.
      1. topol717 Звание
        Сегодня, 12:30
        Гардамир
        Вот тоько баблишко буржуинам нужнее, а Россия подождет.
        А зарплату рабочим в Комсе вы чем платить будете? Или тамошние буржуины в цехах и так в месяц зарабатывают по 70 тыс. руб. поэтому иногда им можно не платить?
  4. жарофф Звание
    Сегодня, 12:24
    Конечно надо продавать. Не забываем,что к самолёту идёт т. н. "приклад" в виде АСП заявленной номенклатуры,ПО,тренажёры,СНО,СНП. А это сотни заводов,наших заводов,рабочие места для квалифицированных работников.