Сикорский отказался вести переговоры с Путиным, как будто он ему их предлагал

В Евросоюзе никак не могут решить между собой, нужны им прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту или нет. Есть те, кто выступает за такой диалог, называются имена возможных переговорщиков. Немало политиков и чиновников, которые считают, что вести переговоры с Москвой можно только с позиции силы, лучше всего, когда Киев вдруг начнет одерживать победы на поле боя.

Свое мнение по этому поводу в ходе выступления на полях международной конференции GLOBSEC Forum 2026 в Праге высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он считает, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта просто не имеет смысла. По словам главы польского МИД, российский лидер — «диктатор уже более 20 лет». Поэтому он никогда не откажется от максималистских результатов. Да и вообще, продолжил Сикорский, Путин якобы не в курсе реальной ситуации на Украине.



А во-вторых, Владимир Путин — человек, слову и подписи которого нельзя доверять. Он неоднократно лгал нам. Поэтому, я думаю, что войну закончит кто-то другой.

В ходе своего выступления на форуме глава внешнеполитического ведомства Польши отметился не только высказываниями на грани фола в адрес президента России. Вот что Сикорский заявил по поводу Украины:

Эта война не о НАТО. Она о стремлении Украины стать частью Европы — жить в стране, свободной от коррупции, основанной на верховенстве права, перейти от бедности к процветанию. Вот что поставлено на карту.

Что касается нежелания министра иностранных дел Польши вести переговоры с президентом России, откровенно говоря, его в Москве никто к ним и не приглашал. Российское руководство вообще не видит смысла общаться с европейскими русофобами. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе вчерашнего телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио констатировал, что Евросоюз и киевский режим подрывают российско-американские договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. Ранее Рубио заявил, что США выходят из переговорного процесса по украинскому конфликту.
  1. БойКот Звание
    Сегодня, 13:17
    Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны! Слышите? Как вы мне безразличны!
    Комментарии излишни lol
    1. Uncle Lee Звание
      Сегодня, 13:21
      Ранее Рубио заявил, что США выходят из переговорного процесса по украинскому конфликту.
      А что нам какой-то Сикорский ! wink
      1. БойКот Звание
        Сегодня, 13:27
        Хотелось бы верить, что янки бросают юкрэйн как токсичный актив, но я как-то не верю ни Рубио, ни кому нибудь другому, подожду реальных результатов. Например если Маск отключит старлик, поверю. Частично.
        1. alex-defensor Звание
          Сегодня, 13:35
          Сикорский отказался вести переговоры с Путиным, как будто он ему их предлагал

          Это прямо как в том старом анекдоте:
          — Мужчина, я вас боюсь!
          — Почему?
          — Вы меня изнасилуете!
          — Так ведь я на улице, а вы на балконе пятого этажа.
          — А я сейчас спущусь!!!
          laughing laughing laughing
          1. marchcat Звание
            Сегодня, 14:27
            Мания величия у Сикорского прям зашкаливает fool
  2. APASUS Звание
    Сегодня, 13:25
    Честно говоря ,МИД РФ должен уже запрашивать официально справки о психическом здоровье у европейцев ,желающих провести переговоры .Это не шутка ,помутнение поголовное и чем больше должность ,тем мутнее его мысли
    1. НИКНН Звание
      Сегодня, 13:41
      В Евросоюзе никак не могут решить между собой, нужны им прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту или нет
      Нужны, но только для личных понтов, а остальное им (кроме понтов) просто не дано.
    2. пылесос Звание
      Сегодня, 13:52
      Очень правильная мысль.
  3. владимир 290 Звание
    Сегодня, 13:29
    Как то сразу вспомнился старый анекдот про Неуловимого Джо, который ... в общем никому не нужен
    1. Ady66 Звание
      Сегодня, 13:36
      А ещё есть басня Крылова:
      Голодная кума Лиса залезла в сад,
      В нем винограду кисти рделись.
      У кумушки глаза и зубы разгорелись;
      А кисти сочные как яхонты горят;
      Лишь то беда, висят они высоко:
      Отколь и как она к ним ни зайдет,
      Хоть видит око,
      Да зуб неймет.
      Пробившись попусту час целой,
      Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
      На взгляд-то он хорош,
      Да зелен - ягодки нет зрелой:
      Тотчас оскомину набьешь".
  4. Tusv Звание
    Сегодня, 13:29
    Эта война не о НАТО. Она о стремлении Украины стать частью Европы — жить в стране, свободной от коррупции, основанной на верховенстве права, перейти от бедности к процветанию. Вот что поставлено на карту.

    Да ну! Украина свободная от коррупции? Это нонсенс. Европа свободная от коррупции это нонсенс в кубе. Ну типа, за взятки за которых уплачен налог в европах не сажают
  5. Mouse Звание
    Сегодня, 13:31
    .Эта война не о НАТО. Она о стремлении Украины стать частью Европы — жить в стране, свободной от коррупции, основанной на верховенстве права, перейти от бедности к процветанию. Вот что поставлено на карту.

    Так заберите ужо!... Все выпинываете пока..... lol
    На фиг не нужна в составе, тока, как мясо...
  6. pyagomail.ru Звание
    Сегодня, 13:32
    А я не буду переговариваться с Сикорским - пусть даже не надеется.
  7. К-50 Звание
    Сегодня, 13:34
    Сикорский отказался вести переговоры с Путиным, как будто он ему их предлагал

    Ну, если он такое не ляпнет, то на следующий день и забудут, что был такой чел.
    А здесь выделился. fellow laughing
    1. Карельский Звание
      Сегодня, 14:07
      Этот гавкнул,что бы не забывали.теперь очередь финского напомнить о своем существовании.
  8. АндрейВРН Звание
    Сегодня, 13:38
    Да, свои "5 копеек" вставить надо... Суть шляхты не меняется веками...
  9. yuriy55 Звание
    Сегодня, 14:00
    Сикорский отказался вести переговоры с Путиным, как будто он ему их предлагал

    Наглое враньё и извращение событий - характерная черта западных политиков.
    Мы не должны даже приближаться к физическим контактам с людьми, умы которых парализованы содомией ...
  10. Berg Berg Звание
    Сегодня, 14:03
    Какие ещё переговоры с хозяином ! На коленях должны приползти и подать челобитную Путину !
  11. faterdom Звание
    Сегодня, 15:11
    -Какой он неуловимый этот Джо...
    -Неужто так и никто не может поймать?
    -Могут, конечно. Просто на... никому не нужен.