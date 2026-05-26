Российские БЭКи атаковали в порту Одессы единственный парусник Украины

Украинское подполье подтвердило поражение в порту Одессы учебного фрегата ВМС Украины «Дружба», произошедшее накануне. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В понедельник, 25 мая, два российских безэкипажных катера проникли в порт Одессы и атаковали учебный фрегат ВМС Украины «Дружба». Данное судно является единственным парусником Украины и формально входит в состав украинского флота, используясь для обучения будущих моряков.



В ВМС Украины подтвердили взрыв в порту Одессы, но в подробности вдаваться не стали. По словам спикера украинских ВМС Плетенчука, в порту «сдетонировало взрывное устройство». О состоянии фрегата он говорить отказался.



В одном из портов Одесской области сдетонировало взрывоопасное устройство, обошлось без жертв, значительных повреждений инфраструктуры и других объектов нет. Что касается фрегата, то подробностей пока нет.

Со своей стороны отметим, что выбор старого парусника в качестве цели является весьма странным, хотя, возможно, на момент атаки там больше не было никаких кораблей и ударили по тому, что было. Однако, как отмечают украинские и российские ресурсы, рядом с фрегатом обычно стояли украинские боевые катера. Возможно, что они и были целью атаки.
  Aken
    Aken
    +1
    Сегодня, 12:23
    Это не фрегат. Это барк.
    faiver
      faiver
      +5
      Сегодня, 12:34
      суда данного проекта не классифицируют как барки....
      ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ
        +6
        Сегодня, 12:51
        Жалко Корабль crying Красивый, хорошо его помню, в 1987 году был построен в Польше для СССР. Оказался потом у укров…
        Зачем по нему то ударили? Он точно военные грузы не возил и угрозы не представлял.
        Alex F._2
          Alex F._2
          +1
          Сегодня, 13:02
          Даже на фото видно что рядом современный катер, в статье эта версия указана тоже:
          ...рядом с фрегатом обычно стояли украинские боевые катера.
        alexboguslavski
          alexboguslavski
          +4
          Сегодня, 13:14
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Зачем по нему то ударили? Он точно военные грузы не возил и угрозы не представлял.


          А может он использовался как плавказарма? Что наиболее вероятно.

          А я до сих пор "Товарища" помню.
          Pete Mitchell
            Pete Mitchell
            0
            Сегодня, 14:00
            Цитата: alexboguslavski
            до сих пор "Товарища" помню.
            Была возможность в детстве посетить. Рядом стояли Товарищ и Gorch Fock II… Братев впечатлило и пошли на флот, а я маму порадовал request
          Eugen 62
            Eugen 62
            -1
            Сегодня, 14:26
            А я до сих пор "Товарища" помню.
            Продали наши небраться Товарища злобным буржуинам. Всего за €500 тыс. Это по официальным данным. А так, наверное, дороже с учётом отката. Не было возможности поддерживать парусник в порядке. Средств не хватало. Вот и нашли мудрое решение. crying
        Теренин
          Теренин
          0
          Сегодня, 13:28
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Жалко Корабль crying Красивый, хорошо его помню, в 1987 году был построен в Польше для СССР. Оказался потом у укров…
          Зачем по нему то ударили? Он точно военные грузы не возил и угрозы не представлял.

          Да он нафик нашим не нужен, просто оказался в определенное не в нужном месте. Отобьем - отреставрируем.
      Александр Митрофанов
        Александр Митрофанов
        +4
        Сегодня, 13:14
        Это не барк, а корабль, хотя на бизани есть и косой парус
      Aken
        Aken
        0
        Сегодня, 14:56
        Да, приврал. Парусное вооружение типа Корабль. Но всё равно не фрегат.
        Спасибо за правку.
    Александр Митрофанов
      Александр Митрофанов
      +2
      Сегодня, 13:11
      Польской постройки, а там классифицируют как "фрегат"
      Теренин
        Теренин
        0
        Сегодня, 13:29
        Цитата: Александр Митрофанов
        Это не барк, а корабль, хотя на бизани есть и косой парус

        Не понятно, но здОрово! good Плюс.
    Mister X
      Mister X
      +1
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Aken
      Это не фрегат. Это барк.

      В советской и постсоветской классификации - УПС (Учебно-производственное судно).

      Англоязычная терминология: Tall Ship (Большой/высокий парусник).

      Термин «фрегат», который постоянно используется в украинских СМИ и официальных заявлениях ВМС, указывает исключительно на конструктивный тип его парусного вооружения, а не на принадлежность к классу боевых надводных кораблей.
      Aken
        Aken
        0
        Сегодня, 14:59
        Скорее, потому, что учебный. А исходный проект нёс полное прямое парусное вооружение типа.
  paul3390
    paul3390
    +16
    Сегодня, 12:27
    Тогда уж чтобы всё было по фэншую - надо было на него чугунное ядро сбросить...
    Nexcom
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 12:30
      ... на абордаж его надо было брать. с саблями наголо.
      а ядро - я так понимаю от Царь-пушки уронить надо было на него (ну а чего мелочиться)?
  24rus
    24rus
    +4
    Сегодня, 12:28
    Видимо самая приоритетная цель в порту была это парусник
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      +7
      Сегодня, 12:37
      Да и фиг с ним - порадовало другое - у наших наконец появились БЭКи и они стали хоть что то топить (подбивать)... до этого то вАще голяк был ... а теперь .......- ну научатся и нужные цели топить ...
      Ропот 55
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 12:59
        Андрей Малащенков hi август прошлого года.Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения разведывательного корабля ВМС Украины. Речь идёт о корабле «Симферополь», который противник «прятал» в дельте Дуная.

        Как уже сообщало «Военное обозрение», украинский средний разведывательный корабль был поражён российским БЭК (безэкипажным катером). БЭК Вооружённых сил России вошёл в устье Дуная из акватории Чёрного моря, преодолев не менее 200 км по «открытой» воде.
        helilelik
          helilelik
          0
          Сегодня, 13:26
          То было во времена Старлинка. Понятно,что проблема не в постройке катера,а как теперь его наводить. Ушкуйник год назад обещал сюрплис в виде БЭКов,но это,опять же,со старлинком,видимо.
        alexoff
          alexoff
          0
          Сегодня, 13:32
          Ну вот, собирают по две штуки в год, удвоили производство
    баклан
      баклан
      +1
      Сегодня, 13:12
      Там рядом военные катера стоят. Значит промахнулись, бывает. Какое-то морское училище лишилось учебного парусника.
      советник 2 уровня
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 13:28
        Цитата: баклан
        Там рядом военные катера стоят. Значит промахнулись, бывает. Какое-то морское училище лишилось учебного парусника.

        почему какое то? оно у них одно на сегодня - Одесское.. но парусник- все равно жалко, он очень условно военный, а таких особо и не строят больше...
      nik-mazur
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 14:37
        Цитата: баклан
        рядом военные катера стоят. Значит промахнулись

        Ну, почему промазали? В БЭКах килограмм триста взрывчатки – на всех стоящих рядом с основной целью тоже хватит.
  Nexcom
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:29
    ...наверно потом будут коменты - во как вломили какелам - целый парусник разнесли....
  Earl
    Earl
    +10
    Сегодня, 12:31
    Следующая цель - шаланды, полные фекалий.
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:35
      ...как бы потом надувные круги и матрасы не стали топить...
    Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:00
      Earl hi ,в Одессу Голый wink приводил.
  nikolas 83
    nikolas 83
    +1
    Сегодня, 12:34
    Бэки на терминалах системы рассвет ?Иначе не пойму как они управлялись если старлинка нет у нас.
    cpls22
      cpls22
      +3
      Сегодня, 12:40
      Цитата: nikolas 83
      Бэки на терминалах системы рассвет ?

      Похоже на пробу пера yes
    советник 2 уровня
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 13:28
      Цитата: nikolas 83
      если старлинка нет у нас.

      вероятно - у нас его нет, но когда надо- применяем..
    alexoff
      alexoff
      0
      Сегодня, 13:54
      На катер можно и спутниковую тарелку поставить с обычным спутниковым интернетом, в стоящий корабль попасть много интернета не надо
  Ivanhoe
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 12:37
    Белеет парус одинокий
    В тумане моря голубом!
    ...
    М. Лермонтов
  usr01
    usr01
    +2
    Сегодня, 12:38
    Цитата: Aken
    Это не фрегат. Это барк

    Неее... барк был - "Товарищ", в Одессе стоял...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
    а это "новодел" (1987) польский -
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    -1
    Сегодня, 12:40
    То есть у нас все-таки есть российские БЭКи, но почему-то используем их редко. Особенно в Средиземном море, где идут поставки военной помощи незалежной.
  next322
    next322
    +2
    Сегодня, 12:42
    На безрыбье и рак-рыба......Если это действительно был бэк,хотя очень большие сомнения,сообщениям этого "подпольщика "сидящего в кабинете на Арбате,то появляется маленькая надежда,что хоть что то из нового вооружения появляется и на забытом флоте
  Pavel57
    Pavel57
    0
    Сегодня, 12:49
    Надо деионстративно вывести в море БЭКи на Балтике.
  g_ae
    g_ae
    +3
    Сегодня, 12:50
    Не, ну так это серьезная заявка на победу. Бандеровские бэки сколько уже терроризируют российский флот? Даже из Крыма бежать пришлось. А тут на пятом году хоть куда-то попали. Главное, что "партнёры" не пострадали. Прям мощная ответка за "Москву" и другие корабли. А потом удивляются, что грозные заявления никого не пугают и кроме смеха не вызывают.
    nik-mazur
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:42
      Цитата: g_ae
      хоть куда-то попали ... Прям мощная ответка за "Москву" и другие корабли

      Вас возмущает, что наши БЭКи не бьют по украинским авианосцам, линкорам и крейсерам? Сочувствую – я тоже не понимаю, почему их жалеют.
      g_ae
        g_ae
        0
        Сегодня, 14:49
        Вообще-то через Одессу идёт поток оружия уже пять лет. Порты как работали, так работают. И укры не стесняются бить по танкерам российского теневого флота. А на днях чуть газовый терминал в Усть-Луге на воздух не подняли. Так что сарказм не уместен.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 12:51
    Ребятки тренируются на кошках, не судите строго.
  Yamadashi
    Yamadashi
    +1
    Сегодня, 13:12
    Мог быть и плавучей казармой, например. Отель а ля романтик, мусье, же ву при. Чего тут ёрничать...
  30 вис
    30 вис
    +1
    Сегодня, 13:12
    Кто находился на этом паруснике , что там находилось ? Почему уничтожили его ? Да кто угодно и , что угодно . Мозги у свидомых изощрённые , . Да и не нужны дренимукрам парусники . И море , и Одесса им не нужны . Им нужны горилка , цыбуля и сало , а жидобандеровцам нужны свидомыеукры . Круг такой интересный .
    cpls22
      cpls22
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: 30 вис
      Кто находился на этом паруснике , что там находилось ?

      Во всяком случае - антенны на нём повыше, чем у катеров.
    НИКНН
      НИКНН
      0
      Сегодня, 13:58
      Да им ни чего не нужно кроме халявы, да и то не для всех. Украину продали всю, она уже не принадлежит им, даже жизни людей на бабки разменивают, это все что осталось.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:52
    Я в парусниках не " компренде " .Поднимался на борт ,только два раза .Барк Седов и и на баркетину " Дружба " причём в Санта- крусе - де - Тенерифе .Судов мне больше запомнился - нам там всё показали ,обсолютно всё.Даже предложили залезть на нижнюю рею последней грот мачты .А вот на Дружбе пришлось самим " шариться" - нашли бывшего Мурманчанина ( старшего механика БМРТ типа Алтай ( уважаемые люди были в Траловом Флоте ) .Его каюта поразила- она приличная по площади ,но прикол в том что она загружена " гуманитаркой" в два ряда .Мы эже в то время брали " гуманитарку " в основном машинами ,если судно шло в порт Мурманск .Наверно мы зажрались . wassat drinks
  isv000
    isv000
    -1
    Сегодня, 14:26
    А вот на кой пёс нам было по паруснику долбить?! Если это не х.охлятская провокация то воспитательную работу с операторами надо провести. "Дружба" там сама в плену, как интернированное судно и не представляет никакой опасности. Трюма и помещения даже под склад не пойдут...
    nik-mazur
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: isv000
      на кой пёс нам было по паруснику долбить

      Может рядом на кой-то пёс укрокатера стояли, а парусник просто заодно попал под раздачу?