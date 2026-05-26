Сикорский отказался вести переговоры с Путиным, как будто он ему их предлагал
В Евросоюзе никак не могут решить между собой, нужны им прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту или нет. Есть те, кто выступает за такой диалог, называются имена возможных переговорщиков. Немало политиков и чиновников, которые считают, что вести переговоры с Москвой можно только с позиции силы, лучше всего, когда Киев вдруг начнет одерживать победы на поле боя.
Свое мнение по этому поводу в ходе выступления на полях международной конференции GLOBSEC Forum 2026 в Праге высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он считает, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта просто не имеет смысла. По словам главы польского МИД, российский лидер — «диктатор уже более 20 лет». Поэтому он никогда не откажется от максималистских результатов. Да и вообще, продолжил Сикорский, Путин якобы не в курсе реальной ситуации на Украине.
А во-вторых, Владимир Путин — человек, слову и подписи которого нельзя доверять. Он неоднократно лгал нам. Поэтому, я думаю, что войну закончит кто-то другой.
В ходе своего выступления на форуме глава внешнеполитического ведомства Польши отметился не только высказываниями на грани фола в адрес президента России. Вот что Сикорский заявил по поводу Украины:
Эта война не о НАТО. Она о стремлении Украины стать частью Европы — жить в стране, свободной от коррупции, основанной на верховенстве права, перейти от бедности к процветанию. Вот что поставлено на карту.
Что касается нежелания министра иностранных дел Польши вести переговоры с президентом России, откровенно говоря, его в Москве никто к ним и не приглашал. Российское руководство вообще не видит смысла общаться с европейскими русофобами. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе вчерашнего телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио констатировал, что Евросоюз и киевский режим подрывают российско-американские договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. Ранее Рубио заявил, что США выходят из переговорного процесса по украинскому конфликту.
