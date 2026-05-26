Для защиты от украинских дронов прибалты закупят укрытия у Украины

Регулярное нарушение воздушного пространства украинскими дронами вызвало довольно неожиданную реакцию в прибалтийских странах. Издание Politico пишет, что несколько балтийских компаний заинтересовались украинским опытом защиты от воздушных угроз и обратились в Киев за помощью.

Генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Федирко сообщил, что прибалты обратились к украинским производителям оборонной продукции и экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить покупку бомбоубежищ. В балтийских странах опасаются «российской агрессии» и хотят, чтобы украинцы оказали помощь в защите от налетов дронов и ракет. Пока что все БПЛА, залетающие и взрывающиеся в странах НАТО, оказываются украинскими.



На прошлой неделе из-за воздушной угрозы руководство Литвы в полном составе было эвакуировано в подземные бункеры. Жителей Вильнюса призвали искать убежища после того, как очередной беспилотник вторгся в воздушное пространство страны. Аналогичные инциденты все чаще происходят в Латвии и Эстонии. Власти прибалтийских республик, Финляндия и Польша высказывают недовольство в адрес Киева по этому поводу, но все ограничивается только словами.

Генеральный директор украинской компании «Метинвест», выпускающей в том числе модульные убежища, рассказал «Политико», что построить защитные сооружения не сложно. Однако ценность именно украинских компаний заключается не в самом производстве, а в тактических знаниях, полученных за более чем четыре года ракетных и беспилотных атак.



В Литве начался настоящий бум на рынке недвижимости на фоне регулярных объявлений воздушной тревоги. Риэлторы выставляют на продажу подвальные помещения, рекламируя их в качестве потенциальных бомбоубежищ. Самый большой спрос на такие помещения — в крупных городах страны, Вильнюсе и Каунасе. Наибольший интерес у покупателей вызывают построенные еще в советское время бомбоубежища.
    marchcat
    Сегодня, 12:38
    Очень странная прибалтийская логика ( покупка убежища у тех кто посылает дроны) fool
      topol717
      Сегодня, 12:42
      А то что они готовятся к войне с нами, вам в голову конечно не приходит?
        marchcat
        Сегодня, 12:51
        Когда готовятся к войне, убежища не покупают, а строят укрепления. Вам это в голову не приходило?
          BrTurin
          Сегодня, 13:46
          убежища, укрепления.... и то и другое, просто нужно под это еще и ЕС подписать, на укрепления уже попросили
          Три прибалтийских государства (Латвия, Литва и Эстония) и примкнувшая к ним Польша запросили у Еврокомиссии финансирование в размере 10 миллиардов евро для строительства оборонительных линий вдоль границ с Россией и Белоруссией.https://topwar.ru/260373-pribaltika-i-polsha-zaprosili-10-milliardov-evro-dlja-ukreplenija-svoih-granic-s-rossiej-i-belorussiej.html

          теперь будут просить на убежища....
          isv000
          Сегодня, 14:10
          А смысл? Если только бабла намыть. Во все времена эти территории любые войска проходили со скоростью продвижения войск на марше.На отдыхе улучшали местный генофонд пока писаря записывали местных мужчин в подразделения.
      Tagan
      Сегодня, 13:12
      Очень странная прибалтийская логика ( покупка убежища у тех кто посылает дроны)

      Если к этому добавить то, что лабусы выкатывают нам ноты за пролёт украинских БПЛА, то логика эта становится ещё более замысловатой.
        Fitter65
        Сегодня, 13:48
        Заколебалты и логика. Они не совместимы.
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 12:42
    Ну да - у украинцев огромный опыт про схронам и сидению там годами дрожа от страха - И да если в этих бочках будут прятаться прибалты то народ подобное точно назовет консервами для шпрот ... lol
      Трус
      Сегодня, 12:56
      Так то и у прибалтов «лесные братья» после войны долго ещё по схронам ныкались. Тоже генетичеая память осталась.
    Mouse
    Сегодня, 12:45
    краинцы тупо зарабатывают...
    Мы, вас топим, заплатите за спасательный круг.... wassat
      Ady66
      Сегодня, 12:53
      Когда х....л родился, еврей заплакал (народная мудрость)
      BrTurin
      Сегодня, 13:55
      и вместе с этим передадут свой "бесценный" опыт освоения выделяемых сумм
    HAM
    Сегодня, 12:54
    Надо полагать,что так называемая "российская агрессия" возрастёт кратно.....кохлы почуяли запах денег и с этой стороны.Вполне логично : дурака надо напугать,а затем "доить",только у этой "коровы" деньги тоже заёмные. fool
    БойКот
    Сегодня, 13:14
    Я вот смотрю на карту и думаю:как украинские БПЛА залетают в вымираты? Через Польшу, Белоруссию или Россию? И думается мне, что скорее всего они сами их запускают, максимум бандеровцы с их территории. Ну и пусть в подвалы переселяются, кто им доктор.
    isv000
    Сегодня, 14:05
    Всё таки Зелёный барыга гениальный. Сначала накидал прибалтам беспилотников а, теперь, навязал им "убежища" из фольги. bully