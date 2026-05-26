Сладков: благодаря «новой дипломатической тактике» в Россию летит меньше БПЛА

Военкор Александр Сладков отмечает, что резкое снижение количества беспилотных атак украинских боевиков вглубь территории России в определенной степени связано с нашей «новой дипломатической тактикой».

Сладков пишет, что, по словам его чрезвычайно информированных источников, в настоящее время «наша дипломатия соблюдает советскую школу неукоснительного соблюдения правил и догм». В то же время Запад давно играет без правил, предпочитая другим аргументам применение силовых методов.



В своей публикации Сладков цитирует другого военкора - Дмитрия Стешина, который тоже отмечает, что после того как «Россия «включила Иран»» и МИД РФ заявил, что мы переходим к регулярным ударам по Киеву, статистика налетов украинских БЛА пошла на снижение. При этом, по мнению Сладкова, под «регулярными ударами» наш МИД подразумевает не очередные удары возмездия, а методичное поражение плановых целей в Киеве и других городах подконтрольных Украине территорий.

Ранее МИД РФ предупредил о начале системных ударов по военным предприятиям в Киеве и рекомендовал иностранцам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть украинскую столицу, а жителей города по возможности держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Как известно, вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву.
  1. Александр_K Звание
    Александр_K
    -2
    Сегодня, 12:22
    Неужели начинаем воевать понастоящему!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +7
      Сегодня, 12:39
      После не значит в следствии. Скорее всего просто так совпало. Сейчас поднакопят и опять полетит.
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        -1
        Сегодня, 12:55
        Верно, подкопят и опять полетит. Но пауза действительно связана с массированными ударами. Сейчас наши явно бьют по местам пуска, пунктам управления и складам БПЛА. Потому что после каждого такого удара на следующий день запуски снижаются до десятков. Но через день подвозят и опять пуски сотнями исчисляются.
        Надо резать коммуникации на западной границе. Лучше конечно сразу по Жешуву ударить. Но когда мы до этого дорастём?
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 14:47
        Есть подозрение, что наших это тоже касается.
    2. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 12:55
      Ага, щаз! Это просто антикриз скорее всего. Желаемое за действительное.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 13:13
      Нет, очередное разводилово.
      [/quote]не очередные удары возмездия, а методичное поражение плановых целей в Киеве и других городах подконтрольных Украине территорий.[quote]

      А раньше были только "удары возмездия"?
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 12:23
    Полный ответ - физическое уничтожение Зеленского и его банды...Так поступают с террористами...
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +2
      Сегодня, 12:46
      Самое важное и главное теперь, чтобы СНОВА не "выключила"...

      А то, "картинка" уже, практически, "под кальку" начинает повторяться. Госдеп уже на ВТОРОЙ день, "засуетился" и звонит МИД-у России, "навязчиво "напоминая" о своём т.н. "посредничестве"... Ведущий солист шапито на Банковой, уже заявляет о готовности, получив некие "гарантии безопасности", окончить некую "активную" фазу БД, уже к ноябрю...

      Словом, эти шакалы, - "в наглую", пытаются "прокрутить" сценарий весны 2022-го. Когда ВС России, стояли в предместьях Киева. Из Киева, бежали МНОГОТЫСЯЧНЫЕ толпы и т.н. "западные дипломаты" в направлении Лемберга... И Россия, имея РАСТЯНУТЫЕ и НЕПРЕКРЫТЫЕ надёжно коммуникации, "повелась" на уговоры неких "западных посредников", вступила в т.н. "переговоры", почти трёх недельные, остановила БД, предоставив тем самым бандеро-нацикам оперативную паузу для организации и получения помощи от западных хозяев...

      И затем, "плевать" они хотели на все БУМАЖКИ, которые они в ходя т.н. "переговоров" своими "подписями" испачкали...

      И, вот сейчас, получив по "сусалам" (причём, - сильно "больно"...) и осознав, что "убить могут" по взрослому, пытаются то же самое повторить...
  3. Arnok Звание
    Arnok
    +8
    Сегодня, 12:24
    Копят. Они просто копят. Чуда не будет, так чтоб прям враги испугались слов наших импотентов на пятом то году.request
    Увы no
    1. Карельский Звание
      Карельский
      -1
      Сегодня, 12:44
      Да у них не в дефиците,чего копить. будет массированный удар,и с расширением географии. Вот в Калининграде вводили Ковёр.П то что мадьяровы птахи уже давно окопались в Скандинавии, то и Мурманск там рядом
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 13:21
        Да "копить"-то бандеро - нацики могут хоть до "посинения". Но, как говориться, у тех кто ИМ, наведение на цель обеспечивает, те или иные (военные, политические и т.д. представители и представительства) в Киеве тоже есть. И вот у НИХ, при всём их показушнрм "гонорке", как говорят в трамвае, "оч***ко тоже не "железное"... Так что, это в основном ИМ предупреждение...
      2. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +1
        Сегодня, 13:41
        Ковёр вводили в связи с опасностью залёта из Трибалтики. Но ведь не залетело же.
        1. Карельский Звание
          Карельский
          -1
          Сегодня, 13:47
          Сегодня не залетели. И почему опасность прилета только с трибалтии?там и поляки с немцами есть.Да и с кораблика дроновоза
          1. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            0
            Сегодня, 13:52
            Примеры есть? По Калининграду?
            Когда будут, тогда и меры будут соответствующие применяться. А сейчас чего ветер поднимать?
            Я то давно считаю, что по Жешуву надо удары наносить. И БПЛА сбивать прямо над Трибалтикой.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:26
    Дипломатия дипломатией.... Может нашим парням спасибо сказать?
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. Седов Звание
      Седов
      +4
      Сегодня, 12:34
      Чтобы это всё заработало - необходимо слова подкрепить делом. А риторику дополнить, что тоже самое будет касаться и стран, пособствующих режиму, таких как лимитрофы. И тоже, в случае нарушения - не стесняться и для устрашения провести "показательную порку" по военной инфраструктуре. Главное - не уходить снова в "красные линии". Нарушил - отвечай. Тогда, глядишь и вера вернётся.
  5. Комментарий был удален.
  6. Хагакурэ Звание
    Хагакурэ
    +2
    Сегодня, 12:35
    Лучше бы молча делали без анонсов ....
  7. Варяжко Звание
    Варяжко
    -1
    Сегодня, 12:36
    На 5 год войны доперло в Кремле?
  8. voland_1 Звание
    voland_1
    -1
    Сегодня, 12:52
    Шел пятый год боевых действий...
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:05
    Если тактика работает,то почему бы не продолжить?
    Один комбинированный удар дал неплохой результат.
    А удар по Банковой,наверное,завершит вакханалию с налётами полностью.
  10. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 13:25
    "Сладков: благодаря «новой дипломатической тактике» в Россию летит меньше БПЛА"
    Да ладно? Только сегодня ночью сирена выла. Среднее Поволжье.
  11. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 13:58
    Да скорее на фоне блокады персидского пролива подорожала логистика и комплектующие