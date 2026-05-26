Российские БЭКи атаковали в порту Одессы единственный парусник Украины
Украинское подполье подтвердило поражение в порту Одессы учебного фрегата ВМС Украины «Дружба», произошедшее накануне. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В понедельник, 25 мая, два российских безэкипажных катера проникли в порт Одессы и атаковали учебный фрегат ВМС Украины «Дружба». Данное судно является единственным парусником Украины и формально входит в состав украинского флота, используясь для обучения будущих моряков.
В ВМС Украины подтвердили взрыв в порту Одессы, но в подробности вдаваться не стали. По словам спикера украинских ВМС Плетенчука, в порту «сдетонировало взрывное устройство». О состоянии фрегата он говорить отказался.
В одном из портов Одесской области сдетонировало взрывоопасное устройство, обошлось без жертв, значительных повреждений инфраструктуры и других объектов нет. Что касается фрегата, то подробностей пока нет.
Со своей стороны отметим, что выбор старого парусника в качестве цели является весьма странным, хотя, возможно, на момент атаки там больше не было никаких кораблей и ударили по тому, что было. Однако, как отмечают украинские и российские ресурсы, рядом с фрегатом обычно стояли украинские боевые катера. Возможно, что они и были целью атаки.
