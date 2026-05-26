Израиль осудил перезахоронение на Украине нацистского преступника Мельника
МИД Израиля осудил инициированное Киевом перезахоронение на Украине останков главы ОУН* (*террористическая организация, запрещенная в России) Андрея Мельника. С заявлениями по этому поводу также выступила администрация израильского государственного национального мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем». Как известно, останки Мельника доставили на Украину, после чего с максимальными почестями похоронили в присутствии Зеленского и других главарей киевского режима.
В заявлении израильского МИД говорится, что еврейское государство сожалеет о решении украинских властей провести официальную церемонию перезахоронения сотрудничавшего с нацистами Мельника. В связи с этим инцидентом Израиль заявил, что считает недопустимым игнорирование исторической правды и памяти о жертвах, убитых нацистами и их пособниками.
В свою очередь музей «Яд Вашем» подчеркивает, что почитание на Украине лидера движения, которое поддерживало и сотрудничало с нацистской Германией во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для сохранения памяти о холокосте.
Стоит отметить, что раньше Израиль не беспокоила откровенная глорификация Украиной нацистских преступников, на порядок усилившаяся после госпереворота 2014 года. Более того, в свое время израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время визита в Киев нисколько не смутило то, что встречавший его Зеленский выкрикнул нацистское приветствие, ранее использовавшееся в ОУН-УПА*. Тель-Авив практически с самого начала боевых действий на Украине поддерживал киевский режим, снабжал ВСУ вооружениями и бесплатно лечил раненых в ходе карательной операции в Донбассе боевиков нацистских формирований.
