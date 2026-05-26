Депутат ВРУ: Если русских мы остановили, зачем готовим круговую оборону Киева?

3 365 8
Депутат ВРУ: Если русских мы остановили, зачем готовим круговую оборону Киева?

Народный депутат ВРУ от партии «Слуга народа» Максим Бужанский указал на логическое противоречие в действиях киевских властей. Политик обратил внимание на то, что на фоне официальных заявлений об остановке российского наступления и «освобождении» якобы сотен квадратных километров территории сразу несколько украинских городов и целых областей получили приказ готовиться к «круговой обороне».

В частности, по сообщениям украинских СМИ, Силы территориальной обороны «Юг» завершают возведение вокруг Одессы многокилометровых противотанковых рвов, бетонных надолбов - «зубов дракона» - и блиндажей. Ранее власти Киевской области заявили о подготовке к обороне 32 населённых пунктов, включая столицу, на что потребуется около 11 миллиардов гривен (примерно 250 миллионов долларов). Аналогичные меры в эти дни были анонсированы руководством Волынской области, граничащей с Белоруссией.

Бужанский:

Каждый день появляются новости о подготовке ряда городов, как то Киев и Одесса, или целых областей к круговой обороне. Возникает вопрос, почему в таком случае эти города и области не готовили к круговой обороне все эти годы, когда было хуже, и начали готовить сейчас?

Между тем, наблюдатели и местные жители высказывают мнение, что столь масштабное фортификационное строительство на фоне дефицита бюджета может быть очередной схемой по отмыванию денег. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник уже заявил, что Украина способна разворовать средства, выделенные на эти цели, и «нарисовать любой отчёт» о выполненной работе, как это уже неоднократно случалось.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 12:27
    Если русских мы остановили, зачем готовим круговую оборону Киева?


    А бабло попилить ? - депутат об этом не подумал ... или его отлучили от кармушки ???
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:29
      И пыль в глаза пустить...
      Плебс скушает....
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Андрей Малащенков
      Если русских мы остановили, зачем готовим круговую оборону Киева?


      А бабло попилить ? - депутат об этом не подумал ... или его отлучили от кармушки ?

      Ну насчёт ситуации, то тут не всё так гладко, что в российских СМИ нет такого:

      "Рыбарь пишет с утра про всё более угрожающую ситуацию с логистикой на юге Донбасса. ВСУ с начала мая нарастили удары по фурам и военным машинам, которые перевозят различные грузы в Херсонскую, Запорожскую области и Крым. Трасса находится вдоль моря в 90 км от ЛБС, но до неё достают без проблем.
      В Крыму уже возникли перебои с поставками некоторых товаров, топливо продают с ограничениями.
      Самое важное, что эти удары влияют на боеспособность ВС РФ на южных фронтах, а обстановка там и так тяжелая.
      Возле Каховского водохранилища противник серией контрударов почти добрался до Каменского, выбив наших из Степногорска и Плавней вдоль берега. Потеряны почти все территориальные приобретения с начала 2025 года. Существует огромный риск, что враг не остановится и будет наступать на следующий рубеж Каменское — Щербаки."

      Верить этому или нет, не знаю.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 14:24
        Цитата: carpenter
        Рыбарь пишет

        Рыбарь не зря носит кликуху Рыдарь.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 12:30
    Зубы дракона хороши против "орешника" - вот только как бы их подвесить на высоте пары киллометров - над этим сейчас думают лучшие украинские ученые и политики ... lol
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 12:31
    Тупой вопрос, нужно так: кто оплачивает все это и сколько кто с этого имеет?
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:34
    Сначала украдут на рытье и бетоне, затем на установке, а затем на поддержании, тема зачетная. Опыт Яценюка в действии. Кстати, кто то уже изобретал в 1944 г. тактику городов крепостей, правда того города насыщали солдатами, которых успешно брали в плен.
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 13:02
    Максим Бужанский и правда глупый человек или прикидывается?
    Должен же понимать, что как раз на масштабном фортификационном строительстве только и "отмывать бабло".
    Проверено опытным путем....